Календарь стрижки волос на октябрь 2019 года

Ну и, разумеется, перед тем, как отправляться в салон или дома заниматься какими-либо процедурами по уходу, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на октябрь 2019 года. И тогда ваша шевелюра встретит холодный период во всеоружии, и никакие перепады температуры и сезонные депрессии ей не навредят.
По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.
Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот – знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день – нет. И это все тоже отражено в нашем календаре.
Обращаем ваше внимание, что в октябре Луна периодически переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.
В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:
Лучшие дни для маникюра и педикюра: 7 (после 16:21), 8, 9 (до 19:04), 23 (после 22:29), 24, 25 (до 23:19).
Лучшие дни для эпиляции: 14 (после 19:23), 15, 16 (до 18:55), 19 (13:42), 20 (до 21:27).
Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 6 (после 15:45), 7 (до 16:21), 12 (после 17:54), 13 (до 18:07), 16 (после 18:55), 17 (до 19:19), 20 (после 21:27), 21 (до 22:35), 27 (после 5:51), 28.
Фото: vostock-photo
Первая декада октября
1 октября, вторник, 3-й лунный день (до 9:56, позже ориентируйтесь на 4-й лунный день), Луна в Скорпионе.
Сегодня стоит отправляться в парикмахерскую только при условии, что у вас нет каких бы то ни было проблем с нервной системой. В том случае, если с ней все в порядке, стрижка поможет решиться на какой-то важный поступок, сделает вас еще соблазнительнее, избавит от каких-то комплексов и рефлексий и вообще поспособствует более адекватному восприятию вами вашей персоны и окружающей действительности. Окрашивание не возбраняется, а вот домашние процедуры пользы не принесут.
2 октября, среда, 4-й лунный день (до 11:22, позже ориентируйтесь на 5-й лунный день), Луна в Стрельце.
И снова каким-либо образом заниматься волосами рекомендуется исключительно при отсутствии неврозов, застарелых стрессов, депрессии; к тому же нежелательно стричься и делать окрашивание назло кому-то из родственников – не только спровоцируете затяжной конфликт, но и результатом парикмахерских манипуляций останетесь недовольны.
3 октября, четверг, 5-й лунный день (до 12:44, позже ориентируйтесь на 6-й лунный день), Луна в Стрельце.
В 5-й лунный день, приходящийся на 2 октября, с 11:22 до 14:43 от парикмахерских манипуляций лучше воздержаться, чтобы не нарушить плавное течение дел. После же 14:43 в среду и до 12:44 в четверг можно смело стричься, делать окрашивание, наносить питательные маски на основе молочных продуктов. Правда, стоит избегать экспериментов и не выходить из привычного вам образа.
4 октября, пятница, 6-й лунный день (до 13:57, позже ориентируйтесь на 7-й лунный день), Луна в Козероге.
Прекрасный день для стрижки – она сделает вас чуточку смелее, но и мудрее, поможет к каким-то вопросам относиться более философски и не очень остро воспринимать то, что сейчас вас почему-то тревожит. Окрашивание не возбраняется, однако от осветления лучше воздержаться. Дома рекомендуется маска на основе жировых компонентов.
5 октября, суббота, 7-й лунный день (до 14:58, позже ориентируйтесь на 8-й лунный день), 1-я четверть, Луна в Козероге.
В 7-й лунный день, приходящийся на 4 октября, с 13:57 до 20:42 можно сделать креативную стрижку и фантазийное окрашивание, примерить на себя тот оригинальный образ, создать который ранее вы почему-то никак не решались, а дома нанести маску с добавлением меда. После же 20:42 в пятницу стричься не рекомендуется, зато не возбраняется первичное и вторичное окрашивание в природные оттенки, а питательные и укрепляющие маски дадут отличный результат. Непосредственно же 5-го числа в течение всего дня от каких бы то ни было манипуляций с волосами стоит воздержаться.
Фото: vostock-photo
6 октября, воскресенье, 8-й лунный день (до 15:45, позже ориентируйтесь на 9-й лунный день), Луна в Козероге.
Как уже было сказано выше, суббота не подходит для манипуляций с волосами, а потому в 8-й лунный день, приходящийся на 5 октября, просто дайте им отдохнуть. Непосредственно же 6-го числа до 15:45 можно сделать окрашивание, массаж головы, укрепляющую или восстанавливающую маску, ополаскивание отваром горных трав.
7 октября, понедельник, 9-й лунный день (до 16:21, позже ориентируйтесь на 10-й лунный день), Луна в Водолее.
Категорически неблагоприятный день для стрижки – она чревата проблемами финансового характера, сложностями с самоидентификацией, длительными застоями и простоями в каких-то важных для вас карьерных, профессиональных и бытовых делах. Окрашивание и домашние процедуры тоже стоит перенести на более подходящий момент, так как они крайне отрицательно скажутся на состоянии ваших волос.
8 октября, вторник, 10-й лунный день (до 16:48, позже ориентируйтесь на 11-й лунный день), Луна в Водолее.
Прекрасный день для стрижки – она подарит вам удивительную легкость и вдохновение, поспособствует генерации каких-то новаторских идей, высвободит скрытые резервы и латентный творческий потенциал. Окрашивание не возбраняется, можно поэкспериментировать с цветом, например, в технике «балаяж». В салоне вы можете попробовать инновационные парикмахерские процедуры или сделать ионизацию, а вот домашние маски, ополаскивания и обертывания пользы не принесут.
9 октября, среда, 11-й лунный день (до 17:09, позже ориентируйтесь на 12-й лунный день), Луна в Рыбах.
Отличный день для стрижки – она поможет вам решиться на какие-то кардинальные перемены в жизни, обновит и мысли, и энергию, некоторым образом «перезагрузит» вас. Окрашивание тоже будет удачным, можно сменить привычный цвет на диаметрально противоположный, да и с формой прически вы можете поэкспериментировать – любые ваши придумки «лягут на вас» как родные. В салоне стоит попробовать какие-нибудь только что появившиеся процедуры, а вот домашние манипуляции по уходу за волосами окажутся бесполезными.
10 октября, четверг, 12-й лунный день (до 17:26, позже ориентируйтесь на 13-й лунный день), Луна в Рыбах.
В 12-й лунный день, приходящийся на 9 октября, с 17:09 до 19:04 можно и стричься, и делать окрашивание, более того, все это благоприятно скажется на качестве вашей жизни. После же 19:04 в четверг и до 17:26 в пятницу стрижка и окрашивание нежелательны, зато отличный результат дадут лечебные и восстанавливающие маски, но не приготовленные самостоятельно, а порекомендованные специалистом (трихологом, парикмахером) и приобретенные в специализированном магазине.
Фото: vostock-photo
Вторая декада октября
11 октября, пятница, 13-й лунный день (до 17:41, позже ориентируйтесь на 14-й лунный день), Луна в Рыбах.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания и салонных процедур. Дома стоит сделать ополаскивание водой, настоянной на серебре, или отваром крапивы, чистотела, зверобоя.
12 октября, суббота, 14-й лунный день (до 17:54, позже ориентируйтесь на 15-й лунный день), Луна в Овне.
Тоже неподходящий момент для стрижки, окрашивания и салонных процедур, но если в пятницу можно полечить волосы, сделать питательную или увлажняющую маску, то непосредственно в субботу стоит воздержаться и от манипуляций по уходу, кроме того, 12 сентября не рекомендуется пользоваться приспособлениями для горячей укладки и острыми заколками – вероятны ожоги и микротравмы кожи головы.
13 октября, воскресенье, 15-й лунный день (до 18:07, позже ориентируйтесь на 16-й лунный день), Луна в Овне.
Крайне неблагоприятный день для стрижки! Она чревата огромными проблемами во всех сферах вашей жизни, потерей авторитета и испорченной деловой репутацией. От окрашивания, домашних и салонных процедур, а также от использования фена, стайлера, спиртосодержащих укладочных средств тоже стоит воздержаться.
14 октября, понедельник, 16-й лунный день (до 18:21, позже ориентируйтесь на 17-й лунный день), Полнолуние, Луна в Тельце.
И снова весьма неподходящий день для каких бы то ни было манипуляций с волосами. Дайте им отдохнуть и по возможности вообще не делайте укладку.
15 октября, вторник, 17-й лунный день (до 18:36, позже ориентируйтесь на 18-й лунный день), Луна в Тельце.
В 17-й лунный день, приходящийся на 14 октября, от каких бы то ни было манипуляций с волосами лучше воздержаться. Непосредственно же вторник – отличный момент для стрижки – она превосходно скажется на вашем благосостоянии: поможет приумножить те блага, которые у вас уже есть, и притянет к вам новые, поспособствует увеличению взаимопонимания с родственниками и улучшит структуру волос; окрашивание не возбраняется, можно сделать легкое осветление, но не стоит использовать неестественные оттенки; все домашние процедуры будут максимально эффективными.
Фото: vostock-photo
16 октября, среда, 18-й лунный день (до 18:55, позже ориентируйтесь на 19-й лунный день), Луна в Тельце.
Вполне благоприятный день для стрижки и окрашивания, однако постарайтесь случайно не повторить прическу кого-либо из дам, с которыми вы вместе работаете или часто появляетесь в одном обществе – попадете в неловкую ситуацию. Любые домашние процедуры дадут отличный результат.
17 октября, четверг, 19-й лунный день (до 19:19, позже ориентируйтесь на 20-й лунный день), Луна в Близнецах.
Категорически неблагоприятный день для стрижки – она негативно скажется на течении ваших финансовых дел, спровоцирует появление долгов и зависимости от каких-то влиятельных персон, притянет и другие неприятности. От окрашивания и домашних процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
18 октября, пятница, 20-й лунный день (до 19:50, позже ориентируйтесь на 21-й лунный день), Луна в Близнецах.
Прекрасный день для стрижки – она избавит вас от накопившегося негатива, поможет вам изменить отношение к каким-то малоприятным для вас ситуациям, поспособствует возникновению весьма интересных мыслей и творческих идей. Окрашивание не возбраняется, более того, оно вполне может быть фантазийным. В салоне рекомендуется ионизация, а вот домашние процедуры никакой пользы не принесут.
19 октября, суббота, 21-й лунный день (до 20:32, позже ориентируйтесь на 22-й лунный день), Луна в Раке.
В 21-й лунный день, приходящийся на 18 октября, и 19-го до 13:42 можно смело стричься и делать окрашивание, экспериментировать с формой и цветом, перманентно завивать и распрямлять волосы; домашние же процедуры окажутся совершенно бесполезными. После же 13:42 в субботу стричься стоит только в том случае, если вы долгое время носили длинные волосы, а теперь решились на ультракороткий «ежик»; окрашивание не возбраняется; дома отличный результат даст укрепляющая маска на основе голубой глины.
20 октября, воскресенье, 22-й лунный день (до 21:27, позже ориентируйтесь на 23-й лунный день), Луна в Раке.
Неблагоприятный день для стрижки, зато вполне подходящий для окрашивания и лечебных, восстанавливающих и укрепляющих масок на основе водорослей и других даров моря.
Фото: vostock-photo
Третья декада октября
21 октября, понедельник, 23-й лунный день (до 22:35, позже ориентируйтесь на 24-й лунный день), 4-я четверть, Луна во Льве.
Категорически неблагоприятный день для каких бы то ни было манипуляций с волосами, а стрижка вообще чревата многочисленными проблемами во всех областях жизнедеятельности. Кроме того, по возможности не появляйтесь с непокрытой головой в местах большого скопления малознакомых и незнакомых людей.
22 октября, вторник, 24-й лунный день (до 23:55, позже ориентируйтесь на 25-й лунный день), Луна во Льве.
В 24-й лунный день, приходящийся на 21 октября, от любых парикмахерских манипуляций стоит воздержаться. Непосредственно же вторник – прекрасный момент для стрижки – она сделает вас еще более привлекательной, многократно увеличит вашу самооценку, подарит вам творческое вдохновение и подвигнет на какие-то карьерные и бытовые подвиги; окрашивание тоже будет удачным (при первичном стоит отдать предпочтение золотистым, рыжеватым, пшеничным тонам); дома хороший результат даст витаминная маска.
23 октября, среда, 25-й лунный день, Луна в Деве.
Прекрасный день для стрижки – она поможет вам упрочить социальное положение и авторитет в каком-то важном для вас сообществе, притянет к вам денежки или подарки, да и просто невероятно украсит вас. Окрашивание не возбраняется, можно поэкспериментировать с цветом, но лучше не выходить за рамки рыже-красно-золотистой гаммы. До 22:29 стоит сделать питательную маску на основе меда, а после означенного времени любые домашние процедуры будут очень эффективными.
24 октября, четверг, 25-й лунный день продолжается (до 1:21, позже ориентируйтесь на 26-й лунный день), Луна в Деве.
В течение 1 часа 21 минуты, оставшихся от 25-го лунного дня, можно сделать стрижку или окрашивание, но лучше посвятить это время лечебной, восстанавливающей или укрепляющей маске.
25 октября, пятница, 26-й лунный день (до 2:50, позже ориентируйтесь на 27-й лунный день), Луна в Весах.
Прекрасный день для стрижки – она притянет к вам какие-то льготы или возможность сэкономить на привычных тратах. Окрашивание не возбраняется, однако стоит избегать использования неестественных оттенков и не затеваться с длительными по времени и трудоемкими процессами – выбирайте простые и быстрые техники. Все домашние процедуры дадут отличный результат.
Фото: vostock-photo
26 октября, суббота, 27-й лунный день (до 4:20, позже ориентируйтесь на 28-й лунный день), Луна в Весах.
Вполне благоприятный день для стрижки и окрашивания, однако при этом стоит избегать асимметрии и резких контрастов; не рекомендуется и что-либо менять в устоявшемся образе – радикальные перемены плохо скажутся на вашем реноме. Домашние процедуры пользы не принесут.
27 октября, воскресенье, 28-й лунный день (до 5:51, позже ориентируйтесь на 29-й лунный день), Луна в Скорпионе.
Хороший день для стрижки – она благоприятно скажется на вашем психологическом состоянии и примирит вас с кем-то из окружающих. Окрашивание, как процесс, тоже будет удачным. Однако при всем этом стоит избегать асимметрии, использования черного цвета и контрастных тонов. Домашние маски пользы не принесут, а вот длительное, тщательное, но бережное расчесывание с приподниманием и проветриванием прядей улучшит кровообращение и позитивно повлияет на рост волос.
28 октября, понедельник, 29-й лунный день до 6:38, 1-й лунный день (до 7:21, позже ориентируйтесь на 2-й лунный день), Новолуние, Луна в Скорпионе.
Крайне и категорически неблагоприятный день для каких бы то ни было манипуляций с шевелюрой: стрижка плохо скажется и на вашем самочувствии, и на течении ваших финансовых дел, и на самовосприятии, может она спровоцировать и возникновение затяжной депрессии, окрашивание чревато ломкостью и сухостью волос, а домашние процедуры дадут диаметрально противоположный результат и не помогут, а навредят.
29 октября, вторник, 2-й лунный день (до 8:51, позже ориентируйтесь на 3-й лунный день), Луна в Скорпионе.
Еще один неподходящий день для стрижки, окрашивания, салонных и домашних процедур. Даже обычные для 2-х лунных суток действия: «определиться с будущей прической, позвонить в салон и записаться на прием к мастеру» лучше перенести на другой момент.
30 октября, среда, 3-й лунный день (до 10:18, позже ориентируйтесь на 4-й лунный день), Луна в Стрельце.
В 3-й лунный день, приходящийся на 29 октября, и 30-го до 0:58 стричься стоит только в том случае, если у вас нет проблем с нервной системой; при условии их отсутствия и если вас что-то категорически не устраивает в вашей жизни, можно радикально сменить прическу и цвет волос – это благоприятно повлияет на ваше существование; домашние процедуры пользы не принесут. Непосредственно же 30-го (после 0:58 и до 10:18) можно смело стричься и делать окрашивание (приветствуются креативные эксперименты), в салоне хороший результат дадут: каутеризация, ламинирование, глазирование, а дома – маски на основе оливкового масла с добавлением меда.
31 октября, четверг, 4-й лунный день (до 11:38, позже ориентируйтесь на 5-й лунный день), Луна в Стрельце.
Прекрасный момент для стрижки – она подарит вам уверенность в завтрашнем дне и оптимизм, «подскажет», как наладить отношения с важными для вас людьми. Окрашивание тоже будет удачным, однако от осветления стоит воздержаться. Дома рекомендуется легкая питательная маска на основе сыворотки или сметаны.
Текст: Надежда Попова
Фото: vostock-photo
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