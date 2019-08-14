Календарь стрижки волос на сентябрь 2019 года

Ну и, разумеется, перед тем, как отправляться в салон и дома заниматься укреплением, питанием, восстановлением, увлажнением и лечением волос, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на сентябрь 2019 года – Луна подскажет, когда ваши действия дадут оптимальный результат, а когда будут неэффективными или, что хуже, навредят и вашей шевелюре, и течению ваших дел.

По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.

Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот – знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день – нет. И это все тоже отражено в нашем календаре.

Обращаем ваше внимание, что в сентябре Луна иногда переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.

В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:

Лучшие дни для маникюра и педикюра: 10, 11, 12 (до 12:51), 26 (после 13:36), 27.

Лучшие дни для эпиляции: 17 (после 13:30 и до 20:14), 18 (после 20:30), 19 (до 23:57), 23, 24 (до 12:18).

Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 7 (после 16:06), 8 (до 17:01), 13 (после 19:18), 14 (до 19:32), 17 (после 20:14), 18 (до 20:30), 21 (после 21:51), 22, 28.