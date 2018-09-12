Календарь стрижки волос на октябрь 2018 года

При первых признаках «недомогания» шевелюры обращаемся к трихологу, а если накрывает осенняя хандра, которая отрицательно сказывается и на волосяном покрове тоже, всячески поднимаем себе настроение, носим яркие наряды и пьем настои волшебных успокаивающих травок.

Ну и, разумеется, перед тем как отправляться в парикмахерскую и дома заниматься лечебными и профилактическими процедурами, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на октябрь 2018 года. И тогда ваши волосы не среагируют на промозглую осень, а останутся красивыми, блестящими и здоровыми.

По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание, — время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.

Бывает и так, что почти вся первая половина дня прекрасно подходит для визита в салон, а стрижка, помимо того что получается просто изумительно, приносит какие-то дополнительные блага, например открывает скрытые резервы организма, а вот потом стричься становится небезопасно как для волос, так и для гармоничного и правильного течения дел.

Для наглядности разберем 17 октября 2018 года: стрижка, сделанная с 10:06 и до 15:11 (время московское), подарит вам чувство внутренней свободы, откроет «второе дыхание», а может, даже поможет проявиться каким-то вашим латентным талантам. После же означенного времени она чревата всевозможными стесненными обстоятельствами и предательством тех, кому вы безусловно доверяете.

Обращаем ваше внимание, что в октябре Луна иногда переходит в другой знак зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.

В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:

Лучшие дни для маникюра и педикюра: 6, 7, 17 (с 10:06 до 15:11), 18 (после 15:41), 19.

Лучшие дни для эпиляции: 3 (до 23:11), 25, 26 (до 22:08), 29, 30.

Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 1 (после 21:36), 2, 8, 17 (после 15:11), 18 (до 15:41), 23 (после 17:19), 24 (до 17:37), 27 (после 18:52), 28 (до 19:32), 31 (после 22:43).