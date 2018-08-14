Календарь стрижки волос на сентябрь 2018 года

Ну и, разумеется, перед тем, как посещать парикмахерский салон и дома заниматься уходом за шевелюрой, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на сентябрь 2018 года. И тогда ваши волосы будут отлично подготовлены к осенне-зимнему сезону и прекрасно перенесут его, оставаясь красивыми, здоровыми и блестящими.
По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание — время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется. Бывает и так, что до середины дня можно безбоязненно стричься и делать окрашивание, а потом Луна переходит из одного знака в другой, и с этого момента практически все парикмахерские манипуляции становятся опасными или просто неблагоприятными для волос.
Для наглядности разберем 22 сентября 2018 года: до 15:03 (время московское) стрижка будет весьма удачной, а на метафизическом уровне поможет вам вырваться из каких-то стесненных обстоятельств, окрашивание тоже получится хорошо, особенно если вы воспользуетесь уже проверенными красителями; домашние же процедуры пользы не принесут. А вот после 15:03 стричься и краситься не стоит, иначе навредите структуре волос, зато великолепный эффект дадут увлажняющие и не очень интенсивные лечебные маски, правда, не приготовленные самостоятельно, а приобретенные в магазине.
Обращаем ваше внимание, что в сентябре Луна иногда переходит в другой знак зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора. В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:
Лучшие дни для маникюра и педикюра: 8 (после 17:53), 10 (до 18:39), 20 (после 4:06), 21, 22 (до 15:03).
Лучшие дни для эпиляции: 1, 2 (до 12:16), 4 (после 15:51), 5, 6 (до 17:25), 27 (с 11:23 до 19:32), 28 (после 19:54), 29 (до 16:36).
Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 2 (после 22:18), 3, 9, 17 (после 15:00), 18 (до 15:52), 23 (после 18:21), 24 (до 18:39), 27 (после 19:32), 28 (до 19:54).
Первая декада сентября
1 сентября, суббота, 21-й лунный день (до 21:50, позже ориентируйтесь на 22-й лунный день), Луна в Тельце.
Прекрасный день для стрижки – она благоприятно отразится на структуре волос, а на метафизическом уровне хорошо скажется на вашем материальном положении, притянув к вам какие-то новые финансовые потоки. Окрашивание не возбраняется, можно сделать легкое осветление, а вот неестественные оттенки лучше не использовать. Любые домашние процедуры будут весьма эффективными.
2 сентября, воскресенье, 22-й лунный день (до 22:18, позже ориентируйтесь на 23-й лунный день), Луна в Близнецах.
Сегодня до 12:16 прекрасно получится классическая стрижка, удачным будет окрашивание в натуральные оттенки, отличный эффект дадут любые маски и ополаскивания. После же означенного времени можно поэкспериментировать с формой и цветом, сделать креативную стрижку и фантазийное окрашивание, легкую завивку, салонную ионизацию, а вот домашние процедуры пользы не принесут.
3 сентября, понедельник, 23-й лунный день (до 22:54, позже ориентируйтесь на 24-й лунный день), 4-я четверть, Луна в Близнецах.
Крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата возникновением проблем со здоровьем и сплетен о вашей персоне, потерей жизнерадостности и долгими депрессивными состояниями. От окрашивания тоже стоит воздержаться – оно может вызвать аллергическую реакцию. Домашние процедуры не помогут, а навредят.
4 сентября, вторник, 24-й лунный день (до 23:42, позже ориентируйтесь на 25-й лунный день), Луна в Раке.
Сегодня до 15:51 можно радикально поменять прическу и цвет волос, а вот от домашних процедур лучше воздержаться. После означенного времени стоит стричься только в том случае, если вы долго носили длинные волосы, а теперь решились на ультракороткий «ежик»; окрашивание не возбраняется; дома рекомендуется сделать укрепляющую маску на основе голубой глины, хороший эффект дадут и лечебные процедуры с использованием экстракта водорослей.
5 сентября, среда, 25-й лунный день, Луна в Раке.
Сегодня еще один подходящий день для избавления от длинных волос и приобретения суперкороткой прически, в остальных случаях стрижку лучше перенести на более благоприятный момент. Зато отлично получится и первичное, и вторичное окрашивание, к тому же огромную пользу принесут укрепляющие, лечебные и профилактические маски на основе даров моря.
6 сентября, четверг, 25-й лунный день продолжается (до 0:43, позже ориентируйтесь на 26-й лунный день), Луна во Льве.
В оставшиеся от 25-го лунного дня 43 минуты можно сделать восстанавливающую маску или просто вымыть голову и ополоснуть волосы минеральной водой.
7 сентября, пятница, 26-й лунный день (до 1:58, позже ориентируйтесь на 27-й лунный день), Луна во Льве.
В 26-й лунный день, приходящийся на 6 сентября, утром и до 17:25 стричься нежелательно, можно сделать окрашивание и провести укрепляющие волосы процедуры. После 17:25 6-го числа и 7-го до 1:58 стрижка будет весьма удачной, хорошо скажется на вашей самооценке, снимет все наносное и повысит жизнелюбие; при первичном окрашивании рекомендуется использовать пшеничные, золотистые и рыжеватые оттенки или их гармоничное сочетание, например, в технике «сомбре»; отлично получится карвинг; дома стоит нанести витаминную маску.
8 сентября, суббота, 27-й лунный день (до 3:21, позже ориентируйтесь на 28-й лунный день), Луна в Деве.
Прекрасный день для стрижки – она подарит вам вдохновение и массу интересных творческих идей, увеличит любовь окружающих к вашей персоне и их восхищение вами, избавит от накопившейся агрессии. Окрашивание тоже будет удачным, можно сделать многоцветное колорирование. Дома рекомендуется питательная маска на основе меда.
9 сентября, воскресенье, 28-й лунный день до 4:47, 29-й лунный день (до 21:02, позже ориентируйтесь на 1-й лунный день), Новолуние, Луна в Деве.
В 28-й лунный день, приходящийся на 8 сентября, утром и до 17:53 можно сделать радикально новую стрижку, правда, только если вы стопроцентно уверены, что вам с ней будет психологически комфортно; окрашивание не возбраняется, однако желательно избегать мрачных оттенков; дома стоит нанести релаксирующую маску. После 17:53 8-го числа и 9-го до 4:47 привычную форму стрижки лучше не менять, а при окрашивании рекомендуется придерживаться естественной гаммы, зато любые домашние процедуры дадут потрясающий результат. А вот после 4:47 и в течение всего дня все парикмахерские манипуляции крайне негативно скажутся на структуре волос, а сама стрижка – еще и на течении ваших финансовых и социальных дел.
10 сентября, понедельник, 1-й лунный день (до 6:15, позже ориентируйтесь на 2-й лунный день), Луна в Весах.
Неблагоприятный день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур. Не тестируйте новые шампуни, бальзамы, ополаскиватели и по возможности не пользуйтесь укладочными средствами.
Вторая декада сентября
11 сентября, вторник, 2-й лунный день (до 7:40, позже ориентируйтесь на 3-й лунный день), Луна в Весах.
Этот день тоже не подходит для посещения парикмахерской, а из домашнего ухода стоит оставить только повседневные процедуры. Зато вы можете заняться подбором будущей прически по тематическим журналам или сайтам, определиться с удобным вам и благоприятным по лунному календарю временем для визита в салон, позвонить туда и записаться на прием к мастеру.
12 сентября, среда, 3-й лунный день (до 9:03, позже ориентируйтесь на 4-й лунный день), Луна в Скорпионе.
Вполне благоприятный день для стрижки – она вернет вам душевное равновесие, поможет выйти из каких-то спорных ситуаций и принять решение, на которое вы никак не осмелитесь. Правда, стоит избегать асимметрии, а при окрашивании – резких контрастов и многоцветного колорирования. Домашние процедуры будут бесполезными.
13 сентября, четверг, 4-й лунный день (до 10:23, позже ориентируйтесь на 5-й лунный день), Луна в Скорпионе.
В 4-й лунный день, приходящийся на 12 сентября, с 9:03 и до 21:40 стрижка будет весьма удачной, она подарит вам легкость и оптимизм, привлечет на вашу сторону новых союзников и укрепит ваши взаимоотношения с родственниками; при окрашивании избегайте контрастных сочетаний; домашние процедуры пользы не принесут. После же 21:40 12-го числа и 13-го до 10:23 стричься стоит только при условии, что у вас все в порядке с нервной системой, окрашивание не возбраняется, а маски и ополаскивания рекомендуется перенести на более благоприятный момент.
14 сентября, пятница, 5-й лунный день (до 11:40, позже ориентируйтесь на 6-й лунный день), Луна в Скорпионе.
Сегодня стоит отправляться в парикмахерскую только в том случае, если у вас нет застарелого стресса, депрессии, неврозов, а иначе проблемы усугубятся. Но даже если с нервами все в порядке, привычную стрижку и цвет волос лучше радикально не менять – вам с новой прической вряд ли будет комфортно. Домашние процедуры пользы не принесут.
15 сентября, суббота, 6-й лунный день (до 12:52, позже ориентируйтесь на 7-й лунный день), Луна в Стрельце.
В 6-й лунный день, приходящийся на 14 сентября, стрижка (при наличии здоровой нервной системы) подарит вам массу интуитивных озарений и «подскажет», как с наименьшими потерями выйти из каких-то неприятных для вас ситуаций; при окрашивании избегайте черного цвета и других мрачных оттенков, а домашние процедуры перенесите на более благоприятное время. Непосредственно же 15-го числа (с 3:47 и до 12:52) можно сделать ту стрижку, которая кажется вам наиболее подходящей на данном жизненном этапе, и многоцветное колорирование, правда, избегая при этом осветления и использования горячих ножниц; дома рекомендуется маска на основе молочных продуктов.
16 сентября, воскресенье, 7-й лунный день (до 14:00, позже ориентируйтесь на 8-й лунный день), Луна в Стрельце.
Отличный день для смелых экспериментов, креативной стрижки, фантазийного окрашивания. Дома рекомендуется сделать питательную маску с добавлением жировых компонентов, например, оливкового или персикового масла, а вот куриные яйца при уходе за волосами лучше не использовать.
17 сентября, понедельник, 8-й лунный день (до 15:00, позже ориентируйтесь на 9-й лунный день), 1-я четверть, Луна в Козероге.
В 8-й лунный день, приходящийся на 16 сентября, стрижка обновит энергию и подтолкнет вас к каким-то созидательным действиям, окрашивание добавит красок в ваше существование, а питательная маска на основе меда и лимона хорошо скажется на структуре волос. Непосредственно же 17-го числа в течение всего дня от любых парикмахерских манипуляций стоит воздержаться.
18 сентября, вторник, 9-й лунный день (до 15:52, позже ориентируйтесь на 10-й лунный день), Луна в Козероге.
Крайне неблагоприятный день для стрижки – она негативно скажется на структуре волос, а на метафизическом уровне спровоцирует зависимость от влиятельных персон и от каких-то чрезвычайно стесненных обстоятельств. Окрашивание и домашние процедуры тоже навредят шевелюре.
19 сентября, среда, 10-й лунный день (до 16:35, позже ориентируйтесь на 11-й лунный день), Луна в Козероге.
Неподходящий день для стрижки, зато вполне благоприятный для первичного и вторичного окрашивания, для укрепляющих масок на основе белой глины, для массажа головы и ее мытья хлебом или яичным желтком.
20 сентября, четверг, 11-й лунный день (до 17:10, позже ориентируйтесь на 12-й лунный день), Луна в Водолее.
В 11-й лунный день, приходящийся на 19 сентября, стричься не рекомендуется, можно сделать окрашивание и питательную маску на основе фруктовых или овощных пюре. Непосредственно же 20-го числа стрижка будет очень удачной, поможет ощутить внутреннюю свободу и решиться на резкое избавление от того, что вас давно перестало устраивать; к окрашиванию стоит подойти творчески; в салоне вы можете попробовать инновационные процедуры, а вот домашние маски никакого эффекта не дадут.
Третья декада сентября
21 сентября, пятница, 12-й лунный день (до 17:38, позже ориентируйтесь на 13-й лунный день), Луна в Водолее.
Прекрасный день для стрижки – она подарит вам вдохновение и какие-то интересные идеи, связанные с новыми изобретениями, притянет к вам любовь, поможет укрепить амурные и деловые партнерские отношения. Окрашивание не возбраняется, главное, чтобы оно не было банальным. Домашние процедуры пользы не принесут.
22 сентября, суббота, 13-й лунный день (до 18:01, позже ориентируйтесь на 14-й лунный день), Луна в Рыбах.
В 13-й лунный день, приходящийся на 21 сентября, и 22-го числа до 15:03 стрижка получится очень хорошо, а на метафизическом уровне поможет вам вырваться из каких-то стесненных и крайне раздражающих вас обстоятельств; при окрашивании рекомендуется пользоваться только проверенными красителями; домашние процедуры лучше перенести на более благоприятный момент. А вот после 15:03 стричься и краситься не стоит, зато превосходный эффект дадут покупные увлажняющие и не очень интенсивные лечебные маски.
23 сентября, воскресенье, 14-й лунный день (до 18:21, позже ориентируйтесь на 15-й лунный день), Луна в Рыбах.
Неблагоприятный день для стрижки, окрашивания и салонных процедур. А вот нанесение приобретенной в магазине восстанавливающей маски даст прекрасный результат.
24 сентября, понедельник, 15-й лунный день (до 18:39, позже ориентируйтесь на 16-й лунный день), Луна в Рыбах.
Крайне неблагоприятный день для любых парикмахерских манипуляций. Единственное, что рекомендуется сделать – ополоснуть волосы водой, настоянной на серебре, или отваром крапивы, зверобоя или чистотела.
25 сентября, вторник, 16-й лунный день (до 18:56, позже ориентируйтесь на 17-й лунный день), Полнолуние, Луна в Овне.
И снова неподходящий день для стрижки, окрашивания, салонных и домашних процедур. Кроме того, рекомендуется воздержаться от использования приспособлений для горячей укладки и укладочных средств жесткой фиксации.
26 сентября, среда, 17-й лунный день (до 19:14, позже ориентируйтесь на 18-й лунный день), Луна в Овне.
Этот день тоже не подходит для парикмахерских манипуляций и для использования фена, стайлера, спиртосодержащих укладочных средств.
27 сентября, четверг, 18-й лунный день (до 19:32, позже ориентируйтесь на 19-й лунный день), Луна в Тельце.
В 18-й лунный день, приходящийся на 26 сентября, и 27-го числа до 11:23 актуальны рекомендации, данные для 17-х лунных суток. А вот после 11:23 и до 19:32 стрижка не только получится великолепно, но и весьма благотворно повлияет на ваши взаимоотношения с окружающими и на ваше финансовое положение. Окрашивание тоже будет удачным, однако двуцветным его лучше не делать, как и не стоит использовать ненатуральные оттенки. Любые домашние процедуры окажутся очень эффективными.
28 сентября, пятница, 19-й лунный день (до 19:54, позже ориентируйтесь на 20-й лунный день), Луна в Тельце.
Категорически неблагоприятный день для стрижки – она навредит волосам, общему самочувствию, течению финансовых дел и отношениям с родственниками. Окрашивание и домашние процедуры тоже не рекомендуются.
29 сентября, суббота, 20-й лунный день (до 20:20, позже ориентируйтесь на 21-й лунный день), Луна в Близнецах.
Сегодня до 16:36 стоит отдать предпочтение классической стрижке и натуральным оттенкам при окрашивании; великолепный результат дадут любые домашние процедуры. После же означенного времени можно поэкспериментировать с формой и цветом, при этом лучше выбирать прическу, не требующую длительной укладки и большого количества укладочных средств; дополнительный уход за волосами пользы не принесет.
30 сентября, воскресенье, 21-й лунный день (до 20:53, позже ориентируйтесь на 22-й лунный день), Луна в Близнецах.
Вполне подходящий день для визита в салон. Можно радикально изменить прическу, сделать фантазийное окрашивание. Сам же процесс подстригания избавит вас от накопившейся негативной энергии, подарит вам легкость и хорошее настроение, поможет стать более коммуникабельной и активной. В салоне рекомендуется сделать ионизацию, домашние же процедуры будут неэффективными.
Текст: Надежда Попова
Фото: Shutterstock