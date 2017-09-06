Лунный календарь на октябрь 2017 года
Наш лунный календарь подскажет вам фазу и положение Луны, время ее восхода и захода, а также ее транзит через тот или иной знак Зодиака. Кроме того, мы предлагаем вам краткие рекомендации на каждый день. Пожалуйста, учитывайте, что в календаре указано московское время, так что если вы живете в другом часовом поясе, то делайте поправку, исходя из разницы во времени.
|Дата
|Лунный день
|Начало лунного дня
|Время захода Луны
|Луна в знаке и время вхождения
|Фазы Луны
|Рекомендации на день
|1 октября
|12
|16:40
|0:47
|Луна в Водолее
|II фаза, Луна растущая
|До 16:40 хорошо пойдет творческая коллективная деятельность. После – стоит с особой любовью позаботиться о себе
|2 октября
|13
|17:06
|1:55
|Луна в Рыбах, 17:05
|II фаза, Луна растущая
|Можно предложить начальству какую-нибудь инновационную идею – ее оценят
|3 октября
|14
|17:30
|3:07
|Луна в Рыбах
|II фаза, Луна растущая
|Учитывайте прошлый опыт и не торопитесь с важными решениями
|4 октября
|15
|17:52
|4:22
|Луна в Рыбах
|II фаза, Луна растущая
|До 17:52 можно начать хорошо продуманный долгосрочный проект. После – будьте осторожнее с водной стихией
|5 октября
|16
|18:13
|5:41
|Луна в Овне, 0:25
|Полнолуние, 21:40
|Опасайтесь тех, кто игнорирует чужое мнение; берегите голову
|6 октября
|17
|18:36
|7:01
|Луна в Овне
|III фаза, Луна убывающая
|Отличный день для интеллектуальной деятельности повышенной сложности
|7 октября
|18
|19:00
|8:23
|Луна в Тельце, 3:55
|III фаза, Луна убывающая
|Не стоит устраивать алкогольные вечеринки с друзьями, лучше проведите день с родственниками, с которыми у вас много общих дел и тем для разговоров
|8 октября
|19
|19:29
|9:46
|Луна в Тельце
|III фаза, Луна убывающая
|До 19:29 стоит заняться теми домашними делами, которые приносят двойную пользу. После – минимизируйте общение и позвольте себе пассивный отдых
|9 октября
|20
|20:03
|11:07
|Луна в Близнецах, 5:29
|III фаза, Луна убывающая
|Опасайтесь сплетников, не пользуйтесь непроверенной информацией. Для сохранения душевного равновесия стоит заняться дыхательной гимнастикой
|10 октября
|21
|20:47
|12:23
|Луна в Близнецах
|III фаза, Луна убывающая
|Отличный день для начала краткосрочных проектов и приобретения мобильного телефона
|11 октября
|22
|21:40
|13:31
|Луна в Раке, 7:06
|III фаза, Луна убывающая
|Великолепный день для капиталовложений; стоит пополнить продуктовые запасы
|12 октября
|23
|22:44
|14:27
|Луна в Раке
|4-я четверть, 15:25
|Избегайте чрезмерной эмоциональной включенности во все, чем будете заниматься
|13 октября
|24
|23:55
|15:12
|Луна во Льве, 10:07
|IV фаза, Луна убывающая
|Опасайтесь агрессивных людей. Если есть проблемы с сердцем, держите под рукой необходимые лекарства
|14 октября
|24
|_
|15:48
|Луна во Льве
|IV фаза, Луна убывающая
|Отличный день для творчества, вечеринок, общения с увлеченными, креативными людьми
|15 октября
|25
|1:10
|16:17
|Луна в Деве, 14:45
|IV фаза, Луна убывающая
|До 14:45 стоит побаловать себя чем-нибудь вкусным или приобрести то, о чем давно мечтали. После – хороший момент для спокойных, медитативных домашних дел
|16 октября
|26
|2:27
|16:41
|Луна в Деве
|IV фаза, Луна убывающая
|Не будьте скупы с окружающими, но при этом не стоит поддаваться приступам стихийного мотовства
|17 октября
|27
|3:43
|17:02
|Луна в Весах, 20:31
|IV фаза, Луна убывающая
|До 20:31 стоит составить финансовый план на следующий лунный месяц. После – найти время на просмотр хорошего фильма
|18 октября
|28
|4:58
|17:21
|Луна в Весах
|IV фаза, Луна убывающая
|Помиритесь с теми, с кем в ссоре. Хороший день для поиска новых деловых партнеров и друзей
|19 октября
|29/1
|6:12/22:12
|17:41
|Луна в Весах
|Новолуние, 22:12
|Не делайте ничего, что вызывает у вас хоть малейшие сомнения в целесообразности или безопасности предприятия
|20 октября
|2
|7:24
|18:01
|Луна в Скорпионе, 3:33
|I фаза, Луна растущая
|Проявите щедрость по отношению к окружающим и не позволяйте себе злобных выпадов в чей-либо адрес
|21 октября
|3
|8:34
|18:24
|Луна в Скорпионе
|I фаза, Луна растущая
|Можно заняться тем, что предполагает риск. Не сидите в одиночестве и действуйте
|22 октября
|4
|9:43
|18:50
|Луна в Стрельце, 14:41
|I фаза, Луна растущая
|До 14:41 рекомендуется пассивный отдых, стоит помедитировать. После – хороший момент для начала любого обучения в рамках самообразования
|23 октября
|5
|10:48
|19:20
|Луна в Стрельце
|I фаза, Луна растущая
|Защищайте слабых, не предавайте свои принципы. Хороший день для начала путешествия
|24 октября
|6
|11:48
|19:57
|Луна в Стрельце
|I фаза, Луна растущая
|Можно начать учить иностранный язык, провести предварительные переговоры с зарубежными деловыми партнерами, окунуться в мир философии
|25 октября
|7
|12:42
|20:41
|Луна в Козероге, 3:26
|I фаза, Луна растущая
|Не хвастайтесь своими карьерными и профессиональными успехами; не ставьте себя выше других
|26 октября
|8
|13:28
|21:32
|Луна в Козероге
|I фаза, Луна растущая
|Отличный день для карьерных свершений и для дел, которые требуют упорства. В труде и в удовлетворении амбиций вы найдете смысл жизни и новый источник сил
|27 октября
|9
|14:08
|22:30
|Луна в Водолее, 15:44
|I фаза, Луна растущая
|До 14:08 сохраняется тенденция предыдущего дня. После – хороший момент для освобождения от того, что вас не устраивает
|28 октября
|10
|14:41
|23:35
|Луна в Водолее
|1-я четверть, 1:22
|До 14:41 будьте осторожнее с электричеством и с максималистами; не стоит покупать технику. После – отличный момент для любых занятий, которые доставляют вам удовольствие
|29 октября
|11
|15:08
|_
|Луна в Водолее
|II фаза, Луна растущая
|Великолепный день для творческого саморазвития
|30 октября
|12
|15:33
|0:44
|Луна в Рыбах, 4:04
|II фаза, Луна растущая
|До 15:33 хороший момент для начала тщательно продуманных проектов. После – стоит заняться добрыми делами
|31 октября
|13
|15:54
|1:57
|Луна в Рыбах
|II фаза, Луна растущая
|До 15:54 можно воспользоваться чьей-то благосклонностью к вашей персоне. После – плывите по течению, но постарайтесь не повторять старых ошибок
Благоприятные дни в октябре 2017 года
В период растущей Луны лучше всего направить свою энергию на созидание. Все, что вы начнете, принесет свои плоды. Время убывающей Луны благоприятно для избавления от всего ненужного – от изживших себя отношений, от лишних килограммов, от старых и бесполезных вещей.
- С 1 по 4 октября 2017 года – Луна растущая.
- С 6 по 11 октября 2017 года – Луна убывающая.
- С 13 по 18 октября 2017 года – Луна убывающая.
- С 20 по 27 октября 2017 года – Луна растущая.
- С 29 по 31 октября 2017 года – Луна растущая.
Неблагоприятные дни в октябре 2017 года
Во время вхождения Луны в очередную фазу не стоит начинать новые дела, находиться в толпе, договариваться о чем-либо с окружающими и конфликтовать. Кроме того, в эти дни обостряются хронические заболевания, и увеличивается риск ошибок, травм и нервных срывов. Берегите себя.
- 5 октября 2017 года – Полнолуние.
- 12 октября 2017 года – 4-я четверть.
- 19 октября 2017 года – Новолуние.
- 28 октября 2017 года – 1-я четверть.
Текст: Надежда Попова
Фото: shutterstock/vostok