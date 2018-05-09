Кроме того, мы предлагаем вам краткие рекомендации на каждый день.
Пожалуйста, учитывайте, что в календаре указано московское время, так что если вы живете в другом часовом поясе, то делайте поправку, исходя из разницы во времени.
|Дата
|Лунный день
|Начало лунного дня
|Время захода Луны
|Луна в знаке и время вхождения
|Фазы Луны
|Рекомендации на день
|1 июня
|18
|23:17
|6:13
|Луна в Козероге
|III фаза, Луна убывающая
|Отличный день для приумножения капитала, для борьбы за более высокую должность, для дел, требующих упорства, но обещающих крупную прибыль
|2 июня
|19
|23:57
|7:04
|Луна в Козероге
|III фаза, Луна убывающая
|Превосходный день для того, чтобы навсегда отказаться от вредной привычки
|3 июня
|19
|_
|8:02
|Луна в Водолее, 0:43
|III фаза, Луна убывающая
|Будьте осторожнее с электричеством, не используйте заведомо неисправные приборы. Не судите окружающих по себе
|4 июня
|20
|0:29
|9:06
|Луна в Водолее
|III фаза, Луна убывающая
|Вероятны открытия и изобретения; не игнорируйте свои озарения
|5 июня
|21
|0:55
|10:13
|Луна в Рыбах, 15:00
|III фаза, Луна убывающая
|До 15:00 можно начать коллективный проект, заняться общественной деятельностью, приобрести новомодный гаджет. После – успешным будет старт всего того, что вы хорошо продумали
|6 июня
|22
|1:17
|11:22
|Луна в Рыбах
|4-я четверть, 21:31
|Деликатность и милосердие помогут достичь сложных целей
|7 июня
|23
|1:37
|12:33
|Луна в Рыбах
|IV фаза, Луна убывающая
|Берегите нервную систему, опасайтесь тех, кто не умеет адекватно оценивать реальность, избегайте алкоголя
|8 июня
|24
|1:55
|13:47
|Луна в Овне, 0:09
|IV фаза, Луна убывающая
|Отличный день для начала проектов, в которых требуется решительность и уверенность в себе
|9 июня
|25
|2:13
|15:03
|Луна в Овне
|IV фаза, Луна убывающая
|Займитесь тем, что вызывает у вас энтузиазм. Стоит увеличить физическую нагрузку
|10 июня
|26
|2:32
|16:22
|Луна в Тельце, 7:01
|IV фаза, Луна убывающая
|Не будьте прижимисты с теми, кто вам дорог или потенциально чем-то полезен
|11 июня
|27
|2:54
|17:44
|Луна в Тельце
|IV фаза, Луна убывающая
|Появится возможность приумножить накопления, но при этом не стоит делать деньги самоцелью и смыслом жизни
|12 июня
|28
|3:20
|19:08
|Луна в Близнецах, 9:49
|IV фаза, Луна убывающая
|Не раздражайте окружающих, сохраняйте спокойствие, не суетитесь. Рекомендуется дыхательная гимнастика
|13 июня
|29/1
|3:52/22:43
|20:28
|Луна в Близнецах
|Новолуние, 22:43
|Опасайтесь тех, кто слишком и демонстративно очарователен, не давайте повода для сплетен, берегите руки
|14 июня
|2
|4:37
|21:41
|Луна в Раке, 9:38
|I фаза, Луна растущая
|Отличный день для планирования бытовых и финансовых дел. Стоит быть щедрее с окружающими
|15 июня
|3
|5:34
|22:40
|Луна в Раке
|I фаза, Луна растущая
|Превосходный день для открытия нового банковского вклада, начала ремонта, закупки продуктов впрок
|16 июня
|4
|6:44
|23:26
|Луна во Льве, 9:11
|I фаза, Луна растущая
|Хорошо пойдет классическое творчество. Можно устроить вечеринку с теми, кого вы считаете своей родней
|17 июня
|5
|8:03
|_
|Луна во Льве
|I фаза, Луна растущая
|Отличный день для шопинга и покупки роскошных нарядов, однако не стоит изменять своему стилю
|18 июня
|6
|9:26
|0:01
|Луна в Деве, 10:19
|I фаза, Луна растущая
|Благоприятный день для коммерческих сделок с людьми, в которых вы полностью уверены
|19 июня
|7
|10:49
|0:28
|Луна в Деве
|I фаза, Луна растущая
|Не кичитесь и не хвастайтесь своим образованием и своими знаниями – обязательно найдется тот, кто докажет вашу некомпетентность
|20 июня
|8
|12:09
|0:51
|Луна в Весах, 14:07
|1-я четверть, 13:50
|Стоит поберечь желудок и нервы – стрессовые ситуации чреваты приступом гастрита
|21 июня
|9
|13:27
|1:10
|Луна в Весах
|II фаза, Луна растущая
|До 13:27 будет шанс найти новый источник сил и позитива. После – избегайте любых спорных ситуаций, они чреваты официальными разбирательствами
|22 июня
|10
|14:43
|1:28
|Луна в Скорпионе, 22:02
|II фаза, Луна растущая
|До 14:43 не позволяйте никому сеять в вас сомнения. После – хороший момент для решения спорных вопросов и для гармонизации организма
|23 июня
|11
|15:57
|1:47
|Луна в Скорпионе
|II фаза, Луна растущая
|Можно решиться на неординарный поступок, сделать то, чего ранее опасались
|24 июня
|12
|17:09
|2:07
|Луна в Скорпионе
|II фаза, Луна растущая
|Превосходный день для всего того, для чего требуется знание психологии, умение действовать в нестандартных ситуациях, авантюрная жилка
|25 июня
|13
|18:18
|2:30
|Луна в Стрельце, 7:49
|II фаза, Луна растущая
|Хороший день для начала дальнего путешествия, для благотворительности, для чтения философской литературы
|26 июня
|14
|19:23
|2:56
|Луна в Стрельце
|II фаза, Луна растущая
|Учитывайте прошлые ошибки – крайне важно не наступать на «старые грабли»
|27 июня
|15
|20:23
|3:29
|Луна в Козероге, 17:51
|II фаза, Луна растущая
|До 17:51 можно начать любое долгосрочное обучение, потом – трудоемкие дела, требующие силы воли. После 20:23 стоит минимизировать общение
|28 июня
|16
|21:14
|4:09
|Луна в Козероге
|Полнолуние, 7:52
|Опасайтесь тех, кто имеет на вас большое влияние и не считается с чужим мнением, берегите нижнюю часть тела
|29 июня
|17
|21:57
|4:58
|Луна в Водолее, 8:54
|III фаза, Луна убывающая
|День самопознания, гениальных идей, коллективного творчества для всеобщего блага
|30 июня
|18
|22:32
|5:53
|Луна в Водолее
|III фаза, Луна убывающая
|Можно сходить в гости, позволить себе некоторые излишества в еде, но при этом стоит избегать злоупотребления алкоголем
Благоприятные дни в июне 2018 года
В период растущей Луны лучше всего направить свою энергию на созидание. Все, что вы начнете, принесет свои плоды. Время убывающей Луны благоприятно для избавления от всего ненужного – от изживших себя отношений, от лишних килограммов, от старых и бесполезных вещей.
- С по 5 июня 2018 года – Луна убывающая.
- С 7 по 12 июня 2018 года – Луна убывающая.
- С 14 по 19 июня 2018 года – Луна растущая.
- С 21 по 27 июня 2018 года – Луна растущая.
- 29, 30 июня 2018 года – Луна убывающая.
Неблагоприятные дни в июне 2018 года
Во время вхождения Луны в очередную фазу не стоит начинать новые дела, находиться в толпе, договариваться о чем-либо с окружающими и конфликтовать. Кроме того, в эти дни обостряются хронические заболевания, и увеличивается риск ошибок, травм и нервных срывов. Берегите себя.
- 6 июня 2018 года – 4-я четверть.
- 13 июня 2018 года – Новолуние.
- 20 июня 2018 года – 1-я четверть.
- 28 июня 2018 года – Полнолуние.
Текст: Надежда Попова
Фото: shutterstock/vostok