На неделе с 12 по 18 июня нам предстоит разобраться в том, кто нам на самом деле друг, а кто только пользуется нашей благосклонностью, ничего не давая взамен. Мы с легкостью разорвем те дружеские связи, которые не приносят морального удовлетворения, в которых нет полного доверия и взаимовыручки. Причем во многих из нас проснется злопамятность, поэтому завершение отношений не будет безболезненным, так как не обойдется без нелицеприятных высказываний.

Кроме того, в данный период участятся конфликты в деловой сфере, преимущественно – с начальством, так как многие работники будут отстаивать свои права и свободы, потребуют внепланового отпуска или более щадящего графика, попытаются внедрить в трудовой процесс какие-то свои смелые идеи, принять которые руководство пока не готово.

Зато на этой неделе у многих появится возможность заставить работать свои накопления. Кто-то найдет приемлемые для себя банковские вклады с хорошими процентами, кто-то сделает вложения в будущее детей, а кто-то откроет семейный бизнес. Ну а некоторые просто потратят деньги на предметы, которые будут долгое время служить верой и правдой, делая существование легче и приятнее.

Понедельник 12 июня

Луна в Козероге. Сегодня великолепный день для отказа от любой вредной привычки – у вас хватит упрямства, силы воли и выдержки, чтобы навсегда распрощаться с нездоровым пристрастием. Кроме того, отлично пойдут парные дела, связанные друг с другом одной целью или людьми, оказывающими вам содействие.

Вторник 13 июня

Луна в Водолее. Сегодня стоит быть осторожнее с электричеством – не планируйте на этот день ремонтные работы по замене розеток и проводки, не пользуйтесь неисправными электроприборами. Кроме того, держитесь подальше от максималистов. И при этом данные лунные сутки отлично подходят для того, чтобы оборвать ненужные дружеские связи.

Среда 14 июня

Луна в Водолее. Сегодня превосходный день для приобретения новомодных гаджетов, для начала инновационных проектов, для реализации творческих и технических идей, демонстрирующих, как далеко вы продвинулись на пути личностного развития. К тому же успешными будут дела, направленные на освобождение от того, что вас сейчас не устраивает.

Четверг 15 июня

Луна в Рыбах. Сегодня до 14:22 хорошо пойдет общественная и коллективная деятельность, успешной будет работа в команде, где каждый отвечает за свой участок какого-либо проекта. После означенного времени можно провести предварительные переговоры с потенциальными деловыми партнерами и инвесторами.

Пятница 16 июня

Луна в Рыбах. Сегодня не отказывайте в услугах тем, кто о них попросит – эти люди вам потом еще не раз пригодятся и принесут реальную пользу. Кроме того, день благоприятен для действий, направленных на увеличение уже имеющихся денежных средств, то есть для капиталовложений, инвестиций, начала хорошо продуманного бизнеса.

Суббота 17 июня

4-я четверть. Луна в Овне. Сегодня воздержитесь от любого тесного взаимодействия с водной стихией – не стоит купаться в открытых и искусственных водоемах, принимать ванну, чистить колодцы. Кроме того, настоятельно рекомендуется избегать употребления алкоголя и других веществ, меняющих восприятие действительности.

Воскресенье 18 июня

Луна в Овне. Сегодня стоит увеличить физическую нагрузку – уделить больше времени утренней зарядке, устроить пробежку, поиграть в подвижные игры на свежем воздухе, да и просто заняться делами, требующими от тела определенных усилий. К тому же день благоприятен для разного рода «мозговых штурмов» и другой интеллектуальной деятельности.

Благоприятные дни: 14.

Неблагоприятные дни: 17.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Читайте также:

Календарь стрижки волос на июнь 2017

Любовный гороскоп на неделю с 12 по 18 июня

Гороскоп любви на июнь 2017 года