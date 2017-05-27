На неделе с 29 мая по 4 июня многих ждут свершения на творческом поприще, а у кого-то даже проснутся скрытые до этого, латентные таланты. Возникнет желание творить, создавать нечто красивое, причем не «в стол» – то есть не столько для забавы, сколько для того, чтобы прославиться, поразить окружающих, удовлетворить свои тщеславные амбиции. А в мире искусства, рекламных технологий, интернет-блогов, моды и кинематографа могут появиться новые громкие имена.

Кроме того, в «полный рост» встанут вопросы организации летнего отдыха и досуга. Мы будем искать новые способы развлечений, интересоваться какими-то оригинальными маршрутами для будущих путешествий, делиться уже полученным опытом с теми, кто собирается последовать нашему примеру. Кстати, есть вероятность, что в данный период можно будет по выгодной цене приобрести путевки и билеты.

Принесет нам эта неделя и возможность обогатиться за счет удачных капиталовложений, нескромной саморекламы и своевременной демонстрации каких-то своих особых, уникальных способностей. И при этом многие будут отлынивать от каких-то утомительных обязанностей, пытаться переложить их на чужие плечи.

Понедельник 29 мая

Луна во Льве. Сегодня до 14:38 во всем стоит ориентироваться на свою интуицию и по возможности не заниматься тем, против чего восстает внутреннее «Я»; к тому же можно открыть вклад в проверенном банке. После означенного времени хорошо пойдут дела, предполагающие железобетонную уверенность в своей правоте.

Вторник 30 мая

Луна во Льве. Сегодня отличный день для начала творческих проектов, для креативной самореализации, для яркой демонстрации своих талантов и способностей. Ожидается мощный прилив вдохновения, так что если вы давно вынашиваете какой-то замысел или никак не можете завершить какой-то свой шедевр, то дерзайте, и у вас все получится.

Среда 31 мая

Луна в Деве. Сегодня тоже стоит ярко проявить себя и активнее демонстрировать окружающим свои лучшие качества – это притянет к вам финансовые потоки и интересных, приятных, полезных людей. Кроме того, день благоприятен для приобретения предметов роскоши и пополнения гардероба красочными летними нарядами.

Четверг 1 июня

1-я четверть. Луна в Деве. Сегодня постарайтесь не читать никому нотаций, не критиковать окружающих и не придираться к ним по мелочам – все это чревато серьезными конфликтами и появлением недоброжелателей, которые потом будут втихаря мстить. Однако при этом день благоприятен для дел, связанных с финансами, здоровьем, обучением.

Пятница 2 июня

Луна в Деве. Сегодня стоит держаться подальше от тех, у кого к вам есть серьезные претензии, кто вами недоволен, кого вы раздражаете – любой ваш промах усугубит ситуацию и подвигнет ваших оппонентов на весьма неприятные для вас действия и решения. Кроме того, постарайтесь не спровоцировать обострение хронических заболеваний и берегите желудок.

Суббота 3 июня

Луна в Весах. Сегодня до 14:05 избегайте любых споров и истеричных индивидов, воздержитесь от дел, в которых нужно принимать важные решения; категорически не рекомендуется посещать баню и сауну. После означенного времени хорошо пойдет коллективная деятельность, можно выбраться на пикник.

Воскресенье 4 июня

Луна в Весах. Сегодня стоит сходить на высококачественную комедию – это зарядит позитивом и оптимизмом на всю следующую неделю. Кроме того, хорошо пойдет творческая деятельность, удачными будут кулинарные эксперименты, а общение с друзьями поможет определиться с каким-то выбором.

Благоприятные дни: 30 мая.

Неблагоприятные дни: 1 июня.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

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