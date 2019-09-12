Календарь стрижки волос на октябрь 2019 года

Ну и, разумеется, перед тем, как отправляться в салон или дома заниматься какими-либо процедурами по уходу, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на октябрь 2019 года. И тогда ваша шевелюра встретит холодный период во всеоружии, и никакие перепады температуры и сезонные депрессии ей не навредят.

По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.

Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот – знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день – нет. И это все тоже отражено в нашем календаре.

Обращаем ваше внимание, что в октябре Луна периодически переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.

В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:

Лучшие дни для маникюра и педикюра: 7 (после 16:21), 8, 9 (до 19:04), 23 (после 22:29), 24, 25 (до 23:19).

Лучшие дни для эпиляции: 14 (после 19:23), 15, 16 (до 18:55), 19 (13:42), 20 (до 21:27).

Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 6 (после 15:45), 7 (до 16:21), 12 (после 17:54), 13 (до 18:07), 16 (после 18:55), 17 (до 19:19), 20 (после 21:27), 21 (до 22:35), 27 (после 5:51), 28.