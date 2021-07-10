Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 11 по 17 июля 2021

Вас привлекают тайные свидания, страстные признания, но двойная жизнь – это великий риск. Подумайте о том, кто вам важнее, и примите важное решение.

Женщины

Вы полны желания любить, но пока не нашли того, кто может сделать вас счастливой. Пересмотрите свои критерии отбора мужчин, и в скором времени найдете тот самый идеал.

Мужчины

Вы получите неожиданное романтическое предложение. Прежде, чем согласиться на него, стоит несколько раз подумать.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)