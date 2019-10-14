Календарь стрижки волос на ноябрь 2019 года

Ну и, разумеется, перед тем, как отправляться в салон и дома заниматься какими бы то ни было манипуляциями по уходу за шевелюрой, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на ноябрь 2019 года. Следуйте подсказкам Луны, и ваши волосы всегда будут здоровыми, красивыми, сильными и притягательными.

По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание, — время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.

Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или, наоборот, знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день — нет. И это все тоже отражено в нашем календаре.

Обращаем ваше внимание, что в ноябре Луна иногда переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.

В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:

Лучшие дни для маникюра и педикюра: 3 (после 14:18), 4 (до 14:51), 5 (после 15:13), 20 (после 4:53), 21.

Лучшие дни для эпиляции: 13 (до 11:45), 15 (после 19:14), 16, 17.

Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 4 (после 14:51), 5 (до 15:13), 10 (после 16:25), 11 (до 16:39), 14 (после 17:46), 15 (до 18:24), 18 (после 21:36), 19 (до 22:59), 25 (после 6:16), 26 (до 7:38).