Календарь стрижки волос на март 2019 года

Ну и, разумеется, перед тем, как отправляться в парикмахерский салон и дома питать, увлажнять, лечить и укреплять волосы, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на март 2019 года. И тогда в тот момент, когда уже можно будет вовсю щеголять без шапки, вы продемонстрируете миру роскошную шевелюру, а не «сноп соломы», который отказывается укладываться в мало-мальски удобоваримую прическу.

По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.

Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот – знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день – нет. И это все тоже отражено в нашем календаре.

Обращаем ваше внимание, что в марте Луна регулярно переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.

В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:

Лучшие дни для маникюра и педикюра: 2 (после 22:05), 3, 4, 19 (после 4:40), 20 (до 17:49), 30 (после 4:45), 31.

Лучшие дни для эпиляции: 1, 2 (до 22:05), 27 (после 17:07), 28.

Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 5 (после 7:22), 6 (до 7:41), 14 (после 10:25), 15 (до 11:11), 20 (после 17:49), 21 (до 19:18), 24 (после 23:34), 25, 26 (до 0:51), 29 (после 3:53), 30 (до 4:33).