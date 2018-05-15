Календарь стрижки волос на июнь 2018 года

Ну и, разумеется, перед тем, как отправляться в парикмахерскую и дома заниматься «поддерживающей терапией» для волос, не ленимся заглядывать в наш лунный календарь стрижек на июнь 2018 года. И тогда ни пыль, ни чрезмерно активное солнышко, ни перепады уличной и комнатной температур не навредят вашей шевелюре, и она будет радовать красотой и здоровьем.

По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.

Бывает и так, что утро и часть дня вполне благоприятны если и не для всех манипуляций с волосами, то, по крайней мере, для стрижки и окрашивания, а вот потом стоит вообще отменить все парикмахерские процедуры и без особой необходимости шевелюру не трогать.

Для наглядности разберем 21 июня 2018 года: до 13:27 (время московское) можно подстричься, сделать окрашивание, декорировать пряди стразами и… отложить на более удачный момент все дополнительные процедуры по уходу за волосами. После же означенного времени любые манипуляции с шевелюрой навредят ее здоровью, а стрижка – еще и беспрепятственному и успешному течению ваших дел.

Обращаем ваше внимание, что в апреле Луна регулярно переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора. В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:

Лучшие дни для маникюра и педикюра: 4 (после 0:29), 5 (до 15:00), 18 (после 10:19), 19, 20 (до 14:07), 29, 30.

Лучшие дни для эпиляции: 1, 2 (до 23:57), 10, 11.

Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 2 (после 23:57), 3, 4 (до 0:29), 7, 8 (до 1:55), 13, 21 (после 13:27), 22 (до 14:43), 27 (после 20:23), 28.