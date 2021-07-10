Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 11 по 17 июля 2021
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
Вас привлекают тайные свидания, страстные признания, но двойная жизнь – это великий риск. Подумайте о том, кто вам важнее, и примите важное решение.
Женщины
Вы полны желания любить, но пока не нашли того, кто может сделать вас счастливой. Пересмотрите свои критерии отбора мужчин, и в скором времени найдете тот самый идеал.
Мужчины
Вы получите неожиданное романтическое предложение. Прежде, чем согласиться на него, стоит несколько раз подумать.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
Неделя будет действительно насыщенной. Вы будете совершать безумные поступки, захотите сменить не только обстановку вокруг себя, но и местность.
Женщины
Ваша импульсивность порой приводит к омуту интриг. Будьте более скромны, спокойны. Страсти улягутся, не задевая вашу персону.
Мужчины
Вашей инициативы хватит, чтобы сворачивать горы. Пустите эту энергию в нужное русло, и не пожалеете.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
Середина июля – жаркое время, которое подарит и вам массу теплых эмоций, в которых вы так нуждаетесь.
Женщины
Быть ранимыми очень сложно. Вы стараетесь доказать, что в вас присутствует особая изящность и хрупкость. Цените себя такими, какие вы есть на самом деле.
Мужчины
Если в ваших чувствах пробегает холодок, то пора их подогреть.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
Вас ждет настоящая волшебная сказка, наполненная любовью, романтикой.
Женщины
Это лето вы запомните надолго. По коже будут пробегать мурашки, от поцелуев задрожат руки, а от крепких и страстных объятий закружится голова.
Мужчины
Пришло время доставать амурные стрелы. Вы обозначили объект своего обожания и нужно его покорить, пока за вас это не сделали другие.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
Вам звезды советуют не расслабляться. Быть настороже очень важно, чтобы не упустить свой кусочек счастья.
Женщины
Отойдите от токсичных отношений. Бросьте «чемодан без ручки». Это поможет как можно скорее обрести счастье.
Мужчины
Не создавайте вокруг себя интриг, и не придется оправдываться перед своей женщиной в том, чего вы не совершали.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
Вам многие завидуют. Вы красивы, обворожительны, можете привлечь внимание любого/любой, просто сказав – привет.
Женщины
Тем, кто уже давно в отношениях, поступит романтическое предложение. Тем, кто еще только ищет свою вторую половинку, скоро улыбнется удача.
Мужчины
Вас ожидает чувственный роман. Он будет быстротечным, но эмоции останутся в памяти на долгие годы.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
Звезды сулят успех в любовных делах. Ваш талант – растапливать самые черствые сердца пригодиться, как нельзя кстати.
Женщины
Рядом с вами есть незнакомец, который ловит каждый ваш взгляд, старается не упустить ни одного жеста и слова. Этот человек послан вам самой судьбой. Присмотритесь к своему окружению как можно лучше, и сможете выделить его из толпы.
Мужчины
Не стоит ввязываться в сомнительные споры с незнакомыми людьми. Особенно, если она касаются ваших личных отношений.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
На этой неделе вы будете успешны во всем. Можно отправляться в поездку, просить продвижения по службе на работе. В результате вы окажетесь на коне.
Женщины
К вам приближается волна любви. Не стоит ей противиться. Она захлестнет с головой, и вы не пожалеете об этом.
Мужчины
Дарите женщинам цветы, внимание и ласку. Это позволит вам сохранить отношения и получить максимум отдачи.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Желания Стрельцов будут меняться по нескольку раз за час. Стоит контролировать свои эмоции, чтобы не натворить лишних дел.
Женщины
Чтобы добиться гармонии с мужем или просто знакомым мужчиной, нужно уметь держать себя в руках. Это позволит избежать конфликтов, сохранив любовную атмосферу в самом лучшем виде.
Мужчины
Вы жалуетесь на отсутствие внимание от жены/девушки. Проявите себя, подарите цветы, сделайте много комплиментов, и ваша дама засияет новыми красками.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
Делать приятные сюрпризы любимым стоит не только 14 февраля. Для этого есть много других прекрасных дней, например, эта неделя.
Женщины
Сейчас вы как никогда нуждаетесь в поддержке своего любимого. Просто расскажите ему об этом, поделитесь эмоциями и переживаниями. Он с радостью выслушает и поможет найти верное решение всех имеющихся проблем.
Мужчины
В эту неделю стоит анализировать каждый свой шаг. Это поможет избежать грубых ошибок в любовных делах.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Середина июля – середина лета. Не упускайте теплые деньки, отправляйтесь на природу, прогуливайтесь по пирсу, целуйтесь под теплым дождем и наслаждайтесь своими любимыми сполна.
Женщины
Если вы считаете свои отношения токсичными, то, возможно, так оно и есть. Пересмотрите свое поведение, попробуйте найти решение сложившейся ситуации без расставания, чему, в результате, вы будете очень рады.
Мужчины
Скрывая ваши чувства от объекта обожания, вы никогда не решитесь на первый шаг. Действуйте, пора выходить из засады.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
Лето – это позитив, тепло, положительные эмоции. Чтобы испытать все это в полном объеме, вам не хватает только второй половинки. Пора задуматься о знакомствах для серьезных отношений.
Женщины
Чтобы любить и быть любимой, нужно научиться отдавать всю себя.
Мужчины
Хотите, чтобы рядом была верная жена, хорошая мать ваших детей и страстная любовница в одном флаконе? Старайтесь более тщательно отбирать потенциальную жену, основываясь не только на своих желаниях, но и на подсказках, которые посылает сама вселенная.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
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