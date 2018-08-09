Лунный календарь на сентябрь 2018 года

Кроме того, мы предлагаем вам краткие рекомендации на каждый день.
Пожалуйста, учитывайте, что в календаре указано московское время, так что если вы живете в другом часовом поясе, то делайте поправку, исходя из разницы во времени.
|Дата
|Лунный день
|Начало лунного дня
|Время захода Луны
|Луна в знаке и время вхождения
|Фазы Луны
|Рекомендации на день
|1 сентября
|22
|21:50
|12:04
|Луна в Тельце
|III фаза, Луна убывающая
|Хороший день для общения с родственниками и совместных с ними бытовых дел
|2 сентября
|23
|22:18
|13:21
|Луна в Близнецах, 12:16
|III фаза, Луна убывающая
|До 12:16 позвольте себе полениться – важен психологический комфорт. После – отличный момент для получения новых ярких впечатлений
|3 сентября
|24
|22:54
|14:37
|Луна в Близнецах
|4-я четверть, 5:36
|Опасайтесь тех, кто сплетничает, не стоит злословить и дразнить окружающих. Берегите руки
|4 сентября
|25
|23:42
|15:48
|Луна в Раке, 15:51
|IV фаза, Луна убывающая
|До 15:51 – отличный момент для начала краткосрочных проектов, так или иначе связанных с информацией. После – для финансовых и домашних дел
|5 сентября
|25
|_
|16:51
|Луна в Раке
|IV фаза, Луна убывающая
|Культивируйте в себе позитивные эмоции, не допускайте мрачных мыслей
|6 сентября
|26
|0:43
|17:42
|Луна во Льве, 17:25
|IV фаза, Луна убывающая
|До 17:25 будет возможность сэкономить на чем-то повседневном. После – воздержитесь от проявления неуместной щедрости
|7 сентября
|27
|1:58
|18:22
|Луна во Льве
|IV фаза, Луна убывающая
|Хороший день для всего того, что доставляет вам удовольствие, для творчества, для покупки подарков близким людям
|8 сентября
|28
|3:21
|18:53
|Луна в Деве, 17:53
|IV фаза, Луна убывающая
|До 17:53 побалуйте себя чем-нибудь приятным, можно встретиться с друзьями, заняться креативной деятельностью. После – благоприятный момент для любых профилактических процедур
|9 сентября
|29/1
|4:47/21:02
|19:18
|Луна в Деве
|Новолуние, 21:02
|Избегайте тех, кто всех критикует, и сами воздержитесь от предъявления претензий. Берегите здоровье
|10 сентября
|2
|6:15
|19:40
|Луна в Весах, 18:39
|I фаза, Луна растущая
|До 18:39 стоит быть щедрее с окружающими – они в ответ снабдят вас какими-то благами. После – отличный момент для кулинарных и гастрономических экспериментов
|11 сентября
|3
|7:40
|20:00
|Луна в Весах
|I фаза, Луна растущая
|Прекрасный день для решения спорных вопросов и для налаживания новых деловых связей
|12 сентября
|4
|9:03
|20:20
|Луна в Скорпионе, 21:40
|I фаза, Луна растущая
|Отличный день для укрепления любовных и деловых партнерских отношений
|13 сентября
|5
|10:23
|20:41
|Луна в Скорпионе
|I фаза, Луна растущая
|Не позволяйте никому сбивать себя с пути истинного, не поддавайтесь на провокации
|14 сентября
|6
|11:40
|21:04
|Луна в Скорпионе
|I фаза, Луна растущая
|Усилится интуиция, не игнорируйте ее. Если почувствуете, что в каком-то деле необходим рисковый шаг, сделайте его
|15 сентября
|7
|12:52
|21:31
|Луна в Стрельце, 3:47
|I фаза, Луна растущая
|Не стоит хвастаться, бравировать своей храбростью, осуждать тех, кто слабее и трусливее вас
|16 сентября
|8
|14:00
|22:04
|Луна в Стрельце
|I фаза, Луна растущая
|До 14:00 увеличьте физическую нагрузку; хорошо пойдет усвоение интересной для вас информации. После – стоит пообщаться с друзьями и с животными – это надолго зарядит вас позитивной энергией
|17 сентября
|9
|15:00
|22:45
|Луна в Козероге, 13:06
|1-я четверть, 2:14
|Опасайтесь тех, кто попытается вам что-либо навязать, держитесь подальше от догматичных индивидов, будьте осторожнее в метро
|18 сентября
|10
|15:52
|23:33
|Луна в Козероге
|II фаза, Луна растущая
|До 15:52 не стоит начинать ничего нового, связанного с работой и карьерой. После – прекрасный момент для демонстрации своих профессиональных способностей и возможностей
|19 сентября
|11
|16:35
|_
|Луна в Козероге
|II фаза, Луна растущая
|Любые карьерные свершения благоприятно скажутся на ваших доходах
|20 сентября
|12
|17:10
|0:29
|Луна в Водолее, 4:06
|II фаза, Луна растущая
|До 17:10 будет шанс освободиться от того, что вас не устраивает. После – не стоит демонстрировать равнодушие, покажите, что вы очень заинтересованы в тех, с кем тесно взаимодействуете
|21 сентября
|13
|17:38
|1:30
|Луна в Водолее
|II фаза, Луна растущая
|До 17:38 коллективная деятельность принесет какие-то материальные и духовные блага. После – стоит помнить о прошлых ошибках и постараться не повторить их
|22 сентября
|14
|18:01
|2:37
|Луна в Рыбах, 15:03
|II фаза, Луна растущая
|До 15:03 хорошо пойдет реализация давних творческих идей. С 15:03 до 18:01 стоит пообщаться с теми, кому вы доверяете. Потом позвольте себе созерцательный отдых
|23 сентября
|15
|18:21
|3:46
|Луна в Рыбах
|II фаза, Луна растущая
|До 18:21 стоит заняться теми делами, которые хорошо сказываются на психологическом состоянии. После – будьте осторожнее с водной стихией и в общении с эмоционально нестабильными людьми
|24 сентября
|16
|18:39
|4:57
|Луна в Рыбах
|II фаза, Луна растущая
|До 18:39 не стоит брать на себя никаких новых обязательств и пытаться сделать хорошо всем подряд. После – слушайте свое второе «Я»
|25 сентября
|17
|18:56
|6:09
|Луна в Овне, 3:19
|Полнолуние, 5:51
|Благоприятный день для умственной работы, а вот физическую активность лучше снизить
|26 сентября
|18
|19:14
|7:23
|Луна в Овне
|III фаза, Луна убывающая
|Прекрасный день для начала индивидуальных проектов, для приобретения компьютера, для отстаивания своего мнения
|27 сентября
|19
|19:32
|8:38
|Луна в Тельце, 11:23
|III фаза, Луна убывающая
|До 19:32 благодаря полезным связям будет шанс удвоить доходы. После – опасайтесь тех, кто живет за чужой счет, берегите кошелек и личные вещи
|28 сентября
|20
|19:54
|9:54
|Луна в Тельце
|III фаза, Луна убывающая
|Не стоит начинать коммерческие проекты, делать крупные покупки, спорить с родственниками
|29 сентября
|21
|20:20
|11:12
|Луна в Близнецах, 16:36
|III фаза, Луна убывающая
|До 16:36 отличные результаты дадут дела, направленные на достижение физического и психологического комфорта. После – стоит заняться тем, что снимает напряжение и дарит позитив
|30 сентября
|22
|20:53
|12:28
|Луна в Близнецах
|III фаза, Луна убывающая
|Стоит посетить культурное заведение, купить интересную книгу и вообще как-то разнообразить свою жизнь с помощью произведений искусства
Благоприятные дни в сентябре 2018 года
В период растущей Луны лучше всего направить свою энергию на созидание. Все, что вы начнете, принесет свои плоды. Время убывающей Луны благоприятно для избавления от всего ненужного – от изживших себя отношений, от лишних килограммов, от старых и бесполезных вещей.
- 1, 2 сентября 2018 года – Луна убывающая.
- С 4 по 8 сентября 2018 года – Луна убывающая.
- С 10 по 16 сентября 2018 года – Луна растущая.
- С 18 по 24 сентября 2018 года – Луна растущая.
- С 26 по 30 сентября 2018 года – Луна убывающая.
Неблагоприятные дни в сентябре 2018 года
Во время вхождения Луны в очередную фазу не стоит начинать новые дела, находиться в толпе, договариваться о чем-либо с окружающими и конфликтовать. Кроме того, в эти дни обостряются хронические заболевания, и увеличивается риск ошибок, травм и нервных срывов. Берегите себя.
- 3 сентября 2018 года – 4-я четверть.
- 9 сентября 2018 года – Новолуние.
- 17 сентября 2018 года – 1-я четверть.
- 25 сентября 2018 года – Полнолуние.
Текст: Надежда Попова
Фото: Shutterstock/vostok