Календарь стрижки волос на ноябрь 2019 года
Ну и, разумеется, перед тем, как отправляться в салон и дома заниматься какими бы то ни было манипуляциями по уходу за шевелюрой, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на ноябрь 2019 года. Следуйте подсказкам Луны, и ваши волосы всегда будут здоровыми, красивыми, сильными и притягательными.
По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание, — время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.
Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или, наоборот, знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день — нет. И это все тоже отражено в нашем календаре.
Обращаем ваше внимание, что в ноябре Луна иногда переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.
В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:
Лучшие дни для маникюра и педикюра: 3 (после 14:18), 4 (до 14:51), 5 (после 15:13), 20 (после 4:53), 21.
Лучшие дни для эпиляции: 13 (до 11:45), 15 (после 19:14), 16, 17.
Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 4 (после 14:51), 5 (до 15:13), 10 (после 16:25), 11 (до 16:39), 14 (после 17:46), 15 (до 18:24), 18 (после 21:36), 19 (до 22:59), 25 (после 6:16), 26 (до 7:38).
Фото: vostock-photo
Первая декада ноября
1 ноября, пятница, 5-й лунный день (до 12:44, позже ориентируйтесь на 6-й лунный день), Луна в Козероге.
В 5-й лунный день, приходящийся на 31 октября, и 1-го ноября до 5:37 можно стричься, делать окрашивание и питательные маски на основе молочных продуктов; при этом не стоит выходить из привычного образа: метаморфозы во внешности потянут за собой те перемены в жизни, к которым вы не готовы. Непосредственно же в пятницу (с 5:37 до 12:44) стрижка не рекомендуется, зато вполне допускается окрашивание, а укрепляющая маска даст отличный результат.
2 ноября, суббота, 6-й лунный день (до 13:39, позже ориентируйтесь на 7-й лунный день), Луна в Козероге.
Неподходящий день для стрижки, зато вполне благоприятный для первичного и вторичного окрашивания, укрепляющих и восстанавливающих масок, акупунктурного массажа головы и ее мытья хлебом или яичным желтком.
3 ноября, воскресенье, 7-й лунный день (до 14:20, позже ориентируйтесь на 8-й лунный день), Луна в Водолее.
Этот день неблагоприятен для стрижки. Можно сделать окрашивание в естественные оттенки, укрепляющую или питательную маску, стоун-массаж головы.
4 ноября, понедельник, 8-й лунный день (до 14:51, позже ориентируйтесь на 9-й лунный день), 1-я четверть, Луна в Водолее.
8-й лунный день, приходящийся на 3 ноября, отлично подходит для стрижки. Она обновит энергию, зарядит вас силами, избавит от каких-то негативных мыслей и подарит поистине гениальные озарения; окрашивание тоже будет удачным, а вот домашние процедуры пользы не принесут. Непосредственно же 4-го числа в течение всего дня какие-либо парикмахерские манипуляции крайне нежелательны.
5 ноября, вторник, 9-й лунный день (до 15:13, позже ориентируйтесь на 10-й лунный день), Луна в Водолее.
Категорически неблагоприятный день для стрижки — она чревата эмоциональным застоем и творческим кризисом, а также болезненной зависимостью от чего-то неприятного или от кого-то враждебно настроенного. От окрашивания и домашних процедур тоже стоит воздержаться.
Фото: vostock-photo
6 ноября, среда, 10-й лунный день (до 15:31, позже ориентируйтесь на 11-й лунный день), Луна в Рыбах.
В 10-й лунный день, приходящийся на 5 ноября, и 6-го до 2:07 можно сделать креативную стрижку — она подарит вам вдохновение и массу новых планов — и фантазийное окрашивание, которое притянет к вам несколько ярких, запоминающихся, радостных событий, а вот домашние процедуры будут бесполезными. Непосредственно же в среду (с 2:07 до 15:31) стрижка и окрашивание нежелательны, зато великолепный результат даст лечебная маска.
7 ноября, четверг, 11-й лунный день (до 15:46, позже ориентируйтесь на 12-й лунный день), Луна в Рыбах.
Неблагоприятный день для стрижки, окрашивания и салонных процедур. Дома можно сделать легкую питательную маску, полечить волосы и/или кожу головы, а если чувствуете, что накопились злость, усталость, негативные эмоции, то ополосните шевелюру водой, настоянной на серебре, или отваром крапивы, зверобоя или чистотела.
8 ноября, пятница, 12-й лунный день (до 15:59, позже ориентируйтесь на 13-й лунный день), Луна в Овне.
В 12-й лунный день, приходящийся на 7 ноября, и 8-го до 14:48 стрижка и окрашивание не рекомендуются, зато отличный результат даст лечебная покупная маска, а также увлажнение отваром лекарственных трав. Непосредственно же в пятницу после 14:48 и до конца суток нежелательно не только стричься и краситься, но и заниматься другими процедурами по уходу за волосами; горячая укладка тоже не пойдет им на пользу.
9 ноября, суббота, 13-й лунный день (до 16:12, позже ориентируйтесь на 14-й лунный день), Луна в Овне.
Неблагоприятный день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур, использования фена, стайлера, укладочных средств жесткой фиксации и заколок с острыми зубцами.
10 ноября, воскресенье, 14-й лунный день (до 16:25, позже ориентируйтесь на 15-й лунный день), Луна в Овне.
И снова неподходящий день для каких бы то ни было манипуляций с волосами, включая горячую укладку, интенсивное расчесывание, использование спиртосодержащих укладочных средств и тугих декоративных головных повязок.
Фото: vostock-photo
Вторая декада ноября
11 ноября, понедельник, 15-й лунный день (до 16:39, позже ориентируйтесь на 16-й лунный день), Луна в Тельце.
Крайне неблагоприятный день для стрижки, окрашивания, салонных и домашних процедур, использования фена и стайлера, любых укладочных средств. Оставьте свою шевелюру в покое, не появляйтесь в местах большого скопления незнакомых людей без головного убора и не позволяйте никому прикасаться к своим волосам.
12 ноября, вторник, 16-й лунный день (до 16:56, позже ориентируйтесь на 17-й лунный день), Полнолуние, Луна в Тельце.
Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания. Зато можно сделать питательную маску на основе овощных или фруктовых пюре с добавлением эфирных масел.
13 ноября, среда, 17-й лунный день (до 17:18, позже ориентируйтесь на 18-й лунный день), Луна в Близнецах.
В 17-й лунный день, приходящийся на 12 ноября, от стрижки и окрашивания лучше воздержаться, зато все домашние процедуры дадут превосходный результат. Непосредственно же в среду до 11:45 можно стричься, краситься, заниматься любыми манипуляциями по уходу за волосами, а после 11:45 (и до 17:18) только делать стрижку и окрашивание, так как маски и ополаскивания пользы не принесут.
14 ноября, четверг, 18-й лунный день (до 17:46, позже ориентируйтесь на 19-й лунный день), Луна в Близнецах.
Прекрасный день для стрижки — она подчеркнет все самые яркие ваши достоинства, а на метафизическом уровне поможет вам определиться с каким-то выбором. Можно сделать многоцветное фантазийное окрашивание. Домашние же процедуры окажутся совершенно бесполезными.
15 ноября, пятница, 19-й лунный день (до 18:24, позже ориентируйтесь на 20-й лунный день), Луна в Раке.
Категорически неблагоприятный день для стрижки — она внесет сумятицу в мысли и чувства, заставит нервничать по пустякам и упускать из виду что-то по-настоящему важное. От окрашивания и домашних процедур тоже желательно воздержаться. Первое чревато аллергической реакцией, а вторые усугублением проблемы, с которой вы попытаетесь бороться.
Фото: vostock-photo
16 ноября, суббота, 20-й лунный день (до 19:16, позже ориентируйтесь на 21-й лунный день), Луна в Раке.
Неподходящий день для стрижки, зато вполне благоприятный для первичного и вторичного окрашивания, укрепляющих масок на основе водорослей, процедур по восстановлению волос.
17 ноября, воскресенье, 21-й лунный день (до 20:20, позже ориентируйтесь на 22-й лунный день), Луна в Раке.
Сегодня стоит стричься только в том случае, если вы долго носили длинные волосы, а теперь решились на ультракороткий «ежик». Окрашивание не возбраняется. Дома можно сделать восстанавливающую или укрепляющую маску на основе голубой глины, а также нанести увлажняющий состав.
18 ноября, понедельник, 22-й лунный день (до 21:36, позже ориентируйтесь на 23-й лунный день), Луна во Льве.
В 22-й лунный день, приходящийся на 17 ноября, и 18-го до 0:56 стричься не стоит, можно сделать окрашивание и нанести маску на основе даров моря. Непосредственно же понедельник (с 0:56 до 21:36) — превосходный момент для стрижки, она невероятно украсит вас, а на метафизическом уровне притянет к вам всякие приятности, сделает вас смелее в важных делах и решениях, подарит вдохновение; при первичном окрашивании рекомендуются рыжеватые, золотистые или пшеничные тона, можно сделать на их основе мелирование, колорирование или сомбре, омбре, балаяж; хорошо получится карвинг; дома отличный результат даст медовая маска.
19 ноября, вторник, 23-й лунный день (до 22:59, позже ориентируйтесь на 24-й лунный день), Луна во Льве.
Категорически неблагоприятный день для стрижки — она чревата резким снижением самооценки, возникновением проблем со здоровьем, исчезновением тех благ, к которым вы привыкли и которыми постоянно пользуетесь. Окрашивание крайне негативно скажется на структуре волос, а домашние процедуры не помогут, а навредят.
20 ноября, среда, 24-й лунный день, 4-я четверть, Луна в Деве.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур. Дайте волосам отдохнуть и по возможности не пользуйтесь укладочными средствами.
Фото: vostock-photo
Третья декада ноября
21 ноября, четверг, 24-й лунный день продолжается (до 0:25, позже ориентируйтесь на 25-й лунный день), Луна в Деве.
За 25 минут, оставшихся от 24-го лунного дня, можно сделать питательную, укрепляющую или восстанавливающую маску.
22 ноября, пятница, 25-й лунный день (до 1:52, позже ориентируйтесь на 26-й лунный день), Луна в Весах.
Прекрасный день для стрижки — она получится идеально и надолго сохранит свою форму, а на метафизическом уровне притянет к вам какие-то основополагающие блага. Окрашивание тоже будет очень удачным — краска ляжет ровно и не потускнеет после множественного мытья головы. Любые домашние процедуры окажутся весьма эффективными.
23 ноября, суббота, 26-й лунный день (до 3:19, позже ориентируйтесь на 27-й лунный день), Луна в Весах.
Вполне благоприятный день для стрижки и окрашивания. Однако стоит еще дома решить, что именно вы хотите видеть у себя на голове, на какую прическу и цвет волос рассчитываете, и не поддаваться на уговоры мастера, даже если он будет утверждать, что выбранный вами образ вам не подходит. То, что он сделает вам по своему почину, вряд ли вам понравится, более того, вероятен сильнейший психологический дискомфорт. И помните, что сделанные сегодня салонные процедуры (так же как и домашние) пользы не принесут, а потому не тратьте на них деньги, даже если вам их будут активно рекламировать.
24 ноября, воскресенье, 27-й лунный день (до 4:47, позже ориентируйтесь на 28-й лунный день), Луна в Скорпионе.
Благоприятный день для стрижки — она подарит вам ощущение внутренней гармонии, поможет сконцентрироваться на чем-то по-настоящему важном, поднимет вашу самооценку и привлечет к вам позитивное внимание и дружелюбие окружающих. Окрашивание не возбраняется, а вот салонные и домашние процедуры окажутся абсолютно бесполезными.
25 ноября, понедельник, 28-й лунный день (до 6:16, позже ориентируйтесь на 29-й лунный день), Луна в Скорпионе.
Сегодня стоит стричься только при условии, что у вас все в порядке с нервной системой; в противном случае проблемы усугубятся. Окрашивание не возбраняется, но с длительными и трудоемкими техниками лучше не затеваться — и устанете быстро, и результат не порадует. Домашние процедуры пользы не принесут.
Фото: vostock-photo
26 ноября, вторник, 29-й лунный день до 7:38, 30-й лунный день (до 18:06, позже ориентируйтесь на 1-й лунный день), Новолуние, Луна в Стрельце.
Категорически неблагоприятный день для стрижки — она чревата всеми возможными проблемами в каждой из областей жизнедеятельности. Оставьте волосы в покое, не позволяйте даже близким людям дотрагиваться до вашей головы и воздержитесь от использования любых укладочных средств.
27 ноября, среда, 1-й лунный день (до 9:09, позже ориентируйтесь на 2-й лунный день), Луна в Стрельце.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания, салонных и домашних процедур.
28 ноября, четверг, 2-й лунный день (до 10:25, позже ориентируйтесь на 3-й лунный день), Луна в Козероге.
Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания. Зато можно сделать питательную маску на основе молочных продуктов. Стоит также определиться с будущей прической и цветом волос, выбрать подходящее вам и удачное по лунному календарю время для визита в салон, позвонить туда и записаться на прием к мастеру.
29 ноября, пятница, 3-й лунный день (до 11:29, позже ориентируйтесь на 4-й лунный день), Луна в Козероге.
В 3-й лунный день, приходящийся на 28 ноября, до 15:32 можно радикально сменить прическу и цвет волос, сделать какую-то оригинальную креативную стрижку и фантазийное небанальное многоцветное окрашивание, а также при необходимости провести в салоне процедуру каутеризации; дома хороший результат даст питательная маска на основе жировых компонентов. После же 15:32 в четверг и до 11:29 в пятницу стричься не стоит; зато прекрасно ляжет краска при окрашивании и очень эффективными будут укрепляющие маски для волос и массаж головы.
30 ноября, суббота, 4-й лунный день (до 12:17, позже ориентируйтесь на 5-й лунный день), Луна в Водолее.
Неподходящий день для стрижки. Можно сделать первичное или вторичное окрашивание, укрепляющую или восстанавливающую маску по старинным, проверенным рецептам вашей мамы или даже бабушки/прабабушки, помассировать голову и ушные раковины, ополоснуть волосы отваром горных трав.
Текст: Надежда Попова
Фото: vostock-photo
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