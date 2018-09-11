Лунный календарь на октябрь 2018 года

Кроме того, мы предлагаем вам краткие рекомендации на каждый день.
Пожалуйста, учитывайте, что в календаре указано московское время, так что если вы живете в другом часовом поясе, то делайте поправку, исходя из разницы во времени.
|Дата
|Лунный день
|Начало лунного дня
|Время захода Луны
|Луна в знаке и время вхождения
|Фазы Луны
|Рекомендации на день
|1 октября
|23
|21:36
|13:41
|Луна в Раке, 20:25
|III фаза, Луна убывающая
|Утром и днем хорошо пойдут переговоры. Вечер лучше провести за отдыхом и за спокойными занятиями
|2 октября
|24
|22:31
|14:45
|Луна в Раке
|4-я четверть, 12:44
|Опасайтесь навязчивых индивидов. Избегайте мрачных мыслей. Не стоит никуда вкладывать деньги
|3 октября
|25
|23:39
|15:38
|Луна во Льве, 23:11
|IV фаза, Луна убывающая
|Отличный день для открытия целевого вклада в проверенном банке и для начала косметического ремонта
|4 октября
|25
|_
|16:20
|Луна во Льве
|IV фаза, Луна убывающая
|Ищите творческий подход к решению проблем и поставленных перед вами задач. Удачными будут покупки всего красивого
|5 октября
|26
|0:57
|16:53
|Луна во Льве
|IV фаза, Луна убывающая
|Не тратьте деньги на развлечения. Не стоит давать в долг и плодить нахлебников
|6 октября
|27
|2:21
|17:20
|Луна в Деве, 1:07
|IV фаза, Луна убывающая
|Отличный день для любых дел, требующих скрупулезности, и для пополнения запаса энциклопедических знаний
|7 октября
|28
|3:46
|17:42
|Луна в Деве
|IV фаза, Луна убывающая
|Проведите профилактику простудных заболеваний и не перегружайте желудок
|8 октября
|29
|5:11
|18:02
|Луна в Весах, 2:56
|IV фаза, Луна убывающая
|Берегите нервную систему, опасайтесь тех, кто старается для всех быть хорошим, не затевайте споров, займитесь тем, что гармонизирует внутреннее состояние
|9 октября
|1
|6:35
|18:21
|Луна в Весах
|Новолуние, 6:47
|Хороший день для неспешных дел, которые не заставляют вас сомневаться и принимать резкие решения
|10 октября
|2
|7:57
|18:41
|Луна в Скорпионе, 5:51
|I фаза, Луна растущая
|Проявите душевную и материальную щедрость по отношению к окружающим. Не стоит демонстрировать циничность
|11 октября
|3
|9:16
|19:03
|Луна в Скорпионе
|I фаза, Луна растущая
|Отличный день для начала проектов, предполагающих риск и нестандартные методы решения поставленных задач
|12 октября
|4
|10:33
|19:29
|Луна в Стрельце, 11:51
|I фаза, Луна растущая
|Прекрасный день для приобретения домашнего питомца. Можно начать новое обучение
|13 октября
|5
|11:45
|20:00
|Луна в Стрельце
|I фаза, Луна растущая
|Будьте собой, не отступайте от своих принципов, не давайте в обиду тех, кто слабее вас
|14 октября
|6
|12:50
|20:37
|Луна в Козероге, 23:18
|I фаза, Луна растущая
|Отличный день для начала дальних и длительных путешествий
|15 октября
|7
|13:46
|21:23
|Луна в Козероге
|I фаза, Луна растущая
|До 13:46 легко дадутся сложные решения. После – хорошо пойдут дела, требующие уверенности в себе, но не хвастайтесь своими карьерными достижениями
|16 октября
|8
|14:33
|22:16
|Луна в Козероге
|1-я четверть, 21:01
|До 14:33 важно хорошо зарекомендовать себя перед влиятельными персонами. После – удачный момент для дел, которые вы долго откладывали
|17 октября
|9
|15:11
|23:16
|Луна в Водолее, 10:06
|II фаза, Луна растущая
|До 15:11 будет возможность избавиться от того, что перестало устраивать. После – опасайтесь тех, кто слишком категоричен в своих суждениях
|18 октября
|10
|15:41
|_
|Луна в Водолее
|II фаза, Луна растущая
|До 15:41 не берите на себя дополнительных обязательств. После –отличный момент для всего того, что предполагает свободу творчества и выбора
|19 октября
|11
|16:06
|0:21
|Луна в Водолее
|II фаза, Луна растущая
|Вероятны озарения, оригинальные открытия и изобретения. Можно пойти каким-то новым путем
|20 октября
|12
|16:27
|1:29
|Луна в Рыбах, 0:44
|II фаза, Луна растущая
|Спокойствие, милосердие, мудрость и накопленный за годы опыт станут отличными помощниками в любых делах
|21 октября
|13
|16:45
|2:40
|Луна в Рыбах
|II фаза, Луна растущая
|Позвольте себе расслабленный отдых, пообщайтесь с теми, с кем вам психологически очень комфортно
|22 октября
|14
|17:02
|3:52
|Луна в Овне, 10:32
|II фаза, Луна растущая
|До 17:02 не сбрасывайте со счетов чужое мнение и учитывайте прошлые ошибки. После – отличный момент для начала индивидуальных проектов
|23 октября
|15
|17:19
|5:05
|Луна в Овне
|II фаза, Луна растущая
|До 17:19 хорошо пойдут дела, основанные на вашем личном энтузиазме и на безусловной вере в победу. После – опасайтесь тех, кто легко впадает в гнев
|24 октября
|16
|17:37
|6:21
|Луна в Тельце, 17:11
|Полнолуние, 19:44
|До 17:37 не стоит начинать новые дела и проекты. После – благоприятный момент для спокойных бытовых занятий
|25 октября
|17
|17:57
|7:39
|Луна в Тельце
|III фаза, Луна убывающая
|Отличный день для любых финансовых дел и для начала долгосрочных коммерческих проектов
|26 октября
|18
|18:22
|8:58
|Луна в Близнецах, 22:08
|III фаза, Луна убывающая
|Все, что вы сделаете для увеличения своего благосостояния, будет долго приносить вам и пользу, и выгоду
|27 октября
|19
|18:52
|10:17
|Луна в Близнецах
|III фаза, Луна убывающая
|Любую полученную информацию стоит оценивать с двух сторон. После 18:52 не откровенничайте в социальных сетях – это выйдет вам боком
|28 октября
|20
|19:32
|11:33
|Луна в Близнецах
|III фаза, Луна убывающая
|Избегайте конфиденциальных разговоров, опасайтесь сплетников, не разглашайте чужих тайн. Не стоит посещать развлекательные заведения
|29 октября
|21
|20:24
|12:42
|Луна в Раке, 1:58
|III фаза, Луна убывающая
|В любых делах и разговорах прислушивайтесь к своей интуиции
|30 октября
|22
|21:28
|13:39
|Луна в Раке
|III фаза, Луна убывающая
|Прекрасный день для любых дел, направленных на упрочнение материального положения
|31 октября
|23
|22:43
|14:23
|Луна во Льве, 5:20
|4-я четверть, 19:39
|Будьте крайне деликатны с окружающими. Отличный день для любой креативной деятельности и для покупки того, чего вам давно хотелось
Благоприятные дни в октябре 2018 года
В период растущей Луны лучше всего направить свою энергию на созидание. Все, что вы начнете, принесет свои плоды. Время убывающей Луны благоприятно для избавления от всего ненужного: от изживших себя отношений, от лишних килограммов, от старых и бесполезных вещей.
- 1 октября 2018 года — Луна убывающая.
- С 3 по 8 октября 2018 года — Луна убывающая.
- С 10 по 15 октября 2018 года — Луна растущая.
- С 17 по 23 октября 2018 года — Луна растущая.
- С 25 по 30 октября 2018 года — Луна убывающая.
Неблагоприятные дни в октябре 2018 года
Во время вхождения Луны в очередную фазу не стоит начинать новые дела, находиться в толпе, договариваться о чем-либо с окружающими и конфликтовать. Кроме того, в эти дни обостряются хронические заболевания и увеличивается риск ошибок, травм и нервных срывов. Берегите себя.
- 2 октября 2018 года — 4-я четверть.
- 9 октября 2018 года — новолуние.
- 16 октября 2018 года — 1-я четверть.
- 24 октября 2018 года — полнолуние.
- 31 октября 2018 года — 4-я четверть.
Текст: Надежда Попова
Фото: Shutterstock/vostok