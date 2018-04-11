Ну и, естественно, перед тем, как отправляться в парикмахерскую и заниматься домашним уходом, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на май 2018 года. И тогда ваши волосы всегда будут радовать вас роскошным видом, блеском и здоровьем. По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание, — время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.
Бывает и так, что первая половина дня превосходно подходит для любых манипуляций с волосами, все, что вы для них делаете, идет им на пользу, а заодно и благотворно сказывается на течении ваших дел, а вот потом шевелюру стоит оставить в покое, чтобы не навредить ни ей, ни себе.
Для наглядности разберем 23 мая 2018 года: стрижка, сделанная до 13:03 (время московское), получится идеально, а на метафизическом уровне обновит энергию, улучшит самочувствие, притянет дополнительные блага; краска при окрашивании ляжет ровно и долго не потускнеет; все домашние процедуры окажутся весьма эффективными. После же 13:03 стрижка чревата многочисленными проблемами, да и все остальные манипуляции с волосами только ухудшат их структуру.
Обращаем ваше внимание, что в апреле Луна иногда переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.
В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:
Лучшие дни для маникюра и педикюра: 6 (после 17:58), 7, 22, 23 (до 13:03).
Лучшие дни для эпиляции: 5 (после 0:34), 6 (до 17:58), 13 (после 22:01), 15 (до 14:48), 31 (после 12:45).
Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 3 (после 23:41), 4, 5 (до 0:34), 8, 14, 23 (после 13:03), 29 (после 20:28), 30 (до 21:32).
Первая декада мая
1 мая, вторник, 16-й лунный день (до 21:33, позже ориентируйтесь на 17-й лунный день), Луна в Стрельце.
Сегодня до 17:18 стоит отправляться в парикмахерскую только при отсутствии проблем с нервной системой, а весь дополнительный уход пользы не принесет. После означенного времени – вполне благоприятный момент для стрижки – она снимет накопившееся напряжение и натолкнет на весьма интересные мысли, а может, даже поспособствует какому-нибудь изобретению. Окрашивание тоже будет удачным, однако от осветления лучше воздержаться. Дома рекомендуется маска на основе жировых компонентов.
2 мая, среда, 17-й лунный день (до 22:40, позже ориентируйтесь на 18-й лунный день), Луна в Стрельце.
Великолепный день для стрижки – она притянет к вам яркие впечатления, интересные знакомства и, возможно, даже идеального амурного партнера, а также блага, которых вам сейчас отчетливо не хватает. Окрашивание не возбраняется, можно поиграть с цветом, сделать сомбре или колорирование. К тому же хороший эффект даст салонное ламинирование волос, а при необходимости и каутеризация. Дома рекомендуется легкая питательная маска на основе сыворотки.
3 мая, четверг, 18-й лунный день (до 23:41, позже ориентируйтесь на 19-й лунный день), Луна в Стрельце.
И снова благоприятный день для стрижки, особенно если вы сумеете подобрать ту, которая ярко отражает ваш нынешний психологический настрой. При первичном окрашивании стоит избегать полного осветления и использования двух контрастных цветов. Из домашних процедур наилучший эффект даст теплое обертывание с медом.
4 мая, пятница, 19-й лунный день, Луна в Козероге.
Категорически неблагоприятный день для стрижки – она чревата проблемами в профессиональной сфере, зависимостью от суровых и любящих власть людей, финансовыми неурядицами. От окрашивания и домашних процедур тоже стоит воздержаться.
5 мая, суббота, 19-й лунный день продолжается (до 0:34, позже ориентируйтесь на 20-й лунный день), Луна в Козероге.
В оставшиеся от 19-го лунного дня 34 минуты с волосами лучше ничего не делать, даже расчесывание не рекомендуется.
6 мая, воскресенье, 20-й лунный день (до 1:19, позже ориентируйтесь на 21-й лунный день), Луна в Водолее.
Неблагоприятный день для стрижки, зато вполне подходящий для окрашивания, массажа головы и мытья ее хлебом, для питательных масок на основе фруктовых пюре и для ополаскивания волос отваром лечебных, желательно, горных трав.
7 мая, понедельник, 21-й лунный день (до 1:55, позже ориентируйтесь на 22-й лунный день), Луна в Водолее.
Превосходный день для стрижки – она подвигнет вас на великие дела, поможет решиться на какие-то серьезные перемены, повысит самооценку. Можно сделать фантазийное окрашивание и попробовать инновационные салонные процедуры, а вот домашний уход окажется бесполезным.
8 мая, вторник, 22-й лунный день (до 2:25, позже ориентируйтесь на 23-й лунный день), 4-я четверть, Луна в Водолее.
В 22-й лунный день, приходящийся на 7 мая, стрижка будет очень удачной, добавит вам привлекательности и подарит какие-то занимательные идеи; окрашивание не возбраняется, а вот домашние процедуры пользы не принесут. Непосредственно же 8-го числа от любых парикмахерских манипуляций стоит воздержаться.
9 мая, среда, 23-й лунный день (до 2:50, позже ориентируйтесь на 24-й лунный день), Луна в Рыбах.
Крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата возникновением каких-то стесненных обстоятельств и серьезных проблем со здоровьем. Окрашивание может вызвать аллергическую реакцию, а домашние процедуры дадут обратный результат.
10 мая, четверг, 24-й лунный день (до 3:12, позже ориентируйтесь на 25-й лунный день), Луна в Рыбах.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания и салонных процедур. Дома можно нанести увлажняющую маску, но не приготовленную самостоятельно, а купленную в магазине. Успешными будут и манипуляции, направленные на лечение кожи головы и секущихся кончиков волос.
Вторая декада мая
11 мая, пятница, 25-й лунный день (до 3:31, позже ориентируйтесь на 26-й лунный день), Луна в Овне.
И снова неблагоприятный день для визита в салон. Дома можно ополоснуть волосы настоем ромашки (для блондинок) или отваром коры дуба (для брюнеток), сделать маску из молодой крапивы, хороший эффект даст опрыскивание шевелюры минеральной водой.
12 мая, суббота, 26-й лунный день (до 3:50, позже ориентируйтесь на 27-й лунный день), Луна в Овне.
Этот день не подходит для каких бы то ни было манипуляций с волосами. К тому же стоит воздержаться от горячей укладки, от использования тугих декоративных головных повязок, от экспериментов с прическами.
13 мая, воскресенье, 27-й лунный день (до 4:09, позже ориентируйтесь на 28-й лунный день), Луна в Тельце.
Еще один неблагоприятный день для стрижки, окрашивания, салонных и домашних процедур. Кроме того, стоит избегать использования фена, стайлера и спиртосодержащих укладочных средств. При долгом нахождении на солнышке обязательно защищайте волосы бальзамом с UV-фильтрами и не забывайте про головной убор.
14 мая, понедельник, 28-й лунный день (до 4:29, позже ориентируйтесь на 29-й лунный день), Луна в Тельце.
Прекрасный день для стрижки – она притянет к вам дополнительные финансовые блага, поможет укрепить или наладить отношения с родственниками, подарит вам ощущение психологического комфорта. Однако при этом стоит отдать предпочтение классическим формам, так как нечто ультрасовременное вряд ли понравится вам и тем, с кем вы тесно взаимодействуете. Окрашивание не возбраняется, можно сделать легкое осветление, а вот неестественных оттенков лучше избегать. Любые домашние процедуры будут весьма эффективными.
15 мая, вторник, 29-й лунный день до 4:52, 30-й лунный день (до 14:48, позже ориентируйтесь на 1-й лунный день), Новолуние, Луна в Тельце.
Категорически неблагоприятный день для стрижки – она чревата ухудшением здоровья, денежными проблемами, имущественными спорами, неприятностями на работе. От окрашивания тоже стоит воздержаться – оно плохо скажется на структуре волос. Домашние процедуры не помогут, а навредят.
16 мая, среда, 1-й лунный день (до 5:23, позже ориентируйтесь на 2-й лунный день), Луна в Близнецах.
Этот день тоже не подходит для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур. По возможности не пользуйтесь укладочными средствами и воздержитесь от тестирования новых шампуней и бальзамов.
17 мая, четверг, 2-й лунный день (до 6:01, позже ориентируйтесь на 3-й лунный день), Луна в Близнецах.
Снова неблагоприятный день для любых манипуляций с волосами, единственное, что желательно сделать – устроить сеанс длительного, но бережного расчесывания с приподниманием и проветриванием прядей. А еще стоит полистать парикмахерские журналы или побродить по тематическим сайтам, определиться с будущей стрижкой и цветом шевелюры, а потом выбрать подходящее вам и по лунному календарю время для визита в салон, позвонить и записаться на прием к мастеру.
18 мая, пятница, 3-й лунный день (до 6:50, позже ориентируйтесь на 4-й лунный день), Луна в Раке.
Прекрасный день для визита в салон. Приветствуются смелые эксперименты, можно кардинально поменять имидж, сделать креативную стрижку и фантазийное окрашивание, легкую завивку. Кстати, даже простое подравнивание кончиков волос снимет внутреннее напряжение и избавит от накопившегося негатива, улучшит настроение. А вот домашние маски, обертывания и ополаскивания будут абсолютно бесполезными.
19 мая, суббота, 4-й лунный день (до 7:52, позже ориентируйтесь на 5-й лунный день), Луна в Раке.
Неподходящий день для стрижки, зато вполне благоприятный для окрашивания, масок на основе даров моря и для лечебных процедур по старинным рецептам, которые много лет практикуются именно в вашей семье.
20 мая, воскресенье, 5-й лунный день (до 9:04, позже ориентируйтесь на 6-й лунный день), Луна во Льве.
И снова неблагоприятный день для стрижки, а если соберетесь делать окрашивание, то не меняйте привычный цвет – вам вряд ли будет комфортно в новом «колере». Дома можно нанести маску на основе голубой глины.
Третья декада мая
21 мая, понедельник, 6-й лунный день (до 10:23, позже ориентируйтесь на 7-й лунный день), Луна во Льве.
Прекрасный день для стрижки – она подарит вам вдохновение и отличные творческие идеи, избавит вас от недовольства собой, многократно умножит вашу привлекательность. Если соберетесь делать первичное окрашивание, отдайте предпочтение золотистым, рыжеватым, пшеничным оттенкам или их гармоничному сочетанию, например, в технике сомбре. Хорошо получится карвинг. Из домашних процедур наиболее эффективной будет витаминная маска.
22 мая, вторник, 7-й лунный день (до 11:43, позже ориентируйтесь на 8-й лунный день), 1-я четверть, Луна в Деве.
В 7-й лунный день, приходящийся на 21 мая, можно нарастить волосы, сделать креативную стрижку, многоцветное колорирование; дома рекомендуется маска с добавлением меда и эфирных масел. А вот непосредственно 22-го числа в течение всего дня от визита в салон лучше воздержаться, зато хороший эффект дадут домашние процедуры, направленные на укрепление корней, правда, яйца в составах лучше не использовать.
23 мая, среда, 8-й лунный день (до 13:03, позже ориентируйтесь на 9-й лунный день), Луна в Деве.
8-й лунный день, приходящийся на 22 мая, не подходит для посещения парикмахерской, а вот 23-го числа (до 13:03) стрижка будет весьма удачной, обновит энергию, притянет какие-то приятные блага; краска при окрашивании ляжет идеально и долго сохранит первоначальный цвет; все домашние процедуры дадут превосходный результат.
24 мая, четверг, 9-й лунный день (до 14:21, позже ориентируйтесь на 10-й лунный день), Луна в Весах.
Совершенно неподходящий день для стрижки – она чревата проблемами с физическим и психическим здоровьем, ухудшением взаимоотношений с окружающими, малообъяснимыми финансовыми потерями. Окрашивание навредит структуре волос, а домашние процедуры дадут диаметрально противоположный результат.
25 мая, пятница, 10-й лунный день (до 15:38, позже ориентируйтесь на 11-й лунный день), Луна в Весах.
Прекрасный день для стрижки – она зарядит вас бодростью и оптимизмом, избавит от каких-то сомнений, притянет к вам новых друзей и увеличит вашу уверенность в своей привлекательности. Окрашивание не возбраняется. Однако при всем этом стоит избегать ассиметричных причесок и резких контрастов. Домашние процедуры пользы не принесут.
26 мая, суббота, 11-й лунный день (до 16:53, позже ориентируйтесь на 12-й лунный день), Луна в Скорпионе.
В 11-й лунный день, приходящийся на 25 мая и на 26-е до 15:16, стрижка и окрашивание будут весьма удачными и добавят в вашу жизнь радостных эмоций, правда, не стоит делать ассиметричную прическу и сочетать два контрастных цвета. От домашних процедур желательно воздержаться. Непосредственно же 26-го числа после 15:16 стричься можно только в том случае, если у вас нет застарелых стрессов, неврозов и других проблем с нервной системой.
27 мая, воскресенье, 12-й лунный день (до 18:07, позже ориентируйтесь на 13-й лунный день), Луна в Скорпионе.
Если у вас нервная система в порядке, то сделанная сегодня стрижка многократно увеличит вашу сексуальную привлекательность и чувственность, а может, даже притянет к вам какое-то эротическое приключение или поможет отыскать идеально совместимого с вами по темпераменту партнера. Окрашивание не возбраняется, а вот домашние процедуры пользы не принесут.
28 мая, понедельник, 13-й лунный день (до 19:19, позже ориентируйтесь на 14-й лунный день), Луна в Скорпионе.
И снова стоит отправляться в парикмахерскую только при условии, что у вас не «шалят» нервы, в противном случае имеющиеся проблемы усугубятся, а избавиться от них будет очень и очень сложно. Кроме того, если вас сейчас что-то не устраивает в жизни, то стрижку лучше кардинально поменять. При первичном окрашивании избегайте черного цвета и других мрачных оттенков. Домашними процедурами настоятельно рекомендуется не заниматься.
29 мая, вторник, 14-й лунный день (до 20:28, позже ориентируйтесь на 15-й лунный день), Полнолуние, Луна в Стрельце.
Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания. К тому же стоит избегать использования щипцов для завивки – вероятны ожоги, да и на структуре волос высокие температуры скажутся крайне негативно. Зато великолепный эффект дадут лечебные процедуры для кожи головы и маски для укрепления корней.
30 мая, среда, 15-й лунный день (до 21:32, позже ориентируйтесь на 16-й лунный день), Луна в Стрельце.
Крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата попаданием в опасные ситуации, негативным влиянием окружающих на вашу жизнь, крупными ссорами с друзьями и единомышленниками. От окрашивания и домашних процедур тоже стоит воздержаться.
31 мая, четверг, 16-й лунный день (до 22:29, позже ориентируйтесь на 17-й лунный день), Луна в Козероге.
Сегодня до 12:45 можно смело стричься, краситься, проводить салонные лечебные процедуры. После означенного времени от стрижки лучше воздержаться, зато удачным будет окрашивание, хороший эффект даст акупунктурный массаж головы, огромную пользу принесет маска на основе белой глины.
Текст: Надежда Попова
Фото: Shutterstock