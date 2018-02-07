Лунный календарь на март 2018 года
Наш лунный календарь подскажет вам фазу и положение Луны, время ее восхода и захода, а также ее транзит через тот или иной знак Зодиака.
|Дата
|Лунный день
|Начало лунного дня
|Время захода Луны
|Луна в знаке и время вхождения
|Фазы Луны
|Рекомендации на день
|1 марта
|15
|17:14
|7:18
|Луна в Деве, 9:04
|II фаза, Луна растущая
|До 17:14 – хороший момент для начала долгосрочных дел, связанных с жильем. После – не давайте обещаний родне и работодателям, будьте осторожнее с чужими деньгами
|2 марта
|16
|18:38
|7:44
|Луна в Деве
|Полнолуние, 3:50
|До 18:38 держитесь подальше от критиканов и не позволяйте никому снижать вашу самооценку. После – благоприятный момент для профилактики простудных и хронических заболеваний
|3 марта
|17
|19:59
|8:07
|Луна в Весах, 11:19
|III фаза, Луна убывающая
|День благоприятен для мирного решения спорных вопросов. Вечером воздержитесь от злоупотребления алкоголем
|4 марта
|18
|21:18
|8:27
|Луна в Весах
|III фаза, Луна убывающая
|Отличный день для встреч с друзьями, веселья, танцев, застолья и покупки подарков на 8 марта
|5 марта
|19
|22:34
|8:48
|Луна в Скорпионе, 15:52
|III фаза, Луна убывающая
|До 15:52 появится возможность обзавестись новыми союзниками, но избегайте использования двойной морали. После – опасайтесь тех, кто читает вас как открытую книгу
|6 марта
|20
|23:48
|9:08
|Луна в Скорпионе
|III фаза, Луна убывающая
|Активизируются манипуляторы, мошенники, интриганы и энергетические вампиры. Будьте осторожнее и берегите себя
|7 марта
|20
|_
|9:31
|Луна в Стрельце, 23:46
|III фаза, Луна убывающая
|Обострится интуиция, и при этом появятся рисковые идеи, которые можно будет реализовать без негативных последствий
|8 марта
|21
|0:57
|9:57
|Луна в Стрельце
|III фаза, Луна убывающая
|Отличный день для начала дальнего путешествия, любого обучения, проектов, связанных с иностранцами
|9 марта
|22
|2:03
|10:28
|Луна в Стрельце
|4-я четверть, 14:19
|Вероятны сомнительные шутки и стремление завоевать дешевый авторитет. Не давайте воли низменным желаниям
|10 марта
|23
|3:03
|11:06
|Луна в Козероге, 13:54
|IV фаза, Луна убывающая
|До 13:54 держитесь подальше от тех, кто легко подбивает вас на опасные эскапады, после – от догматичных индивидов, а в течение всего дня – от тех, кто имеет на вас огромное влияние
|11 марта
|24
|3:57
|11:51
|Луна в Козероге
|IV фаза, Луна убывающая
|Превосходный день для начала ремонта, приобретения автомобиля и недвижимости, для дел, требующих особого упорства
|12 марта
|25
|4:43
|12:43
|Луна в Козероге
|IV фаза, Луна убывающая
|Карьерные свершения обернутся огромным благом, но ничего не просите у начальства и у тех, кто могущественнее вас
|13 марта
|26
|5:21
|13:42
|Луна в Водолее, 1:09
|IV фаза, Луна убывающая
|Не стоит приобретать дорогостоящие новомодные гаджеты – их качество не оправдает ваших ожиданий
|14 марта
|27
|5:53
|14:48
|Луна в Водолее
|IV фаза, Луна убывающая
|Хорошо пойдут коллективные проекты, успешной будет общественная деятельность
|15 марта
|28
|6:20
|15:57
|Луна в Рыбах, 14:30
|IV фаза, Луна убывающая, частное солнечное затмение, 23:52
|Постарайтесь заниматься только тем, что доставляет вам удовольствие и не заставляет вас нервничать
|16 марта
|29
|6:42
|17:09
|Луна в Рыбах
|IV фаза, Луна убывающая
|Не начинайте ничего нового, берегите нервную систему, постарайтесь воспринимать происходящее через призму четкой логики и не давайте воли фантазиям
|17 марта
|30/1
|7:03/16:12
|18:22
|Луна в Овне, 22:57
|Новолуние, 16:12
|Поощрите себя чем-нибудь приятным, позвольте себе пассивный отдых
|18 марта
|2
|7:22
|19:38
|Луна в Овне
|I фаза, Луна растущая
|Будьте щедрее с теми, кто не так удачлив, как вы сами
|19 марта
|3
|7:42
|20:55
|Луна в Овне
|I фаза, Луна растущая
|Отличный день для начала краткосрочных проектов, инициированных лично вами
|20 марта
|4
|8:02
|22:13
|Луна в Тельце, 4:16
|I фаза, Луна растущая
|Стоит позаботиться о родственниках. Хороший день для дел, направленных на повышение комфортабельности вашего жилища
|21 марта
|5
|8:25
|23:32
|Луна в Тельце
|I фаза, Луна растущая
|Отличный день для коммерческих сделок, но только с проверенными партнерами и без отступления от своих принципов
|22 марта
|6
|8:53
|_
|Луна в Близнецах, 8:03
|I фаза, Луна растущая
|Обращайте внимание на всю поступившую к вам информацию – она обязательно вам пригодится
|23 марта
|7
|9:28
|0:50
|Луна в Близнецах
|I фаза, Луна растущая
|Постарайтесь не выделяться из общей массы с помощью эпатажа и громких, но не имеющих под собой твердой основы высказываний
|24 марта
|8
|10:12
|2:03
|Луна в Раке, 11:00
|1-я четверть, 18:34
|Хороший день для неспешных и спокойных домашних дел. Стоит найти новый источник позитивных эмоций
|25 марта
|9
|11:07
|3:07
|Луна в Раке
|II фаза, Луна растущая
|Держитесь подальше от привязчивых и навязчивых индивидов, не обещайте никому дружбы. Вероятны приступы слезливости
|26 марта
|10
|12:14
|4:01
|Луна во Льве, 13:33
|II фаза, Луна растущая
|До 12:14 не начинайте новых проектов, избегайте тех, кто легко выводит вас из себя. После – вероятны мощные приливы вдохновения, используйте его в работе и в общении
|27 марта
|11
|13:30
|4:44
|Луна во Льве
|II фаза, Луна растущая
|Превосходный день для начала творческих проектов и для активной демонстрации своих талантов
|28 марта
|12
|14:50
|5:18
|Луна в Деве, 16:09
|II фаза, Луна растущая
|Появится возможность увеличить свои доходы и получить дополнительные блага
|29 марта
|13
|16:12
|5:46
|Луна в Деве
|II фаза, Луна растущая
|До 16:12 любое продуманное действие принесет выгоду. После – не повторяйте прошлых ошибок
|30 марта
|14
|17:33
|6:09
|Луна в Весах, 19:31
|II фаза, Луна растущая
|До 17:33 стоит заняться корректировкой и «доведением до ума» текущих проектов. После – привлечением новых союзников и друзей
|31 марта
|15
|18:53
|6:30
|Луна в Весах
|Полнолуние, 15:35
|До 18:53 побалуйте себя новыми яркими впечатлениями. После – не попадайте в толпу, избегайте посещения массовых мероприятий и публичных заведений