В октябре бережем шевелюру от ветра, регулярно делаем витаминные и питательные маски, втираем в корни укрепляющие средства, массируем голову. Если чувствуем, что волосы ослаблены, то консультируемся с трихологом, а при опасности осенней депрессии (которая тоже сказывается на волосяном покрове) меняем привычный черный чай и крепкий кофе на травяные настои.

Ну и, естественно, перед тем как стричься, делать окрашивание, проводить салонные и домашние процедуры, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на октябрь 2017 года. И тогда ваши волосы всегда будут густыми, красивыми, блестящими и здоровыми. По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется. Бывает и так, что утром и днем стрижка получается превосходно, краска ложится ровно, можно поэкспериментировать с формой и цветом, попробовать какие-то новые салонные процедуры, а вечером стричься и делать окрашивание не рекомендуется, так как это навредит волосам. Для наглядности разберем 2 октября 2017 года. До 17:05 (время московское), пока Луна в Водолее, визит в парикмахерскую будет весьма удачным, стрижка зарядит вас позитивной энергией, благодаря окрашиванию жизнь заиграет новыми красками, а инновационные салонные процедуры придутся очень кстати. После же означенного времени стоит только сделать дома увлажняющую или легкую питательную маску. Обращаем ваше внимание, что в октябре Луна периодически переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора. В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус: Лучшие дни для маникюра и педикюра: 1, 2 (до 17:05), 15 (после 14:45), 16, 17 (до 20:31), 28 (после 14:41), 29. Лучшие дни для эпиляции: 7, 8 (до 19:29), 11, 12 (до 22:44). Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 4 (после 17:52), 5 (до 18:13), 8 (после 19:29), 9 (до 20:03), 12 (после 22:44), 13, 19, 27 (после 14:08), 28 (до 14:41).

Первая декада октября 1 октября, воскресенье, 11-й лунный день (до 16:40, позже ориентируйтесь на 12-й лунный день), Луна в Водолее. Вполне подходящий день для стрижки – она сделает волосы более крепкими, а на метафизическом уровне уберет негатив и запросто натолкнет вас на блестящую идею, которая в свою очередь поможет либо избавиться от старой проблемы, либо решиться на что-то беспрецедентное. Окрашивание тоже будет удачным, как и салонные процедуры, а вот домашний уход, кроме повседневного, не рекомендуется. 2 октября, понедельник, 12-й лунный день (до 17:06, позже ориентируйтесь на 13-й лунный день), Луна в Рыбах. Сегодня великолепный день для стрижки – она подарит вам заряд бодрости и позитива, в некотором роде повысит вашу самооценку, притянет к вам приятные встречи и удачные знакомства. Окрашивание сделает вашу жизнь ярче и интереснее. В салоне можно попробовать инновационные процедуры, а вот дома снова желателен только повседневный уход за волосами. 3 октября, вторник, 13-й лунный день(до 17:30, позже ориентируйтесь на 14-й лунный день), Луна в Рыбах. Этот день не подходит для стрижки и окрашивания, из домашних процедур результат дадут только увлажняющие и легкие питательные маски, приобретенные в магазине, а не изготовленные самостоятельно. 4 октября, среда, 14-й лунный день (до 17:52, позже ориентируйтесь на 15-й лунный день), Луна в Рыбах. Стрижку и окрашивание лучше перенести на другой день. Дома можно ополоснуть волосы настоем ромашки, зверобоя или крапивы.