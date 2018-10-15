Календарь стрижки волос на ноябрь 2018 года

Ну и, естественно, перед тем, как отправляться в салон и дома заниматься какими-либо парикмахерскими процедурами, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на ноябрь 2018 года, и тогда ваши волосы всегда будут красивыми, блестящими, а главное, здоровыми.

По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.

Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот – знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день – нет. И это все тоже отображено в нашем календаре. Обращаем ваше внимание, что в ноябре Луна достаточно часто переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.

В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:

Лучшие дни для маникюра и педикюра: 2 (после 8:32), 3, 4 (до 11:59), 13 (после 19:46), 14, 15 (до 14:11), 29 (с 14:21 до 23:13).

Лучшие дни для эпиляции: 25 (после 10:25 до 18:15), 26 (после 19:16), 27 (до 12:06).

Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 1, 7, 15 (после 14:11), 16 (до 14:32), 21 (после 16:00), 22 (до 16:22), 25 (после 18:15), 26 (до 19:16), 29 (после 23:13), 30.