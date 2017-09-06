Наш лунный календарь подскажет вам фазу и положение Луны, время ее восхода и захода, а также ее транзит через тот или иной знак Зодиака. Кроме того, мы предлагаем вам краткие рекомендации на каждый день. Пожалуйста, учитывайте, что в календаре указано московское время, так что если вы живете в другом часовом поясе, то делайте поправку, исходя из разницы во времени.

Благоприятные дни в октябре 2017 года

В период растущей Луны лучше всего направить свою энергию на созидание. Все, что вы начнете, принесет свои плоды. Время убывающей Луны благоприятно для избавления от всего ненужного – от изживших себя отношений, от лишних килограммов, от старых и бесполезных вещей.

С 1 по 4 октября 2017 года – Луна растущая.

С 6 по 11 октября 2017 года – Луна убывающая.

С 13 по 18 октября 2017 года – Луна убывающая.

С 20 по 27 октября 2017 года – Луна растущая.

С 29 по 31 октября 2017 года – Луна растущая.

Неблагоприятные дни в октябре 2017 года

Во время вхождения Луны в очередную фазу не стоит начинать новые дела, находиться в толпе, договариваться о чем-либо с окружающими и конфликтовать. Кроме того, в эти дни обостряются хронические заболевания, и увеличивается риск ошибок, травм и нервных срывов. Берегите себя.

5 октября 2017 года – Полнолуние.

12 октября 2017 года – 4-я четверть.

19 октября 2017 года – Новолуние.

28 октября 2017 года – 1-я четверть.

Текст: Надежда Попова

Фото: shutterstock/vostok