В январе увеличиваем интенсивность ухода за волосами, чаще делаем витаминные, увлажняющие и питательные маски, тщательно следим за состоянием кончиков, пользуемся средствами, снимающими статическое электричество, добавляем в повседневный рацион продукты, богатые клетчаткой, по возможности хотя бы раз в неделю даем шевелюре отдыхать от муссов, лаков и пенок для укладки.

Ну и, естественно, перед тем, как отправляться в салон и дома заниматься лечением, питанием, укреплением и увлажнением волос, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на январь 2018 года. Соотнося парикмахерские манипуляции с движением Луны, вы многократно увеличиваете их эффективность, что в свою очередь делает шевелюру красивой и здоровой. По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется. Бывает и так, что весь день вполне благоприятен для любых манипуляций с волосами, а вечером их стоит оставить в покое, чтобы не навредить их структуре, здоровью организма в целом и течению финансовых дел. Для наглядности разберем 5 января 2018 года: до 20:54 (время московское), все, что вы сделаете для своей шевелюры, принесет безусловную пользу – стрижка получится идеально и притянет к вам дополнительные материальные блага, краска ляжет ровно и долго не потускнеет, все процедуры по уходу и лечению будут весьма эффективными. А вот после 20:54 трогать волосы категорически не рекомендуется во избежание неприятных последствий и для них, и для вас. Обращаем ваше внимание, что в январе Луна периодически переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора. В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус: Лучшие дни для маникюра и педикюра: 5 (с 11:29 до 20:54), 6 (после 22:15), 7 (до 15:10), 17 (после 11:34), 18, 19. Лучшие дни для эпиляции: 2 (после 16:54), 3 (до 10:24), 15. Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 1 (после 15:49), 2 (до 16:54), 5 (после 20:54), 6 (до 22:15), 10, 16, 24 (после 11:29), 25 (до 11:51), 30 (после 15:38), 31 (до 16:58).

Первая декада января 1 января, понедельник, 14-й лунный день (до 15:49, позже ориентируйтесь на 15-й лунный день), Луна в Раке. В 14-й лунный день, приходящийся на 31 декабря, и 1-го января до 11:17 можно радикально изменить имидж, сделать креативную стрижку и фантазийное окрашивание, при этом лучше выбирать прическу, не требующую сложной повседневной укладки. А вот 1-го числа с 11:17 до 15:49 стричься рекомендуется только в том случае, если вы долго носили длинные волосы, а теперь решились на ультракороткий «ежик»; первичное и вторичное окрашивание не возбраняется, однако от экспериментов стоит воздержаться. 2 января, вторник, 15-й лунный день (до 16:54, позже ориентируйтесь на 16-й лунный день), Полнолуние, Луна в Раке. Категорически неподходящий день для стрижки – она чревата истеричными состояниями, проблемами в общении с родственниками, финансовыми потерями. Окрашивание и домашние процедуры тоже стоит перенести на более благоприятный момент. 3 января, среда, 16-й лунный день (до 18:10, позже ориентируйтесь на 17-й лунный день), Луна во Льве. В 16-й лунный день, приходящийся на 2 января и на 3-е число до 10:24, стричься не стоит; можно сделать окрашивание, полечить волосы, нанести увлажняющую маску. А вот 3 января после 10:24 (и до 18:10) – великолепный момент для стрижки, она добавит шевелюре красоты и здоровья, сделает вас еще привлекательнее, а на метафизическом уровне подарит вам вдохновение и какие-то гениальные творческие идеи; окрашивание не возбраняется; из домашних процедур рекомендуется витаминная маска. 4 января, четверг, 17-й лунный день (до 19:32, позже ориентируйтесь на 18-й лунный день), Луна во Льве. Превосходный день для стрижки – она оздоровит волосы, притянет к вам материальные и духовные блага, а также любовь окружающих. Если соберетесь делать первичное окрашивание, отдайте предпочтение пшеничным, рыжеватым и золотистым оттенкам. Из домашних процедур наиболее эффективной будет маска на основе меда и злаков. 5 января, пятница, 18-й лунный день (до 20:54, позже ориентируйтесь на 19-й лунный день), Луна в Деве. Вполне подходящий день для стрижки – она не только получится превосходной, но и удвоит какие-то ваши успехи, притянет к вам удачу и дополнительные денежные средства. Окрашивание будет весьма удачным, а все домашние процедуры дадут великолепный эффект.

6 января, суббота, 19-й лунный день (до 22:15, позже ориентируйтесь на 20-й лунный день), Луна в Деве. Крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата серьезными проблемами со здоровьем, резким снижением доходов, тотальным непониманием с родственниками. 7 января, воскресенье, 20-й лунный день (до 23:33, позже ориентируйтесь на 21-й лунный день), Луна в Весах. Хороший день для стрижки; если сделаете ее до 15:10, поймете, как приумножить свое благосостояние, а если после означенного времени – как решить застарелую проблему и обрести душевное равновесие. Окрашивание будет удачным в течение всего дня, а вот домашними процедурами стоит заниматься до 15:10, так как позже они окажутся неэффективными. 8 января, понедельник, 21-й лунный день, Луна в Весах. Весьма подходящий день для стрижки, можно сделать прическу как у любимой вами киноактрисы или примерить ретро-образ. Окрашивание не возбраняется, однако мрачных оттенков лучше избегать. Домашние процедуры пользы не принесут. 9 января, вторник, 21-й лунный день продолжается (до 0:47, позже ориентируйтесь на 22-й лунный день), 4-я четверть, Луна в Скорпионе. В оставшиеся от 21-го лунного дня 46 минут можно провести сеанс длительного расчесывания с приподниманием и проветриванием прядей. Воспользуйтесь мягкой массажной щеткой. 10 января, среда, 22-й лунный день (до 1:59, позже ориентируйтесь на 23-й лунный день), Луна в Скорпионе. Не очень подходящий день для стрижки, результат вряд ли окажется таким, как вам хотелось бы. Окрашивание и домашние процедуры тоже лучше перенести на более благоприятный момент.

** Вторая декада января** 11 января, четверг, 23-й лунный день (до 3:09, позже ориентируйтесь на 24-й лунный день), Луна в Скорпионе. Категорически неподходящий день для стрижки – она чревата возникновением серьезных проблем со здоровьем, причем как с физическим, так и с психическим, к тому же она может спровоцировать зависимость от людей, привычек, обстоятельств. Окрашивание плохо скажется на волосах. Домашние процедуры не помогут, а навредят. 12 января, пятница, 24-й лунный день (до 4:17, позже ориентируйтесь на 25-й лунный день), Луна в Стрельце. Сегодня стоит стричься только при условии, что у вас нет проблем с нервной системой, в противном случае заболевания и стрессовые состояния усугубятся. Окрашивание не возбраняется, однако настоятельно рекомендуется избегать черного цвета и других мрачных оттенков. Домашние процедуры пользы не принесут. 13 января, суббота, 25-й лунный день (до 5:22, позже ориентируйтесь на 26-й лунный день), Луна в Стрельце. Отличный день для стрижки – она поможет вам принять какое-то смелое решение, притянет к вам интересных людей, новые позитивные впечатления, успехи в тех делах, в которых есть соревновательный момент. Окрашивание тоже будет удачным, можно поэкспериментировать с оригинальными сочетаниями оттенков, правда, от осветления лучше воздержаться. В салоне хорошо получится экранирование, ламинирование, глазирование, мощный эффект даст каутеризация. Дома рекомендуется маска на основе жировых компонентов. 14 января, воскресенье, 26-й лунный день (до 6:23, позже ориентируйтесь на 27-й лунный день), Луна в Козероге. И снова благоприятный день для визита в салон. Однако не стоит идти на поводу у парикмахера и соглашаться на те дополнительные процедуры, которые вы не планировали; заранее подумайте, в чем нуждаются ваши волосы, и не отступайте от своего решения. Дома можно сделать легкую питательную маску на основе сыворотки или кефира. 15 января, понедельник, 27-й лунный день (до 7:18, позже ориентируйтесь на 28-й лунный день), Луна в Козероге. Неблагоприятный день для стрижки, зато он вполне подходит для первичного и вторичного окрашивания, для лечения кожи головы и для питательных масок на основе фруктовых и овощных пюре. Можно сделать и ополаскивание отваром горных трав.

16 января, вторник, 28-й лунный день (до 8:06, позже ориентируйтесь на 29-й лунный день), Луна в Козероге. И снова от стрижки лучше воздержаться. Можно сделать окрашивание, релаксационный массаж головы и ушных раковин, нанести лечебную, укрепляющую или восстанавливающую маску; хороший эффект даст использование белой глины. 17 января, среда, 29-й лунный день до 5:18, 1-й лунный день (до 8:46, позже ориентируйтесь на 2-й лунный день), Новолуние, Луна в Водолее. Крайне неблагоприятный день для стрижки и для других манипуляций с волосами. Оставьте их в покое, по возможности не пользуйтесь укладочными средствами и не тестируйте новые шампуни, бальзамы, покупные ополаскиватели. 18 января, четверг, 2-й лунный день (до 9:20, позже ориентируйтесь на 3-й лунный день), Луна в Водолее. Этот день тоже не подходит для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур. Зато он вполне благоприятен для того, чтобы полистать парикмахерские журналы или «побродить» по тематическим сайтам, определиться, какую прическу вы хотите, выбрать удобное вам и подходящее по лунному календарю время для визита в салон, а потом позвонить и записаться на прием к мастеру. 19 января, пятница, 3-й лунный день (до 9:47, позже ориентируйтесь на 4-й лунный день), Луна в Водолее. Отличный день для посещения парикмахерской. Приветствуются смелые эксперименты, можно сделать стрижку, на которую вы давно «облизывались», но почему-то не решались, поиграть с цветом, попробовать инновационные салонные процедуры. А вот домашние маски и ополаскивания пользы не принесут. 20 января, суббота, 4-й лунный день (до 10:11, позже ориентируйтесь на 5-й лунный день), Луна в Рыбах. В 4-й лунный день, приходящийся на 19 января, можно сделать классическую стрижку, окрасить волосы в спокойные, естественные оттенки, в салоне провести процедуру по укреплению корней. А вот непосредственно 20-го числа рекомендуется только легкая увлажняющая маска.

Третья декада января ** 21 января, воскресенье, 5-й лунный день** (до 10:32, позже ориентируйтесь на 6-й лунный день), Луна в Рыбах. Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания, по возможности вообще дайте волосам отдохнуть, не пользуйтесь укладочными средствами и не экспериментируйте с прическами. Можно сделать ополаскивание минеральной или термальной водой. 22 января, понедельник, 6-й лунный день (до 10:51, позже ориентируйтесь на 7-й лунный день), Луна в Овне. Этот день тоже не подходит для стрижки и окрашивания; дома рекомендуется сделать увлажняющее обертывание или ополоснуть волосы водой, настоянной на серебре. 23 января, вторник, 7-й лунный день (до 11:10, позже ориентируйтесь на 8-й лунный день), Луна в Овне. И снова неблагоприятный день для стрижки и окрашивания. Домашние процедуры пользы не принесут. Рекомендуется также воздержаться от использования приспособлений для горячей укладки и укладочных средств сильной фиксации. А еще не стоит украшать прическу чрезмерно яркими, блестящими заколками – окружающие сочтут это безвкусицей. 24 января, среда, 8-й лунный день (до 11:29, позже ориентируйтесь на 9-й лунный день), Луна в Тельце. Этот день тоже не подходит для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур, использования фена, стайлера и спиртосодержащих укладочных средств. Не стоит мыть голову чрезмерно горячей водой. 25 января, четверг, 9-й лунный день (до 11:51, позже ориентируйтесь на 10-й лунный день), 1-я четверть, Луна в Тельце. Категорически неблагоприятный день для стрижки – она чревата ухудшением общего самочувствия, серьезными финансовыми убытками, трудно решаемыми бытовыми проблемами и долгами – как денежными, так и кармическими. Окрашивание может привести к болезням кожи головы, а домашние процедуры дадут обратный результат. 26 января, пятница, 10-й лунный день (до 12:17, позже ориентируйтесь на 11-й лунный день), Луна в Близнецах. Вполне благоприятный день для визита в салон. Стрижка на метафизическом уровне откроет перед вами новые финансовые возможности, поможет произвести позитивное впечатление на людей, которые могут быть вам чем-то полезны. Однако при этом стоит отдать предпочтение классической форме прически, а при окрашивании использовать натуральные оттенки. Все домашние процедуры будут весьма эффективными.