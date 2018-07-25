Гороскоп любви на август 2018 года

Идеалом привлекательности станут улыбчивые и очень яркие индивидуумы, обладающие к тому же и какими-то творческими талантами – пишущие, поющие, рисующие, играющие на музыкальных инструментах. Повысится популярность тех, кто без скромности и стеснения преподносит себя окружающим, самореклама будет восхищать, а не вызывать раздражение.

После же 22-го числа многие станут обращать внимание на успешных в карьерном и финансовом плане, на тех, кто тщательно следит за состоянием своего организма и может дать здоровое потомство, на тех, кто очень аккуратен и обладает безупречным вкусом. Тесных контактов между потенциальными любовными партнерами станет меньше, однако некоторые личности начнут искать не вполне стандартных сексуальных утех с теми, с кем после интима гарантированно никогда не пересекутся.

Те же, кто уже обрел вторую половинку, с 1 по 6 августа будут усиленно доводить любовный союз до идеала, постараются избавить амурных партнеров от тех привычек, которые плохо сказываются и на взаимоотношениях, и на возможности продолжения рода, станут откровенно высказываться о недостатках любимых людей, надеясь на то, что конструктивная критика заставит задуматься и что-то изменить.

После же 6-го числа требований и придирок станет меньше, общение партнеров приобретет более деликатный, тактичный характер, они предпочтут не качать права, а искать компромисс, не критиковать и подталкивать к каким-то действиям, а намекать на то, чего они хотели бы получить от любовного союза вообще и от любимого человека в частности. Бытовая сторона отношений отойдет на второй план, многие партнеры станут чаще выбираться вместе в гости к общим друзьям, в кино и в театр, на какие-то мероприятия, где предусмотрены танцы. А в домашнем времяпрепровождении участятся совместные кулинарные эксперименты, которые будут скорее развлечением, чем обычным приготовлением пищи и заботой о хлебе насущном.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

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