Кроме того, мы будем налаживать отношения с родственниками, охотно идти с ними на компромисс и всячески демонстрировать близким людям, что нуждаемся в них. Правда, далеко не всегда это будет искренне; в большинстве случаев взаимодействие с родней и наша покладистость окажутся всего лишь умным ходом, направленным на получение какой-то выгоды или на то, чтобы нас лишний раз не дергали.
Принесет нам эта неделя и какие-то новые планы и действия, связанные с позиционированием себя в обществе, с какими-то поездками, со взаимодействием с теми людьми, которые могут сделать наше существование более разнообразным, ярким, увлекательным. И в то же время в какие-то моменты будет хотеться уединения.
Понедельник 22 мая
Луна в Овне. Сегодня будьте сдержаннее в своих высказываниях. Не стоит ничем хвастаться (особенно – карьерными успехами и коммерческими идеями), навязывать кому-либо свое мнение, выражать недовольство теми, кто влиятельнее вас. Кроме того, постарайтесь не тратить деньги на вещи развлекательного характера.
Вторник 23 мая
Луна в Тельце. Сегодня до 16:53 – великолепный момент для начала краткосрочных индивидуальных проектов, которые могут увеличить ваш профессиональный рейтинг и ваше влияние на окружающих. После означенного времени можно заняться капиталовложениями и делами, требующими сосредоточенности.
Среда 24 мая
Луна в Тельце. Сегодня отличный день для дел, направленных на достижение и приумножение физического комфорта, для рукоделия (оно поможет привести в порядок психологическое состояние), для покупок, связанных с пассивным отдыхом и сном. Кроме того, успешным будет взаимодействие с родственниками и людьми, которых вы считаете своими «полезными связями».
Четверг 25 мая
Новолуние. Луна в Близнецах. Сегодня поберегите нервную систему, воздержитесь от начала новых, особенно – долгосрочных, дел, дорогостоящих приобретений и лишних разговоров. Кроме того, стоит держаться подальше от тех, кто распространяет слухи, и не давать повода для сплетен. Да и непроверенной информацией лучше не пользоваться.
Пятница 26 мая
Луна в Близнецах. Сегодня рекомендуется быть душкой с теми, с кем вы тесно взаимодействуете. Чем более позитивное впечатление вы произведете на окружающих, чем щедрее и покладистее с ними будете, тем проще впоследствии добьетесь каких-то своих целей, получите согласие на сотрудничество и разрешение на какие-то действия.
Суббота 27 мая
Луна в Раке. Сегодня до 14:30 рекомендуется неспешная длительная прогулка в компании человека, который благоприятно влияет на ваше психоэмоциональное состояние – променад зарядит вас бодростью и оптимизмом, подарит яркие впечатления. После означенного времени хорошо пойдут любые бытовые и семейные дела.
Воскресенье 28 мая
Луна в Раке. Сегодня рекомендуется заняться пополнением продуктовых запасов и приобретением того, что делает ваше существование удобным, приятным, комфортным. Хорошо пойдет и общение с родственниками, особенно если вы преподнесете им небольшие подарки или приготовите для них что-нибудь вкусненькое.
Благоприятные дни: 24, 28.
Неблагоприятные дни: 25.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
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не могу подписаться на недельный гороскоп, подскажите как это сделать
Где горосктп на март?
А где же 26?)))))
Гороскопы на Passion составлены весьма профессионально.Изложение понятно,стиль узнавем.процент совпадений весьма высок.Не будем забывать-это общий и бесплатный гороскоп.За точный/индивидуальный/ надо платить.Мой респект астрологам этого сайта
почему не прислали на почту?