Лунный календарь на апрель 2018 года
Кроме того, мы предлагаем вам краткие рекомендации на каждый день.
Пожалуйста, учитывайте, что в календаре указано московское время, так что если вы живете в другом часовом поясе, то делайте поправку, исходя из разницы во времени.
|Дата
|Лунный день
|Начало лунного дня
|Время захода Луны
|Луна в знаке и время вхождения
|Фазы Луны
|Рекомендации на день
|1 апреля
|16
|20:11
|6:49
|Луна в Весах
|III фаза, Луна убывающая
|Избегайте споров, воздержитесь от крупных покупок, опасайтесь тех, кто слишком показательно «желает вам добра»
|2 апреля
|17
|21:26
|7:10
|Луна в Скорпионе, 1:19
|III фаза, Луна убывающая
|Доверьтесь интуиции, но при этом настраивайтесь на позитив и гоните прочь мрачные мысли
|3 апреля
|18
|22:39
|7:31
|Луна в Скорпионе
|III фаза, Луна убывающая
|Небольшая хитрость поможет получить какие-нибудь блага. Во всех делах и разговорах учитывайте человеческую натуру
|4 апреля
|19
|23:49
|7:56
|Луна в Стрельце, 10:36
|III фаза, Луна убывающая
|Поведение окружающих четко даст вам понять, как именно они к вам относятся
|5 апреля
|19
|_
|8:25
|Луна в Стрельце
|III фаза, Луна убывающая
|Опасайтесь бродячих животных, пьяных и тех, кто имеет на вас сильное влияние. Будьте осторожнее в транспорте и на дорогах
|6 апреля
|20
|0:53
|9:00
|Луна в Козероге, 20:20
|III фаза, Луна убывающая
|Хороший день для начала любого обучения и для налаживания зарубежных связей
|7 апреля
|21
|1:50
|9:42
|Луна в Козероге
|III фаза, Луна убывающая
|Великолепный день для приобретения недвижимости, внедорожника, статусных вещей
|8 апреля
|22
|2:39
|10:31
|Луна в Козероге
|4-я четверть, 10:16
|Будьте деликатнее с окружающими, не стоит давить на них авторитетом и вмешиваться в их личную жизнь
|9 апреля
|23
|3:20
|11:28
|Луна в Водолее, 11:00
|IV фаза, Луна убывающая
|До 11:00 опасайтесь авторитарных и догматичных индивидов, после – максималистов. Не позволяйте себе лениться
|10 апреля
|24
|3:54
|12:31
|Луна в Водолее
|IV фаза, Луна убывающая
|Отличный день для начала инновационных проектов, для приобретения технических новинок, для творчества, связанного с компьютером
|11 апреля
|25
|4:22
|13:38
|Луна в Рыбах, 21:57
|IV фаза, Луна убывающая
|Помните: равнодушие – не преимущество, чуткое отношение к окружающим увеличит число людей, готовых придти к вам на помощь
|12 апреля
|26
|4:46
|14:49
|Луна в Рыбах
|IV фаза, Луна убывающая
|Избегайте чрезмерной откровенности даже с теми, кому полностью доверяете
|13 апреля
|27
|5:07
|16:02
|Луна в Рыбах
|IV фаза, Луна убывающая
|Не позволяйте фантазиям влиять на вашу жизнь, объективно оценивайте себя и окружающий мир
|14 апреля
|28
|5:27
|17:18
|Луна в Овне, 6:08
|IV фаза, Луна убывающая
|Сохраняйте оптимизм; беритесь только за те дела, которые вызывают у вас энтузиазм и желание достичь великолепных результатов
|15 апреля
|29
|5:46
|18:35
|Луна в Овне
|IV фаза, Луна убывающая
|Опасайтесь тех, кто бестактно навязывает свое мнение и часто демонстрирует агрессию. Снизьте физическую активность
|16 апреля
|1/2
|4:57/6:05
|19:55
|Луна в Тельце, 12:08
|Новолуние, 4:57
|До 12:08 стоит составить на начавшийся лунный месяц план желаемых достижений, после – набросать список предполагаемых покупок
|17 апреля
|3
|6:28
|21:16
|Луна в Тельце
|I фаза, Луна растущая
|Превосходный день для начала любых коммерческих проектов и для налаживания новых полезных связей
|18 апреля
|4
|6:54
|22:37
|Луна в Близнецах, 15:28
|I фаза, Луна растущая
|До15:28 успешными будут дела, связанные с финансами и родственниками, после – хороший момент для работы с информацией
|19 апреля
|5
|7:26
|23:54
|Луна в Близнецах
|I фаза, Луна растущая
|Важно сохранить реноме и деловую репутацию
|20 апреля
|6
|8:08
|_
|Луна в Раке, 17:43
|I фаза, Луна растущая
|До 17:43 запоминайте все поступившие к вам сведения – они обязательно вам пригодятся. После – стоит пообщаться с теми, кто очень хорошо вас понимает
|21 апреля
|7
|9:00
|1:03
|Луна в Раке
|I фаза, Луна растущая
|Повысится эмоциональный фон, избегайте экстатических состояний – вероятно нездоровое перевозбуждение
|22 апреля
|8
|10:04
|2:01
|Луна во Льве, 20:21
|I фаза, Луна растущая
|До 20:21 стоит уделить внимание бытовым делам. После – побалуйте себя чем-нибудь приятным
|23 апреля
|9
|11:17
|2:47
|Луна во Льве
|1-я четверть, 0:44
|Опасайтесь агрессивных и эгоистичных индивидов, берегите сердечно-сосудистую систему
|24 апреля
|10
|12:36
|3:23
|Луна в Деве, 23:57
|II фаза, Луна растущая
|До 12:36 держитесь подальше от тех, кто пользуется своим обаянием для достижения неблаговидных целей. После – отличный момент для начала творческих проектов
|25 апреля
|11
|13:56
|3:51
|Луна в Деве
|II фаза, Луна растущая
|Хороший день для финансовых и бытовых дел, а также для начала всего того, что предполагает получение новых знаний и умений
|26 апреля
|12
|15:15
|4:14
|Луна в Деве
|II фаза, Луна растущая
|Действуйте решительно, но тонко и деликатно, и тогда будет возможность получить какие-то дополнительные блага
|27 апреля
|13
|16:34
|4:35
|Луна в Весах, 4:32
|II фаза, Луна растущая
|До 16:34 огромную пользу принесет дружелюбие, после – память о совершенных ранее ошибках
|28 апреля
|14
|17:51
|4:54
|Луна в Весах
|II фаза, Луна растущая
|До 17:51 стоит пообщаться с родственниками и решить с ними имеющиеся спорные вопросы. После – отличный момент для веселья, вечеринки, похода в кино
|29 апреля
|15
|19:07
|5:13
|Луна в Скорпионе, 10:10
|II фаза, Луна растущая
|До 19:07 стоит заняться тем, что помогает восстановить физические силы и душевное равновесие. После – избегайте конфликтов и посещения массовых мероприятий, опасайтесь манипуляторов
|30 апреля
|16
|20:21
|5:34
|Луна в Скорпионе
|Полнолуние, 3:57
|Не позволяйте никому диктовать вам условия; избегайте риска в любом его проявлении
Благоприятные дни в апреле 2018 года
В период растущей Луны лучше всего направить свою энергию на созидание. Все, что вы начнете, принесет свои плоды. Время убывающей Луны благоприятно для избавления от всего ненужного — от изживших себя отношений, от лишних килограммов, от старых и бесполезных вещей.
- С 1 по 7 апреля 2018 года — Луна убывающая.
- С 9 по 15 апреля 2018 года — Луна убывающая.
- С 17 по 22 апреля 2018 года — Луна растущая.
- С 24 по 29 апреля 2018 года — Луна растущая.
Неблагоприятные дни в апреле 2018 года
Во время вхождения Луны в очередную фазу не стоит начинать новые дела, находиться в толпе, договариваться о чем-либо с окружающими и конфликтовать. Кроме того, в эти дни обостряются хронические заболевания, и увеличивается риск ошибок, травм и нервных срывов. Берегите себя.
- 8 апреля 2018 года — 4-я четверть.
- 16 апреля 2018 года — новолуние.
- 23 апреля 2018 года — 1-я четверть.
- 30 апреля 2018 года — полнолуние.
Текст: Надежда Попова
Фото: shutterstock/vostok