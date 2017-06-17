На неделе с 19 по 25 июня нас ждет очередная смена приоритетов, настроения и, в некотором роде, типа мышления. Мы станем восприимчивее к чужой боли; повысится эмоциональная включенность во все то, чем мы будем заниматься на работе, в быту, на досуге; появится потребность в ощущении безопасности. Во многих усилится еще и сентиментальность, а прошлое окажется таким же важным, так настоящее и будущее.

Нам предстоит массу внимания уделить домашним делам, заняться какими-то заготовками и мелким ремонтом, многие озадачатся установкой сигнализации на свои жилища, в том числе и для того, чтобы спокойно отправиться в отпуск, не переживая по поводу сохранности своего имущества. Возрастет и популярность банковских ячеек для хранения драгоценностей и ценных бумаг.

К тому же мы станем экономнее относиться к деньгам и к другим ресурсам, захочется перетряхнуть шкафы и снова начать носить те вещи, которые давно лежат без дела; в приоритете окажется одежда, с которой связаны какие-то приятные воспоминания. А еще многие пересмотрят свои отношения с родственниками, наладят с ними более тесный контакт, извинятся за нанесенные ранее обиды.

Понедельник 19 июня

Луна в Овне. Сегодня отличный день для начала краткосрочных проектов, требующих уверенности в себе и повышенного энтузиазма. Успешными будут и действия, направленные на упрочнение своего авторитета, на повышение социальной значимости вашей персоны, на достижение каких-то амбициозных целей.

Вторник 20 июня

Луна в Тельце. Сегодня не стоит покупать ничего дорогостоящего – велика вероятность, что качество приобретенных вещей вас не устроит, так как в них обнаружатся скрытые дефекты. Зато день благоприятен для того, чтобы заняться реставрацией и ремонтом предметов, которые еще могут вам послужить.

Среда 21 июня

Луна в Тельце. Сегодня весьма подходящий день для крупных капиталовложений, для приобретения товаров длительного пользования (мебели, верхней одежды, кухонной утвари), а также для обсуждения с начальством перспектив вашего карьерного роста. Успешным будет и овладение новыми бытовыми навыками.

Четверг 22 июня

Луна в Близнецах. Сегодня не стоит суетиться, тратить время на праздные разговоры, распространять сплетни, поддразнивать окружающих, смотреть новости и разного рода триллеры, хорроры, боевики. Кроме того, рекомендуются неспешная прогулка и дыхательная гимнастика на свежем воздухе.

Пятница 23 июня

Луна в Близнецах. Сегодня постарайтесь не давать повода для сплетен и не пользуйтесь информацией сомнительного происхождения. К тому же стоит поберечь деловую репутацию, нервную систему и руки. А еще желательно не устраивать вечеринок и воздержаться от любых новых знакомств.

Суббота 24 июня

Новолуние. Луна в Раке. Сегодня рекомендуются медитации, пассивный отдых и прогулка по берегу водоема. Из домашних дел наиболее успешными будут те, что не требуют каких-то особых физических и психологических усилий. Можно заняться рукоделием, навести порядок в ящиках с мелкими предметами, проинспектировать аптечку.

Воскресенье 25 июня

Луна в Раке. Сегодня хорошо пойдет общение с родственниками, можно устроить семейный обед с просмотром фотографий и с обменом воспоминаниями, расспросить представителей старшего поколения об их молодости. Если хотите плюс к карме – займитесь благотворительностью.

Благоприятные дни: 25.

Неблагоприятные дни: 24.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

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