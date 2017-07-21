В августе те, кто пока свободен, будут буквально жаждать любви, поэтому полностью раскроются для новых знакомств и отношений, станут привлекать внимание представителей противоположного пола красивыми нарядами и наглядной демонстрацией своих достоинств, талантов и возросшей сексуальности. Образуется немало счастливых и крепких пар, но при этом участятся и романы-однодневки, направленные на мнимое избавление от одиночества.

К тому же те, в ком сильно материнское (отцовское) начало, всерьез задумаются о продолжении рода, и их не остановит отсутствие постоянного партнера. Это приведет к увеличению числа ЭКО и к росту спроса на суррогатное материнство, а некоторые дамы выберут на роль отца кого-нибудь из знакомых с хорошей наследственностью и полным набором позитивных качеств и переспят с ним только ради зачатия, не рассчитывая на дальнейшее взаимодействие с этим мужчиной. Большинство же из тех, у кого уже есть вторая половинка, будут очень дорожить амурными взаимоотношениями, постараются сделать их крепче, найдут, чем надежно привязать к себе любимого человека. Правда, вероятна некоторая навязчивость из-за желания постоянно находиться рядом с тем, кто дорог, участвовать во всем, что с ним связано. С одной стороны, это поможет отыскать новые точки соприкосновения, общие увлечения и интересы, но с другой – может вызвать крайнее недовольство тех партнеров, которые чрезмерно дорожат своим личностным пространством и своей независимостью. Кроме того, в некоторых уже сложившихся парах не исключены ссоры из-за того, что дамы будут стараться обустроить любовные гнездышки, отдалить своих возлюбленных от друзей, сделать даже не оформленные официально отношения более семейными, а для мужчин важнее окажутся личностная реализация, творчество и получение каких-то интенсивных впечатлений, никак не связанных с амурной сферой. В начале месяца многим предстоит тщательно продумать какие-то планы, связанные с любовным партнером или с его обретением, и приступить к реализации своих замыслов. В середине августа те, кто пока свободен, станут чаще обращать внимание на тех представителей противоположного пола, которых они давно знают, а «занятые» попытаются сделать взаимоотношения с любимыми более стабильными. В конце месяца у многих благодаря каким-то выверенным действиям исполнятся их амурные желания. Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать. Гороскоп любви на август для Овна (21 марта – 20 апреля)

Свободные Овны в августе могут начать отношения с тем, кто не только сделает их счастливее, но и привнесет в их существование яркие краски, новых друзей, какие-то незнакомые до этого сексуальные практики. К тому же этот человек, скорее всего, быстро захочет иметь с вами общий дом и детей. Главное, чтобы вы сами были готовы к такому серьезному шагу, и тогда все сложится просто замечательно. Если же вы уже замужем (женаты), то, очевидно, на первое место поставите свои собственные интересы, отдалитесь от супруга (супруги), постараетесь снизить его (ее) психологическую зависимость от вас. И если не сможете сделать это деликатно, то готовьтесь к ссорам, истерикам и обидам второй половинки. В начале месяца вероятно событие, которое неожиданно изменит что-то в вашей личной жизни. В середине августа может появиться желание проверить имеющиеся или только назревающие отношения на прочность. В конце месяца стоит поумерить эгоизм. Гороскоп любви на август для Тельца (21 апреля – 20 мая)

Свободные Тельцы в августе могут стать объектом чьей-то пылкой страсти. Правда, вы вряд ли сразу подпустите к себе этого человека, даже если его внимание будет льстить вашему самолюбию. Не исключено, что вы сначала устроите ему проверку на благонадежность намерений, и только если ее результаты вас удовлетворят, вы до него снизойдете. Если же вы уже замужем (женаты), то постараетесь укрепить семейные отношения, сделаете нечто такое, чтобы ваша вторая половинка никуда от вас не делась. Вероятно и принятие осознанного решения о продолжении рода. К тому же вы по каким-то причинам будете уделять супругу (супруге) гораздо больше трепетного внимания, чем обычно. В начале месяца потребность в любви может подтолкнуть вас к неординарному поступку. В середине августа вы в личной жизни вернетесь к тому вопросу, решить который ранее не позволяли обстоятельства. В конце месяца не опускайтесь до мелких придирок к человеку, который вами очень дорожит. Гороскоп любви на август для Близнецов (21 мая – 21 июня)

Свободные Близнецы в августе могут влюбиться в того, кто покажется им исключительным, необычным, непонятным. Вполне вероятно, что этим человеком окажется персона, знаменитая в узких или даже в широких кругах, обладающая каким-то уникальным талантом или просто яркой нестандартной внешностью. Если же вы уже замужем (женаты), то вам придется в чем-то подстраиваться под вторую половинку, постоянно учитывать ее (его) потребности и принципы, считаться с ее (его) желаниями больше, чем со своими собственными. Причем вы, скорее всего, не будете воспринимать это как какую-то жертву. В начале месяца вам, очевидно, предстоит каким-то особым образом демонстрировать свои чувства реальному или потенциальному партнеру. В середине августа возможна переоценка ценностей. В конце месяца вы ради личной жизни можете заняться своим здоровьем. Гороскоп любви на август для Рака (22 июня – 22 июля)

Свободные Раки в августе могут вдруг потянуться к тому, кто существенно отличается от их идеала привлекательности. Не исключено, что у вас возникнет стойкая симпатия к человеку, который демонстративно отрицает ценность семьи и брака, не желает связывать себя какими-либо обязательствами, но при этом невероятно красив и блистает в каком-то сообществе, в которое вы в глубине души всегда хотели попасть. Если же вы уже замужем (женаты), то вас, скорее всего, ждет переход на следующий уровень взаимоотношений со второй половинкой, возможно и зачатие ребенка, причем не запланированное, а крайне неожиданное. К тому же вы еще больше привяжетесь к супругу (супруге) и будете это весьма эмоционально демонстрировать. В начале месяца какое-то яркое событие перевернет вашу личную жизнь. В середине августа не стоит сравнивать нынешние чувства с теми, которые вы испытывали в прошлом. В конце месяца вы ради любимого человека что-то измените в окружающем пространстве. Гороскоп любви на август для Льва (23 июля – 22 августа)

Свободные Львы в августе могут встретить свою настоящую любовь. Велика вероятность, что чувства окажутся взаимными, а вы ради этого человека откажетесь от большинства тех привычек и пристрастий, которые ранее мешали вам строить долгосрочные и надежные амурные отношения. Если же вы уже замужем (женаты), то, очевидно, осознаете ценность того, от чего до этого легкомысленно отмахивались, захотите исправить какие-то ошибки, допущенные вами при общении со второй половинкой, вернуть то, что уже почти ушло из взаимоотношений. И вам это вполне удастся, если вы в какой-то момент не променяете возможность побыть с супругом (супругой) на праздную встречу с друзьями. В начале месяца готовность к переменам в личной жизни их к вам и притянет. В середине августа правильно расставленные приоритеты принесут много хорошего. В конце месяца ради любимого человека придется активно работать над собой. Гороскоп любви на август для Девы (23 августа – 22 сентября)

Свободные Девы в августе могут решиться на любовную связь с тем, кто не дает никаких гарантий. Не исключено, что вы увидите перспективы в каком-то человеке и пойдете на сближение, надеясь, что со временем он захочет создать с вами прочный союз. Возможно, не последнюю роль сыграет его работа или положение в обществе. Если же вы уже замужем (женаты), то, очевидно, будете отстаивать интересы своей второй половинки, защищать ее (его) от каких-то неприятностей или возьмете в свои руки ситуацию, с которой этот человек не в состоянии справиться из-за чрезмерно эмоционального восприятия происходящего. В начале месяца в вас могут проснуться чувства, которые, как вам казалось, вам абсолютно чужды. В середине августа вы ради будущего, скорее всего, вернетесь к чему-то из прошлого. В конце месяца вероятны внутренние противоречия из-за какого-то принятого вами решения; это может иметь морально-этическую подоплеку. Гороскоп любви на август для Весов (23 сентября – 22 октября)

Свободным Весам в августе звезды сулят красивый роман. Не исключено, что вы на каком-то светском мероприятии познакомитесь с интересным человеком, который окажется одновременно и слегка эгоистичным, и очень заботливым, будет тянуться к вам, сделает для вас много хорошего и приятного, а может, даже превратит вашу жизнь в сказку. Если же вы уже замужем (женаты), то между вами и вашей второй половинкой вероятны перманентные ссоры из-за того, что вы не захотите провести месяц тихо и спокойно, а будете постоянно инициировать какие-то развлечения на вашей территории с привлечением большого количества людей. Поберегите покой супруга (супруги). В начале августа что-то или кто-то буквально ворвется в вашу жизнь и поставит ее с ног на голову. В середине месяца стоит учитывать старые ошибки, допущенные вами при общении с представителями противоположного пола. В конце августа если не пойдете на какие-то уступки, существенно огорчите реального или потенциального партнера. Гороскоп любви на август для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)

Свободные Скорпионы в августе, возможно, почувствуют сильный сексуальный интерес к тому, кто вряд ли может считаться подходящим партнером. Не исключено, что человек, которого вы «захотите», будет либо по уши влюблен в кого-то другого, либо вообще окажется зацикленным на чем-то таком, что не допускает интимного взаимодействия с представителями противоположного пола. Если же вы уже замужем (женаты), то, очевидно, ваш супруг (супруга) будет настаивать на чем-то таком, что должно усилить вашу ответственность за все происходящее в семейной жизни. Если пойдете на поводу у второй половинки, существенно укрепите взаимоотношения и усилите свою власть над этим человеком. В начале месяца вам, скорее всего, предстоит испытать какие-то незнакомые чувства. В середине августа придется подчиниться каким-то непреодолимым обстоятельствам. В конце месяца вы будете кого-то искушать. Гороскоп любви на август для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)

Свободные Стрельцы в августе могут встретить того, кто не только станет для них подходящим любовным партнером, но и поможет реализоваться в творческом плане. Не исключено, что Судьба сведет вас с этим человеком на каком-то зрелищном мероприятии или вас с ним познакомит кто-то из друзей. Если же вы уже замужем (женаты), то, очевидно, вам придется искупать какие-то грехи, за что-то извиняться перед своей второй половинкой, стараться чаще бывать дома и регулярно выполнять капризы и требования супруга (супруги). В общем, быть паинькой и поставить на первое место семью, а не какие-то свои личные желания. В начале месяца вы либо влюбитесь, либо усилятся ваши чувства к имеющемуся любовному партнеру. В середине августа старые ошибки потребуют срочного исправления и вполне однозначных выводов. В конце месяца не позволяйте посторонним вмешиваться в отношения с тем, кто вам дорог, и тогда амурная связь станет намного крепче. Гороскоп любви на август для Козерога (22 декабря – 19 января)

Свободные Козероги в августе, возможно, притянут к себе внимание тех, кто не привык к легким любовным победам. Скорее всего, вас будут добиваться по всем правилам амурного искусства, и если этот человек привлечет вас в физическом плане, то вы допустите сексуальное сближение, а впоследствии и любить партнера научитесь. Если же вы уже замужем (женаты), то можете спровоцировать кризис семейной жизни. Не исключено, что с новой силой вспыхнет какая-то обида, которую вы когда-то попытались простить, но так и не смогли забыть. И если ваша вторая половинка поведет себя неправильно, то вы запросто пойдете на разрыв отношений. В начале месяца кто-то из давних знакомых может признаться вам в любви. В середине августа многое будет зависеть от поведения реального или потенциального партнера. В конце месяца появится возможность отыграть назад какую-то не очень устраивающую вас ситуацию. Гороскоп любви на август для Водолея (20 января – 18 февраля)

Свободные Водолеи в августе могут безответно влюбиться. Не исключено, что вы отдадите свое сердце эгоистичному существу, которое дорожит только своей собственной персоной, легко играет чувствами других людей, не умеет любить и ловко пользуется теми, кто к нему небезразличен. Постарайтесь этого избежать, так как страдать придется долго. Если же вы уже замужем (женаты), то, очевидно, будете недовольны попытками своей второй половинки привязать вас к дому и ее (его) стремлением во всем вас контролировать. К тому же может встать вопрос о рождении ребенка, и если вы пока к этому не готовы, то весьма негативно среагируете на инициативу супруга (супруги). В начале месяца ваши собственные или чужие чувства могут стать источником отрицательных эмоций. В середине августа какой-то прошлый опыт вынудит вас принять не вполне конструктивное решение; руководствуйтесь нынешними реалиями. В конце месяца не стоит ничего себе доказывать с помощью случайных связей. Гороскоп любви на август для Рыб (19 февраля – 20 марта)