Наш лунный календарь подскажет вам фазу и положение Луны, время ее восхода и захода, а также ее транзит через тот или иной знак Зодиака.

Наш лунный календарь подскажет вам фазу и положение Луны, время ее восхода и захода, а также ее транзит через тот или иной знак Зодиака. Кроме того, мы предлагаем вам краткие рекомендации на каждый день. Пожалуйста, учитывайте, что в календаре указано московское время, так что если вы живете в другом часовом поясе, то делайте поправку, исходя из разницы во времени.

Дата Лунный день Начало лунного дня Время захода Луны Луна в знаке и время вхождения Фазы Луны Рекомендации на день 1 марта 15 17:14 7:18 Луна в Деве, 9:04 II фаза, Луна растущая До 17:14 – хороший момент для начала долгосрочных дел, связанных с жильем. После – не давайте обещаний родне и работодателям, будьте осторожнее с чужими деньгами 2 марта 16 18:38 7:44 Луна в Деве Полнолуние, 3:50 До 18:38 держитесь подальше от критиканов и не позволяйте никому снижать вашу самооценку. После – благоприятный момент для профилактики простудных и хронических заболеваний 3 марта 17 19:59 8:07 Луна в Весах, 11:19 III фаза, Луна убывающая День благоприятен для мирного решения спорных вопросов. Вечером воздержитесь от злоупотребления алкоголем 4 марта 18 21:18 8:27 Луна в Весах III фаза, Луна убывающая Отличный день для встреч с друзьями, веселья, танцев, застолья и покупки подарков на 8 марта 5 марта 19 22:34 8:48 Луна в Скорпионе, 15:52 III фаза, Луна убывающая До 15:52 появится возможность обзавестись новыми союзниками, но избегайте использования двойной морали. После – опасайтесь тех, кто читает вас как открытую книгу 6 марта 20 23:48 9:08 Луна в Скорпионе III фаза, Луна убывающая Активизируются манипуляторы, мошенники, интриганы и энергетические вампиры. Будьте осторожнее и берегите себя 7 марта 20 _ 9:31 Луна в Стрельце, 23:46 III фаза, Луна убывающая Обострится интуиция, и при этом появятся рисковые идеи, которые можно будет реализовать без негативных последствий 8 марта 21 0:57 9:57 Луна в Стрельце III фаза, Луна убывающая Отличный день для начала дальнего путешествия, любого обучения, проектов, связанных с иностранцами 9 марта 22 2:03 10:28 Луна в Стрельце 4-я четверть, 14:19 Вероятны сомнительные шутки и стремление завоевать дешевый авторитет. Не давайте воли низменным желаниям 10 марта 23 3:03 11:06 Луна в Козероге, 13:54 IV фаза, Луна убывающая До 13:54 держитесь подальше от тех, кто легко подбивает вас на опасные эскапады, после – от догматичных индивидов, а в течение всего дня – от тех, кто имеет на вас огромное влияние 11 марта 24 3:57 11:51 Луна в Козероге IV фаза, Луна убывающая Превосходный день для начала ремонта, приобретения автомобиля и недвижимости, для дел, требующих особого упорства 12 марта 25 4:43 12:43 Луна в Козероге IV фаза, Луна убывающая Карьерные свершения обернутся огромным благом, но ничего не просите у начальства и у тех, кто могущественнее вас 13 марта 26 5:21 13:42 Луна в Водолее, 1:09 IV фаза, Луна убывающая Не стоит приобретать дорогостоящие новомодные гаджеты – их качество не оправдает ваших ожиданий 14 марта 27 5:53 14:48 Луна в Водолее IV фаза, Луна убывающая Хорошо пойдут коллективные проекты, успешной будет общественная деятельность 15 марта 28 6:20 15:57 Луна в Рыбах, 14:30 IV фаза, Луна убывающая, частное солнечное затмение, 23:52 Постарайтесь заниматься только тем, что доставляет вам удовольствие и не заставляет вас нервничать 16 марта 29 6:42 17:09 Луна в Рыбах IV фаза, Луна убывающая Не начинайте ничего нового, берегите нервную систему, постарайтесь воспринимать происходящее через призму четкой логики и не давайте воли фантазиям 17 марта 30/1 7:03/16:12 18:22 Луна в Овне, 22:57 Новолуние, 16:12 Поощрите себя чем-нибудь приятным, позвольте себе пассивный отдых 18 марта 2 7:22 19:38 Луна в Овне I фаза, Луна растущая Будьте щедрее с теми, кто не так удачлив, как вы сами 19 марта 3 7:42 20:55 Луна в Овне I фаза, Луна растущая Отличный день для начала краткосрочных проектов, инициированных лично вами 20 марта 4 8:02 22:13 Луна в Тельце, 4:16 I фаза, Луна растущая Стоит позаботиться о родственниках. Хороший день для дел, направленных на повышение комфортабельности вашего жилища 21 марта 5 8:25 23:32 Луна в Тельце I фаза, Луна растущая Отличный день для коммерческих сделок, но только с проверенными партнерами и без отступления от своих принципов 22 марта 6 8:53 _ Луна в Близнецах, 8:03 I фаза, Луна растущая Обращайте внимание на всю поступившую к вам информацию – она обязательно вам пригодится 23 марта 7 9:28 0:50 Луна в Близнецах I фаза, Луна растущая Постарайтесь не выделяться из общей массы с помощью эпатажа и громких, но не имеющих под собой твердой основы высказываний 24 марта 8 10:12 2:03 Луна в Раке, 11:00 1-я четверть, 18:34 Хороший день для неспешных и спокойных домашних дел. Стоит найти новый источник позитивных эмоций 25 марта 9 11:07 3:07 Луна в Раке II фаза, Луна растущая Держитесь подальше от привязчивых и навязчивых индивидов, не обещайте никому дружбы. Вероятны приступы слезливости 26 марта 10 12:14 4:01 Луна во Льве, 13:33 II фаза, Луна растущая До 12:14 не начинайте новых проектов, избегайте тех, кто легко выводит вас из себя. После – вероятны мощные приливы вдохновения, используйте его в работе и в общении 27 марта 11 13:30 4:44 Луна во Льве II фаза, Луна растущая Превосходный день для начала творческих проектов и для активной демонстрации своих талантов 28 марта 12 14:50 5:18 Луна в Деве, 16:09 II фаза, Луна растущая Появится возможность увеличить свои доходы и получить дополнительные блага 29 марта 13 16:12 5:46 Луна в Деве II фаза, Луна растущая До 16:12 любое продуманное действие принесет выгоду. После – не повторяйте прошлых ошибок 30 марта 14 17:33 6:09 Луна в Весах, 19:31 II фаза, Луна растущая До 17:33 стоит заняться корректировкой и «доведением до ума» текущих проектов. После – привлечением новых союзников и друзей 31 марта 15 18:53 6:30 Луна в Весах Полнолуние, 15:35 До 18:53 побалуйте себя новыми яркими впечатлениями. После – не попадайте в толпу, избегайте посещения массовых мероприятий и публичных заведений