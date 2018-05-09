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Наш лунный календарь подскажет вам фазу и положение Луны, время ее восхода и захода, а также ее транзит через тот или иной знак зодиака.

Кроме того, мы предлагаем вам краткие рекомендации на каждый день.

Пожалуйста, учитывайте, что в календаре указано московское время, так что если вы живете в другом часовом поясе, то делайте поправку, исходя из разницы во времени.

Дата Лунный день Начало лунного дня Время захода Луны Луна в знаке и время вхождения Фазы Луны Рекомендации на день
1 июня 18 23:17 6:13 Луна в Козероге III фаза, Луна убывающая Отличный день для приумножения капитала, для борьбы за более высокую должность, для дел, требующих упорства, но обещающих крупную прибыль
2 июня 19 23:57 7:04 Луна в Козероге III фаза, Луна убывающая Превосходный день для того, чтобы навсегда отказаться от вредной привычки
3 июня 19 _ 8:02 Луна в Водолее, 0:43 III фаза, Луна убывающая Будьте осторожнее с электричеством, не используйте заведомо неисправные приборы. Не судите окружающих по себе
4 июня 20 0:29 9:06 Луна в Водолее III фаза, Луна убывающая Вероятны открытия и изобретения; не игнорируйте свои озарения
5 июня 21 0:55 10:13 Луна в Рыбах, 15:00 III фаза, Луна убывающая До 15:00 можно начать коллективный проект, заняться общественной деятельностью, приобрести новомодный гаджет. После – успешным будет старт всего того, что вы хорошо продумали
6 июня 22 1:17 11:22 Луна в Рыбах 4-я четверть, 21:31 Деликатность и милосердие помогут достичь сложных целей
7 июня 23 1:37 12:33 Луна в Рыбах IV фаза, Луна убывающая Берегите нервную систему, опасайтесь тех, кто не умеет адекватно оценивать реальность, избегайте алкоголя
8 июня 24 1:55 13:47 Луна в Овне, 0:09 IV фаза, Луна убывающая Отличный день для начала проектов, в которых требуется решительность и уверенность в себе
9 июня 25 2:13 15:03 Луна в Овне IV фаза, Луна убывающая Займитесь тем, что вызывает у вас энтузиазм. Стоит увеличить физическую нагрузку
10 июня 26 2:32 16:22 Луна в Тельце, 7:01 IV фаза, Луна убывающая Не будьте прижимисты с теми, кто вам дорог или потенциально чем-то полезен
11 июня 27 2:54 17:44 Луна в Тельце IV фаза, Луна убывающая Появится возможность приумножить накопления, но при этом не стоит делать деньги самоцелью и смыслом жизни
12 июня 28 3:20 19:08 Луна в Близнецах, 9:49 IV фаза, Луна убывающая Не раздражайте окружающих, сохраняйте спокойствие, не суетитесь. Рекомендуется дыхательная гимнастика
13 июня 29/1 3:52/22:43 20:28 Луна в Близнецах Новолуние, 22:43 Опасайтесь тех, кто слишком и демонстративно очарователен, не давайте повода для сплетен, берегите руки
14 июня 2 4:37 21:41 Луна в Раке, 9:38 I фаза, Луна растущая Отличный день для планирования бытовых и финансовых дел. Стоит быть щедрее с окружающими
15 июня 3 5:34 22:40 Луна в Раке I фаза, Луна растущая Превосходный день для открытия нового банковского вклада, начала ремонта, закупки продуктов впрок
16 июня 4 6:44 23:26 Луна во Льве, 9:11 I фаза, Луна растущая Хорошо пойдет классическое творчество. Можно устроить вечеринку с теми, кого вы считаете своей родней
17 июня 5 8:03 _ Луна во Льве I фаза, Луна растущая Отличный день для шопинга и покупки роскошных нарядов, однако не стоит изменять своему стилю
18 июня 6 9:26 0:01 Луна в Деве, 10:19 I фаза, Луна растущая Благоприятный день для коммерческих сделок с людьми, в которых вы полностью уверены
19 июня 7 10:49 0:28 Луна в Деве I фаза, Луна растущая Не кичитесь и не хвастайтесь своим образованием и своими знаниями – обязательно найдется тот, кто докажет вашу некомпетентность
20 июня 8 12:09 0:51 Луна в Весах, 14:07 1-я четверть, 13:50 Стоит поберечь желудок и нервы – стрессовые ситуации чреваты приступом гастрита
21 июня 9 13:27 1:10 Луна в Весах II фаза, Луна растущая До 13:27 будет шанс найти новый источник сил и позитива. После – избегайте любых спорных ситуаций, они чреваты официальными разбирательствами
22 июня 10 14:43 1:28 Луна в Скорпионе, 22:02 II фаза, Луна растущая До 14:43 не позволяйте никому сеять в вас сомнения. После – хороший момент для решения спорных вопросов и для гармонизации организма
23 июня 11 15:57 1:47 Луна в Скорпионе II фаза, Луна растущая Можно решиться на неординарный поступок, сделать то, чего ранее опасались
24 июня 12 17:09 2:07 Луна в Скорпионе II фаза, Луна растущая Превосходный день для всего того, для чего требуется знание психологии, умение действовать в нестандартных ситуациях, авантюрная жилка
25 июня 13 18:18 2:30 Луна в Стрельце, 7:49 II фаза, Луна растущая Хороший день для начала дальнего путешествия, для благотворительности, для чтения философской литературы
26 июня 14 19:23 2:56 Луна в Стрельце II фаза, Луна растущая Учитывайте прошлые ошибки – крайне важно не наступать на «старые грабли»
27 июня 15 20:23 3:29 Луна в Козероге, 17:51 II фаза, Луна растущая До 17:51 можно начать любое долгосрочное обучение, потом – трудоемкие дела, требующие силы воли. После 20:23 стоит минимизировать общение
28 июня 16 21:14 4:09 Луна в Козероге Полнолуние, 7:52 Опасайтесь тех, кто имеет на вас большое влияние и не считается с чужим мнением, берегите нижнюю часть тела
29 июня 17 21:57 4:58 Луна в Водолее, 8:54 III фаза, Луна убывающая День самопознания, гениальных идей, коллективного творчества для всеобщего блага
30 июня 18 22:32 5:53 Луна в Водолее III фаза, Луна убывающая Можно сходить в гости, позволить себе некоторые излишества в еде, но при этом стоит избегать злоупотребления алкоголем

Благоприятные дни в июне 2018 года

В период растущей Луны лучше всего направить свою энергию на созидание. Все, что вы начнете, принесет свои плоды. Время убывающей Луны благоприятно для избавления от всего ненужного – от изживших себя отношений, от лишних килограммов, от старых и бесполезных вещей.

  • С по 5 июня 2018 года – Луна убывающая.
  • С 7 по 12 июня 2018 года – Луна убывающая.
  • С 14 по 19 июня 2018 года – Луна растущая.
  • С 21 по 27 июня 2018 года – Луна растущая.
  • 29, 30 июня 2018 года – Луна убывающая.

Неблагоприятные дни в июне 2018 года

Во время вхождения Луны в очередную фазу не стоит начинать новые дела, находиться в толпе, договариваться о чем-либо с окружающими и конфликтовать. Кроме того, в эти дни обостряются хронические заболевания, и увеличивается риск ошибок, травм и нервных срывов. Берегите себя.

  • 6 июня 2018 года – 4-я четверть.
  • 13 июня 2018 года – Новолуние.
  • 20 июня 2018 года – 1-я четверть.
  • 28 июня 2018 года – Полнолуние.

Текст: Надежда Попова

Фото: shutterstock/vostok

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