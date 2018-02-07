В марте витаминизируем организм и специальными пилюлями, и теми овощами-фруктами, в которых по весне еще осталось хоть что-то полезное, чаще наносим на волосы питательные маски и другие средства с пантенолом, активно насыщаем локоны кислородом, делаем массаж головы.

Ну и, естественно, перед тем, как стричься, делать окрашивание, проводить салонные и домашние процедуры, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на март 2018 года. Луна подскажет, когда от ваших манипуляций будет огромная польза, а когда ими можно нанести вред не только волосам. По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание, — время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется. Бывает и так, что утро и день весьма благоприятны для посещения салона и домашнего ухода, а вечером волосы лучше оставить в покое, чтобы не нарушить их структуру, не спровоцировать ухудшение общего самочувствия и не навредить течению своих дел. Для наглядности разберем 1 марта 2018 года: до 17:14 (время московское) все парикмахерские манипуляции будут весьма успешными, стрижка хорошо скажется на здоровье волос, краска при окрашивании ляжет ровно и даст ожидаемый цвет, а домашние процедуры окажутся очень эффективными. После же означенного времени шевелюру лучше вообще не трогать, так как воздействие на нее чревато проблемами и на физическом, и на метафизическом уровне. Обращаем ваше внимание, что в марте Луна периодически переходит в другой знак зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора. В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус: Лучшие дни для маникюра и педикюра: 1 (до 17:14), 2 (после 18:38), 3 (до 11:19), 13, 14, 15 (до 14:30), 28 (после 16:09), 29, 30 (до 19:31). Лучшие дни для эпиляции: 11, 12. Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 1 (после 17:14), 2 (до 18:38), 5 (после 22:34), 6 (до 23:48), 10, 16, 25 (после 11:07), 26 (до 12:14), 31 (после 18:53).

Первая декада марта 1 марта, четверг, 14-й лунный день (до 17:14, позже ориентируйтесь на 15-й лунный день), Луна в Деве. Сегодня отличный день для стрижки — она не только получится просто превосходной, но и прекрасно скажется на структуре волос, а на метафизическом уровне благоприятно повлияет на течение ваших финансовых дел. Окрашивание тоже будет удачным, однако от перехода в новый, радикально другой цвет стоит воздержаться. Любые домашние процедуры дадут хороший результат. 2 марта, пятница, 15-й лунный день (до 18:38, позже ориентируйтесь на 16-й лунный день), Полнолуние, Луна в Деве. Крайне неблагоприятный день для стрижки — она чревата ломкостью волос, проблемами в бытовых, денежных, рабочих делах, физическим недомоганием; да и тем, что в результате получится у вас на голове, вы вряд ли будете довольны. От окрашивания, салонных и домашних процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться. 3 марта, суббота, 16-й лунный день (до 19:59, позже ориентируйтесь на 17-й лунный день), Луна в Весах. Вполне подходящий день для стрижки — она привлечет к вам позитивное внимание нужных вам сейчас людей, поможет сгенерировать несколько весьма удачных идей, поспособствует налаживанию межличностных отношений. Окрашивание не возбраняется, однако от многоцветного колорирования лучше воздержаться. Домашние процедуры будут очень эффективными в 16-й лунный день, приходящийся на 2 марта, а вот непосредственно в субботу ими стоит заниматься только до 11:19, так как потом они пользы не принесут. 4 марта, воскресенье, 17-й лунный день (до 21:18, позже ориентируйтесь на 18-й лунный день), Луна в Весах. Благоприятный день для стрижки — она принесет вам удачу в делах, поспособствует повышению настроения, поможет обрести душевное равновесие и привнесет гармонию в ваше существование. Однако от асимметричных причесок стоит воздержаться. Окрашивание не возбраняется, но рекомендуется избегать резких контрастов. Домашние процедуры желаемого эффекта не дадут. 5 марта, понедельник, 18-й лунный день (до 22:34, позже ориентируйтесь на 19-й лунный день), Луна в Скорпионе. Сегодня до 15:52 можно смело стричься и делать окрашивание, правда, как и накануне, стоит избегать асимметрии и контрастных цветов. После означенного времени рекомендуется отправляться в парикмахерскую только при условии, что у вас все в порядке с нервной системой. Домашние же процедуры в течение всего дня будут бесполезными.

6 марта, вторник, 19-й лунный день (до 23:48, позже ориентируйтесь на 20-й лунный день), Луна в Скорпионе. Категорически неблагоприятный день для стрижки — она чревата огромными проблемами во всех сферах жизнедеятельности, жесткой зависимостью от людей и обстоятельств, нервными срывами. От окрашивания, салонных и домашних процедур тоже стоит воздержаться — все это крайне отрицательно скажется на здоровье волос и кожи головы. 7 марта, среда, 20-й лунный день, Луна в Стрельце. Сегодня стоит стричься только в том случае, если у вас нет застарелых стрессов, неврозов, депрессии, а иначе проблемы с нервной системой многократно усугубятся. Если же с нервами все в порядке, стрижка сделает вас еще привлекательнее и сексуальнее, притянет к вам повышенное внимание представителей противоположного пола, поможет решиться на какой-то рисковый поступок. Окрашивание не возбраняется, а вот домашние процедуры лучше перенести на другой день. 8 марта, четверг, 20-й лунный день продолжается (до 0:57, позже ориентируйтесь на 21-й лунный день), Луна в Стрельце. В оставшиеся от 20-го лунного дня 57 минут можно сделать питательную маску на основе молочных продуктов или подрезать кончики волос, чтобы избавиться от накопившейся негативной энергии. 9 марта, пятница, 21-й лунный день (до 2:03, позже ориентируйтесь на 22-й лунный день), 4-я четверть, Луна в Стрельце. В 21-й лунный день, приходящийся на 8 марта, можно сделать радикально новую стрижку, поэкспериментировать с цветом, нарастить волосы, нанести питательную маску на основе жировых компонентов с добавлением меда. В течение же всего 9-го числа от парикмахерских манипуляций лучше воздержаться. 10 марта, суббота, 22-й лунный день (до 3:03, позже ориентируйтесь на 23-й лунный день), Луна в Козероге. Неблагоприятный день для стрижки; можно сделать легкий массаж головы и подкрасить корни, если вы используете щадящие или растительные красители.

Вторая декада марта 11 марта, воскресенье, 23-й лунный день (до 3:57, позже ориентируйтесь на 24-й лунный день), Луна в Козероге. Крайне неподходящий день для каких-либо манипуляций с волосами. Стрижка чревата существенным ухудшением здоровья, карьерными и финансовыми провалами, конфликтами с влиятельными людьми; окрашивание навредит коже головы, а домашние процедуры дадут диаметрально противоположный результат. 12 марта, понедельник, 24-й лунный день (до 4:43, позже ориентируйтесь на 25-й лунный день), Луна в Козероге. Сегодня неблагоприятный день для стрижки, зато он вполне подходит для первичного и вторичного окрашивания, стоун-массажа головы, мытья ее хлебом или яичным желтком, ополаскиваний настоем горных трав, лечения волос белой глиной и питательных масок на основе овощных пюре. 13 марта, вторник, 25-й лунный день (до 5:21, позже ориентируйтесь на 26-й лунный день), Луна в Водолее. И снова от стрижки лучше воздержаться. Можно окрашивать и лечить волосы, делать укрепляющие и питательные маски. К тому же рекомендуется релаксационный массаж головы и ушных раковин. 14 марта, среда, 26-й лунный день (до 5:53, позже ориентируйтесь на 27-й лунный день), Луна в Водолее. Вполне подходящий день для стрижки — она на метафизическом уровне избавит вас от каких-то ненужных иллюзий и «подскажет», с кем из окружающих вам больше не по пути. Окрашивание будет удачным, однако от темных, мрачных тонов лучше воздержаться. Можно попробовать какие-нибудь инновационные салонные процедуры, но стоит заранее решить, какую из них вы хотите протестировать, в чем сейчас нуждаетесь, а не идти на поводу у рекламирующего дополнительные услуги парикмахера. Домашние маски и ополаскивания пользы не принесут. 15 марта, четверг, 27-й лунный день (до 6:20, позже ориентируйтесь на 28-й лунный день), Луна в Рыбах. Сегодня хороший день для стрижки — она поможет вам обзавестись какой-то новой целью, отыскать некий особый смысл бытия, поспособствует повышению самооценки. Окрашивание не возбраняется, однако не стоит тестировать незнакомые красители — не исключена аллергическая реакция. В салоне можно провести ионизацию, а вот домашние процедуры будут бесполезными.

16 марта, пятница, 28-й лунный день (до 6:42, позже ориентируйтесь на 29-й лунный день), Луна в Рыбах. Неблагоприятный день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур. Единственное, что рекомендуется сделать — ополоснуть волосы водой, настоянной на серебре. 17 марта, суббота, 29-й лунный день до 7:03, 30-й лунный день (до 16:12, позже ориентируйтесь на 1-й лунный день), Новолуние, Луна в Овне. Крайне неблагоприятный день для каких бы то ни было манипуляций с волосами. Оставьте их в покое, воздержитесь от использования любых укладочных средств и не экспериментируйте с прическами. 18 марта, воскресенье, 1-й лунный день (до 7:22, позже ориентируйтесь на 2-й лунный день), Луна в Овне. Этот день тоже не подходит для стрижки, окрашивания, нанесения масок, к тому же не рекомендуется пользоваться приспособлениями для горячей укладки, интенсивными укладочными средствами, острыми заколками и тугими декоративными головными повязками. 19 марта, понедельник, 2-й лунный день (до 7:42, позже ориентируйтесь на 3-й лунный день), Луна в Овне. И снова стоит воздержаться от стрижки, окрашивания, салонных и домашних процедур, использования фена, стайлера и спиртосодержащих укладочных средств. Зато можно полистать парикмахерские журналы или побродить по тематическим сайтам и определиться с будущей прической, цветом волос и способом окрашивания, решить, какие дополнительные услуги мастера вам могут понадобиться в ближайшее время, а потом выбрать подходящую для вас и по лунному календарю дату, позвонить в салон и согласовать свой визит. 20 марта, вторник, 3-й лунный день (до 8:02, позже ориентируйтесь на 4-й лунный день), Луна в Тельце. Сегодня тоже неблагоприятный день для парикмахерских манипуляций, горячей укладки, использования жестких укладочных средств. К тому же не стоит делать тугие хвосты и пучки, предполагающие начес — есть вероятность головных болей.

Третья декада марта 21 марта, среда, 4-й лунный день (до 8:25, позже ориентируйтесь на 5-й лунный день), Луна в Тельце. Вполне благоприятный день для стрижки — она хорошо скажется на здоровье волос и на общем самочувствии, а на метафизическом уровне поможет наладить финансовые дела, привлечет к вам новые полезные знакомства, поспособствует взаимопониманию с родственниками. Окрашивание тоже будет удачным, правда, не стоит использовать неестественные оттенки, отдайте предпочтение природным тонам, при этом можно сделать осветление. Любые домашние процедуры дадут отличный результат. 22 марта, четверг, 5-й лунный день (до 8:53, позже ориентируйтесь на 6-й лунный день), Луна в Близнецах. Этот день прекрасно подходит для визита в салон. Стрижка притянет к вам новые финансовые потоки, поможет сгенерировать весьма удачные коммерческие идеи, хорошо скажется на росте волос и на их состоянии, а окрашивание поспособствует получению позитивных впечатлений. Правда, не рекомендуется кардинально менять прическу и цвет — вам вряд ли будет комфортно в новом образе. Домашние процедуры, направленные на лечение, укрепление, питание шевелюры окажутся крайне эффективными. 23 марта, пятница, 6-й лунный день (до 9:28, позже ориентируйтесь на 7-й лунный день), Луна в Близнецах. Отличный день для стрижки — она избавит вас от накопившейся негативной энергии, подарит вам легкость и ощущение свободы, поможет понравиться тем, кто сейчас почему-то от вас не в восторге. Окрашивание тоже будет успешным, однако если оно первичное, то темные тона лучше не использовать. Домашние процедуры пользы не принесут. 24 марта, суббота, 7-й лунный день (до 10:12, позже ориентируйтесь на 8-й лунный день), 1-я четверть, Луна в Раке. В 7-й лунный день, приходящийся на 23 марта, можно стричься, делать окрашивание, экспериментировать с формой и цветом, использовать свои и чужие креативные парикмахерские идеи, правда, при этом желательно не поддаться порыву раскрасить волосы в многочисленные неестественные оттенки. Непосредственно же 24-го числа от посещения салона лучше воздержаться. 25 марта, воскресенье, 8-й лунный день (до 11:07, позже ориентируйтесь на 9-й лунный день), Луна в Раке. Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания. Зато хороший результат дадут лечебные, восстанавливающие, профилактические и укрепляющие домашние процедуры; стоит использовать дары моря и голубую глину.