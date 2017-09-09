Календарь стрижки волос на октябрь 2017 года
Ну и, естественно, перед тем как стричься, делать окрашивание, проводить салонные и домашние процедуры, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на октябрь 2017 года. И тогда ваши волосы всегда будут густыми, красивыми, блестящими и здоровыми.
По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.
Бывает и так, что утром и днем стрижка получается превосходно, краска ложится ровно, можно поэкспериментировать с формой и цветом, попробовать какие-то новые салонные процедуры, а вечером стричься и делать окрашивание не рекомендуется, так как это навредит волосам.
Для наглядности разберем 2 октября 2017 года. До 17:05 (время московское), пока Луна в Водолее, визит в парикмахерскую будет весьма удачным, стрижка зарядит вас позитивной энергией, благодаря окрашиванию жизнь заиграет новыми красками, а инновационные салонные процедуры придутся очень кстати. После же означенного времени стоит только сделать дома увлажняющую или легкую питательную маску.
Обращаем ваше внимание, что в октябре Луна периодически переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.
В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:
Лучшие дни для маникюра и педикюра: 1, 2 (до 17:05), 15 (после 14:45), 16, 17 (до 20:31), 28 (после 14:41), 29.
Лучшие дни для эпиляции: 7, 8 (до 19:29), 11, 12 (до 22:44).
Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 4 (после 17:52), 5 (до 18:13), 8 (после 19:29), 9 (до 20:03), 12 (после 22:44), 13, 19, 27 (после 14:08), 28 (до 14:41).
Первая декада октября
1 октября, воскресенье, 11-й лунный день (до 16:40, позже ориентируйтесь на 12-й лунный день), Луна в Водолее. Вполне подходящий день для стрижки – она сделает волосы более крепкими, а на метафизическом уровне уберет негатив и запросто натолкнет вас на блестящую идею, которая в свою очередь поможет либо избавиться от старой проблемы, либо решиться на что-то беспрецедентное. Окрашивание тоже будет удачным, как и салонные процедуры, а вот домашний уход, кроме повседневного, не рекомендуется.
2 октября, понедельник, 12-й лунный день (до 17:06, позже ориентируйтесь на 13-й лунный день), Луна в Рыбах. Сегодня великолепный день для стрижки – она подарит вам заряд бодрости и позитива, в некотором роде повысит вашу самооценку, притянет к вам приятные встречи и удачные знакомства. Окрашивание сделает вашу жизнь ярче и интереснее. В салоне можно попробовать инновационные процедуры, а вот дома снова желателен только повседневный уход за волосами.
3 октября, вторник, 13-й лунный день(до 17:30, позже ориентируйтесь на 14-й лунный день), Луна в Рыбах. Этот день не подходит для стрижки и окрашивания, из домашних процедур результат дадут только увлажняющие и легкие питательные маски, приобретенные в магазине, а не изготовленные самостоятельно.
4 октября, среда, 14-й лунный день (до 17:52, позже ориентируйтесь на 15-й лунный день), Луна в Рыбах. Стрижку и окрашивание лучше перенести на другой день. Дома можно ополоснуть волосы настоем ромашки, зверобоя или крапивы.
5 октября, четверг, 15-й лунный день (до 18:13, позже ориентируйтесь на 16-й лунный день), Полнолуние, Луна в Овне. Этот день категорически не подходит для стрижки – она чревата выпадением волос и головными болями, а на метафизическом уровне может привести к проблемам с самооценкой и к чрезмерной зависимости от авторитарных людей. Окрашивание тоже не рекомендуется. К тому же стоит воздержаться от использования приспособлений для горячей укладки, острых заколок, укладочных средств сильной фиксации. Желательно не появляться без головного убора в местах большого скопления народа. Домашние процедуры дадут обратный результат.
6 октября, пятница, 16-й лунный день (до 18:36, позже ориентируйтесь на 17-й лунный день), Луна в Овне. И снова неблагоприятный день для визита в парикмахерскую, использования фена, стайлера, спиртосодержащих укладочных средств, для салонных и домашних процедур. Эти рекомендации актуальны для всего 6 октября, а не только для периода с 00:00 до 18:36.
7 октября, суббота, 17-й лунный день (до 19:00, позже ориентируйтесь на 18-й лунный день), Луна в Тельце. В 17-й лунный день, приходящийся именно на 7 октября, стрижка будет очень удачной, она не только оздоровит волосы, но и притянет к вам какие-то материальные блага, а также людей, которые могут быть вам чем-то полезны. Окрашивание не возбраняется, однако стоит отдать предпочтение щадящим красителям и натуральным оттенкам. Любые домашние процедуры, а особенно – питательные маски на основе растительных компонентов, дадут великолепные результаты.
8 октября, воскресенье, 18-й лунный день (до 19:29, позже ориентируйтесь на 19-й лунный день), Луна в Тельце. Этот день отлично подходит для визита в салон. Стрижка в некотором роде поможет вам удвоить какие-то важные для вас ресурсы и прекрасно скажется на структуре волос. Окрашивание рекомендуется только монохромное и в природной гамме. Любые домашние процедуры принесут максимально возможную пользу.
9 октября, понедельник, 19-й лунный день (до 20:03, позже ориентируйтесь на 20-й лунный день), Луна в Близнецах. Категорически неблагоприятный день для стрижки – она чревата разнообразными проблемами в межличностном общении, может снизить уровень восприятия информации, ухудшить коммуникативные навыки, негативно сказаться на финансовом положении. От окрашивания, домашних и салонных процедур тоже желательно воздержаться.
10 октября, вторник, 20-й лунный день (до 20:47, позже ориентируйтесь на 21-й лунный день), Луна в Близнецах. Отличный день для визита в салон. Стрижка подарит вам легкость, избавит от навязчивых мыслей и напрасных переживаний, поможет принять какое-то важное решение. Окрашивание тоже будет удачным, можно сделать многоцветное колорирование или сомбре. А вот домашние процедуры пользы не принесут.