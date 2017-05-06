Кроме того, многим предстоит заняться подготовкой к грядущему летнему отдыху – забронировать билеты, приобрести путевки, определиться со сроками отпуска, составить маршруты. Кстати, мало кто выберет какие-то новые направления, в приоритете окажутся те места и отели, в которых когда-то понравилось, было удобно, весело и вкусно.
А вот в деловой сфере могут возникнуть проблемы из-за нежелания плодотворно работать и из-за попыток превратить трудовой процесс в нечто развлекательное. Впрочем, ожидается успешное восстановление старых связей, что в свою очередь повлечет за собой интересные и коммерчески выгодные предложения на будущее. Вероятны и какие-то авантюры, направленные на быстрое и не затратное в плане сил обогащение.
Понедельник 8 мая
Луна в Весах. Сегодня до 17:24 – хороший момент для посещения культурных заведений и мероприятий, к тому же можно устроить пикник, от души повеселиться, попеть, потанцевать. А вечером появится возможность наладить отношения с теми, с кем вы в ссоре. Однако в течение всего дня рекомендуется воздерживаться от употребления алкоголя.
Вторник 9 мая
Луна в Скорпионе. Сегодня стоит быть осторожнее в толпе, а также избегать общения с теми, кто когда-то уже был причиной ваших неприятностей. Зато этот день благоприятен для самопознания, для избавления от каких-то страхов и фобий, для эзотерических экзерсисов и для того, чтобы осознать, как прошлое влияет на настоящее и будущее.
Среда 10 мая
Луна в Скорпионе. Сегодня до 19:39 появится возможность практически безболезненно провернуть рисковое предприятие и быстро заработать. Однако если вас легко обмануть, то будьте готовы к тому, что кто-то попытается этим воспользоваться. После означенного времени не посещайте незнакомые места и держитесь подальше от манипуляторов.
Четверг 11 мая
Полнолуние. Луна в Стрельце. Сегодня постарайтесь не рисковать и не заниматься травмоопасными делами, будьте крайне осторожны на дорогах, в транспорте и при управлении автомобилем, не берите на себя дополнительных обязательств. К тому же по возможности не общайтесь с теми, кто ловко и регулярно вовлекает вас в опасные забавы.
Пятница 12 мая
Луна в Стрельце. Сегодня великолепный день для начала любого обучения, дальнего путешествия и проектов, предполагающих взаимодействие с иностранцами, а также для всевозможных поездок (деловых, развлекательных, экскурсионных). Кроме того, успешным будет налаживание связей с зарубежными компаниями.
Суббота 13 мая
Луна в Стрельце. Сегодня настоятельно рекомендуется воздержаться от употребления алкоголя. Не стоит посещать и устраивать многолюдные вечеринки, на спор заниматься чем-либо экстремальным. Будьте осторожнее при обращении с огнем, а лучше вообще не затевать ничего такого, что связано с кострами.
Воскресенье 14 мая
Луна в Козероге. Сегодня отличный день для бытовых дел, требующих повышенной ответственности и определенного упорства. К тому же если у вас есть какая-то вредная привычка, то данные лунные сутки просто созданы для того, чтобы от нее отказаться – у вас хватит силы воли больше к ней не возвращаться.
Благоприятные дни: 12.
Неблагоприятные дни: 11.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Читайте также:
Календарь стрижки волос на май 2017
Любовный гороскоп на неделю с 8 по 14 мая
Гороскоп любви на май 2017 года
не могу подписаться на недельный гороскоп, подскажите как это сделать
Где горосктп на март?
А где же 26?)))))
Гороскопы на Passion составлены весьма профессионально.Изложение понятно,стиль узнавем.процент совпадений весьма высок.Не будем забывать-это общий и бесплатный гороскоп.За точный/индивидуальный/ надо платить.Мой респект астрологам этого сайта
почему не прислали на почту?