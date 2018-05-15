Календарь стрижки волос на июнь 2018 года

Ну и, разумеется, перед тем, как отправляться в парикмахерскую и дома заниматься «поддерживающей терапией» для волос, не ленимся заглядывать в наш лунный календарь стрижек на июнь 2018 года. И тогда ни пыль, ни чрезмерно активное солнышко, ни перепады уличной и комнатной температур не навредят вашей шевелюре, и она будет радовать красотой и здоровьем.
По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.
Бывает и так, что утро и часть дня вполне благоприятны если и не для всех манипуляций с волосами, то, по крайней мере, для стрижки и окрашивания, а вот потом стоит вообще отменить все парикмахерские процедуры и без особой необходимости шевелюру не трогать.
Для наглядности разберем 21 июня 2018 года: до 13:27 (время московское) можно подстричься, сделать окрашивание, декорировать пряди стразами и… отложить на более удачный момент все дополнительные процедуры по уходу за волосами. После же означенного времени любые манипуляции с шевелюрой навредят ее здоровью, а стрижка – еще и беспрепятственному и успешному течению ваших дел.
Обращаем ваше внимание, что в апреле Луна регулярно переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора. В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:
Лучшие дни для маникюра и педикюра: 4 (после 0:29), 5 (до 15:00), 18 (после 10:19), 19, 20 (до 14:07), 29, 30.
Лучшие дни для эпиляции: 1, 2 (до 23:57), 10, 11.
Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 2 (после 23:57), 3, 4 (до 0:29), 7, 8 (до 1:55), 13, 21 (после 13:27), 22 (до 14:43), 27 (после 20:23), 28.
Первая декада июня
1 июня, пятница, 17-й лунный день (до 23:17, позже ориентируйтесь на 18-й лунный день), Луна в Козероге.
Сегодня не стоит стричься, зато вполне успешным будет окрашивание, а такие домашние процедуры как массаж головы, ее мытье хлебом или яичным желтком, питательные маски на основе овощных пюре и лечебные с добавлением белой глины принесут огромную пользу.
2 июня, суббота, 18-й лунный день (до 23:57, позже ориентируйтесь на 19-й лунный день), Луна в Козероге.
Этот день тоже не подходит для стрижки, но благоприятен для планового окрашивания, укрепляющих и восстанавливающих масок, стоун-массажа головы, ополаскиваний отварами лечебных трав.
3 июня, воскресенье, 19-й лунный день, Луна в Водолее.
Категорически неблагоприятный день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур. К тому же настоятельно рекомендуется не тестировать новые шампуни, бальзамы и укладочные средства.
4 июня, понедельник, 19-й лунный день продолжается (до 0:29, позже ориентируйтесь на 20-й лунный день), Луна в Водолее.
В оставшиеся от 19-го лунного дня 29 минут волосы трогать не стоит; по возможности даже не расчесывайте их.
5 июня, вторник, 20-й лунный день (до 0:55, позже ориентируйтесь на 21-й лунный день), Луна в Рыбах.
Отличный день для стрижки – она поможет вам принять важное решение, избавит от напрасного беспокойства, подарит вдохновение и какие-то поистине гениальные творческие или научные идеи. Окрашивание не возбраняется. В салоне можно попробовать инновационные процедуры, а вот домашние маски и ополаскивания пользы не принесут.
6 июня, среда, 21-й лунный день (до 1:17, позже ориентируйтесь на 22-й лунный день), 4-я четверть, Луна в Рыбах.
Неблагоприятный день для стрижки, окрашивания, салонных процедур. Дома можно сделать легкую питательную или увлажняющую маску, но состав лучше использовать не приготовленный самостоятельно, а купленный в магазине.
7 июня, четверг, 22-й лунный день (до 1:37, позже ориентируйтесь на 23-й лунный день), Луна в Рыбах.
И снова неподходящий день для стрижки и окрашивания, от других манипуляций по уходу за шевелюрой тоже рекомендуется воздержаться. Единственное, что стоит сделать – ополоснуть волосы водой, настоянной на серебре, или отваром крапивы.
8 июня, пятница, 23-й лунный день (до 1:55, позже ориентируйтесь на 24-й лунный день), Луна в Овне.
Крайне неблагоприятный день для каких бы то ни было манипуляций с волосами. Стрижка чревата возникновением проблем со здоровьем, причем как с физическим, так и с психическим; окрашивание сделает пряди сухими и ломкими, а домашние процедуры дадут обратный результат.
9 июня, суббота, 24-й лунный день (до 2:13, позже ориентируйтесь на 25-й лунный день), Луна в Овне.
Еще один неподходящий день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур. К тому же стоит воздержаться от использования приспособлений для горячей укладки, спиртосодержащих укладочных средств, острых заколок. Выходя из дома, не забывайте головной убор, особенно если собираетесь провести на солнышке больше пятнадцати минут.
10 июня, воскресенье, 25-й лунный день (до 2:32, позже ориентируйтесь на 26-й лунный день), Луна в Тельце.
Сегодня тоже стоит воздержаться от стрижки, окрашивания и других манипуляций с волосами, а также от использования фена, стайлера, жестких укладочных средств.
Вторая декада июня
11 июня, понедельник, 26-й лунный день (до 2:54, позже ориентируйтесь на 27-й лунный день), Луна в Тельце.
Вполне благоприятный день для стрижки – она не только получится очень удачной, но и притянет к вам новые финансовые потоки, «подскажет», на чем можно сэкономить, поможет наладить отношения с родственниками. Окрашивание не возбраняется, однако рекомендуется отдать предпочтение натуральным оттенкам и щадящим красителям. Любые домашние процедуры будут весьма эффективными.
12 июня, вторник, 27-й лунный день (до 3:20, позже ориентируйтесь на 28-й лунный день), Луна в Близнецах.
Превосходный день для стрижки – она хорошо скажется на состоянии волос, а на метафизическом уровне позитивно повлияет на вашу карьеру и на ваше материальное положение. При окрашивании можно сделать легкое осветление. Из домашних процедур наиболее эффективными будут те, что направлены на восстановление секущихся кончиков и на укрепление корней.
13 июня, среда, 28-й лунный день до 3:52, 29-й лунный день (до 22:43, позже ориентируйтесь на 1-й лунный день), Новолуние, Луна в Близнецах.
В 28-й лунный день, приходящийся на 12 июня, можно подстричься, сделать окрашивание, провести в салоне процедуру ионизации или дома устроить сеанс длительного бережного расчесывания с приподниманием и проветриванием прядей. Непосредственно же 13-го числа в течение всего дня любые парикмахерские манипуляции нежелательны, так как они крайне негативно скажутся и на состоянии волос, и на общем самочувствии, и на ваших делах.
14 июня, четверг, 1-й лунный день (до 4:37, позже ориентируйтесь на 2-й лунный день), Луна в Раке.
Этот день не подходит ни для стрижки, ни для окрашивания. Домашние процедуры тоже стоит перенести на более благоприятный момент.
15 июня, пятница, 2-й лунный день (до 5:34, позже ориентируйтесь на 3-й лунный день), Луна в Раке.
Сегодня не стоит стричься и делать окрашивание. Зато хороший эффект даст укрепляющая маска для корней на основе голубой глины или водорослей, к тому же желательно в течение дня несколько раз опрыскать волосы минеральной водой.
16 июня, суббота, 3-й лунный день (до 6:44, позже ориентируйтесь на 4-й лунный день), Луна во Льве.
Этот день подходит для стрижки только в том случае, если вы долго носили длинные волосы, а теперь решились сделать ультракороткий «ежик». Окрашивание не возбраняется, однако если у вас ослабленные волосы, то лучше от него воздержаться. Из домашних процедур наиболее эффективными будут питательные, увлажняющие и укрепляющие маски.
17 июня, воскресенье, 4-й лунный день (до 8:03, позже ориентируйтесь на 5-й лунный день), Луна во Льве.
Прекрасный день для стрижки – она не только безусловно украсит вас, но и подарит вам массу творческих идей, укрепит ваши отношения с самыми близкими людьми, повысит вашу самооценку. Если соберетесь делать первичное окрашивание, то стоит отдать предпочтение пшеничным, золотистым, рыжеватым оттенкам или их гармоничному сочетанию. Хорошо получится карвинг. Дома рекомендуется маска на основе меда.
18 июня, понедельник, 5-й лунный день (до 9:26, позже ориентируйтесь на 6-й лунный день), Луна в Деве.
И снова великолепный день для стрижки – она укрепит вас в каком-то важном для вас решении, подарит вдохновение, избавит от негативных мыслей и накопившейся отрицательной энергии. Однако не стоит радикально менять прическу, создавать другой имидж – вам вряд ли будет комфортно в новом образе. То же самое касается и цвета – можно подкрасить корни, а вот непривычные оттенки лучше не использовать. Дома рекомендуется витаминная маска.
19 июня, вторник, 6-й лунный день (до 10:49, позже ориентируйтесь на 7-й лунный день), Луна в Деве.
Этот день тоже благоприятен для стрижки – она оздоровит волосы, а на метафизическом уровне притянет к вам дополнительные духовные и материальные блага, сделает вас чуточку педантичнее, поможет навести порядок в каких-то делах. Окрашивание не возбраняется, однако стоит воздержаться от использования неестественных оттенков. Любые домашние процедуры, направленные на лечение, укрепление, восстановление, дадут отличный результат.
20 июня, среда, 7-й лунный день (до 12:09, позже ориентируйтесь на 8-й лунный день), 1-я четверть, Луна в Весах.
В 7-й лунный день, приходящийся на 19 июня, можно подстричься, сделать окрашивание в натуральной гамме, провести любые домашние процедуры. А вот непосредственно 20-го числа в течение всего дня от каких бы то ни было парикмахерских манипуляций стоит воздержаться.
Третья декада июня
21 июня, четверг, 8-й лунный день (до 13:27, позже ориентируйтесь на 9-й лунный день), Луна в Весах.
Как уже было сказано выше, в 8-й лунный день, приходящийся на 20 июня, волосы лучше оставить в покое. Непосредственно же 21-го числа до 13:27 можно смело стричься и делать окрашивание – все это добавит вам позитивных эмоций, притянет к вам незабываемые впечатления, поможет сбросить негатив, восстановит внутреннюю гармонию. Однако при этом от асимметрии и резких контрастов рекомендуется воздержаться. Домашние процедуры пользы не принесут.
22 июня, пятница, 9-й лунный день (до 14:43, позже ориентируйтесь на 10-й лунный день), Луна в Скорпионе.
Крайне неблагоприятный день для стрижки – она не только негативно скажется на состоянии и здоровье волос, но и поставит вас в зависимое положение от обстоятельств или от кого-то из людей, «породит» спорные вопросы, нарушит плавное течение ваших дел и спровоцирует внутреннюю дисгармонию. Окрашивание и домашние процедуры тоже плохо повлияют на шевелюру.
23 июня, суббота, 10-й лунный день (до 15:57, позже ориентируйтесь на 11-й лунный день), Луна в Скорпионе.
Сегодня стоит стричься только при условии, что у вас нет проблем с нервной системой, в противном случае имеющиеся стрессы, депрессивные состояния, неврозы усугубятся. Окрашивание не возбраняется, а вот от домашних процедур толку не будет.
24 июня, воскресенье, 11-й лунный день (до 17:09, позже ориентируйтесь на 12-й лунный день), Луна в Скорпионе.
И снова рекомендуется стричься лишь при отсутствии проблем с нервной системой. При первичном окрашивании воздержитесь от использования черного цвета и других мрачных оттенков. Домашние процедуры пользы не принесут.
25 июня, понедельник, 12-й лунный день (до 18:18, позже ориентируйтесь на 13-й лунный день), Луна в Стрельце.
В 12-й лунный день, приходящийся на 24 июня, сохраняются рекомендации, данные для 11-го лунного дня. Непосредственно же 25-го числа (после 7:49 и до 18:18) превосходный момент для стрижки – она притянет к вам любовь окружающих, поможет исполнить какую-то вашу мечту, сделает вас энергичнее и стрессоустойчивее. Окрашивание не возбраняется, однако от осветления лучше воздержаться. Дома рекомендуется питательная маска на жировой основе, а в салоне можно провести процедуру каутеризации.
26 июня, вторник, 13-й лунный день (до 19:23, позже ориентируйтесь на 14-й лунный день), Луна в Стрельце.
Вполне подходящий день для стрижки, однако не стоит возвращаться к той прическе, которая была у вас в не самый благополучный период вашей жизни – вместе с ней вернутся и прошлые неприятности. Если же вас сейчас что-то не устраивает в вашем существовании, смените цвет волос – это поможет повернуть непростую ситуацию в более удачное русло. Дома рекомендуется маска на основе молочных продуктов.
27 июня, среда, 14-й лунный день (до 20:23, позже ориентируйтесь на 15-й лунный день), Луна в Козероге.
Сегодня до 17:51 – превосходный момент для визита в салон. Приветствуются смелые эксперименты, можно кардинально поменять прическу и цвет волос, сделать креативную стрижку и фантазийное окрашивание. Хороший эффект дадут экранирование и ламинирование. Дома рекомендуется маска из меда, лимонного сока и оливкового масла. После же 17:51 и до 20:23 стричься не стоит; можно сделать окрашивание, акупунктурный массаж головы, лечебную маску на основе белой глины.
28 июня, четверг, 15-й лунный день (до 21:14, позже ориентируйтесь на 16-й лунный день), Полнолуние, Луна в Козероге.
Категорически неблагоприятный день для стрижки – она крайне негативно скажется на вашей профессиональной деятельности и на финансовом положении, спровоцирует какие-то проблемы с имуществом, да и на здоровье отразится не лучшим образом. От окрашивания, домашних и салонных процедур тоже рекомендуется воздержаться.
29 июня, пятница, 16-й лунный день (до 21:57, позже ориентируйтесь на 17-й лунный день), Луна в Водолее.
Вполне благоприятный день для стрижки – она поможет разобраться в какой-то неясной вам ситуации, снимет напряжение и уберет накопившийся негатив, подарит легкость и жизнерадостность. Можно протестировать новые салонные процедуры, сделать фантазийное многоцветное окрашивание, ионизацию. Домашние маски, ополаскивания и обертывания пользы не принесут.
30 июня, суббота, 17-й лунный день (до 22:32, позже ориентируйтесь на 18-й лунный день), Луна в Водолее.
Прекрасный день для стрижки – она откроет перед вами новый творческий путь, притянет к вам людей, которые помогут увеличить благосостояние и станут вам хорошими друзьями, подарит отличное настроение и интенсивные позитивные эмоции. Окрашивание не возбраняется, но темные оттенки лучше не использовать. Домашние процедуры стоит перенести на более благоприятный момент.
Текст: Надежда Попова
Фото: Shutterstock