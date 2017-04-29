На неделе с 1 по 7 мая нас ждут разнообразные яркие эмоции, основную массу которых нам предстоит испытать благодаря общению с коллегами, друзьями, родственниками и виртуальными знакомыми. Обмен впечатлениями и планами зарядит нас оптимизмом, подарит новые идеи и замыслы, поможет найти единомышленников и попутчиков для каких-то развлекательных поездок. Правда, праздные разговоры будут существенно отвлекать от повседневных дел и от выполнения служебных обязанностей.

Кроме того, многим предстоит навести порядок в своем жилище: сделать генеральную уборку, устранить мелкие поломки, что-то обновить в интерьере, приобрести оригинальные предметы декора и разнообразные полезные девайсы, облегчающие бытовые дела. Причем особое внимание мы уделим тем помещениям, в которых принимаем гостей и занимаемся каким-либо видом творчества, а также балконам.

Принесет нам эта неделя и возможность решить какие-то жилищные или имущественные вопросы, напрямую связанные с родственниками. Мы сможем договориться, найти взаимовыгодные компромиссы, избавиться от чего-то такого, что являлось поводом для ссор с родней или даже служило причиной многолетней вражды.

Понедельник 1 мая

Луна в Раке. Сегодня стоит снизить активность, заняться тем, что доставляет удовольствие, дарит умиротворение и не требует чрезмерного психологического напряжения. К тому же день благоприятен для тех дел, которые позитивно влияют на взаимоотношения с родственниками.

Вторник 2 мая

Луна во Льве. Сегодня превосходно пойдут дела, которые требуют стопроцентной самоуверенности, творческого подхода, личного обаяния и умения грамотно преподносить свою персону окружающим. К тому же успешной будет креативная самореализация, направленная на получение каких-либо благ.

Среда 3 мая

1-я четверть. Луна во Льве. Сегодня в вас может проснуться агрессивность, будут активно нервировать те, кто перечит, идет наперекор вашим указаниям, да и просто вам не слишком нравится. По возможности минимизируйте общение и найдите время на занятие каким-нибудь творчеством – оно снизит раздражение, подарит заряд сил и позитива.

Четверг 4 мая

Луна в Деве. Сегодня стоит избегать общения с теми, кто ко всему придирается, всех учит, как жить и как поступать правильно. Любая критика и морализирование будут восприниматься очень болезненно, поэтому даже справедливые претензии легко спровоцируют ссору. Кроме того, нежелательно брать на себя какие-либо финансовые обязательства.

Пятница 5 мая

Луна в Деве. Сегодня до 13:53 в зоне риска желудок, поэтому стоит избегать употребления незнакомой и тяжелой пищи, а также всего уксусного. После означенного времени хорошо пойдут дела, требующие внимания к деталям, педантичности, перфекционизма и энциклопедических знаний.

Суббота 6 мая

Луна в Весах. Сегодня утром и днем рекомендуется уделить особое внимание бытовым делам – вы успешно справитесь даже с теми из них, которые навевают на вас скуку, или конечный результат в которых обычно отличается от идеального. На вечер можно наметить встречу с друзьями, поздний поход в кино, пижамную вечеринку.

Воскресенье 7 мая

Луна в Весах. Сегодня стоит побывать в каком-нибудь культурном заведении, например, на художественной выставке, вернисаже, в театре или устроить домашний спектакль с привлечением друзей и родственников. К тому же после 16:14 рекомендуется позаботиться о тех, кто в этом нуждается. Все перечисленное позитивно скажется на вашем психологическом состоянии.

Благоприятные дни: 1, 7.

Неблагоприятные дни: 3.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

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