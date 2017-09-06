Наш лунный календарь подскажет вам фазу и положение Луны, время ее восхода и захода, а также ее транзит через тот или иной знак Зодиака. Кроме того, мы предлагаем вам краткие рекомендации на каждый день. Пожалуйста, учитывайте, что в календаре указано московское время, так что если вы живете в другом часовом поясе, то делайте поправку, исходя из разницы во времени.
Дата Лунный день Начало лунного дня Время захода Луны Луна в знаке и время вхождения Фазы Луны Рекомендации на день
1 октября 12 16:40 0:47 Луна в Водолее II фаза, Луна растущая До 16:40 хорошо пойдет творческая коллективная деятельность. После – стоит с особой любовью позаботиться о себе
2 октября 13 17:06 1:55 Луна в Рыбах, 17:05 II фаза, Луна растущая Можно предложить начальству какую-нибудь инновационную идею – ее оценят
3 октября 14 17:30 3:07 Луна в Рыбах II фаза, Луна растущая Учитывайте прошлый опыт и не торопитесь с важными решениями
4 октября 15 17:52 4:22 Луна в Рыбах II фаза, Луна растущая До 17:52 можно начать хорошо продуманный долгосрочный проект. После – будьте осторожнее с водной стихией
5 октября 16 18:13 5:41 Луна в Овне, 0:25 Полнолуние, 21:40 Опасайтесь тех, кто игнорирует чужое мнение; берегите голову
6 октября 17 18:36 7:01 Луна в Овне III фаза, Луна убывающая Отличный день для интеллектуальной деятельности повышенной сложности
7 октября 18 19:00 8:23 Луна в Тельце, 3:55 III фаза, Луна убывающая Не стоит устраивать алкогольные вечеринки с друзьями, лучше проведите день с родственниками, с которыми у вас много общих дел и тем для разговоров
8 октября 19 19:29 9:46 Луна в Тельце III фаза, Луна убывающая До 19:29 стоит заняться теми домашними делами, которые приносят двойную пользу. После – минимизируйте общение и позвольте себе пассивный отдых
9 октября 20 20:03 11:07 Луна в Близнецах, 5:29 III фаза, Луна убывающая Опасайтесь сплетников, не пользуйтесь непроверенной информацией. Для сохранения душевного равновесия стоит заняться дыхательной гимнастикой
10 октября 21 20:47 12:23 Луна в Близнецах III фаза, Луна убывающая Отличный день для начала краткосрочных проектов и приобретения мобильного телефона
11 октября 22 21:40 13:31 Луна в Раке, 7:06 III фаза, Луна убывающая Великолепный день для капиталовложений; стоит пополнить продуктовые запасы
12 октября 23 22:44 14:27 Луна в Раке 4-я четверть, 15:25 Избегайте чрезмерной эмоциональной включенности во все, чем будете заниматься
13 октября 24 23:55 15:12 Луна во Льве, 10:07 IV фаза, Луна убывающая Опасайтесь агрессивных людей. Если есть проблемы с сердцем, держите под рукой необходимые лекарства
14 октября 24 _ 15:48 Луна во Льве IV фаза, Луна убывающая Отличный день для творчества, вечеринок, общения с увлеченными, креативными людьми
15 октября 25 1:10 16:17 Луна в Деве, 14:45 IV фаза, Луна убывающая До 14:45 стоит побаловать себя чем-нибудь вкусным или приобрести то, о чем давно мечтали. После – хороший момент для спокойных, медитативных домашних дел
16 октября 26 2:27 16:41 Луна в Деве IV фаза, Луна убывающая Не будьте скупы с окружающими, но при этом не стоит поддаваться приступам стихийного мотовства
17 октября 27 3:43 17:02 Луна в Весах, 20:31 IV фаза, Луна убывающая До 20:31 стоит составить финансовый план на следующий лунный месяц. После – найти время на просмотр хорошего фильма
18 октября 28 4:58 17:21 Луна в Весах IV фаза, Луна убывающая Помиритесь с теми, с кем в ссоре. Хороший день для поиска новых деловых партнеров и друзей
19 октября 29/1 6:12/22:12 17:41 Луна в Весах Новолуние, 22:12 Не делайте ничего, что вызывает у вас хоть малейшие сомнения в целесообразности или безопасности предприятия
20 октября 2 7:24 18:01 Луна в Скорпионе, 3:33 I фаза, Луна растущая Проявите щедрость по отношению к окружающим и не позволяйте себе злобных выпадов в чей-либо адрес
21 октября 3 8:34 18:24 Луна в Скорпионе I фаза, Луна растущая Можно заняться тем, что предполагает риск. Не сидите в одиночестве и действуйте
22 октября 4 9:43 18:50 Луна в Стрельце, 14:41 I фаза, Луна растущая До 14:41 рекомендуется пассивный отдых, стоит помедитировать. После – хороший момент для начала любого обучения в рамках самообразования
23 октября 5 10:48 19:20 Луна в Стрельце I фаза, Луна растущая Защищайте слабых, не предавайте свои принципы. Хороший день для начала путешествия
24 октября 6 11:48 19:57 Луна в Стрельце I фаза, Луна растущая Можно начать учить иностранный язык, провести предварительные переговоры с зарубежными деловыми партнерами, окунуться в мир философии
25 октября 7 12:42 20:41 Луна в Козероге, 3:26 I фаза, Луна растущая Не хвастайтесь своими карьерными и профессиональными успехами; не ставьте себя выше других
26 октября 8 13:28 21:32 Луна в Козероге I фаза, Луна растущая Отличный день для карьерных свершений и для дел, которые требуют упорства. В труде и в удовлетворении амбиций вы найдете смысл жизни и новый источник сил
27 октября 9 14:08 22:30 Луна в Водолее, 15:44 I фаза, Луна растущая До 14:08 сохраняется тенденция предыдущего дня. После – хороший момент для освобождения от того, что вас не устраивает
28 октября 10 14:41 23:35 Луна в Водолее 1-я четверть, 1:22 До 14:41 будьте осторожнее с электричеством и с максималистами; не стоит покупать технику. После – отличный момент для любых занятий, которые доставляют вам удовольствие
29 октября 11 15:08 _ Луна в Водолее II фаза, Луна растущая Великолепный день для творческого саморазвития
30 октября 12 15:33 0:44 Луна в Рыбах, 4:04 II фаза, Луна растущая До 15:33 хороший момент для начала тщательно продуманных проектов. После – стоит заняться добрыми делами
31 октября 13 15:54 1:57 Луна в Рыбах II фаза, Луна растущая До 15:54 можно воспользоваться чьей-то благосклонностью к вашей персоне. После – плывите по течению, но постарайтесь не повторять старых ошибок

Благоприятные дни в октябре 2017 года

В период растущей Луны лучше всего направить свою энергию на созидание. Все, что вы начнете, принесет свои плоды. Время убывающей Луны благоприятно для избавления от всего ненужного – от изживших себя отношений, от лишних килограммов, от старых и бесполезных вещей.

  • С 1 по 4 октября 2017 года – Луна растущая.
  • С 6 по 11 октября 2017 года – Луна убывающая.
  • С 13 по 18 октября 2017 года – Луна убывающая.
  • С 20 по 27 октября 2017 года – Луна растущая.
  • С 29 по 31 октября 2017 года – Луна растущая.

Неблагоприятные дни в октябре 2017 года

Во время вхождения Луны в очередную фазу не стоит начинать новые дела, находиться в толпе, договариваться о чем-либо с окружающими и конфликтовать. Кроме того, в эти дни обостряются хронические заболевания, и увеличивается риск ошибок, травм и нервных срывов. Берегите себя.

  • 5 октября 2017 года – Полнолуние.
  • 12 октября 2017 года – 4-я четверть.
  • 19 октября 2017 года – Новолуние.
  • 28 октября 2017 года – 1-я четверть.

Текст: Надежда Попова

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