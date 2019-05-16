Календарь стрижки волос на июнь 2019 года

Ну и, разумеется, перед тем, как отправляться в парикмахерскую и дома заниматься манипуляциями по уходу за шевелюрой, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на июнь 2019 года. Луна подскажет лучшие моменты для тех или иных действий, и тогда в результате ваши волосы всегда будут красивыми, блестящими, сильными и здоровыми.
По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.
Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот – знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день – нет. И это все тоже отражено в нашем календаре.
Обращаем ваше внимание, что в июне Луна периодически переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.
В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:
Лучшие дни для маникюра и педикюра: 9 (после 0:44), 10, 20 (после 5:00), 21.
Лучшие дни для эпиляции: 1, 2 (до 3:56), 18 (после 22:22), 19, 20 (до 5:00), 27 (после 16:31), 28, 29.
Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 2 (после 3:56), 3 (до 4:23), 11 (после 13:35), 12 (до 14:58), 17 (после 21:26), 18 (до 22:22), 26, 27 (до 1:25).
Фото: vostock-photo/shutterstock
Первая декада июня
1 июня, суббота, 27-й лунный день (до 3:36, позже ориентируйтесь на 28-й лунный день), Луна в Тельце.
Сегодня прекрасный день для классической стрижки – она не только получится очень хорошо, но и на метафизическом уровне весьма позитивно повлияет на ваше материальное положение. Окрашивание тоже будет удачным, правда, рекомендуется избегать неестественных оттенков. Любые домашние процедуры дадут превосходный результат.
2 июня, воскресенье, 28-й лунный день (до 3:56, позже ориентируйтесь на 29-й лунный день), Луна в Близнецах.
Этот день тоже весьма благоприятен для стрижки – она улучшит рост волос, хорошо скажется на их структуре, а также окажет позитивное влияние на ваши взаимоотношения с родственниками и деловыми партнерами. Окрашивание не возбраняется, можно сделать легкое осветление. Все домашние процедуры будут чрезвычайно эффективными.
3 июня, понедельник, 29-й лунный день до 4:23, 30-й лунный день (до 13:02, позже ориентируйтесь на 1-й лунный день), Новолуние, Луна в Близнецах.
Категорически неблагоприятный день стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур. К тому же не стоит тестировать новые шампуни, бальзамы и другие средства по уходу за волосами – вероятна аллергическая реакция.
4 июня, вторник, 1-й лунный день (до 4:58, позже ориентируйтесь на 2-й лунный день), Луна в Раке.
Сегодня тоже не стоит стричься, делать окрашивание и проводить какие-либо процедуры по уходу за волосами, кроме тех, которыми вы занимаетесь ежедневно.
5 июня, среда, 2-й лунный день (до 5:45, позже ориентируйтесь на 3-й лунный день), Луна в Раке.
И этот день неблагоприятен для каких-либо манипуляций с волосами. Единственное, что стоит сделать – подпитать шевелюру и кожу головы маской на основе водорослей, а если у вас секущиеся кончики, то нанесите на них специальное восстанавливающее средство.
Фото: vostock-photo/shutterstock
6 июня, четверг, 3-й лунный день (до 6:46, позже ориентируйтесь на 4-й лунный день), Луна во Льве.
Сегодня лучший день месяца для того, чтобы превратить длинные волосы в короткую стрижку – вы быстро привыкнете к своему новому образу и не пожалеете, что расстались с основной частью шевелюры. В остальных же случаях стричься нежелательно. Окрашивание не возбраняется, правда, не стоит поддаваться сиюминутному порыву выразить с помощью буйства красок свое настроение. Из домашних процедур наиболее эффективными будут укрепляющие и восстанавливающие маски на основе голубой глины.
7 июня, пятница, 4-й лунный день (до 7:59, позже ориентируйтесь на 5-й лунный день), Луна во Льве.
В 4-й лунный день, приходящийся на 6 июня, с 6:46 до 22:15 стричься не стоит; можно сделать первичное или вторичное окрашивание, опрыскивание минеральной водой, укрепляющую маску. После же 22:15 в четверг и до 7:59 в пятницу стрижка будет вполне удачной, при первичном окрашивании рекомендуется использовать пшеничные, золотистые и рыжеватые тона, а дома желательно нанести витаминную маску.
8 июня, суббота, 5-й лунный день (до 9:21, позже ориентируйтесь на 6-й лунный день), Луна во Льве.
Отличный день для стрижки – она получится просто превосходно, а на метафизическом уровне укрепит любовь к вам со стороны окружающих, улучшит какие-то важные для вас навыки, увеличит ваше довольство собой. Окрашивание тоже будет вполне успешным. Однако при всем этом не рекомендуется выходить из привычного образа – вам вряд ли понравится то, что получится. Дома стоит сделать питательную маску с добавлением меда.
9 июня, воскресенье, 6-й лунный день (до 10:46, позже ориентируйтесь на 7-й лунный день), Луна в Деве.
Стрижка, сделанная в 6-й лунный день, приходящийся на 8 июня, и 9-го до 0:44 невероятно украсит вас, подарит вам вдохновение, поспособствует генерированию практически гениальных идей и возникновению несколько фантастических, но вполне реализуемых замыслов; окрашивание тоже получится хорошо; в салоне можно сделать карвинг, а дома побаловать волосы экзотической маской. Непосредственно же 9-го числа после 0:44 и до 10:46 стрижка будет выполнена мастером идеально, а на метафизическом уровне позитивно скажется на решении материальных вопросов, краска при окрашивании ляжет очень ровно, а любые домашние процедуры дадут великолепный результат.
10 июня, понедельник, 7-й лунный день (до 12:11, позже ориентируйтесь на 8-й лунный день), 1-я четверть, Луна в Деве.
В 7-й лунный день, приходящийся на 9 июня, стрижка будет весьма удачной, особенно если вы четко обрисуете мастеру задачу и не позволите ему творить отсебятину – его креативный порыв вряд ли придется вам по вкусу. Окрашивание получится хорошо, однако стоит отдать предпочтение классической гамме натуральных оттенков и избегать неестественных цветов даже в легких штрихах. Все домашние процедуры окажутся очень эффективными. Непосредственно же 10-го числа стричься, делать окрашивание и каким-то другим образом воздействовать на волосы не рекомендуется.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Вторая декада июня
11 июня, вторник, 8-й лунный день (до 13:35, позже ориентируйтесь на 9-й лунный день), Луна в Весах.
В 8-й лунный день, приходящийся на 10 июня, любые манипуляции с волосами не рекомендуются. Непосредственно же 11-го числа стрижка будет весьма удачной, высвободит резервный запас энергии, выявит какие-то скрытые до этого творческие или интеллектуальные способности и поможет вам избавиться от сомнений и рефлексий. Окрашивание не возбраняется, однако пользоваться интенсивными красителями не стоит. Что же касается домашних процедур, то они дадут хороший результат с 00:00 до 3:28, а потом окажутся совершенно бесполезными.
12 июня, среда, 9-й лунный день (до 14:58, позже ориентируйтесь на 10-й лунный день), Луна в Весах.
Крайне неблагоприятный день для любых манипуляций с волосами. Лучше оставить их в покое, а при утренней повседневной укладке избегать асимметричных причесок.
13 июня, четверг, 10-й лунный день (до 16:21, позже ориентируйтесь на 11-й лунный день), Луна в Скорпионе.
В 10-й лунный день, приходящийся на 12 июня, и 13-го до 7:02 можно сделать симметричную стрижку, неконтрастное окрашивание, создать ретро-прическу. Непосредственно же 13-го числа после 7:02 отправляться в парикмахерскую имеет смысл исключительно при условии, что у вас нет проблем с нервной системой; в этом случае стрижка обострит вашу интуицию и сделает вас еще привлекательнее в сексуальном плане, а окрашивание поспособствует мистическому вдохновению. От домашних же процедур в течение всего 10-го лунного дня стоит воздержаться.
14 июня, пятница, 11-й лунный день (до 17:43, позже ориентируйтесь на 12-й лунный день), Луна в Скорпионе.
Сегодня тоже стоит стричься и делать окрашивание только при условии, что у вас не «шалят» нервы; в этом случае стрижка сделает вас решительнее и более отчаянной в самом позитивном смысле этого слова. Окрашивание не возбраняется, а вот домашние процедуры пользы не принесут.
15 июня, суббота, 12-й лунный день (до 19:03, позже ориентируйтесь на 13-й лунный день), Луна в Стрельце.
В 12-й лунный день, приходящийся на 14 июня, и 15-го до 12:02 стрижка при условии отсутствия неврозов, депрессии и застарелых стрессов сделает вас притягательнее для представителей противоположного пола, окрашивание получится как надо, а домашние процедуры окажутся бесполезными. Непосредственно же 15-го числа после 12:02 стрижка в любом случае удастся отменно и притянет к вам интересных людей, яркие события и даже, возможно, пылкую любовь, да и на вашем благосостоянии отразится весьма позитивно; можно поэкспериментировать с формой и цветом, сделать фантазийное окрашивание; в салоне весьма эффективным будет экранирование или ламинирование, каутеризация, а дома отличный результат даст питательная маска на основе молочных продуктов.
Фото: vostock-photo/shutterstock
16 июня, воскресенье, 13-й лунный день (до 20:18, позже ориентируйтесь на 14-й лунный день), Луна в Стрельце.
Вполне благоприятный день для стрижки – она даст вам силы для решения какой-то застарелой проблемы, поможет выйти из замкнутого круга, просто разорвав его, сделает вас смелее в ситуациях, связанных с новыми дорогами и с амурной сферой. Окрашивание не возбраняется, однако от осветления лучше воздержаться. Из домашних процедур наиболее эффективной будет маска на основе жировых компонентов.
17 июня, понедельник, 14-й лунный день (до 21:26, позже ориентируйтесь на 15-й лунный день), Полнолуние, Луна в Козероге.
В 14-й лунный день, приходящийся на 16 июня, удачными будут стрижка, окрашивание, создание нового имиджа с помощью оригинальной прически, радикальная смена цвета волос, маска из меда и оливкового или персикового масла. Непосредственно же 17-го числа в течение всего дня от любых парикмахерских манипуляций стоит воздержаться.
18 июня, вторник, 15-й лунный день (до 22:22, позже ориентируйтесь на 16-й лунный день), Луна в Козероге.
Категорически неблагоприятный день для стрижки – она чревата серьезными проблемами в финансовых и карьерных делах, неприятной зависимостью от очень влиятельных людей, тупиковыми ситуациями в чем-то сейчас для вас крайне важном. От окрашивания и домашних процедур тоже желательно воздержаться.
19 июня, среда, 16-й лунный день (до 23:06, позже ориентируйтесь на 17-й лунный день), Луна в Козероге.
Неподходящий день для стрижки, зато вполне благоприятный для окрашивания, массажа головы и ее мытья хлебом или яичным желтком, питательной маски на основе фруктового или овощного пюре и лечебной с добавлением белой глины.
20 июня, четверг, 17-й лунный день (до 23:40, позже ориентируйтесь на 18-й лунный день), Луна в Водолее.
В 17-й лунный день, приходящийся на 19 июня, и 20-го до 5:00 стричься не рекомендуется; можно сделать окрашивание, массаж головы и питательную маску. Непосредственно же 20-го числа после 5:00 прекрасный момент для стрижки – она откроет перед вами новые горизонты, у вас появятся какие-то оригинальные увлечения, вы привлечете внимание потрясающих людей; окрашивание тоже будет вполне успешным, а вот домашние процедуры пользы не принесут.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Третья декада июня
21 июня, пятница, 18-й лунный день, Луна в Водолее.
Вполне подходящий день для стрижки и окрашивания, можно создать образ, который, как вам кажется, сейчас наиболее точно отражает ваше настроение и психологическое состояние. Однако при этом постарайтесь случайно не скопировать прическу и цвет волос дамы, которая известна повсеместно или с которой вы часто и плотно общаетесь – попадете в неловкое положение. Домашние процедуры будут бесполезными.
22 июня, суббота, 18-й лунный день продолжается (до 0:05, позже ориентируйтесь на 19-й лунный день), Луна в Рыбах.
От 18-го лунного дня осталось всего 5 минут, а потому сразу переходите к рекомендациям для следующей даты.
23 июня, воскресенье, 19-й лунный день (до 0:26, позже ориентируйтесь на 20-й лунный день), Луна в Рыбах.
Крайне неподходящий день для каких бы то ни было манипуляций с волосами. По возможности оставьте их в покое и дайте им отдохнуть от укладочных средств. Единственное, что стоит сделать – ополаскивание водой, настоянной на серебре или отваром крапивы, чистотела или зверобоя. И не появляйтесь на публике без головного убора.
24 июня, понедельник, 20-й лунный день (до 0:42, позже ориентируйтесь на 21-й лунный день), Луна в Рыбах.
Неподходящий день для стрижки и окрашивания. Дома можно нанести легкую питательную маску, но не приготовленную самостоятельно, а приобретенную в магазине.
25 июня, вторник, 21-й лунный день (до 0:57, позже ориентируйтесь на 22-й лунный день), 4-я четверть, Луна в Овне.
И снова неблагоприятный день для стрижки, окрашивания, салонных процедур. Дома рекомендуется ополаскивание минеральной или термальной водой.
Фото: vostock-photo/shutterstock
26 июня, среда, 22-й лунный день (до 1:11, позже ориентируйтесь на 23-й лунный день), Луна в Овне.
И опять от стрижки, окрашивания, салонных процедур стоит воздержаться, так же, как и от домашних масок, ополаскиваний, обертываний, использования фена и стайлера, спиртосодержащих укладочных средств и острых заколок.
27 июня, четверг, 23-й лунный день (до 1:25, позже ориентируйтесь на 24-й лунный день), Луна в Тельце.
Еще один категорически неблагоприятный день для стрижки – она чревата возникновением серьезных проблем со здоровьем и с реализацией новаторских планов. Окрашивание, использование приспособлений для горячей укладки и домашние процедуры тоже не рекомендуются.
28 июня, пятница, 24-й лунный день (до 1:41, позже ориентируйтесь на 25-й лунный день), Луна в Тельце.
В 24-й лунный день, приходящийся на 27 июня, до 16:31 стричься, делать окрашивание и заниматься домашними процедурами не рекомендуется. После же 16:31 в четверг и до 1:41 в пятницу стрижка будет весьма удачной, благоприятно скажется на структуре волос, а на метафизическом уровне хорошо повлияет на ваше финансовое положение и подтолкнет к началу какого-то чрезвычайно успешного коммерческого проекта; окрашивание не возбраняется, однако лучше пользоваться натуральными красителями и использовать естественную гамму; любые домашние процедуры окажутся очень эффективными.
29 июня, суббота, 25-й лунный день (до 1:59, позже ориентируйтесь на 26-й лунный день), Луна в Тельце.
Прекрасный день для стрижки – она принесет вам не только красоту и здоровье волос, но и стабильность в тех сферах вашей жизни, в которых сейчас нет позитивной устойчивости. Окрашивание тоже будет весьма удачным, можно сделать легкое осветление. Все домашние процедуры дадут отличный результат.
30 июня, воскресенье, 26-й лунный день (до 2:22, позже ориентируйтесь на 27-й лунный день), Луна в Близнецах.
Этот день тоже весьма благоприятен для визита в салон. Правда, стоит заранее решить, сколько денег вы готовы потратить, в каких дополнительных салонных процедурах нуждается ваша шевелюра, и что конкретно вы хотите получить «на выходе». К тому же при первичном окрашивании рекомендуется избегать сложных технологий – вы вряд ли будете довольны результатом. А вот все, что вы сделаете для своих волос дома, окажется чрезвычайно эффективным.
Текст: Надежда Попова
Фото: vostock-photo
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