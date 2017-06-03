На неделе с 5 по 11 июня нас ждет смена психологического восприятия действительности: мы станем легче и даже легкомысленнее относиться к происходящему, начнем быстрее просчитывать вероятные варианты выхода из тех или иных ситуаций. К тому же мы будем активно пользоваться поступающей ото всюду информацией. В нас проснется любопытство и тяга к тем областям знаний, в которых мы сейчас полные профаны.

Кроме того, изменится наш подход к трудовой и профессиональной деятельности. С одной стороны, мы станем ответственнее, но с другой – нас будут больше волновать какие-то бытовые вопросы и дела родственников, чем выполнение служебных обязанностей, поэтому мы умудримся даже на работе решать какие-то частные проблемы, а дома вплотную займемся тем, что давно откладывали.

Принесет нам эта неделя и смену тактики в осуществлении наших «хочу». Мы обстоятельно подойдем к реализации даже самых странных и нелепых желаний, перестанем действовать напролом и будем учитывать потенциальные риски. Впрочем, в полной мере это начнет проявляться только с субботы, а до этого многие предпочтут подчиняться сиюминутным порывам, хотя и с оглядкой на последствия.

Понедельник 5 июня

Луна в Скорпионе. Сегодня до 12:36 постарайтесь не отвлекаться от работы на праздные разговоры, иначе какие-то возможности и перспективы пройдут мимо вас. После означенного времени – хороший момент для оправданного риска и даже для интриг, направленных на увеличение благосостояния.

Вторник 6 июня

Луна в Скорпионе. Сегодня можно попытаться наладить отношения с врагами и недоброжелателями. Главное, помните, что язвительность и грубое манипулирование вам не помощники. Действуйте тонко и деликатно. Кроме того, день благоприятен для избавления от всего лишнего, а вечером будут правдивыми карточные гадания.

Среда 7 июня

Луна в Скорпионе. Сегодня отличный день для начала проектов, требующих изворотливости, знаний в области психологии, умения исподволь управлять окружающими. Кроме того, успешными будут действия, направленные на радикальное исправление совершенных ранее ошибок.

Четверг 8 июня

Луна в Стрельце. Сегодня до 19:39 отличный момент для обращения в официальные инстанции, для начала проектов, связанных с обучением и со взаимодействием с иностранцами, для старта дальних и длительных путешествий. После означенного времени стоит опасаться тех, кто имеет на вас влияние, которому вы не в силах противостоять.

Пятница 9 июня

Полнолуние. Луна в Стрельце. Сегодня стоит быть осторожнее на дорогах и в транспорте, велосипедные прогулки тоже желательно перенести на другой день, а если вы – начинающий водитель, то лучше не садиться за руль. Кроме того, рекомендуется держаться подальше от тех, кто рвется в лидеры и стремится во всем доминировать.

Суббота 10 июня

Луна в Козероге. Если давно собираетесь чему-то научиться, то начните сегодня до 14:19 – обучение будет очень успешным, а весь материал легко усвоится; это особенно актуально для иностранных языков, философии и спортивных дисциплин. После означенного времени рекомендуется заняться делами, требующими определенного жизненного опыта.

Воскресенье 11 июня

Луна в Козероге. Сегодня отличный день для дел, требующих силы воли, упорства или ответственности за других людей. Кроме того, можно устроить парадный обед и пригласить на него тех, кто может быть вам в чем-то полезен – в карьере, в каких-то бытовых делах, в качестве мудрого наставника.

Благоприятные дни: все дни нейтральны.

Неблагоприятные дни: 9.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

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