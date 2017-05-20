На неделе с 22 по 28 мая многие снова активно займутся самосовершенствованием и будут овладевать какими-то новыми навыками. И хотя нас к этому в основном подтолкнет любопытство, умения, которым мы станем учиться, окажутся отнюдь не бесполезными, а очень даже практическими, поэтому не раз пригодятся нам в жизни. Впрочем, интересные хобби тоже не пройдут мимо нас, а какая-то неожиданно полученная информация вызовет желание попробовать свои силы на поприще творчества.

Кроме того, мы будем налаживать отношения с родственниками, охотно идти с ними на компромисс и всячески демонстрировать близким людям, что нуждаемся в них. Правда, далеко не всегда это будет искренне; в большинстве случаев взаимодействие с родней и наша покладистость окажутся всего лишь умным ходом, направленным на получение какой-то выгоды или на то, чтобы нас лишний раз не дергали.

Принесет нам эта неделя и какие-то новые планы и действия, связанные с позиционированием себя в обществе, с какими-то поездками, со взаимодействием с теми людьми, которые могут сделать наше существование более разнообразным, ярким, увлекательным. И в то же время в какие-то моменты будет хотеться уединения.

Понедельник 22 мая

Луна в Овне. Сегодня будьте сдержаннее в своих высказываниях. Не стоит ничем хвастаться (особенно – карьерными успехами и коммерческими идеями), навязывать кому-либо свое мнение, выражать недовольство теми, кто влиятельнее вас. Кроме того, постарайтесь не тратить деньги на вещи развлекательного характера.

Вторник 23 мая

Луна в Тельце. Сегодня до 16:53 – великолепный момент для начала краткосрочных индивидуальных проектов, которые могут увеличить ваш профессиональный рейтинг и ваше влияние на окружающих. После означенного времени можно заняться капиталовложениями и делами, требующими сосредоточенности.

Среда 24 мая

Луна в Тельце. Сегодня отличный день для дел, направленных на достижение и приумножение физического комфорта, для рукоделия (оно поможет привести в порядок психологическое состояние), для покупок, связанных с пассивным отдыхом и сном. Кроме того, успешным будет взаимодействие с родственниками и людьми, которых вы считаете своими «полезными связями».

Четверг 25 мая

Новолуние. Луна в Близнецах. Сегодня поберегите нервную систему, воздержитесь от начала новых, особенно – долгосрочных, дел, дорогостоящих приобретений и лишних разговоров. Кроме того, стоит держаться подальше от тех, кто распространяет слухи, и не давать повода для сплетен. Да и непроверенной информацией лучше не пользоваться.

Пятница 26 мая

Луна в Близнецах. Сегодня рекомендуется быть душкой с теми, с кем вы тесно взаимодействуете. Чем более позитивное впечатление вы произведете на окружающих, чем щедрее и покладистее с ними будете, тем проще впоследствии добьетесь каких-то своих целей, получите согласие на сотрудничество и разрешение на какие-то действия.

Суббота 27 мая

Луна в Раке. Сегодня до 14:30 рекомендуется неспешная длительная прогулка в компании человека, который благоприятно влияет на ваше психоэмоциональное состояние – променад зарядит вас бодростью и оптимизмом, подарит яркие впечатления. После означенного времени хорошо пойдут любые бытовые и семейные дела.

Воскресенье 28 мая

Луна в Раке. Сегодня рекомендуется заняться пополнением продуктовых запасов и приобретением того, что делает ваше существование удобным, приятным, комфортным. Хорошо пойдет и общение с родственниками, особенно если вы преподнесете им небольшие подарки или приготовите для них что-нибудь вкусненькое.

Благоприятные дни: 24, 28.

Неблагоприятные дни: 25.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

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