Лунный календарь на июль 2018 года

Кроме того, мы предлагаем вам краткие рекомендации на каждый день.
Пожалуйста, учитывайте, что в календаре указано московское время, так что если вы живете в другом часовом поясе, то делайте поправку, исходя из разницы во времени.
|Дата
|Лунный день
|Начало лунного дня
|Время захода Луны
|Луна в знаке и время вхождения
|Фазы Луны
|Рекомендации на день
|1 июля
|19
|23:00
|6:55
|Луна в Водолее
|III фаза, Луна убывающая
|Отличный день для самопознания, для того, чтобы разобраться со своими желаниями и понять, какие из них действительно осуществимы
|2 июля
|20
|23:24
|8:01
|Луна в Рыбах, 20:09
|III фаза, Луна убывающая
|Будьте осторожнее с техникой – вероятны травмоопасные поломки
|3 июля
|21
|23:44
|9:09
|Луна в Рыбах
|III фаза, Луна убывающая
|Хорошо пойдут дела, в которых важно внутреннее чутье
|4 июля
|21
|_
|10:19
|Луна в Рыбах
|III фаза, Луна убывающая
|Прекрасный день для начала проектов, так или иначе связанных с водой и с другими жидкостями
|5 июля
|22
|0:02
|11:30
|Луна в Овне, 9:10
|III фаза, Луна убывающая
|Многое будет зависеть от вашей деликатности; не действуйте напролом и не задавайте окружающим неудобных вопросов
|6 июля
|23
|0:19
|12:43
|Луна в Овне
|4-я четверть, 10:50
|Снизьте физическую и умственную активность, занимайтесь тем, что не заставляет сильно напрягаться. Опасайтесь воинственно настроенных индивидов
|7 июля
|24
|0:37
|13:59
|Луна в Тельце, 16:56
|IV фаза, Луна убывающая
|До 16:56 отличный момент для начала индивидуальных проектов. После – для старта долгосрочных дел, предполагающих участие родственников или связанных с бытом, финансами, земельным участком
|8 июля
|25
|0:56
|15:17
|Луна в Тельце
|IV фаза, Луна убывающая
|Рекомендуется длительная прогулка в лесу или в парке
|9 июля
|26
|1:19
|16:38
|Луна в Близнецах, 20:29
|IV фаза, Луна убывающая
|Стоит подумать, каким образом вы можете сэкономить деньги и другие ценные для вас ресурсы
|10 июля
|27
|1:48
|17:59
|Луна в Близнецах
|IV фаза, Луна убывающая
|Хороший день для начала краткосрочных проектов, так или иначе связанных с информационным полем
|11 июля
|28
|2:25
|19:16
|Луна в Раке, 21:24
|IV фаза, Луна убывающая
|Не суетитесь и никуда не спешите. Стоит сделать несколько упражнений дыхательной гимнастики
|12 июля
|29
|3:14
|20:24
|Луна в Раке
|IV фаза, Луна убывающая
|Берегите нервную систему, опасайтесь слишком прилипчивых индивидов, никому ничего не обещайте
|13 июля
|30/1
|4:18/5:47
|21:17
|Луна во Льве, 21:01
|Новолуние, 5:47, частное солнечное затмение, 6:02
|Не стоит начинать новые дела, куда-либо вкладывать деньги, выяснять отношения с родственниками
|14 июля
|2
|5:35
|21:58
|Луна во Льве
|I фаза, Луна растущая
|Отличный день для благотворительных актов – они вам непременно зачтутся
|15 июля
|3
|6:59
|22:30
|Луна в Деве, 20:55
|I фаза, Луна растущая
|Прекрасный день для начала творческих проектов и вообще для любого созидания, доставляющего вам удовольствие
|16 июля
|4
|8:26
|22:55
|Луна в Деве
|I фаза, Луна растущая
|Справиться с проблемами поможет опыт родителей и других родственников старшего поколения
|17 июля
|5
|9:50
|23:16
|Луна в Весах 23:02
|I фаза, Луна растущая
|Постарайтесь не отступать от общепринятых правил и от своих принципов. Не меняйте привычный рацион питания
|18 июля
|6
|11:11
|23:35
|Луна в Весах
|I фаза, Луна растущая
|Сохраняйте душевное равновесие, не допускайте несправедливости. Будет возможность миром решить спорные вопросы
|19 июля
|7
|12:29
|23:54
|Луна в Весах
|1-я четверть, 22:51
|Найдите время на просмотр хорошего фильма – это благотворно скажется на вашем психологическом состоянии
|20 июля
|8
|13:45
|_
|Луна в Скорпионе, 4:18
|II фаза, Луна растущая
|То, что раньше делало вас слабее, поможет вам измениться и стать сильнее
|21 июля
|9
|14:58
|0:14
|Луна в Скорпионе
|II фаза, Луна растущая
|До 14:58 вероятны приятные неожиданности. После – опасайтесь манипуляторов и тех, кто очень сильно вами недоволен; постарайтесь не попадать в толпу
|22 июля
|10
|16:09
|0:35
|Луна в Стрельце, 12:07
|II фаза, Луна растущая
|До 16:09 избегайте посещения массовых мероприятий. После – отличный момент для занятий спортом и для встреч с друзьями
|23 июля
|11
|17:15
|1:01
|Луна в Стрельце
|II фаза, Луна растущая
|Появится возможность одним решительным жестом избавиться от какой-то проблемы
|24 июля
|12
|18:17
|1:31
|Луна в Стрельце
|II фаза, Луна растущая
|Будьте щедрее с окружающими, и они ответят вам чем-то очень хорошим
|25 июля
|13
|19:11
|2:08
|Луна в Козероге, 1:36
|II фаза, Луна растущая
|Будет шанс упрочить или даже улучшить карьерное, социальное, материальное положение
|26 июля
|14
|19:56
|2:54
|Луна в Козероге
|II фаза, Луна растущая
|Не повторяйте старых ошибок; не ссорьтесь с теми, кто влиятельнее или умнее вас
|27 июля
|15
|20:34
|3:47
|Луна в Водолее, 13:35
|Полнолуние, 23:19, полное лунное затмение, 23:23
|Воздержитесь от приобретения электроприборов, компьютера, смартфона. Не ешьте незнакомую пищу и не тестируйте новый парфюм
|28 июля
|16
|21:04
|4:47
|Луна в Водолее
|III фаза, Луна убывающая
|Опасайтесь тех, кто неумен и при этом слишком категоричен в своих суждениях. Не стоит устраивать вечеринки
|29 июля
|17
|21:29
|5:52
|Луна в Водолее
|III фаза, Луна убывающая
|Посетившие вас идеи могут открыть вам дорогу к чему-то новому и прекрасному
|30 июля
|18
|21:50
|6:59
|Луна в Рыбах, 3:22
|III фаза, Луна убывающая
|Вероятна неожиданная прибыль от каких-то прошлых проектов, к тому же пользу могут принести те, кому вы когда-то очень помогли
|31 июля
|19
|22:09
|8:09
|Луна в Рыбах
|III фаза, Луна убывающая
|Любые достигнутые вами успехи дадут двойной результат
Благоприятные дни в июле 2018 года
В период растущей Луны лучше всего направить свою энергию на созидание. Все, что вы начнете, принесет свои плоды. Время убывающей Луны благоприятно для избавления от всего ненужного – от изживших себя отношений, от лишних килограммов, от старых и бесполезных вещей.
- С 1 по 5 июля 2018 года – Луна убывающая.
- С 7 по 12 июля 2018 года – Луна убывающая.
- С 14 по 18 июля 2018 года – Луна растущая.
- С 20 по 26 июля 2018 года – Луна растущая.
- С 28 по 31 июля 2018 года – Луна убывающая.
Неблагоприятные дни в июле 2018 года
Во время вхождения Луны в очередную фазу не стоит начинать новые дела, находиться в толпе, договариваться о чем-либо с окружающими и конфликтовать. Кроме того, в эти дни обостряются хронические заболевания, и увеличивается риск ошибок, травм и нервных срывов. Берегите себя.
- 6 июля 2018 года – 4-я четверть.
- 13 июля 2018 года – Новолуние.
- 19 июля 2018 года – 1-я четверть.
- 27 июля 2018 года – Полнолуние.
Текст: Надежда Попова
Фото: Shutterstock/vostok