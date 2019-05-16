Календарь стрижки волос на июнь 2019 года

Ну и, разумеется, перед тем, как отправляться в парикмахерскую и дома заниматься манипуляциями по уходу за шевелюрой, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на июнь 2019 года. Луна подскажет лучшие моменты для тех или иных действий, и тогда в результате ваши волосы всегда будут красивыми, блестящими, сильными и здоровыми.

По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.

Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот – знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день – нет. И это все тоже отражено в нашем календаре.

Обращаем ваше внимание, что в июне Луна периодически переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.

В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:

Лучшие дни для маникюра и педикюра: 9 (после 0:44), 10, 20 (после 5:00), 21.

Лучшие дни для эпиляции: 1, 2 (до 3:56), 18 (после 22:22), 19, 20 (до 5:00), 27 (после 16:31), 28, 29.

Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 2 (после 3:56), 3 (до 4:23), 11 (после 13:35), 12 (до 14:58), 17 (после 21:26), 18 (до 22:22), 26, 27 (до 1:25).