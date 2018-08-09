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Лунный календарь на сентябрь 2018 года

Наш лунный календарь подскажет вам фазу и положение Луны, время ее восхода и захода, а также ее транзит через тот или иной знак Зодиака.

Кроме того, мы предлагаем вам краткие рекомендации на каждый день.

Пожалуйста, учитывайте, что в календаре указано московское время, так что если вы живете в другом часовом поясе, то делайте поправку, исходя из разницы во времени.

Дата Лунный день Начало лунного дня Время захода Луны Луна в знаке и время вхождения Фазы Луны Рекомендации на день
1 сентября 22 21:50 12:04 Луна в Тельце III фаза, Луна убывающая Хороший день для общения с родственниками и совместных с ними бытовых дел
2 сентября 23 22:18 13:21 Луна в Близнецах, 12:16 III фаза, Луна убывающая До 12:16 позвольте себе полениться – важен психологический комфорт. После – отличный момент для получения новых ярких впечатлений
3 сентября 24 22:54 14:37 Луна в Близнецах 4-я четверть, 5:36 Опасайтесь тех, кто сплетничает, не стоит злословить и дразнить окружающих. Берегите руки
4 сентября 25 23:42 15:48 Луна в Раке, 15:51 IV фаза, Луна убывающая До 15:51 – отличный момент для начала краткосрочных проектов, так или иначе связанных с информацией. После – для финансовых и домашних дел
5 сентября 25 _ 16:51 Луна в Раке IV фаза, Луна убывающая Культивируйте в себе позитивные эмоции, не допускайте мрачных мыслей
6 сентября 26 0:43 17:42 Луна во Льве, 17:25 IV фаза, Луна убывающая До 17:25 будет возможность сэкономить на чем-то повседневном. После – воздержитесь от проявления неуместной щедрости
7 сентября 27 1:58 18:22 Луна во Льве IV фаза, Луна убывающая Хороший день для всего того, что доставляет вам удовольствие, для творчества, для покупки подарков близким людям
8 сентября 28 3:21 18:53 Луна в Деве, 17:53 IV фаза, Луна убывающая До 17:53 побалуйте себя чем-нибудь приятным, можно встретиться с друзьями, заняться креативной деятельностью. После – благоприятный момент для любых профилактических процедур
9 сентября 29/1 4:47/21:02 19:18 Луна в Деве Новолуние, 21:02 Избегайте тех, кто всех критикует, и сами воздержитесь от предъявления претензий. Берегите здоровье
10 сентября 2 6:15 19:40 Луна в Весах, 18:39 I фаза, Луна растущая До 18:39 стоит быть щедрее с окружающими – они в ответ снабдят вас какими-то благами. После – отличный момент для кулинарных и гастрономических экспериментов
11 сентября 3 7:40 20:00 Луна в Весах I фаза, Луна растущая Прекрасный день для решения спорных вопросов и для налаживания новых деловых связей
12 сентября 4 9:03 20:20 Луна в Скорпионе, 21:40 I фаза, Луна растущая Отличный день для укрепления любовных и деловых партнерских отношений
13 сентября 5 10:23 20:41 Луна в Скорпионе I фаза, Луна растущая Не позволяйте никому сбивать себя с пути истинного, не поддавайтесь на провокации
14 сентября 6 11:40 21:04 Луна в Скорпионе I фаза, Луна растущая Усилится интуиция, не игнорируйте ее. Если почувствуете, что в каком-то деле необходим рисковый шаг, сделайте его
15 сентября 7 12:52 21:31 Луна в Стрельце, 3:47 I фаза, Луна растущая Не стоит хвастаться, бравировать своей храбростью, осуждать тех, кто слабее и трусливее вас
16 сентября 8 14:00 22:04 Луна в Стрельце I фаза, Луна растущая До 14:00 увеличьте физическую нагрузку; хорошо пойдет усвоение интересной для вас информации. После – стоит пообщаться с друзьями и с животными – это надолго зарядит вас позитивной энергией
17 сентября 9 15:00 22:45 Луна в Козероге, 13:06 1-я четверть, 2:14 Опасайтесь тех, кто попытается вам что-либо навязать, держитесь подальше от догматичных индивидов, будьте осторожнее в метро
18 сентября 10 15:52 23:33 Луна в Козероге II фаза, Луна растущая До 15:52 не стоит начинать ничего нового, связанного с работой и карьерой. После – прекрасный момент для демонстрации своих профессиональных способностей и возможностей
19 сентября 11 16:35 _ Луна в Козероге II фаза, Луна растущая Любые карьерные свершения благоприятно скажутся на ваших доходах
20 сентября 12 17:10 0:29 Луна в Водолее, 4:06 II фаза, Луна растущая До 17:10 будет шанс освободиться от того, что вас не устраивает. После – не стоит демонстрировать равнодушие, покажите, что вы очень заинтересованы в тех, с кем тесно взаимодействуете
21 сентября 13 17:38 1:30 Луна в Водолее II фаза, Луна растущая До 17:38 коллективная деятельность принесет какие-то материальные и духовные блага. После – стоит помнить о прошлых ошибках и постараться не повторить их
22 сентября 14 18:01 2:37 Луна в Рыбах, 15:03 II фаза, Луна растущая До 15:03 хорошо пойдет реализация давних творческих идей. С 15:03 до 18:01 стоит пообщаться с теми, кому вы доверяете. Потом позвольте себе созерцательный отдых
23 сентября 15 18:21 3:46 Луна в Рыбах II фаза, Луна растущая До 18:21 стоит заняться теми делами, которые хорошо сказываются на психологическом состоянии. После – будьте осторожнее с водной стихией и в общении с эмоционально нестабильными людьми
24 сентября 16 18:39 4:57 Луна в Рыбах II фаза, Луна растущая До 18:39 не стоит брать на себя никаких новых обязательств и пытаться сделать хорошо всем подряд. После – слушайте свое второе «Я»
25 сентября 17 18:56 6:09 Луна в Овне, 3:19 Полнолуние, 5:51 Благоприятный день для умственной работы, а вот физическую активность лучше снизить
26 сентября 18 19:14 7:23 Луна в Овне III фаза, Луна убывающая Прекрасный день для начала индивидуальных проектов, для приобретения компьютера, для отстаивания своего мнения
27 сентября 19 19:32 8:38 Луна в Тельце, 11:23 III фаза, Луна убывающая До 19:32 благодаря полезным связям будет шанс удвоить доходы. После – опасайтесь тех, кто живет за чужой счет, берегите кошелек и личные вещи
28 сентября 20 19:54 9:54 Луна в Тельце III фаза, Луна убывающая Не стоит начинать коммерческие проекты, делать крупные покупки, спорить с родственниками
29 сентября 21 20:20 11:12 Луна в Близнецах, 16:36 III фаза, Луна убывающая До 16:36 отличные результаты дадут дела, направленные на достижение физического и психологического комфорта. После – стоит заняться тем, что снимает напряжение и дарит позитив
30 сентября 22 20:53 12:28 Луна в Близнецах III фаза, Луна убывающая Стоит посетить культурное заведение, купить интересную книгу и вообще как-то разнообразить свою жизнь с помощью произведений искусства

Благоприятные дни в сентябре 2018 года

В период растущей Луны лучше всего направить свою энергию на созидание. Все, что вы начнете, принесет свои плоды. Время убывающей Луны благоприятно для избавления от всего ненужного – от изживших себя отношений, от лишних килограммов, от старых и бесполезных вещей.

  • 1, 2 сентября 2018 года – Луна убывающая.
  • С 4 по 8 сентября 2018 года – Луна убывающая.
  • С 10 по 16 сентября 2018 года – Луна растущая.
  • С 18 по 24 сентября 2018 года – Луна растущая.
  • С 26 по 30 сентября 2018 года – Луна убывающая.

Неблагоприятные дни в сентябре 2018 года

Во время вхождения Луны в очередную фазу не стоит начинать новые дела, находиться в толпе, договариваться о чем-либо с окружающими и конфликтовать. Кроме того, в эти дни обостряются хронические заболевания, и увеличивается риск ошибок, травм и нервных срывов. Берегите себя.

  • 3 сентября 2018 года – 4-я четверть.
  • 9 сентября 2018 года – Новолуние.
  • 17 сентября 2018 года – 1-я четверть.
  • 25 сентября 2018 года – Полнолуние.

Текст: Надежда Попова

Фото: Shutterstock/vostok

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