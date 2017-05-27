Кроме того, в «полный рост» встанут вопросы организации летнего отдыха и досуга. Мы будем искать новые способы развлечений, интересоваться какими-то оригинальными маршрутами для будущих путешествий, делиться уже полученным опытом с теми, кто собирается последовать нашему примеру. Кстати, есть вероятность, что в данный период можно будет по выгодной цене приобрести путевки и билеты.
Принесет нам эта неделя и возможность обогатиться за счет удачных капиталовложений, нескромной саморекламы и своевременной демонстрации каких-то своих особых, уникальных способностей. И при этом многие будут отлынивать от каких-то утомительных обязанностей, пытаться переложить их на чужие плечи.
Понедельник 29 мая
Луна во Льве. Сегодня до 14:38 во всем стоит ориентироваться на свою интуицию и по возможности не заниматься тем, против чего восстает внутреннее «Я»; к тому же можно открыть вклад в проверенном банке. После означенного времени хорошо пойдут дела, предполагающие железобетонную уверенность в своей правоте.
Вторник 30 мая
Луна во Льве. Сегодня отличный день для начала творческих проектов, для креативной самореализации, для яркой демонстрации своих талантов и способностей. Ожидается мощный прилив вдохновения, так что если вы давно вынашиваете какой-то замысел или никак не можете завершить какой-то свой шедевр, то дерзайте, и у вас все получится.
Среда 31 мая
Луна в Деве. Сегодня тоже стоит ярко проявить себя и активнее демонстрировать окружающим свои лучшие качества – это притянет к вам финансовые потоки и интересных, приятных, полезных людей. Кроме того, день благоприятен для приобретения предметов роскоши и пополнения гардероба красочными летними нарядами.
Четверг 1 июня
1-я четверть. Луна в Деве. Сегодня постарайтесь не читать никому нотаций, не критиковать окружающих и не придираться к ним по мелочам – все это чревато серьезными конфликтами и появлением недоброжелателей, которые потом будут втихаря мстить. Однако при этом день благоприятен для дел, связанных с финансами, здоровьем, обучением.
Пятница 2 июня
Луна в Деве. Сегодня стоит держаться подальше от тех, у кого к вам есть серьезные претензии, кто вами недоволен, кого вы раздражаете – любой ваш промах усугубит ситуацию и подвигнет ваших оппонентов на весьма неприятные для вас действия и решения. Кроме того, постарайтесь не спровоцировать обострение хронических заболеваний и берегите желудок.
Суббота 3 июня
Луна в Весах. Сегодня до 14:05 избегайте любых споров и истеричных индивидов, воздержитесь от дел, в которых нужно принимать важные решения; категорически не рекомендуется посещать баню и сауну. После означенного времени хорошо пойдет коллективная деятельность, можно выбраться на пикник.
Воскресенье 4 июня
Луна в Весах. Сегодня стоит сходить на высококачественную комедию – это зарядит позитивом и оптимизмом на всю следующую неделю. Кроме того, хорошо пойдет творческая деятельность, удачными будут кулинарные эксперименты, а общение с друзьями поможет определиться с каким-то выбором.
Благоприятные дни: 30 мая.
Неблагоприятные дни: 1 июня.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
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не могу подписаться на недельный гороскоп, подскажите как это сделать
Где горосктп на март?
А где же 26?)))))
Гороскопы на Passion составлены весьма профессионально.Изложение понятно,стиль узнавем.процент совпадений весьма высок.Не будем забывать-это общий и бесплатный гороскоп.За точный/индивидуальный/ надо платить.Мой респект астрологам этого сайта
почему не прислали на почту?