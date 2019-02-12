Календарь стрижки волос на март 2019 года

Ну и, разумеется, перед тем, как отправляться в парикмахерский салон и дома питать, увлажнять, лечить и укреплять волосы, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на март 2019 года. И тогда в тот момент, когда уже можно будет вовсю щеголять без шапки, вы продемонстрируете миру роскошную шевелюру, а не «сноп соломы», который отказывается укладываться в мало-мальски удобоваримую прическу.
По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.
Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот – знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день – нет. И это все тоже отражено в нашем календаре.
Обращаем ваше внимание, что в марте Луна регулярно переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.
В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:
Лучшие дни для маникюра и педикюра: 2 (после 22:05), 3, 4, 19 (после 4:40), 20 (до 17:49), 30 (после 4:45), 31.
Лучшие дни для эпиляции: 1, 2 (до 22:05), 27 (после 17:07), 28.
Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 5 (после 7:22), 6 (до 7:41), 14 (после 10:25), 15 (до 11:11), 20 (после 17:49), 21 (до 19:18), 24 (после 23:34), 25, 26 (до 0:51), 29 (после 3:53), 30 (до 4:33).
Первая декада марта
1 марта, пятница, 24-й лунный день (до 5:08, позже ориентируйтесь на 25-й лунный день), Луна в Козероге.
Сегодня неподходящий день для стрижки, зато он весьма благоприятен для любых лечебных процедур, для массажа головы и ее мытья хлебом или яичным желтком, для питательных масок на основе овощных и фруктовых пюре. Удачным будет и окрашивание – как вторичное, так и первичное, однако при этом не стоит использовать неестественные оттенки и чрезмерно интенсивные красители.
2 марта, суббота, 25-й лунный день (до 5:54, позже ориентируйтесь на 26-й лунный день), Луна в Водолее.
Этот день тоже не подходит для стрижки, зато можно сделать окрашивание, провести процедуру по укреплению корней, помассировать голову и ушные раковины, нанести восстанавливающую маску на основе белой глины и сполоснуть волосы отваром горных трав.
3 марта, воскресенье, 26-й лунный день (до 6:31, позже ориентируйтесь на 27-й лунный день), Луна в Водолее.
В 26-й лунный день, приходящийся на 2 марта, до 22:05 стричься не рекомендуется; хорошо пройдет окрашивание, оптимальный эффект дадут питательные, укрепляющие и восстанавливающие маски. После же 22:05 в субботу и в воскресенье до 6:31 какие-либо процедуры по уходу проводить не стоит – толку от них не будет, а вот стрижка и окрашивание не возбраняются.
4 марта, понедельник, 27-й лунный день (до 6:59, позже ориентируйтесь на 28-й лунный день), Луна в Водолее.
Вполне благоприятный день для стрижки и окрашивания, можно поэкспериментировать с формой и цветом, сделать ту прическу, которая, как вам кажется, очень точно сейчас отражает ваш внутренний мир и ваше психологическое состояние. В салоне вы можете попробовать какие-нибудь инновационные процедуры, а вот домашние маски, обертывания и ополаскивания пользы не принесут.
5 марта, вторник, 28-й лунный день (до 7:22, позже ориентируйтесь на 29-й лунный день), Луна в Рыбах.
Сегодня отличный день для стрижки – она подарит вам вдохновение, избавит вас от каких-то переживаний, поможет свежим взглядом посмотреть на тревожащую вас ситуацию и найти из нее выход. Окрашивание не возбраняется, но незнакомыми красителями лучше не пользоваться – вероятна аллергическая реакция. Домашние и салонные процедуры будут абсолютно бесполезными.
6 марта, среда, 29-й лунный день до 7:41, 30-й лунный день (до 19:04, позже ориентируйтесь на 1-й лунный день), Новолуние, Луна в Рыбах.
Категорически неблагоприятный день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур. Единственное, что стоит сделать – ополоснуть волосы отваром крапивы, зверобоя, чистотела или водой, настоянной на серебре.
7 марта, четверг, 1-й лунный день (до 7:58, позже ориентируйтесь на 2-й лунный день), Луна в Овне.
Этот день тоже не подходит для каких-либо манипуляций с волосами. И только если у вас очень сильно секутся кончики, то стоит нанести на них покупное лечебно-восстанавливающее средство.
8 марта, пятница, 2-й лунный день (до 8:13, позже ориентируйтесь на 3-й лунный день), Луна в Овне.
И снова неблагоприятный день для стрижки, окрашивания, салонных и домашних процедур, к тому же стоит воздержаться от использования приспособлений для горячей укладки и укладочных средств жесткой фиксации. Зато вы можете полистать парикмахерские журналы или побродить по тематическим сайтам и определиться, чего вы хотите видеть у себя на голове, подобрать удобное вам и подходящее по лунному календарю время для визита в салон, позвонить туда и записаться на прием к мастеру.
9 марта, суббота, 3-й лунный день (до 8:28, позже ориентируйтесь на 4-й лунный день), Луна в Овне.
Сегодня тоже лучше воздержаться от стрижки, окрашивания, салонных и домашних процедур, использования фена, стайлера, спиртосодержащих укладочных средств, острых заколок и тугих декоративных головных повязок.
10 марта, воскресенье, 4-й лунный день (до 8:44, позже ориентируйтесь на 5-й лунный день), Луна в Тельце.
Этот день тоже не подходит для горячей укладки и для каких-либо других парикмахерских манипуляций, а особенно – для использования «бабушкиных рецептов» составов, призванных ухаживать за волосами.
Вторая декада марта
11 марта, понедельник, 5-й лунный день (до 9:01, позже ориентируйтесь на 6-й лунный день), Луна в Тельце.
Превосходный день для классической стрижки – она не только получится великолепно, но и на метафизическом уровне притянет к вам дополнительные финансовые потоки, укрепит вас в каких-то ваших принципах и убеждениях, поможет улучшить взаимоотношения с родственниками. Окрашивание не возбраняется, однако от резкой смены привычного цвета лучше воздержаться. Любые домашние процедуры будут очень эффективными.
12 марта, вторник, 6-й лунный день (до 9:23, позже ориентируйтесь на 7-й лунный день), Луна в Близнецах.
И снова прекрасный день для визита в салон. Стрижка «снабдит» вас какими-то мыслями по поводу того, как быстро и без рисков улучшить свое материальное положение, поможет решить какие-то сложные финансовые или коммерческие вопросы. Окрашивание не возбраняется, можно сделать легкое осветление, однако при этом стоит воздержаться от использования неестественных оттенков. Все домашние процедуры дадут превосходный результат.
13 марта, среда, 7-й лунный день (до 9:49, позже ориентируйтесь на 8-й лунный день), Луна в Близнецах.
В 7-й лунный день, приходящийся на 12 марта, до 18:47 можно сделать классическую стрижку, окрашивание в естественные тона, полечить волосы или нанести маску для укрепления корней. После же 18:47 во вторник и до 9:49 в среду стрижка и окрашивание не возбраняются, правда, стоит воздержаться от креативных экспериментов – можете запросто перестараться и будете выглядеть не привлекательно, а смешно; домашние же процедуры пользы не принесут.
14 марта, четверг, 8-й лунный день (до 10:25, позже ориентируйтесь на 9-й лунный день), 1-я четверть, Луна в Близнецах.
Стрижка, сделанная в 8-й лунный день, приходящийся на 13 марта, не только безусловно украсит вас, но и обновит энергию, поможет избавиться от накопившегося негатива, зарядит вас оптимизмом и надолго поднимет вам настроение; окрашивание тоже будет удачным, можно поиграть с цветом, сделать многоцветное колорирование с использованием ярких неприродных тонов, а вот домашние процедуры окажутся совершенно бесполезными. Непосредственно же 14-го числа в течение всего дня от каких-либо парикмахерских манипуляций стоит воздержаться.
15 марта, пятница, 9-й лунный день (до 11:11, позже ориентируйтесь на 10-й лунный день), Луна в Раке.
Категорически неблагоприятный день для стрижки – она чревата нездоровой зависимостью от людей и обстоятельств, частыми упадническими настроениями, неуверенностью в своих силах и возможностях. От окрашивания и от домашних процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
16 марта, суббота, 10-й лунный день (до 12:12, позже ориентируйтесь на 11-й лунный день), Луна в Раке.
Сегодня стоит стричься только в том случае, если вы долго носили длинные волосы, а сейчас решились на ультракороткий «ежик»; кстати, этот процесс откроет в вас какие-то латентные способности, активизирует скрытые резервы интеллекта и организма в целом. Окрашивание не возбраняется, но лучше использовать щадящие красители. Из домашних процедур наиболее эффективными будут лечебные, укрепляющие и восстанавливающие маски на основе водорослей.
17 марта, воскресенье, 11-й лунный день (до 13:26, позже ориентируйтесь на 12-й лунный день), Луна во Льве.
В 11-й лунный день, приходящийся на 16 марта, и 17-го до 3:56 стричься, как и накануне, можно только если вы избавляетесь от длинных волос и делаете очень короткую прическу; окрашивание не возбраняется, но если у вас есть проблемы с кожей головы, его лучше перенести на другое время; дома рекомендуется укрепляющая маска на основе голубой глины. Непосредственно же 17-го числа с 3:56 до 13:26 стрижка получится просто великолепно, а на метафизическом уровне притянет к вам мощный прилив вдохновения и обожание окружающих, многократно поднимет вашу самооценку, подтолкнет к каким-то смелым деяниям; можно сделать креативную прическу и фантазийное окрашивание; из домашних процедур наибольшую пользу принесет витаминная маска.
18 марта, понедельник, 12-й лунный день (до 14:50, позже ориентируйтесь на 13-й лунный день), Луна во Льве.
Отличный день для стрижки – она безусловно украсит вас, а на метафизическом уровне притянет к вам денежку и благоприятно повлияет на вашу личную жизнь, например, если вы пока свободны, поможет вам встретить вторую половинку. При первичном окрашивании желательно использовать золотистые, рыжеватые, пшеничные тона или их гармоничное сочетание в технике сомбре. Удачным будет и карвинг. Дома рекомендуется медовая маска.
19 марта, вторник, 13-й лунный день (до 16:18, позже ориентируйтесь на 14-й лунный день), Луна в Деве.
В 13-й лунный день, приходящийся на 18 марта, и 19-го до 4:40 можно сделать роскошную ретро-стрижку с завивкой, окрашивание в рыже-золотистой гамме, маску из сока цитрусовых с добавлением меда. Непосредственно же во вторник (после 4:40) экспериментировать не стоит, окрашивание рекомендуется в спокойных естественных тонах, стрижка – классическая или та, которую вы носите уже очень давно; все домашние процедуры будут весьма удачными и дадут превосходный результат.
20 марта, среда, 14-й лунный день (до 17:49, позже ориентируйтесь на 15-й лунный день), Луна в Деве.
Прекрасный день для стрижки – она благоприятно скажется на здоровье волос, притянет к вам дополнительные материальные блага, упрочит ваш авторитет в каком-то важном для вас сообществе. Окрашивание тоже будет удачным. Любые домашние процедуры окажутся чрезвычайно эффективными.
Третья декада марта
21 марта, четверг, 15-й лунный день (до 19:18, позже ориентируйтесь на 16-й лунный день), Полнолуние, Луна в Весах.
Категорически неблагоприятный день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур.
22 марта, пятница, 16-й лунный день (до 20:46, позже ориентируйтесь на 17-й лунный день), Луна в Весах.
В 16-й лунный день, приходящийся на 21 марта, от каких-либо парикмахерских манипуляций стоит воздержаться. Непосредственно же 22-го числа стрижка будет весьма удачной, подарит вам внутреннюю гармонию и душевное равновесие, поможет перестать беспокоиться и испытывать какие-то сомнения; однако при этом рекомендуется воздержаться от асимметрии; при окрашивании желательно избегать многоцветного колорирования и резких контрастов; домашние процедуры пользы не принесут.
23 марта, суббота, 17-й лунный день (до 22:11, позже ориентируйтесь на 18-й лунный день), Луна в Скорпионе.
В 17-й лунный день, приходящийся на 22 марта, стрижка и окрашивание будут удачными и привнесут в вашу жизнь яркие эмоции, новые впечатления и какие-то удовольствия. Непосредственно же 23-го числа от каких-либо парикмахерских манипуляций стоит воздержаться, особенно если вы всегда очень болезненно реагируете на отрицательные результаты.
24 марта, воскресенье, 18-й лунный день (до 23:34, позже ориентируйтесь на 19-й лунный день), Луна в Скорпионе.
Сегодня стоит отправляться в парикмахерскую исключительно при условии, что у вас нет проблем с нервной системой, в противном случае они усугубятся и доставят массу неприятностей. Домашние процедуры будут совершенно бесполезными.
25 марта, понедельник, 19-й лунный день, Луна в Стрельце.
Крайне неблагоприятный день для каких бы то ни было манипуляций с волосами. Оставьте их в покое, по возможности не появляйтесь в местах большого скопления незнакомых людей без головного убора, не позволяйте никому дотрагиваться до вашей шевелюры.
26 марта, вторник, 19-й лунный день продолжается (до 0:51, позже ориентируйтесь на 20-й лунный день), Луна в Стрельце.
В оставшуюся от 19-го лунного дня 51 минуту с волосами лучше ничего не делать, даже расчесывание не рекомендуется.
27 марта, среда, 20-й лунный день (до 2:02, позже ориентируйтесь на 21-й лунный день), Луна в Козероге.
Отличный день для стрижки – она зарядит вас оптимизмом и энтузиазмом, благотворно повлияет на ваши интеллектуальные способности, притянет к вам идеи, касающиеся будущих путешествий. Можно, доверившись своему чутью, поэкспериментировать с формой и цветом. Дома рекомендуется питательная маска на основе жировых компонентов.
28 марта, четверг, 21-й лунный день (до 3:03, позже ориентируйтесь на 22-й лунный день), 4-я четверть, Луна в Козероге.
В 21-й лунный день, приходящийся на 27 марта, до 17:07 можно сделать смелую креативную или спортивную стрижку, фантазийное окрашивание, каутеризацию, ламинирование или экранирование волос, дома хороший эффект даст маска на основе молочных продуктов. После же 17:07 27-го числа стрижка не рекомендуется, зато удачным будет окрашивание и весьма результативными: питательная, лечебная, восстанавливающая и укрепляющая маска, акупунктурный массаж головы, теплое обертывание с овсяным отваром. Непосредственно же 28 марта в течение всего дня от парикмахерских манипуляций лучше воздержаться.
29 марта, пятница, 22-й лунный день (до 3:53, позже ориентируйтесь на 23-й лунный день), Луна в Козероге.
22-й лунный день, приходящийся на 28 марта – неблагоприятный момент для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур. Непосредственно же 29-го числа с 00:00 до 3:53 можно сделать окрашивание, полечить волосы или нанести укрепляющую маску.
30 марта, суббота, 23-й лунный день (до 4:33, позже ориентируйтесь на 24-й лунный день), Луна в Водолее.
Категорически неблагоприятный день для стрижки – она чревата возникновением серьезных проблем со здоровьем, финансовыми убытками, неприятностями в деловой сфере. Окрашивание сильно навредит волосам, а домашние процедуры дадут диаметрально противоположный результат.
31 марта, воскресенье, 24-й лунный день (до 5:04, позже ориентируйтесь на 25-й лунный день), Луна в Водолее.
Отличный день для стрижки – она активизирует многие ваши таланты, подтолкнет к созданию чего-то поистине уникального, превосходно отразится на вашей коммуникабельности и на ваших способностях к коллективной деятельности. Окрашивание не возбраняется, однако не стоит пробовать новые красители – велика вероятность аллергической реакции; по этой же причине воздержитесь и от тестирования незнакомых шампуней и бальзамов. Домашние процедуры будут абсолютно бесполезными, а вот салонные инновационные хорошо скажутся на волосах.
Текст: Надежда Попова
Фото: vostock-photo
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