Календарь стрижки волос на ноябрь 2018 года

Ну и, естественно, перед тем, как отправляться в салон и дома заниматься какими-либо парикмахерскими процедурами, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на ноябрь 2018 года, и тогда ваши волосы всегда будут красивыми, блестящими, а главное, здоровыми.
По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.
Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот – знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день – нет. И это все тоже отображено в нашем календаре. Обращаем ваше внимание, что в ноябре Луна достаточно часто переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.
В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:
Лучшие дни для маникюра и педикюра: 2 (после 8:32), 3, 4 (до 11:59), 13 (после 19:46), 14, 15 (до 14:11), 29 (с 14:21 до 23:13).
Лучшие дни для эпиляции: 25 (после 10:25 до 18:15), 26 (после 19:16), 27 (до 12:06).
Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 1, 7, 15 (после 14:11), 16 (до 14:32), 21 (после 16:00), 22 (до 16:22), 25 (после 18:15), 26 (до 19:16), 29 (после 23:13), 30.
Первая декада ноября
1 ноября, четверг, 23-й лунный день, Луна во Льве.
Сегодня крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата возникновением проблем со здоровьем, творческими кризисами, резким снижением самооценки. От окрашивания, домашних и салонных процедур тоже стоит воздержаться.
2 ноября, пятница, 23-й лунный день продолжается (до 0:04, позже ориентируйтесь на 24-й лунный день), Луна в Деве.
От 23-го лунного дня осталось всего 4 минуты, поэтому сразу переходите к рекомендациям для следующей даты.
3 ноября, суббота, 24-й лунный день (до 1:27, позже ориентируйтесь на 25-й лунный день), Луна в Деве.
Прекрасный день для стрижки – она не только получится идеальной и долго сохранит свою форму, но и притянет к вам дополнительные материальные блага, а также подтолкнет к началу чего-то такого, что превосходно отразится на вашем будущем. Окрашивание не возбраняется, однако неестественные тона лучше не использовать. Любые домашние процедуры, особенно – лечебные и укрепляющие, будут максимально эффективными.
4 ноября, воскресенье, 25-й лунный день (до 2:50, позже ориентируйтесь на 26 -й лунный день), Луна в Весах.
Этот день отлично подходит для визита в салон. Стрижка хорошо скажется на структуре волос, сделает их более здоровыми, а на метафизическом уровне поможет навести порядок в каких-то запутанных делах. Окрашивание тоже будет удачным – краска ляжет ровно и долго не потускнеет. Все домашние процедуры дадут превосходный результат.
5 ноября, понедельник, 26-й лунный день (до 4:12, позже ориентируйтесь на 27 -й лунный день), Луна в Весах.
Вполне подходящий день для визита в салон, однако лучше заранее решить, что именно вы хотите видеть у себя на голове, и какие дополнительные процедуры вам сейчас необходимы, а не разбираться «по ходу» с помощью мастера – вас легко «раскрутят» на то, что стоит дороже, но совершенно вам не идет или не нужно вашим волосам. Кроме того, рекомендуется воздержаться от асимметричных стрижек, контрастного окрашивания и домашних масок, обертываний, ополаскиваний.
6 ноября, вторник, 27-й лунный день (до 5:33, позже ориентируйтесь на 28-й лунный день), Луна в Скорпионе.
Благоприятный день для стрижки – она избавит вас от каких-то сомнений и от тревожащих вас мыслей, подарит вам внутреннюю гармонию. Можно сделать ретро-прическу, двуцветное окрашивание, легкую завивку, при этом, как и накануне, стоит воздержаться от асимметрии и резких контрастов. Домашние процедуры пользы не принесут.
7 ноября, среда, 28-й лунный день до 6:53, 29-й лунный день (до 19:02, позже ориентируйтесь на 1-й лунный день), Новолуние, Луна в Скорпионе.
В 28-й лунный день, приходящийся на 6 ноября, отправляться в парикмахерскую стоит только при условии, что у вас все в порядке с нервной системой (нет застарелых стрессов, неврозов, депрессии); домашние процедуры окажутся бесполезными. Непосредственно же 7-го числа от любых манипуляций с волосами рекомендуется воздержаться.
8 ноября, четверг, 1-й лунный день (до 8:11, позже ориентируйтесь на 2-й лунный день), Луна в Стрельце.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур. Дайте волосам отдохнуть и по возможности не пользуйтесь укладочными средствами.
9 ноября, пятница, 2-й лунный день (до 9:26, позже ориентируйтесь на 3-й лунный день), Луна в Стрельце.
Этот день тоже не подходит для стрижки и окрашивания. Дома можно сделать питательную маску на основе меда и жировых компонентов. К тому же стоит полистать парикмахерские журналы или побродить по тематическим сайтам, определиться с цветом волос и с прической, подобрать удобное вам и благоприятное по лунному календарю время для визита в салон, позвонить и записаться на прием к мастеру.
10 ноября, суббота, 3-й лунный день (до 10:35, позже ориентируйтесь на 4-й лунный день), Луна в Стрельце.
Превосходный день для визита в парикмахерскую. Приветствуются смелые эксперименты, можно радикально сменить прическу и цвет волос, сделать креативную стрижку и фантазийное окрашивание. Отличный результат даст каутеризация. Дома рекомендуется поддерживающая маска на основе молочных продуктов.
Вторая декада ноября
11 ноября, воскресенье, 4-й лунный день (до 11:37, позже ориентируйтесь на 5-й лунный день), Луна в Козероге.
В 4-й лунный день, приходящийся на 10 ноября, хорошо получится стрижка в спортивном стиле, удачным будет окрашивание в спокойные светлые тона, в салоне можно сделать глазирование, ламинирование или экранирование волос, а дома – легкую маску на основе отвара овса. Непосредственно же 11-го числа (с 6:11 и до 11:37) стричься не рекомендуется, зато отличный результат дадут: окрашивание в естественные оттенки, укрепляющая маска из белой глины, массаж головы и ее мытье хлебом или яичным желтком.
12 ноября, понедельник, 5-й лунный день (до 12:29, позже ориентируйтесь на 6-й лунный день), Луна в Козероге.
Сегодня стрижка не рекомендуется. Можно сделать окрашивание, однако привычный цвет лучше не менять. Дома хороший результат даст проверенная питательная маска, к тому же стоит точечно помассировать голову и ушные раковины.
13 ноября, вторник, 6-й лунный день (до 13:11, позже ориентируйтесь на 7-й лунный день), Луна в Водолее.
Неблагоприятный день для стрижки, зато вполне подходящий для первичного и вторичного окрашивания, стоун-массажа головы, восстанавливающих и лечебных масок, ополаскиваний отварами горных трав.
14 ноября, среда, 7-й лунный день (до 13:44, позже ориентируйтесь на 8-й лунный день), Луна в Водолее.
В 7-й лунный день, приходящийся на 13 ноября, до 19:46 стричься не стоит, но можно сделать окрашивание и укрепляющую маску. После же 19:46 13-го и до 13:44 14-го стрижка получится превосходно, а на метафизическом уровне притянет к вам весьма занимательные знакомства; окрашивание тоже будет удачным, так же, как и инновационные салонные процедуры, а вот домашние парикмахерские манипуляции окажутся бесполезными.
15 ноября, четверг, 8-й лунный день (до 14:11, позже ориентируйтесь на 9-й лунный день), 1-я четверть, Луна в Водолее.
В 8-й лунный день, приходящийся на 14 ноября, стрижка, окрашивание и салонные процедуры будут весьма удачными, более того, все это поможет вам почувствовать себя обновленной и счастливой. Непосредственно же 15-го числа в течение всего дня от любых парикмахерских манипуляций рекомендуется воздержаться.
16 ноября, пятница, 9-й лунный день (до 14:32, позже ориентируйтесь на 10-й лунный день), Луна в Рыбах.
Крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата зависимостью от обстоятельств и от плохо относящихся к вам людей, да и на здоровье волос, так же, как и на общем самочувствии она скажется не лучшим образом. Окрашивание, салонные и домашние процедуры тоже не рекомендуются.
17 ноября, суббота, 10-й лунный день (до 14:51, позже ориентируйтесь на 11-й лунный день), Луна в Рыбах.
Неблагоприятный день для стрижки, окрашивания и салонных процедур. Дома можно сделать лечебную маску, а также рекомендуется ополоснуть волосы отваром ромашки (блондинкам и русым) или коры дуба (шатенкам и брюнеткам).
18 ноября, воскресенье, 11-й лунный день (до 15:08, позже ориентируйтесь на 12-й лунный день), Луна в Овне.
И снова неподходящий день для стрижки, окрашивания, салонных процедур. Дома можно сделать восстанавливающую, укрепляющую или увлажняющую маску, но не приготовленную самостоятельно, а приобретенную в специализированном магазине.
19 ноября, понедельник, 12-й лунный день (до 15:25, позже ориентируйтесь на 13-й лунный день), Луна в Овне.
Неблагоприятный день для визита в салон и для домашних процедур. К тому же стоит воздержаться от использования приспособлений для горячей укладки и укладочных средств жесткой фиксации.
20 ноября, вторник, 13-й лунный день (до 15:41, позже ориентируйтесь на 14-й лунный день), Луна в Овне.
И снова неподходящий день для стрижки, окрашивания, салонных и домашних процедур, использования фена, стайлера, спиртосодержащих укладочных средств. К тому же не стоит надевать тугие декоративные головные повязки и крепить прическу острыми заколками.
Третья декада ноября
21 ноября, среда, 14-й лунный день (до 16:00, позже ориентируйтесь на 15-й лунный день), Луна в Тельце.
В 14-й лунный день, приходящийся на 20 ноября, актуальными остаются рекомендации, данные для 13-х лунных суток. Непосредственно же 21-го числа (с 4:07 и до 16:00) стрижка не только получится очень удачной, но и притянет к вам дополнительные финансовые потоки, поможет избавиться от какого-то конфликта с родственниками, добавит вам уверенности при решении рабочих вопросов; при окрашивании можно сделать легкое осветление; любые домашние процедуры окажутся весьма эффективными.
22 ноября, четверг, 15-й лунный день (до 16:22, позже ориентируйтесь на 16-й лунный день), Луна в Тельце.
Крайне неблагоприятный день для каких бы то ни было манипуляций с волосами – стрижка чревата нарушением их структуры, а на метафизическом уровне негативно скажется на деловой сфере вашего существования; окрашивание навредит коже головы, а домашние процедуры дадут диаметрально противоположный результат.
23 ноября, пятница, 16-й лунный день (до 16:50, позже ориентируйтесь на 17-й лунный день), Полнолуние, Луна в Близнецах.
В 16-й лунный день, приходящийся на 22 ноября, стрижка не только получится просто изумительно, но и «снабдит» вас потрясающими коммерческими идеями, осуществив которые вы приятно утяжелите свой кошелек; окрашивание не возбраняется; все домашние процедуры дадут превосходный результат. А вот непосредственно 23-го числа в течение всего дня от парикмахерских манипуляций лучше воздержаться.
24 ноября, суббота, 17-й лунный день (до 17:27, позже ориентируйтесь на 18-й лунный день), Луна в Близнецах.
Отличный день для стрижки – она подарит легкость и хорошее настроение, снимет накопившийся негатив и притянет к вам интересных людей, яркие события, новые увлечения. Можно поэкспериментировать с формой и цветом, сделать фантазийное окрашивание, какую-то весьма необычную прическу. А вот домашние процедуры пользы не принесут.
25 ноября, воскресенье, 18-й лунный день (до 18:15, позже ориентируйтесь на 19-й лунный день), Луна в Раке.
В 18-й лунный день, приходящийся на 24 ноября, и 25-го числа до 10:25 можно смело стричься и делать окрашивание, а придуманная вами прическа станет весьма «говорящим» отражением вашего нынешнего психологического состояния. Непосредственно же 25-го (после 10:25) стричься стоит только в том случае, если вы долго носили длинные волосы, а теперь решились на ультракороткий «ежик»; окрашивание не возбраняется, однако в черный цвет лучше не краситься; из домашних процедур наиболее эффективными будут восстанавливающие маски на основе голубой глины или водорослей.
26 ноября, понедельник, 19-й лунный день (до 19:16, позже ориентируйтесь на 20-й лунный день), Луна в Раке.
Категорически неблагоприятный день для стрижки – она чревата истерическими состояниями, которые в результате приведут к эмоциональному застою, да и ваше доверие к окружающим будет основательно подорвано. От окрашивания и домашних процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
27 ноября, вторник, 20-й лунный день (до 20:30, позже ориентируйтесь на 21-й лунный день), Луна во Льве.
В 20-й лунный день, приходящийся на 26 ноября, и 27-го числа до 12:06 стричься не рекомендуется; можно сделать окрашивание, полечить волосы и кожу головы, заняться укреплением корней. Во вторник же, после 12:06 – отличный момент для стрижки – она невероятно украсит вас, подарит вам вдохновение и какие-то поистине гениальные творческие идеи, притянет к вам любовь окружающих; если соберетесь делать первичное окрашивание или решите сменить темный цвет волос на что-то более светлое, то отдайте предпочтение золотистым, пшеничным, рыжеватым оттенкам или их гармоничному сочетанию в одной из трендовых техник; дома стоит нанести маску с добавлением меда.
28 ноября, среда, 21-й лунный день (до 21:50, позже ориентируйтесь на 22-й лунный день), Луна во Льве.
Этот день прекрасно подходит для стрижки – она не только получится роскошной, но и существенно поднимет вашу самооценку, научит вас любить и ценить себя, свою личность, свои таланты и способности. Окрашивание тоже будет удачным, так же, как и карвинг. Дома рекомендуется витаминная маска.
29 ноября, четверг, 22-й лунный день (до 23:13, позже ориентируйтесь на 23-й лунный день), Луна в Деве.
И снова великолепный день для стрижки – она отлично скажется на структуре волос и надолго сохранит форму, а на метафизическом уровне притянет к вам людей, которые именно сейчас нужны вам для осуществления каких-то творческих или коммерческих замыслов. Окрашивание не возбраняется, однако от неестественных оттенков лучше воздержаться. До 14:21 из домашних процедур наиболее эффективными будут тонизирующие маски, после означенного времени все, что вы сделаете для своих волос, принесет огромную пользу.
30 ноября, пятница, 23-й лунный день, 4-я четверть, Луна в Деве.
Крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата возникновением серьезных проблем со здоровьем (и в первую очередь – с ЖКТ), а также ошибками, которые сильно навредят вашей репутации. От окрашивания, домашних и салонных процедур тоже рекомендуется воздержаться.
Текст: Надежда Попова
Фото: Shutterstock