Кроме того, мы вспомним о тех задумках, которые некоторое время назад отложили в «долгий ящик» из-за их на тот момент неактуальности, и вплотную займемся их осуществлением. В основном это будет касаться каких-то развлечений, увлечений, поездок, а также творческой самореализации, имеющей прикладное значение.
Принесет нам эта неделя и возможность заработать на каких-то краткосрочных проектах. Правда, несмотря на их непродолжительность, придется отнестись к ним со всей ответственностью и скрупулезностью, заняться сбором дополнительной информации, подключить людей, которые не имеют к ним непосредственного отношения. Так что легкими эти доходы можно будет назвать с большой натяжкой.
Понедельник 24 апреля
Луна в Овне. Сегодня стоит снизить физическую активность и постараться избегать конфликтов – чем спокойнее и расслабленнее вы будете, тем успешнее пройдет ваш день. Кроме того, не нужно никому ничего доказывать, а в первую очередь – свою уникальность и наличие у вас каких-то особых ресурсов; результат от подобной демонстрации возможностей окажется диаметрально противоположным желаемому.
Вторник 25 апреля
Луна в Овне. Сегодня рекомендуется избегать интенсивной интеллектуальной и физической деятельности – поберегите голову и мышцы. Кроме того, стоит держаться подальше от слишком активных энтузиастов и от фанатиков – их вмешательство в ваши дела может обернуться серьезными неприятностями.
Среда 26 апреля
Новолуние. Луна в Тельце. Сегодня не стоит употреблять очень холодные напитки и мороженое в большом количестве – в зоне риска горло. Кроме того, рекомендуется воздержаться от начала коммерческих проектов, от дорогостоящих покупок и от любых капиталовложений – все это окажется нерентабельным.
Четверг 27 апреля
Луна в Тельце. Сегодня отличный день для того, чтобы составить финансовый план на ближайший месяц – это поможет вам оптимизировать расходы и избежать напрасных трат. Кроме того, данные лунные сутки благоприятны для общения с родственниками старшего поколения и для занятия семейными делами.
Пятница 28 апреля
Луна в Близнецах. Сегодня великолепный день для начала краткосрочных проектов, так или иначе связанных с информационным полем, с рекламными технологиями, со взаимодействием с общественностью. Кроме того, успешными будут дела, которые каким-либо образом помогут вам удовлетворить ваше любопытство.
Суббота 29 апреля
Луна в Близнецах. Сегодня стоит найти время на прогулку в приятной компании. Кроме того, рекомендуется фиксировать всю, даже случайно полученную информацию – она вам обязательно пригодится. А еще день благоприятен для обучения, правда, для того, чтобы новые знания хорошо усвоились, уроки должны проходить в игровой манере.
Воскресенье 30 апреля
Луна в Раке. Сегодня очень важно хорошенько отдохнуть и получить позитивные эмоции. Так что займитесь тем, что доставляет вам удовольствие и способствует релаксации. Кроме того, удачным будет общение с теми, кому вы стопроцентно доверяете и от кого не ждете подвоха.
Благоприятные дни: 27.
Неблагоприятные дни: 26.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
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Где горосктп на март?
А где же 26?)))))
Гороскопы на Passion составлены весьма профессионально.Изложение понятно,стиль узнавем.процент совпадений весьма высок.Не будем забывать-это общий и бесплатный гороскоп.За точный/индивидуальный/ надо платить.Мой респект астрологам этого сайта
почему не прислали на почту?
от настоящего АСТОРОГА? )))) вы действительно астороги. ахинеи шарлатанскую пишете. профаны полные. астрологии не знаете. разводами лохотронскими занимаетесь. позорники.