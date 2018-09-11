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Лунный календарь на октябрь 2018 года

Наш лунный календарь подскажет вам фазу и положение Луны, время ее восхода и захода, а также ее транзит через тот или иной знак зодиака.

Кроме того, мы предлагаем вам краткие рекомендации на каждый день.

Пожалуйста, учитывайте, что в календаре указано московское время, так что если вы живете в другом часовом поясе, то делайте поправку, исходя из разницы во времени.

Дата Лунный день Начало лунного дня Время захода Луны Луна в знаке и время вхождения Фазы Луны Рекомендации на день
1 октября 23 21:36 13:41 Луна в Раке, 20:25 III фаза, Луна убывающая Утром и днем хорошо пойдут переговоры. Вечер лучше провести за отдыхом и за спокойными занятиями
2 октября 24 22:31 14:45 Луна в Раке 4-я четверть, 12:44 Опасайтесь навязчивых индивидов. Избегайте мрачных мыслей. Не стоит никуда вкладывать деньги
3 октября 25 23:39 15:38 Луна во Льве, 23:11 IV фаза, Луна убывающая Отличный день для открытия целевого вклада в проверенном банке и для начала косметического ремонта
4 октября 25 _ 16:20 Луна во Льве IV фаза, Луна убывающая Ищите творческий подход к решению проблем и поставленных перед вами задач. Удачными будут покупки всего красивого
5 октября 26 0:57 16:53 Луна во Льве IV фаза, Луна убывающая Не тратьте деньги на развлечения. Не стоит давать в долг и плодить нахлебников
6 октября 27 2:21 17:20 Луна в Деве, 1:07 IV фаза, Луна убывающая Отличный день для любых дел, требующих скрупулезности, и для пополнения запаса энциклопедических знаний
7 октября 28 3:46 17:42 Луна в Деве IV фаза, Луна убывающая Проведите профилактику простудных заболеваний и не перегружайте желудок
8 октября 29 5:11 18:02 Луна в Весах, 2:56 IV фаза, Луна убывающая Берегите нервную систему, опасайтесь тех, кто старается для всех быть хорошим, не затевайте споров, займитесь тем, что гармонизирует внутреннее состояние
9 октября 1 6:35 18:21 Луна в Весах Новолуние, 6:47 Хороший день для неспешных дел, которые не заставляют вас сомневаться и принимать резкие решения
10 октября 2 7:57 18:41 Луна в Скорпионе, 5:51 I фаза, Луна растущая Проявите душевную и материальную щедрость по отношению к окружающим. Не стоит демонстрировать циничность
11 октября 3 9:16 19:03 Луна в Скорпионе I фаза, Луна растущая Отличный день для начала проектов, предполагающих риск и нестандартные методы решения поставленных задач
12 октября 4 10:33 19:29 Луна в Стрельце, 11:51 I фаза, Луна растущая Прекрасный день для приобретения домашнего питомца. Можно начать новое обучение
13 октября 5 11:45 20:00 Луна в Стрельце I фаза, Луна растущая Будьте собой, не отступайте от своих принципов, не давайте в обиду тех, кто слабее вас
14 октября 6 12:50 20:37 Луна в Козероге, 23:18 I фаза, Луна растущая Отличный день для начала дальних и длительных путешествий
15 октября 7 13:46 21:23 Луна в Козероге I фаза, Луна растущая До 13:46 легко дадутся сложные решения. После – хорошо пойдут дела, требующие уверенности в себе, но не хвастайтесь своими карьерными достижениями
16 октября 8 14:33 22:16 Луна в Козероге 1-я четверть, 21:01 До 14:33 важно хорошо зарекомендовать себя перед влиятельными персонами. После – удачный момент для дел, которые вы долго откладывали
17 октября 9 15:11 23:16 Луна в Водолее, 10:06 II фаза, Луна растущая До 15:11 будет возможность избавиться от того, что перестало устраивать. После – опасайтесь тех, кто слишком категоричен в своих суждениях
18 октября 10 15:41 _ Луна в Водолее II фаза, Луна растущая До 15:41 не берите на себя дополнительных обязательств. После –отличный момент для всего того, что предполагает свободу творчества и выбора
19 октября 11 16:06 0:21 Луна в Водолее II фаза, Луна растущая Вероятны озарения, оригинальные открытия и изобретения. Можно пойти каким-то новым путем
20 октября 12 16:27 1:29 Луна в Рыбах, 0:44 II фаза, Луна растущая Спокойствие, милосердие, мудрость и накопленный за годы опыт станут отличными помощниками в любых делах
21 октября 13 16:45 2:40 Луна в Рыбах II фаза, Луна растущая Позвольте себе расслабленный отдых, пообщайтесь с теми, с кем вам психологически очень комфортно
22 октября 14 17:02 3:52 Луна в Овне, 10:32 II фаза, Луна растущая До 17:02 не сбрасывайте со счетов чужое мнение и учитывайте прошлые ошибки. После – отличный момент для начала индивидуальных проектов
23 октября 15 17:19 5:05 Луна в Овне II фаза, Луна растущая До 17:19 хорошо пойдут дела, основанные на вашем личном энтузиазме и на безусловной вере в победу. После – опасайтесь тех, кто легко впадает в гнев
24 октября 16 17:37 6:21 Луна в Тельце, 17:11 Полнолуние, 19:44 До 17:37 не стоит начинать новые дела и проекты. После – благоприятный момент для спокойных бытовых занятий
25 октября 17 17:57 7:39 Луна в Тельце III фаза, Луна убывающая Отличный день для любых финансовых дел и для начала долгосрочных коммерческих проектов
26 октября 18 18:22 8:58 Луна в Близнецах, 22:08 III фаза, Луна убывающая Все, что вы сделаете для увеличения своего благосостояния, будет долго приносить вам и пользу, и выгоду
27 октября 19 18:52 10:17 Луна в Близнецах III фаза, Луна убывающая Любую полученную информацию стоит оценивать с двух сторон. После 18:52 не откровенничайте в социальных сетях – это выйдет вам боком
28 октября 20 19:32 11:33 Луна в Близнецах III фаза, Луна убывающая Избегайте конфиденциальных разговоров, опасайтесь сплетников, не разглашайте чужих тайн. Не стоит посещать развлекательные заведения
29 октября 21 20:24 12:42 Луна в Раке, 1:58 III фаза, Луна убывающая В любых делах и разговорах прислушивайтесь к своей интуиции
30 октября 22 21:28 13:39 Луна в Раке III фаза, Луна убывающая Прекрасный день для любых дел, направленных на упрочнение материального положения
31 октября 23 22:43 14:23 Луна во Льве, 5:20 4-я четверть, 19:39 Будьте крайне деликатны с окружающими. Отличный день для любой креативной деятельности и для покупки того, чего вам давно хотелось

Благоприятные дни в октябре 2018 года

В период растущей Луны лучше всего направить свою энергию на созидание. Все, что вы начнете, принесет свои плоды. Время убывающей Луны благоприятно для избавления от всего ненужного: от изживших себя отношений, от лишних килограммов, от старых и бесполезных вещей.

  • 1 октября 2018 года — Луна убывающая.
  • С 3 по 8 октября 2018 года — Луна убывающая.
  • С 10 по 15 октября 2018 года — Луна растущая.
  • С 17 по 23 октября 2018 года — Луна растущая.
  • С 25 по 30 октября 2018 года — Луна убывающая.

Неблагоприятные дни в октябре 2018 года

Во время вхождения Луны в очередную фазу не стоит начинать новые дела, находиться в толпе, договариваться о чем-либо с окружающими и конфликтовать. Кроме того, в эти дни обостряются хронические заболевания и увеличивается риск ошибок, травм и нервных срывов. Берегите себя.

  • 2 октября 2018 года — 4-я четверть.
  • 9 октября 2018 года — новолуние.
  • 16 октября 2018 года — 1-я четверть.
  • 24 октября 2018 года — полнолуние.
  • 31 октября 2018 года — 4-я четверть.

Текст: Надежда Попова

Фото: Shutterstock/vostok

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