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Наш лунный календарь подскажет вам фазу и положение Луны, время ее восхода и захода, а также ее транзит через тот или иной знак зодиака.

Кроме того, мы предлагаем вам краткие рекомендации на каждый день.

Пожалуйста, учитывайте, что в календаре указано московское время, так что если вы живете в другом часовом поясе, то делайте поправку, исходя из разницы во времени.

Дата Лунный день Начало лунного дня Время захода Луны Луна в знаке и время вхождения Фазы Луны Рекомендации на день
1 апреля 16 20:11 6:49 Луна в Весах III фаза, Луна убывающая Избегайте споров, воздержитесь от крупных покупок, опасайтесь тех, кто слишком показательно «желает вам добра»
2 апреля 17 21:26 7:10 Луна в Скорпионе, 1:19 III фаза, Луна убывающая Доверьтесь интуиции, но при этом настраивайтесь на позитив и гоните прочь мрачные мысли
3 апреля 18 22:39 7:31 Луна в Скорпионе III фаза, Луна убывающая Небольшая хитрость поможет получить какие-нибудь блага. Во всех делах и разговорах учитывайте человеческую натуру
4 апреля 19 23:49 7:56 Луна в Стрельце, 10:36 III фаза, Луна убывающая Поведение окружающих четко даст вам понять, как именно они к вам относятся
5 апреля 19 _ 8:25 Луна в Стрельце III фаза, Луна убывающая Опасайтесь бродячих животных, пьяных и тех, кто имеет на вас сильное влияние. Будьте осторожнее в транспорте и на дорогах
6 апреля 20 0:53 9:00 Луна в Козероге, 20:20 III фаза, Луна убывающая Хороший день для начала любого обучения и для налаживания зарубежных связей
7 апреля 21 1:50 9:42 Луна в Козероге III фаза, Луна убывающая Великолепный день для приобретения недвижимости, внедорожника, статусных вещей
8 апреля 22 2:39 10:31 Луна в Козероге 4-я четверть, 10:16 Будьте деликатнее с окружающими, не стоит давить на них авторитетом и вмешиваться в их личную жизнь
9 апреля 23 3:20 11:28 Луна в Водолее, 11:00 IV фаза, Луна убывающая До 11:00 опасайтесь авторитарных и догматичных индивидов, после – максималистов. Не позволяйте себе лениться
10 апреля 24 3:54 12:31 Луна в Водолее IV фаза, Луна убывающая Отличный день для начала инновационных проектов, для приобретения технических новинок, для творчества, связанного с компьютером
11 апреля 25 4:22 13:38 Луна в Рыбах, 21:57 IV фаза, Луна убывающая Помните: равнодушие – не преимущество, чуткое отношение к окружающим увеличит число людей, готовых придти к вам на помощь
12 апреля 26 4:46 14:49 Луна в Рыбах IV фаза, Луна убывающая Избегайте чрезмерной откровенности даже с теми, кому полностью доверяете
13 апреля 27 5:07 16:02 Луна в Рыбах IV фаза, Луна убывающая Не позволяйте фантазиям влиять на вашу жизнь, объективно оценивайте себя и окружающий мир
14 апреля 28 5:27 17:18 Луна в Овне, 6:08 IV фаза, Луна убывающая Сохраняйте оптимизм; беритесь только за те дела, которые вызывают у вас энтузиазм и желание достичь великолепных результатов
15 апреля 29 5:46 18:35 Луна в Овне IV фаза, Луна убывающая Опасайтесь тех, кто бестактно навязывает свое мнение и часто демонстрирует агрессию. Снизьте физическую активность
16 апреля 1/2 4:57/6:05 19:55 Луна в Тельце, 12:08 Новолуние, 4:57 До 12:08 стоит составить на начавшийся лунный месяц план желаемых достижений, после – набросать список предполагаемых покупок
17 апреля 3 6:28 21:16 Луна в Тельце I фаза, Луна растущая Превосходный день для начала любых коммерческих проектов и для налаживания новых полезных связей
18 апреля 4 6:54 22:37 Луна в Близнецах, 15:28 I фаза, Луна растущая До15:28 успешными будут дела, связанные с финансами и родственниками, после – хороший момент для работы с информацией
19 апреля 5 7:26 23:54 Луна в Близнецах I фаза, Луна растущая Важно сохранить реноме и деловую репутацию
20 апреля 6 8:08 _ Луна в Раке, 17:43 I фаза, Луна растущая До 17:43 запоминайте все поступившие к вам сведения – они обязательно вам пригодятся. После – стоит пообщаться с теми, кто очень хорошо вас понимает
21 апреля 7 9:00 1:03 Луна в Раке I фаза, Луна растущая Повысится эмоциональный фон, избегайте экстатических состояний – вероятно нездоровое перевозбуждение
22 апреля 8 10:04 2:01 Луна во Льве, 20:21 I фаза, Луна растущая До 20:21 стоит уделить внимание бытовым делам. После – побалуйте себя чем-нибудь приятным
23 апреля 9 11:17 2:47 Луна во Льве 1-я четверть, 0:44 Опасайтесь агрессивных и эгоистичных индивидов, берегите сердечно-сосудистую систему
24 апреля 10 12:36 3:23 Луна в Деве, 23:57 II фаза, Луна растущая До 12:36 держитесь подальше от тех, кто пользуется своим обаянием для достижения неблаговидных целей. После – отличный момент для начала творческих проектов
25 апреля 11 13:56 3:51 Луна в Деве II фаза, Луна растущая Хороший день для финансовых и бытовых дел, а также для начала всего того, что предполагает получение новых знаний и умений
26 апреля 12 15:15 4:14 Луна в Деве II фаза, Луна растущая Действуйте решительно, но тонко и деликатно, и тогда будет возможность получить какие-то дополнительные блага
27 апреля 13 16:34 4:35 Луна в Весах, 4:32 II фаза, Луна растущая До 16:34 огромную пользу принесет дружелюбие, после – память о совершенных ранее ошибках
28 апреля 14 17:51 4:54 Луна в Весах II фаза, Луна растущая До 17:51 стоит пообщаться с родственниками и решить с ними имеющиеся спорные вопросы. После – отличный момент для веселья, вечеринки, похода в кино
29 апреля 15 19:07 5:13 Луна в Скорпионе, 10:10 II фаза, Луна растущая До 19:07 стоит заняться тем, что помогает восстановить физические силы и душевное равновесие. После – избегайте конфликтов и посещения массовых мероприятий, опасайтесь манипуляторов
30 апреля 16 20:21 5:34 Луна в Скорпионе Полнолуние, 3:57 Не позволяйте никому диктовать вам условия; избегайте риска в любом его проявлении

Благоприятные дни в апреле 2018 года

В период растущей Луны лучше всего направить свою энергию на созидание. Все, что вы начнете, принесет свои плоды. Время убывающей Луны благоприятно для избавления от всего ненужного — от изживших себя отношений, от лишних килограммов, от старых и бесполезных вещей.

  • С 1 по 7 апреля 2018 года — Луна убывающая.
  • С 9 по 15 апреля 2018 года — Луна убывающая.
  • С 17 по 22 апреля 2018 года — Луна растущая.
  • С 24 по 29 апреля 2018 года — Луна растущая.

Неблагоприятные дни в апреле 2018 года

Во время вхождения Луны в очередную фазу не стоит начинать новые дела, находиться в толпе, договариваться о чем-либо с окружающими и конфликтовать. Кроме того, в эти дни обостряются хронические заболевания, и увеличивается риск ошибок, травм и нервных срывов. Берегите себя.

  • 8 апреля 2018 года — 4-я четверть.
  • 16 апреля 2018 года — новолуние.
  • 23 апреля 2018 года — 1-я четверть.
  • 30 апреля 2018 года — полнолуние.

Текст: Надежда Попова

Фото: shutterstock/vostok

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