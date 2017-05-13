На неделе с 15 по 21 мая мы будем мыслить утилитарными категориями, возрастет значение финансового фактора, многие включат режим экономии и постараются извлечь дополнительную материальную выгоду из всего, чем станут заниматься. Появится желание подработать, поэтому мы вряд ли откажемся от побочных служебных заданий и заказов. Важную роль в процессе получения прибыли сыграют какие-то инновационные технологии и своевременно донесенная до нас информация.

Кроме того, многим предстоит дать вторую жизнь вещам, которые давно пылятся без дела. Выбросить их будет жалко, поэтому мы займемся переделками и превратим эти предметы и одежду во что-то нужное, в то, чем удобно или приятно пользоваться каждый день, а заодно и обновим какие-то практические навыки в рукоделье и мелком ремонте.

Принесет нам эта неделя и возможность выяснить, кто из наших коллег, приятелей, соседей обладает необходимыми нам умениями, знакомствами, ресурсами, и воспользоваться этим себе во благо. Таким образом расширится наш список людей, с которыми не только приятно, но и выгодно общаться. А еще возрастет активность тех социальных групп в Интернете, в которых обмениваются каким-либо опытом.

Понедельник 15 мая

Луна в Козероге. Сегодня не рекомендуется вкладывать куда-либо деньги, совершать крупные покупки, заключать сделки и договоры – все это вряд ли окажется рентабельным, а при неблагоприятном стечении обстоятельств еще и обернется огромными убытками. Кроме того, не стоит просить начальство о повышении в должности и об увеличении зарплаты – эффект будет обратным.

Вторник 16 мая

Луна в Водолее. Сегодня появится шанс легко решить многие производственные вопросы и заложить крепкую базу на будущее; правда, только в том случае, если вы не проявите консерватизм и зашоренность, а пойдете на конструктивный диалог с окружающими. Кроме того, успешными будут дела, требующие скрупулезности.

Среда 17 мая

Луна в Водолее. Сегодня великолепный день для начала инновационных проектов и для реализации смелых идей – как в бизнесе, так и в частной жизни. Не стоит откладывать и дела, к которым вас призывает долг – в данные лунные сутки вы справитесь с ними быстро и очень качественно.

Четверг 18 мая

Луна в Водолее. Сегодня весьма успешными будут дела, в которых все зависит только от вас и от вашего умения мыслить нестандартными категориями. Кроме того, у многих появится альтернатива каким-то неудобным и невыгодным решениям; главное, быстро реагировать на изменение ситуации и не бояться ломать шаблоны.

Пятница 19 мая

4-я четверть. Луна в Рыбах. Сегодня стоит поберечь нервную систему и не провоцировать обострение хронических заболеваний. Воздержитесь от употребления алкоголя и всего того, что меняет сознание. К тому же рекомендуется держаться подальше от тех, кто бездумно плывет по течению и обожает жаловаться на жизнь.

Суббота 20 мая

Луна в Рыбах. Сегодня превосходный день для начала тщательно продуманных долгосрочных проектов, которые вы уже согласовали со всеми теми, с кем вам предстоит взаимодействовать. Кроме того, стоит найти время на получение позитивных эмоций от чего-то красивого, трогательного, сентиментального, например, сходить на фотовыставку.

Воскресенье 21 мая

Луна в Овне. Сегодня до 14:37 стоит заняться спокойными делами, не требующими серьезной физической нагрузки и сильной эмоциональной включенности. После означенного времени хорошо пойдет все, что основано на личном энтузиазме; можно также пообщаться с теми, кто позволяет вам доминировать – это поднимет вашу самооценку.

Благоприятные дни: 20.

Неблагоприятные дни: 19.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

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