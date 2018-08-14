Календарь стрижки волос на сентябрь 2018 года

Ну и, разумеется, перед тем, как посещать парикмахерский салон и дома заниматься уходом за шевелюрой, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на сентябрь 2018 года. И тогда ваши волосы будут отлично подготовлены к осенне-зимнему сезону и прекрасно перенесут его, оставаясь красивыми, здоровыми и блестящими.

По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание — время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется. Бывает и так, что до середины дня можно безбоязненно стричься и делать окрашивание, а потом Луна переходит из одного знака в другой, и с этого момента практически все парикмахерские манипуляции становятся опасными или просто неблагоприятными для волос.

Для наглядности разберем 22 сентября 2018 года: до 15:03 (время московское) стрижка будет весьма удачной, а на метафизическом уровне поможет вам вырваться из каких-то стесненных обстоятельств, окрашивание тоже получится хорошо, особенно если вы воспользуетесь уже проверенными красителями; домашние же процедуры пользы не принесут. А вот после 15:03 стричься и краситься не стоит, иначе навредите структуре волос, зато великолепный эффект дадут увлажняющие и не очень интенсивные лечебные маски, правда, не приготовленные самостоятельно, а приобретенные в магазине.

Обращаем ваше внимание, что в сентябре Луна иногда переходит в другой знак зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора. В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:

Лучшие дни для маникюра и педикюра: 8 (после 17:53), 10 (до 18:39), 20 (после 4:06), 21, 22 (до 15:03).

Лучшие дни для эпиляции: 1, 2 (до 12:16), 4 (после 15:51), 5, 6 (до 17:25), 27 (с 11:23 до 19:32), 28 (после 19:54), 29 (до 16:36).

Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 2 (после 22:18), 3, 9, 17 (после 15:00), 18 (до 15:52), 23 (после 18:21), 24 (до 18:39), 27 (после 19:32), 28 (до 19:54).