Календарь стрижки волос на октябрь 2018 года

При первых признаках «недомогания» шевелюры обращаемся к трихологу, а если накрывает осенняя хандра, которая отрицательно сказывается и на волосяном покрове тоже, всячески поднимаем себе настроение, носим яркие наряды и пьем настои волшебных успокаивающих травок.
Ну и, разумеется, перед тем как отправляться в парикмахерскую и дома заниматься лечебными и профилактическими процедурами, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на октябрь 2018 года. И тогда ваши волосы не среагируют на промозглую осень, а останутся красивыми, блестящими и здоровыми.
По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание, — время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.
Бывает и так, что почти вся первая половина дня прекрасно подходит для визита в салон, а стрижка, помимо того что получается просто изумительно, приносит какие-то дополнительные блага, например открывает скрытые резервы организма, а вот потом стричься становится небезопасно как для волос, так и для гармоничного и правильного течения дел.
Для наглядности разберем 17 октября 2018 года: стрижка, сделанная с 10:06 и до 15:11 (время московское), подарит вам чувство внутренней свободы, откроет «второе дыхание», а может, даже поможет проявиться каким-то вашим латентным талантам. После же означенного времени она чревата всевозможными стесненными обстоятельствами и предательством тех, кому вы безусловно доверяете.
Обращаем ваше внимание, что в октябре Луна иногда переходит в другой знак зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.
В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:
Лучшие дни для маникюра и педикюра: 6, 7, 17 (с 10:06 до 15:11), 18 (после 15:41), 19.
Лучшие дни для эпиляции: 3 (до 23:11), 25, 26 (до 22:08), 29, 30.
Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 1 (после 21:36), 2, 8, 17 (после 15:11), 18 (до 15:41), 23 (после 17:19), 24 (до 17:37), 27 (после 18:52), 28 (до 19:32), 31 (после 22:43).
Первая декада октября
1 октября, понедельник, 22-й лунный день (до 21:36, позже ориентируйтесь на 23-й лунный день), Луна в Раке.
Прекрасный день для стрижки — она поможет перестать беспокоиться по каким-то незначительным поводам и притянет к вам благоприятные обстоятельства. Окрашивание тоже будет удачным, так же как и легкая завивка. В салоне можно сделать ионизацию, а вот домашние процедуры пользы не принесут.
2 октября, вторник, 23-й лунный день (до 22:31, позже ориентируйтесь на 24-й лунный день), 4-я четверть, Луна в Раке.
Крайне неблагоприятный день для стрижки — она чревата истерическими состояниями и возникновением проблем с физическим здоровьем. Окрашивание, салонные и домашние процедуры плохо скажутся на волосах.
3 октября, среда, 24-й лунный день (до 23:39, позже ориентируйтесь на 25-й лунный день), Луна во Льве.
Этот день подходит для стрижки только в том случае, если вы долго носили длинные волосы, а теперь решились на ультракороткий ежик. Окрашивание не возбраняется, однако лучше воздержаться от использования чрезмерно интенсивных красителей. Дома можно сделать лечебную или укрепляющую маску на основе голубой глины или водорослей.
4 октября, четверг, 25-й лунный день, Луна во Льве.
Отличный день для стрижки — она не только получится роскошной, но и существенно поднимет вам самооценку, подарит вдохновение, притянет к вам восхищение и любовь окружающих. При первичном окрашивании рекомендуется использовать рыжеватые, золотистые и пшеничные тона или их гармоничное сочетание. Удачным будет карвинг. Дома стоит сделать витаминную маску.
5 октября, пятница, 25-й лунный день продолжается (до 0:57, позже ориентируйтесь на 26-й лунный день), Луна во Льве.
В оставшиеся от 25-го лунного дня 57 минут можно сделать питательную маску на основе меда или поэкспериментировать с укладками для торжественных случаев.
6 октября, суббота, 26-й лунный день (до 2:21, позже ориентируйтесь на 27-й лунный день), Луна в Деве.
Вполне благоприятный день для стрижки – она поможет вам стать раскрепощеннее, поверить в свои силы, начать активнее использовать имеющиеся таланты и способности. Окрашивание не возбраняется, однако не стоит затевать сложный многоступенчатый процесс – у вас не хватит терпения высидеть в парикмахерском кресле несколько часов. К тому же не рекомендуется соглашаться на те дополнительные салонные процедуры, которые вы не планировали – пользы они не принесут, вы только зря потратите деньги. Дома можно сделать укрепляющую маску с добавлением ростков пшеницы.
7 октября, воскресенье, 27-й лунный день (до 3:46, позже ориентируйтесь на 28-й лунный день), Луна в Деве.
И снова хороший день для стрижки – она притянет к вам какие-то дополнительные материальные блага, а на физическом уровне весьма благоприятно скажется на структуре волос. Окрашивание не возбраняется, однако не стоит использовать неестественные оттенки. Любые домашние процедуры окажутся чрезвычайно эффективными.
8 октября, понедельник, 28-й лунный день (до 5:11, позже ориентируйтесь на 29-й лунный день), Луна в Весах.
Этот день тоже прекрасно подходит для стрижки – она благоприятно скажется на ваших взаимоотношениях с окружающими, сделает вас терпимее к чужим недостаткам, поможет подобрать нужные слова в важном для вас разговоре. При первичном окрашивании стоит избегать черного цвета и других мрачных тонов. Все домашние процедуры дадут отличный результат.
9 октября, вторник, 29-й лунный день (до 6:35, позже ориентируйтесь на 1-й лунный день), Новолуние, Луна в Весах.
Крайне неблагоприятный день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур. К тому же не стоит экспериментировать с укладкой, а при наличии длинных волос делать асимметричную прическу.
10 октября, среда, 1-й лунный день (до 7:57, позже ориентируйтесь на 2-й лунный день), Луна в Скорпионе.
Этот день тоже не подходит для стрижки и для других парикмахерских манипуляций – окрашивание существенно ослабит волосы, а домашние процедуры дадут совсем не тот результат, на который вы рассчитываете.
Вторая декада октября
11 октября, четверг, 2-й лунный день (до 9:16, позже ориентируйтесь на 3-й лунный день), Луна в Скорпионе.
И снова неподходящий день для стрижки – она плохо скажется на структуре волос. Окрашивания, салонных и домашних процедур тоже стоит избегать. Да и подбор будущей прически и времени для посещения салона рекомендуется перенести на более благоприятный момент.
12 октября, пятница, 3-й лунный день (до 10:33, позже ориентируйтесь на 4-й лунный день), Луна в Стрельце.
Сегодня стоит отправляться в парикмахерскую только в том случае, если у вас нет проблем с нервной системой. При условии отсутствия стресса, депрессии, неврозов и при наличии огромного желания что-то радикально изменить в жизни можно кардинально сменить стрижку и цвет волос, однако в черный лучше не краситься – он не позволит позитивным переменам произойти. Домашние и салонные процедуры пользы не принесут.
13 октября, суббота, 4-й лунный день (до 11:45, позже ориентируйтесь на 5-й лунный день), Луна в Стрельце.
Прекрасный день для стрижки – она в некотором роде сделает вас мудрее и при этом решительнее, поможет своевременно использовать свой и чужой опыт, настроит на оптимистический лад. Окрашивание тоже будет удачным, правда, если вы живете с крайне консервативными родственниками, то воздержитесь от многоцветного колорирования синими, розовыми, зелеными оттенками – вас не поймут. В салоне можно сделать каутеризацию или ламинирование, а дома рекомендуется питательная маска на основе молочных продуктов.
14 октября, воскресенье, 5-й лунный день (до 12:50, позже ориентируйтесь на 6-й лунный день), Луна в Козероге.
И снова весьма подходящий день для стрижки и окрашивания, правда, привычную форму и цвет лучше не менять – вам вряд ли будет комфортно в новом образе. Дома можно сделать маску на основе жировых компонентов.
15 октября, понедельник, 6-й лунный день (до 13:46, позже ориентируйтесь на 7-й лунный день), Луна в Козероге.
Этот день неблагоприятен для стрижки, зато он отлично подходит для первичного и вторичного окрашивания, для укрепляющих и лечебных масок на основе белой глины, для акупунктурного массажа головы и ее мытья хлебом или яичным желтком.
16 октября, вторник, 7-й лунный день (до 14:33, позже ориентируйтесь на 8-й лунный день), 1-я четверть, Луна в Козероге.
Сегодня стоит воздержаться от стрижки, окрашивания, салонных процедур и тех домашних масок, в состав которых входит яйцо. Для приготовления питательных смесей для волос используйте овощные или фруктовые пюре, например, из тыквы и ее семечек.
17 октября, среда, 8-й лунный день (до 15:11, позже ориентируйтесь на 9-й лунный день), Луна в Водолее.
В 8-й лунный день, приходящийся на 16 октября, и 17-го до 10:06 от стрижки лучше воздержаться. После же 10:06 (и до 15:11) она будет весьма удачной, а на метафизическом уровне подарит вам чувство внутренней свободы, новые силы, как моральные, так и физические, и даже, возможно, поможет раскрыться каким-то вашим латентным способностям; в салоне можно попробовать инновационные процедуры, домашние же маски пользы не принесут.
18 октября, четверг, 9-й лунный день (до 15:41, позже ориентируйтесь на 10-й лунный день), Луна в Водолее.
Категорически неблагоприятный день для стрижки – она чревата возникновением стесненных обстоятельств, предательством тех, кому вы доверяете, сомнениями, которые помешают вам сделать правильный и крайне важный для вас выбор. От окрашивания тоже стоит воздержаться. Домашние процедуры не помогут, а навредят волосам.
19 октября, пятница, 10-й лунный день (до 16:06, позже ориентируйтесь на 11-й лунный день), Луна в Водолее.
Отличный день для стрижки – она подарит вам вдохновение, поспособствует возникновению поистине гениальных идей и, возможно, поможет совершить какое-то открытие или что-то изобрести, к тому же она избавит вас от накопившейся негативной энергии. Кроме того, можно сделать фантазийное окрашивание и провести в салоне процедуру ионизации, а вот домашние маски и ополаскивания окажутся бесполезными.
20 октября, суббота, 11-й лунный день (до 16:27, позже ориентируйтесь на 12-й лунный день), Луна в Рыбах.
В 11-й лунный день, приходящийся на 19 октября, стрижка и окрашивание будут весьма удачными – можно поэкспериментировать с формой и цветом, радикально сменить прическу. А вот непосредственно 20-го числа стричься и краситься не стоит, зато отличный результат даст лечебная маска, правда, не приготовленная самостоятельно, а купленная в специализированном магазине.
Третья декада октября
21 октября, воскресенье, 12-й лунный день (до 16:45, позже ориентируйтесь на 13-й лунный день), Луна в Рыбах.
Неблагоприятный день для стрижки, окрашивания и салонных процедур. Дома можно сделать ополаскивание минеральной водой или травяным отваром, а также легкую питательную маску.
22 октября, понедельник, 13-й лунный день (до 17:02, позже ориентируйтесь на 14-й лунный день), Луна в Овне.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания, салонных и домашних процедур. Кроме того, непосредственно 22 октября после 10:32 стоит воздержаться еще и от использования приспособлений для горячей укладки и укладочных средств жесткой фиксации, а также от применения тех бальзамов и шампуней, в качестве которых вы сомневаетесь.
23 октября, вторник, 14-й лунный день (до 17:19, позже ориентируйтесь на 15-й лунный день), Луна в Овне.
Неблагоприятный день для визита в салон, для домашних процедур, для использования фена, стайлера, спиртосодержащих укладочных средств и для мытья головы очень горячей водой. Нежелательно также делать прическу с помощью острых заколок – вероятны микротравмы, которые будут заживать чрезвычайно долго и негативно скажутся на росте волос.
24 октября, среда, 15-й лунный день (до 17:37, позже ориентируйтесь на 16-й лунный день), Полнолуние, Луна в Тельце.
Крайне неблагоприятный день для любых манипуляций с волосами. По возможности оставьте их в покое и не пользуйтесь ни приспособлениями для горячей укладки, ни какими бы то ни было укладочными средствами.
25 октября, четверг, 16-й лунный день (до 17:57, позже ориентируйтесь на 17-й лунный день), Луна в Тельце.
Прекрасный день для стрижки – она подарит вам несколько отличных идей по увеличению доходов и по оптимизации взаимоотношений с родственниками, а на физическом уровне благоприятно отразится на структуре волос. Окрашивание не возбраняется, можно сделать легкое осветление, однако при этом рекомендуется использовать натуральные оттенки. Любые домашние процедуры будут весьма эффективными.
26 октября, пятница, 17-й лунный день (до 18:22, позже ориентируйтесь на 18-й лунный день), Луна в Близнецах.
Превосходный день для стрижки – она притянет к вам новые финансовые потоки, сделает вас успешнее в коммерческом плане, улучшит отношения с родней и с теми людьми, которые на данном жизненном этапе чем-то вам полезны. При первичном окрашивании рекомендуется использовать сочные и насыщенные естественные оттенки. Домашние маски, особенно направленные на укрепление волос и на их усиленный рост, дадут отличный результат.
27 октября, суббота, 18-й лунный день (до 18:52, позже ориентируйтесь на 19-й лунный день), Луна в Близнецах.
Вполне благоприятный день для стрижки – она примирит вас с какими-то обстоятельствами и поможет рассмотреть позитивные стороны в том, чем вы сейчас недовольны. При создании нового образа стоит ориентироваться на нынешнее психологическое состояние и на то, чего хочет ваше второе «Я». Однако при этом постарайтесь случайно не повторить прическу дамы, с которой часто общаетесь и вместе появляетесь на людях, а иначе попадете в неловкую ситуацию. Домашние процедуры пользы не принесут.
28 октября, воскресенье, 19-й лунный день (до 19:32, позже ориентируйтесь на 20-й лунный день), Луна в Близнецах.
Крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата возникновением сплетен о вашей персоне, которые плохо скажутся на вашем реноме и помешают вам получить то, на что вы нацелены. От окрашивания, салонных и домашних процедур тоже стоит воздержаться.
29 октября, понедельник, 20-й лунный день (до 20:24, позже ориентируйтесь на 21-й лунный день), Луна в Раке.
Неподходящий день для стрижки, зато вполне благоприятный для окрашивания и для лечебных, укрепляющих и питательных масок на основе даров моря.
30 октября, вторник, 21-й лунный день (до 21:28, позже ориентируйтесь на 22-й лунный день), Луна в Раке.
Сегодня стоит стричься только в том случае, если вы решили избавиться от длинных волос и сделать ультракороткую прическу. Окрашивание не возбраняется, однако не рекомендуется использовать неестественные оттенки и перекрашиваться из блондинки в брюнетку. Из домашних процедур наиболее эффективными будут восстанавливающие, лечебные и укрепляющие маски на основе водорослей.
31 октября, среда, 22-й лунный день (до 22:43, позже ориентируйтесь на 23-й лунный день), 4-я четверть, Луна во Льве.
Неблагоприятный день для стрижки, окрашивания и салонных процедур. Дома можно сделать питательную маску с добавлением меда или тонизирующую с женьшенем.
Текст: Надежда Попова
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