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Лунный календарь на июль 2018 года

Наш лунный календарь подскажет вам фазу и положение Луны, время ее восхода и захода, а также ее транзит через тот или иной знак зодиака.

Кроме того, мы предлагаем вам краткие рекомендации на каждый день.

Пожалуйста, учитывайте, что в календаре указано московское время, так что если вы живете в другом часовом поясе, то делайте поправку, исходя из разницы во времени.

Дата Лунный день Начало лунного дня Время захода Луны Луна в знаке и время вхождения Фазы Луны Рекомендации на день
1 июля 19 23:00 6:55 Луна в Водолее III фаза, Луна убывающая Отличный день для самопознания, для того, чтобы разобраться со своими желаниями и понять, какие из них действительно осуществимы
2 июля 20 23:24 8:01 Луна в Рыбах, 20:09 III фаза, Луна убывающая Будьте осторожнее с техникой – вероятны травмоопасные поломки
3 июля 21 23:44 9:09 Луна в Рыбах III фаза, Луна убывающая Хорошо пойдут дела, в которых важно внутреннее чутье
4 июля 21 _ 10:19 Луна в Рыбах III фаза, Луна убывающая Прекрасный день для начала проектов, так или иначе связанных с водой и с другими жидкостями
5 июля 22 0:02 11:30 Луна в Овне, 9:10 III фаза, Луна убывающая Многое будет зависеть от вашей деликатности; не действуйте напролом и не задавайте окружающим неудобных вопросов
6 июля 23 0:19 12:43 Луна в Овне 4-я четверть, 10:50 Снизьте физическую и умственную активность, занимайтесь тем, что не заставляет сильно напрягаться. Опасайтесь воинственно настроенных индивидов
7 июля 24 0:37 13:59 Луна в Тельце, 16:56 IV фаза, Луна убывающая До 16:56 отличный момент для начала индивидуальных проектов. После – для старта долгосрочных дел, предполагающих участие родственников или связанных с бытом, финансами, земельным участком
8 июля 25 0:56 15:17 Луна в Тельце IV фаза, Луна убывающая Рекомендуется длительная прогулка в лесу или в парке
9 июля 26 1:19 16:38 Луна в Близнецах, 20:29 IV фаза, Луна убывающая Стоит подумать, каким образом вы можете сэкономить деньги и другие ценные для вас ресурсы
10 июля 27 1:48 17:59 Луна в Близнецах IV фаза, Луна убывающая Хороший день для начала краткосрочных проектов, так или иначе связанных с информационным полем
11 июля 28 2:25 19:16 Луна в Раке, 21:24 IV фаза, Луна убывающая Не суетитесь и никуда не спешите. Стоит сделать несколько упражнений дыхательной гимнастики
12 июля 29 3:14 20:24 Луна в Раке IV фаза, Луна убывающая Берегите нервную систему, опасайтесь слишком прилипчивых индивидов, никому ничего не обещайте
13 июля 30/1 4:18/5:47 21:17 Луна во Льве, 21:01 Новолуние, 5:47, частное солнечное затмение, 6:02 Не стоит начинать новые дела, куда-либо вкладывать деньги, выяснять отношения с родственниками
14 июля 2 5:35 21:58 Луна во Льве I фаза, Луна растущая Отличный день для благотворительных актов – они вам непременно зачтутся
15 июля 3 6:59 22:30 Луна в Деве, 20:55 I фаза, Луна растущая Прекрасный день для начала творческих проектов и вообще для любого созидания, доставляющего вам удовольствие
16 июля 4 8:26 22:55 Луна в Деве I фаза, Луна растущая Справиться с проблемами поможет опыт родителей и других родственников старшего поколения
17 июля 5 9:50 23:16 Луна в Весах 23:02 I фаза, Луна растущая Постарайтесь не отступать от общепринятых правил и от своих принципов. Не меняйте привычный рацион питания
18 июля 6 11:11 23:35 Луна в Весах I фаза, Луна растущая Сохраняйте душевное равновесие, не допускайте несправедливости. Будет возможность миром решить спорные вопросы
19 июля 7 12:29 23:54 Луна в Весах 1-я четверть, 22:51 Найдите время на просмотр хорошего фильма – это благотворно скажется на вашем психологическом состоянии
20 июля 8 13:45 _ Луна в Скорпионе, 4:18 II фаза, Луна растущая То, что раньше делало вас слабее, поможет вам измениться и стать сильнее
21 июля 9 14:58 0:14 Луна в Скорпионе II фаза, Луна растущая До 14:58 вероятны приятные неожиданности. После – опасайтесь манипуляторов и тех, кто очень сильно вами недоволен; постарайтесь не попадать в толпу
22 июля 10 16:09 0:35 Луна в Стрельце, 12:07 II фаза, Луна растущая До 16:09 избегайте посещения массовых мероприятий. После – отличный момент для занятий спортом и для встреч с друзьями
23 июля 11 17:15 1:01 Луна в Стрельце II фаза, Луна растущая Появится возможность одним решительным жестом избавиться от какой-то проблемы
24 июля 12 18:17 1:31 Луна в Стрельце II фаза, Луна растущая Будьте щедрее с окружающими, и они ответят вам чем-то очень хорошим
25 июля 13 19:11 2:08 Луна в Козероге, 1:36 II фаза, Луна растущая Будет шанс упрочить или даже улучшить карьерное, социальное, материальное положение
26 июля 14 19:56 2:54 Луна в Козероге II фаза, Луна растущая Не повторяйте старых ошибок; не ссорьтесь с теми, кто влиятельнее или умнее вас
27 июля 15 20:34 3:47 Луна в Водолее, 13:35 Полнолуние, 23:19, полное лунное затмение, 23:23 Воздержитесь от приобретения электроприборов, компьютера, смартфона. Не ешьте незнакомую пищу и не тестируйте новый парфюм
28 июля 16 21:04 4:47 Луна в Водолее III фаза, Луна убывающая Опасайтесь тех, кто неумен и при этом слишком категоричен в своих суждениях. Не стоит устраивать вечеринки
29 июля 17 21:29 5:52 Луна в Водолее III фаза, Луна убывающая Посетившие вас идеи могут открыть вам дорогу к чему-то новому и прекрасному
30 июля 18 21:50 6:59 Луна в Рыбах, 3:22 III фаза, Луна убывающая Вероятна неожиданная прибыль от каких-то прошлых проектов, к тому же пользу могут принести те, кому вы когда-то очень помогли
31 июля 19 22:09 8:09 Луна в Рыбах III фаза, Луна убывающая Любые достигнутые вами успехи дадут двойной результат

Благоприятные дни в июле 2018 года

В период растущей Луны лучше всего направить свою энергию на созидание. Все, что вы начнете, принесет свои плоды. Время убывающей Луны благоприятно для избавления от всего ненужного – от изживших себя отношений, от лишних килограммов, от старых и бесполезных вещей.

  • С 1 по 5 июля 2018 года – Луна убывающая.
  • С 7 по 12 июля 2018 года – Луна убывающая.
  • С 14 по 18 июля 2018 года – Луна растущая.
  • С 20 по 26 июля 2018 года – Луна растущая.
  • С 28 по 31 июля 2018 года – Луна убывающая.

Неблагоприятные дни в июле 2018 года

Во время вхождения Луны в очередную фазу не стоит начинать новые дела, находиться в толпе, договариваться о чем-либо с окружающими и конфликтовать. Кроме того, в эти дни обостряются хронические заболевания, и увеличивается риск ошибок, травм и нервных срывов. Берегите себя.

  • 6 июля 2018 года – 4-я четверть.
  • 13 июля 2018 года – Новолуние.
  • 19 июля 2018 года – 1-я четверть.
  • 27 июля 2018 года – Полнолуние.

Текст: Надежда Попова

Фото: Shutterstock/vostok

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