Гороскоп любви на август 2018 года

Идеалом привлекательности станут улыбчивые и очень яркие индивидуумы, обладающие к тому же и какими-то творческими талантами – пишущие, поющие, рисующие, играющие на музыкальных инструментах. Повысится популярность тех, кто без скромности и стеснения преподносит себя окружающим, самореклама будет восхищать, а не вызывать раздражение.
После же 22-го числа многие станут обращать внимание на успешных в карьерном и финансовом плане, на тех, кто тщательно следит за состоянием своего организма и может дать здоровое потомство, на тех, кто очень аккуратен и обладает безупречным вкусом. Тесных контактов между потенциальными любовными партнерами станет меньше, однако некоторые личности начнут искать не вполне стандартных сексуальных утех с теми, с кем после интима гарантированно никогда не пересекутся.
Те же, кто уже обрел вторую половинку, с 1 по 6 августа будут усиленно доводить любовный союз до идеала, постараются избавить амурных партнеров от тех привычек, которые плохо сказываются и на взаимоотношениях, и на возможности продолжения рода, станут откровенно высказываться о недостатках любимых людей, надеясь на то, что конструктивная критика заставит задуматься и что-то изменить.
После же 6-го числа требований и придирок станет меньше, общение партнеров приобретет более деликатный, тактичный характер, они предпочтут не качать права, а искать компромисс, не критиковать и подталкивать к каким-то действиям, а намекать на то, чего они хотели бы получить от любовного союза вообще и от любимого человека в частности. Бытовая сторона отношений отойдет на второй план, многие партнеры станут чаще выбираться вместе в гости к общим друзьям, в кино и в театр, на какие-то мероприятия, где предусмотрены танцы. А в домашнем времяпрепровождении участятся совместные кулинарные эксперименты, которые будут скорее развлечением, чем обычным приготовлением пищи и заботой о хлебе насущном.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп любви на август для Овна (21 марта – 20 апреля)
Свободные Овны в августе могут влюбиться в того, кто ярок и харизматичен, окружен почитателями обоих полов и имеет огромное самомнение. Добиться взаимности будет непросто, для этого придется доказывать, что вы тоже умеете удивлять и обладаете какими-то исключительными талантами, но при этом не претендуете на первую скрипку в любовном союзе. Если вам это удастся, то этот человек рухнет в ваши объятия, и вас с ним закружит в восхитительном романе.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 6 августа вас ждет какое-то важное семейное событие, так или иначе связанное с прошлым, но при этом нацеленное на будущее. После же 6-го числа отношения со второй половинкой усложнятся, может назреть кризис, особенно если вы не будете учитывать психологические особенности супруга (супруги) и состояние его (ее) души и станете игнорировать какие-то его (ее) потребности не материального, а духовного характера.
Гороскоп любви на август для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Свободные Тельцы в период с 1 по 22 августа, скорее всего, будут плохо понимать представителей противоположного пола. Вас станут раздражать активные попытки окружающих привлечь к себе внимание, а потому вы предпочтете держаться подальше от всех тех, кто «распускает перед вами хвост». После же 22-го числа вам, возможно, понравится какой-то рациональный и много знающий человек, обладающий крепкой материальной базой и коммерческой жилкой. Интересное общение вполне может перетечь в роман.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1 по 6 августа немало сделаете и для семьи вообще, и для супруга в частности, и это будет оценено по достоинству. А вот потом вам, вероятно, придется часто вспоминать о когда-то совершенных в браке ошибках – либо супруг (супруга) станет регулярно устраивать вам «экскурсы в прошлое», либо вы сами займетесь интенсивным переосмыслением своей семейной жизни. К тому же не исключено возникновение спорных вопросов финансового характера.
Гороскоп любви на август для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Свободные Близнецы в августе могут на каком-то мероприятии познакомиться с тем, кто привлекает к себе внимание весьма необычным способом. Не исключено начало бурного романа, в котором будет все – и совместные интересные путешествия, и головокружительный секс, и жгучая ревность, и личностный рост каждого из вас благодаря многочисленным и достаточно откровенным разговорам. Вы многому научитесь у этого человека и дадите ему тоже немало.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 6 августа, вероятно, не раз инициируете ссоры со второй половинкой, негативно реагируя на ее (его) придирки, претензии, требования. А вот потом отношения выровняются, у вас пропадет желание воспринимать в штыки любые высказывания супруга (супруги), да и он (она) станет больше считаться с вами и с вашими желаниями. К тому же ожидаются частые совместные выходы в свет, вылазки на природу, романтические ужины.
Гороскоп любви на август для Рака (22 июня – 22 июля)
Свободные Раки в августе могут почувствовать влечение к тому, кто в корне отличается от них самих, ведет публичный и весьма открытый образ жизни, обожает привлекать к себе внимание окружающих. Если решитесь добиваться взаимности, придется меняться и впускать в свое существование то, от чего ранее вы старались держаться подальше. Хотя, скорее всего, вы пока предпочтете просто любоваться этим человеком со стороны, не предпринимая никаких попыток сближения.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 6 августа вас со второй половинкой объединит какое-то финансовое или коммерческое начинание, направленное на обеспечение стабильного будущего имеющихся или планируемых детей. А вот после 6-го числа вы по каким-то причинам будете часто недовольны поведением или импульсивными желаниями супруга (супруги), но вряд ли станете устраивать «разборки», так как вам не захочется «расчесывать себе нервы» и лишний раз вступать в пустые споры.
Гороскоп любви на август для Льва (23 июля – 22 августа)
Свободные Львы в августе могут встретить того, кто предназначен им самой Судьбой. Велика вероятность взаимной любви с первого взгляда, быстрого начала долгосрочного романа и получения от личной жизни всего того, о чем вы давно мечтаете. Правда, будьте готовы к тому, что ради этого человека вам придется избавляться от каких-то ваших привычек. Впрочем, со многими из них вы с удовольствием расстанетесь, так как они были вами приобретены в период одиночества.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1 по 6 августа вам придется не раз выслушивать какие-то не вполне понятные вам претензии второй половинки и отказываться от каких-то затратных в финансовом плане намерений. А вот потом супруг (супруга), скорее всего, станет буквально сдувать с вас пылинки, потакать многим вашим капризам и вообще делать все, чтобы вы чувствовали себя счастливым человеком, у которого полностью удалась семейная жизнь.
Гороскоп любви на август для Девы (23 августа – 22 сентября)
Свободные Девы в августе могут начать присматриваться к тому, кто шумен, эгоистичен, влюбчив, но при этом достаточно перспективен. Не исключено, что те горизонты, которые будут открываться перед этим человеком буквально на ваших глазах, сделают его еще привлекательнее для вас, вам захочется оказаться рядом тогда, когда он взойдет на какую-то значимую карьерную или социальную вершину, а потому вы предпочтете пока проигнорировать его недостатки и попытаетесь привязать его к себе.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 6 августа предпримете нечто такое, что существенно укрепит брак и его финансовую основу, а вторую половинку заставит по достоинству оценить ваш вклад в семейную жизнь. После же 6-го числа многое будет зависеть от вашей деликатности и от умения не спорить, а вести дипломатические переговоры с супругом (супругой), а также от того, захотите ли вы считаться с его (ее) желаниями и посещать с ним (с ней) те мероприятия, на которые он (она) стремится попасть.
Гороскоп любви на август для Весов (23 сентября – 22 октября)
Свободные Весы в августе могут встретить того, кого им захочется всячески поддерживать, того, кто обладает теми талантами, которыми они восхищаются, а потому готовы мириться с ролью соратника-сателлита, лишь бы быть рядом. Велика вероятность, что вы будете больше любить этого человека, чем он вас, но это не помешает вам обрести с ним счастье и почувствовать свою нужность, да и подарки, которыми он станет регулярно вас баловать, окажутся чудо как хороши и удивительны.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 6 августа постарайтесь сразу гасить все возникающие конфликты со второй половинкой и ничем ее (его) не разочаровывать. И тогда после 6-го числа ваши взаимоотношения с супругом (супругой) выйдут на следующий уровень, вы получите от них то, чего долгое время были лишены, многие ваши желания станут для него (для нее) приоритетными, а спорные семейные вопросы «рассосутся» сами собой, как и какие-то бытовые неурядицы.
Гороскоп любви на август для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Свободные Скорпионы в августе могут безответно влюбиться. И хотя вы, скорее всего, в какой-то момент окажетесь с предметом своих грез в весьма интимной обстановке, которая плавно перетечет в секс, какие-либо долгосрочные амурные отношения с этим человеком вряд ли возможны. Причем не исключено, что вы отпугнете его тем же самым, чем до этого привлечете к себе его внимание, и в результате он просто перестанет отвечать на ваши звонки и реагировать на попытки исправить ситуацию.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 6 августа добьетесь от второй половинки тех действий, которые, по вашему мнению, должны вывести брак на новый качественный уровень. А вот после 6-го числа многое будет зависеть от того, какие выводы вы сделали из каких-то прошлых событий, готовы ли вы на компромисс и стараетесь ли избегать поведения, которое очень расстраивает супруга (супругу); при этом есть вероятность, что вам простят то, на что долгое время обижались.
Гороскоп любви на август для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Свободные Стрельцы в августе могут познакомиться с тем, кто с удовольствием примет их дружбу и даже будет весьма фривольно флиртовать с ними, однако на амурное сближение решится далеко не сразу. Есть вероятность, что вам с первого взгляда очень понравится этот человек, и вы начнете активно соблазнять его, но что-то в вашем поведении и в вашем характере не придется ему по вкусу, а потому он тридцать три раза подумает, прежде чем бросаться в ваши объятия. При этом тянуть его к вам будет неимоверно, поэтому ему тоже придется нелегко.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 6 августа в общении со второй половинкой могут возникнуть проблемы из-за вашей тяги нарушать какие-то общепринятые правила. А вот потом, скорее всего, вы постараетесь сделать все возможное, чтобы супругу (супруге) было морально хорошо рядом с вами, будете всячески разнообразить совместный досуг, выполните не один каприз любимого человека.
Гороскоп любви на август для Козерога (22 декабря – 19 января)
Свободные Козероги в августе могут вспомнить о какой-то своей прошлой влюбленности и захотеть снова увидеться с объектом своего давнего обожания. Новая встреча, скорее всего, принесет вам гораздо больше, чем вы рассчитывали, между вами и этим человеком вспыхнет неподдельная страсть, так что даже если в свое время у вас с ним в амурном плане так ничего и не получилось, теперь все будет по-другому. Велика вероятность романа, который откроет перед вами новые грани мира.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 6 августа, возможно, сделаете второй половинке какой-то очень важный и ценный подарок, причем не факт, что материального свойства. А вот потом будут часто возникать спорные моменты, которым перейти в полноценный конфликт помешают лишь проявленная вами обоими мудрость и пусть показное, но дружелюбие. Не гнушайтесь идти на попятный и признавать свою неправоту, если почувствуете, что приближается ссора.
Гороскоп любви на август для Водолея (20 января – 18 февраля)
Свободные Водолеи в августе вряд ли устроят личную жизнь, а вот безответно влюбиться могут запросто. Не исключено, что какой-то человек поразит ваше воображение своей неординарностью, великолепным юмором, свободой мышления, и вы не устоите. Однако с ним будет сложно наладить даже подобие дружеского общения, не говоря уже о чем-то большем. Велика вероятность, что он сам к этому моменту окажется влюбленным в кого-то другого и просто не подпустит вас к себе.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 6 августа будете избавляться от последствий старых ошибок, допущенных вами при взаимодействии со второй половинкой. А вот потом в отношения придет легкость, возрастет ваш интерес к личности супруга (супруги), вы умудритесь какие-то спорные вопросы или затянувшиеся конфликтные ситуации перевести в совсем иную плоскость и тем самым отделаетесь от них. А еще вам предстоит изумлять мужа (жену) новым обликом или сменой манеры поведения.
Гороскоп любви на август для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Свободные Рыбы в августе могут невольно обаять того, кто устал от повышенного внимания окружающих и мечтает стать для кого-то не центром вселенной, а тем, кто сам восторгается, опекает и заботится. Велика вероятность, что вы благосклонно отнесетесь к этому человеку, позволите ему быть рядом и даже будете испытывать к нему невероятное сексуальное влечение. А вот брать на себя долгосрочные обязательства поостережетесь, по крайней мере, до тех пор, пока этот индивидуум очень показательно не докажет вам, что его отношение к вам искренне, а не является быстро проходящей блажью.
Если же вы замужем (женаты), то в период с 1 по 6 августа конфликты со второй половинкой будут возникать буквально из ничего, вас станет бесить каждый ее (его) взгляд и чих, не говоря уже о каких-то неправильных, по вашему мнению, поступках. После же 6-го числа раздражение постепенно сойдет на нет, вы опомнитесь и сделаете все, чтобы вернуть благосклонность супруга (супруги).
Текст: Надежда Попова
Фото: Shutterstock