Ну и, естественно, перед тем, как отправляться в парикмахерскую и заниматься домашним уходом, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на май 2018 года. И тогда ваши волосы всегда будут радовать вас роскошным видом, блеском и здоровьем. По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание, — время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.

Бывает и так, что первая половина дня превосходно подходит для любых манипуляций с волосами, все, что вы для них делаете, идет им на пользу, а заодно и благотворно сказывается на течении ваших дел, а вот потом шевелюру стоит оставить в покое, чтобы не навредить ни ей, ни себе.

Для наглядности разберем 23 мая 2018 года: стрижка, сделанная до 13:03 (время московское), получится идеально, а на метафизическом уровне обновит энергию, улучшит самочувствие, притянет дополнительные блага; краска при окрашивании ляжет ровно и долго не потускнеет; все домашние процедуры окажутся весьма эффективными. После же 13:03 стрижка чревата многочисленными проблемами, да и все остальные манипуляции с волосами только ухудшат их структуру.

Обращаем ваше внимание, что в апреле Луна иногда переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.

В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:

Лучшие дни для маникюра и педикюра: 6 (после 17:58), 7, 22, 23 (до 13:03).

Лучшие дни для эпиляции: 5 (после 0:34), 6 (до 17:58), 13 (после 22:01), 15 (до 14:48), 31 (после 12:45).

Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 3 (после 23:41), 4, 5 (до 0:34), 8, 14, 23 (после 13:03), 29 (после 20:28), 30 (до 21:32).