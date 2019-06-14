Календарь стрижки волос на июль 2019 года

Кроме того, не забываем регулярно питать, увлажнять и защищать волосы от чрезмерного ультрафиолета, не делаем окрашивание перед поездкой на море, отправляясь в радикально другой, непривычный климат, проходим процедуру ламинирования и, естественно, перед визитом в салон и домашними манипуляциями по уходу за шевелюрой непременно заглядываем в наш лунный календарь стрижек на июль 2019 года. И тогда ваши волосы в благодарность будут сильными, красивыми, блестящими и, главное, здоровыми.
По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.
Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот – знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день – нет. И это все тоже отражено в нашем календаре. Обращаем ваше внимание, что в июле Луна иногда переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.
В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:
Лучшие дни для маникюра и педикюра: 6 (после 7:24), 7, 8 (до 9:06), 18, 19.
Лучшие дни для эпиляции: 15 (после 2:04), 16 (до 21:04), 26, 27 (до 9:28), 29 (после 14:30), 30, 31 (до 3:15).
Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 2, 10 (после 14:08), 11 (до 15:30), 16 (после 21:04), 17, 20 (после 22:49), 21 (до 23:04), 24 (после 23:46), 25, 31 (после 3:15).
Фото: vostock-photo/shutterstock
Первая декада июля
1 июля, понедельник, 27-й лунный день (до 2:52, позже ориентируйтесь на 28-й лунный день), Луна в Близнецах.
Вполне благоприятный день для стрижки, можно внести в образ запланированные изменения, сделать оригинальное окрашивание, если вы уверены, что оно вам подходит и будет уместно для вашего возраста и вашей специальности. В салоне рекомендуется ионизация, а вот домашние процедуры пользы не принесут.
2 июля, вторник, 28-й лунный день до 3:34, 29-й лунный день (до 22:16, позже ориентируйтесь на 1-й лунный день), Новолуние, полное солнечное затмение, Луна в Раке.
В 28-й лунный день, приходящийся на 1 июля, можно стричься и делать окрашивание, но не стоит вносить в привычную прическу спонтанные коррективы; домашние процедуры позитивного результата не дадут. Непосредственно же 2-го числа в течение всего дня какие-либо манипуляции с волосами не рекомендуются.
3 июля, среда, 1-й лунный день (до 4:29, позже ориентируйтесь на 2-й лунный день), Луна в Раке.
Неблагоприятный день для стрижки, окрашивания, салонных и домашних процедур. Единственное, что стоит сделать – опрыскать волосы минеральной или термальной водой.
4 июля, четверг, 2-й лунный день (до 5:40, позже ориентируйтесь на 3-й лунный день), Луна во Льве.
Этот день тоже не подходит для стрижки, окрашивания и каких-либо процедур по уходу, кроме ежедневных. Зато вы можете определиться с будущей прической, со временем для посещения парикмахерской и с суммой, которую вы в этом месяце готовы потратить на свою голову, а потом позвонить в салон и записаться на прием к мастеру.
5 июля, пятница, 3-й лунный день (до 7:01, позже ориентируйтесь на 4-й лунный день), Луна во Льве.
Прекрасный день для визита в салон. Стрижка не только получится просто изумительно, но и подтолкнет вас к каким-то свершениям на поприще творчества, любви, самосовершенствования, а если вы обожаете свою работу, то и подвигнет на какие-то профессиональные подвиги. Окрашивание тоже будет весьма успешным; если соберетесь делать его впервые, стоит отдать предпочтение рыжеватым, золотистым, пшеничным тонам или их гармоничному сочетанию, например, в технике «сомбре» или «балаяж». Дома рекомендуется витаминная маска.
Фото: vostock-photo/shutterstock
6 июля, суббота, 4-й лунный день (до 8:28, позже ориентируйтесь на 5-й лунный день), Луна в Деве.
И снова отличный день для стрижки – она подарит вдохновение, поспособствует взаимопониманию с теми, кто вам дорог, повысит вашу самооценку. Окрашивание не возбраняется, однако из натуральной гаммы лучше не выходить. Дома рекомендуется маска на основе меда.
7 июля, воскресенье, 5-й лунный день (до 9:55, позже ориентируйтесь на 6-й лунный день), Луна в Деве.
Этот день тоже прекрасно подходит для визита в салон. Правда, не стоит изменять привычному образу и что-то радикально менять. Впрочем, погрешность в 2-3 тона при окрашивании и слегка видоизмененная форма прически вполне допускаются. И, кстати, сделанная сегодня стрижка на метафизическом уровне добавит вашей жизни стабильности и подтолкнет вас к действиям, которые сейчас нужны для обретения каких-то дополнительных благ. Любые домашние процедуры будут весьма эффективными.
8 июля, понедельник, 6-й лунный день (до 11:21, позже ориентируйтесь на 7-й лунный день), Луна в Весах.
Отличный день для стрижки – она получится просто идеально, а на метафизическом уровне подвигнет вас на получение знаний или навыков, которые чуть позже пригодятся вам в работе или в других важных для вас делах и помогут обрести что-то очень желанное. Окрашивание не возбраняется, однако стоит избегать мрачных оттенков и контрастных сочетаний. Домашние процедуры будут эффективными в воскресенье и в понедельник до 9:06, а потом пользы не принесут.
9 июля, вторник, 7-й лунный день (до 12:46, позже ориентируйтесь на 8-й лунный день), 1-я четверть, Луна в Весах.
В 7-й лунный день, приходящийся на 8 июля, можно стричься и делать окрашивание в натуральные оттенки; домашние процедуры никакого позитивного эффекта не дадут. Непосредственно же вторник – не очень благоприятный день для стрижки, по возможности перенесите ее на более подходящий момент; окрашивание тоже вряд ли получится хорошо, а домашние процедуры и вовсе могут оказаться вредоносными.
10 июля, среда, 8-й лунный день (до 14:08, позже ориентируйтесь на 9-й лунный день), Луна в Скорпионе.
В 8-й лунный день, приходящийся на 9 июля, от любых парикмахерских манипуляций стоит воздержаться. 10-го же числа сделанная до 12:28 стрижка подарит вам заряд позитива, поможет избавиться от каких-то волнений, в некотором смысле обновит и «перезагрузит» вас; окрашивание тоже будет очень удачным; в салоне можно сделать ионизацию или дома провести сеанс длительного и бережного расчесывания с приподниманием и проветриванием прядей. А вот после 12:28 и до 14:08 стричься и делать окрашивание рекомендуется только в том случае, если у вас нет проблем с нервной системой.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Вторая декада июля
11 июля, четверг, 9-й лунный день (до 15:30, позже ориентируйтесь на 10-й лунный день), Луна в Скорпионе.
Крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата возникновением стрессовых ситуаций, зависимостью от плохих и злых людей, обстоятельствами, которые негативно скажутся на всех аспектах вашего существования. От окрашивания, салонных и домашних процедур тоже стоит воздержаться.
12 июля, пятница, 10-й лунный день (до 16:49, позже ориентируйтесь на 11-й лунный день), Луна в Стрельце.
При условии отсутствия проблем с нервной системой, сделанная сегодня стрижка поможет максимально высвободить сексуальную энергию, раскрепостит вас, прибавит вам уверенности в своей привлекательности. Окрашивание не возбраняется, а вот домашние процедуры пользы не принесут.
13 июля, суббота, 11-й лунный день (до 18:06, позже ориентируйтесь на 12-й лунный день), Луна в Стрельце.
В 11-й лунный день, приходящийся на 12 июля, с 16:49 до 18:04 какие-либо парикмахерские манипуляции нежелательны. После же 18:04 в пятницу и в субботу до 18:06 стрижка сделает вас смелее, подтолкнет к действиям, на которые вы долго не могли решиться, притянет к вам интересных людей и события, которые в лучшую сторону изменят ваше существование. Окрашивание не возбраняется, однако от осветления стоит воздержаться. Дома рекомендуется питательная маска на основе молочных продуктов.
14 июля, воскресенье, 12-й лунный день (до 19:15, позже ориентируйтесь на 13-й лунный день), Луна в Стрельце.
Отличный день для стрижки – она увеличит вашу привлекательность в глазах представителей противоположного пола, усилит любовь к вам со стороны второй половинки или, если вы пока свободны, то, возможно, поможет вам найти пару, да и на вашем благосостоянии скажется весьма позитивным образом. Окрашивание не возбраняется, однако, как и накануне, от осветления стоит воздержаться. Из домашних процедур наиболее эффективной будет маска на основе жировых компонентов.
15 июля, понедельник, 13-й лунный день (до 20:15, позже ориентируйтесь на 14-й лунный день), Луна в Козероге.
В 13-й лунный день, приходящийся на 14 июля, и 15-го числа до 2:04 можно подстричься, сделать окрашивание, нанести маску из оливкового масла, меда и лимонного сока. После же 2:04 в понедельник стрижка не рекомендуется, зато весьма успешным будет окрашивание, а укрепляющие и лечебные маски на основе белой глины, массаж головы, ее мытье хлебом или яичным желтком, ополаскивания настоем горных трав дадут отличный результат.
Фото: vostock-photo/shutterstock
16 июля, вторник, 14-й лунный день (до 21:04, позже ориентируйтесь на 15-й лунный день), Луна в Козероге.
Неподходящий день для стрижки, зато весьма благоприятный для первичного и вторичного окрашивания, питательных, восстанавливающих и укрепляющих масок, акупунктурного массажа головы и ушных раковин.
17 июля, среда, 15-й лунный день (до 21:41, позже ориентируйтесь на 16-й лунный день), Полнолуние, частное лунное затмение, Луна в Водолее.
Категорически неблагоприятный день для стрижки – она чревата финансовыми и служебными проблемами, ухудшением физического самочувствия, снижением работоспособности. От окрашивания тоже стоит воздержаться, а домашние процедуры не помогут, а серьезно навредят волосам.
18 июля, четверг, 16-й лунный день (до 22:09, позже ориентируйтесь на 17-й лунный день), Луна в Водолее.
В 16-й лунный день, приходящийся на 17 июля, от любых парикмахерских манипуляций стоит воздержаться. Непосредственно же 18-е число – отличный момент для визита в салон. Стрижка поспособствует каким-то важным озарениям, настроит вас на позитив, а процесс ее создания станет для вас превосходным релаксом. Окрашивание тоже будет весьма успешным, можно поиграть с оттенками, близкими к привычному вам цвету. А вот домашние процедуры пользы не принесут.
19 июля, пятница, 17-й лунный день (до 22:31, позже ориентируйтесь на 18-й лунный день), Луна в Водолее.
И снова превосходный день для стрижки – она поможет вам полюбить себя и начать гордиться вашими особенностями и талантами, поспособствует воплощению в реальность каких-то ваших позитивных фантазий и получению выгоды от чего-то такого, что до этого было только вашим хобби и денег не приносило. Окрашивание тоже будет успешным и добавит ярких событийных красок в ваше существование. В салоне можно попробовать какие-нибудь инновационные процедуры, домашние же маски, ополаскивания, обертывания окажутся совершенно бесполезными.
20 июля, суббота, 18-й лунный день (до 22:49, позже ориентируйтесь на 19-й лунный день), Луна в Рыбах.
Неблагоприятный день для стрижки, окрашивания и салонных процедур. Дома можно сделать увлажняющую, питательную или лечебную маску, но лучше использовать состав, приобретенный в специализированном магазине, а не приготовленный самостоятельно.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Третья декада июля
21 июля, воскресенье, 19-й лунный день (до 23:04, позже ориентируйтесь на 20-й лунный день), Луна в Рыбах.
Крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата психологическими проблемами, истеричными состояниями и нарушением плавного течения вашей жизни. От окрашивания и любых процедур по уходу за волосами тоже рекомендуется воздержаться.
22 июля, понедельник, 20-й лунный день (до 23:18, позже ориентируйтесь на 21-й лунный день), Луна в Овне.
В 20-й лунный день, приходящийся на 21 июля (после 23:04), и 22-го числа до 13:01, не стоит стричься и делать окрашивание, зато отличный результат даст лечебная маска. После же 13:01 в понедельник рекомендуется воздержаться не только от стрижки, окрашивания, салонных и домашних процедур, но и от использования приспособлений для горячей укладки и спиртосодержащих укладочных средств.
23 июля, вторник, 21-й лунный день (до 23:31, позже ориентируйтесь на 22-й лунный день), Луна в Овне.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур, использования фена, стайлера и укладочных средств жесткой фиксации.
24 июля, среда, 22-й лунный день (до 23:46, позже ориентируйтесь на 23-й лунный день), Луна в Овне.
И снова стоит воздержаться от любых парикмахерских манипуляций, кроме повседневных, и не пользоваться приспособлениями для горячей укладки – вероятны ожоги, да и на здоровье волос воздействие высоких температур скажется самым негативным образом.
25 июля, четверг, 23-й лунный день, 4-я четверть, Луна в Тельце.
Категорически неблагоприятный день для стрижки – она чревата возникновением серьезных проблем со здоровьем, финансовыми неурядицами, появлением крупных долгов и тотальным непониманием с родственниками. Окрашивание и дополнительные процедуры тоже не рекомендуются, так как крайне негативно скажутся на волосах.
Фото: vostock-photo/shutterstock
26 июля, пятница, 23-й лунный день продолжается (до 0:02, позже ориентируйтесь на 24-й лунный день), Луна в Тельце.
От 23-го лунного дня осталось всего 2 минуты, а потому сразу переходите к рекомендациям для следующей даты.
27 июля, суббота, 24-й лунный день (до 0:23, позже ориентируйтесь на 25-й лунный день), Луна в Близнецах.
Превосходный день для стрижки – она получится просто отлично, а на метафизическом уровне подтолкнет вас к крупным и очень значимым свершениям, весьма благоприятно скажется на вашем финансовом состоянии и социальном статусе, поможет начать нечто такое, чтобы будет долго приносить вам доход или какую-то другую материальную пользу. Окрашивание тоже окажется удачным, можно сделать легкое осветление, правда, стоит воздержаться от использования ненатуральных оттенков. Любые домашние процедуры дадут великолепный результат.
28 июля, воскресенье, 25-й лунный день (до 0:49, позже ориентируйтесь на 26-й лунный день), Луна в Близнецах.
Вполне благоприятный день для визита в салон. Можно сделать креативную стрижку и фантазийное окрашивание, нарастить волосы, украсить их накладными цветными прядями или россыпью стразов. Хорошо на шевелюре скажется салонная ионизация или сеанс домашнего расчесывания – долгого, тщательного, но крайне бережного; остальные же процедуры пользы не принесут.
29 июля, понедельник, 26-й лунный день (до 1:24, позже ориентируйтесь на 27-й лунный день), Луна в Раке.
И снова хороший день для стрижки – она поможет вам перестать беспокоиться по пустякам, сделает вас легче, зарядит позитивом, снимет накопившийся негатив; окрашивание тоже будет весьма удачным, а если хочется каких-то особенных и очень ярких перемен в жизни, включайте фантазию и используйте насыщенные оттенки. Однако при этом не стоит соглашаться на процедуры, которые вам будет буквально навязывать мастер – они окажутся совершенно бесполезными, вы просто зря потратите деньги. Домашние маски тоже никакого эффекта не дадут.
30 июля, вторник, 27-й лунный день (до 2:12, позже ориентируйтесь на 28-й лунный день), Луна в Раке.
В 27-й лунный день, приходящийся на 29 июля, с 1:24 до 14:30 можно стричься и делать окрашивание, играть с формой и цветом, но при этом стоит воздержаться от дополнительных процедур. После же 14:30 в понедельник и во вторник до 2:12 стрижка не рекомендуется, зато весьма удачным будет окрашивание, особенно вторичное, а укрепляющие, лечебные и восстанавливающие маски на основе голубой глины или водорослей дадут превосходный результат.
31 июля, среда, 28-й лунный день (до 3:15, позже ориентируйтесь на 29-й лунный день), Луна во Льве.
Этот день подходит для стрижки исключительно в том случае, если вы долго носили длинные волосы, устали от них, морально готовы к радикальным переменам и твердо убеждены, что «ежик» подарит вам физический и психологический комфорт. Кроме того, сегодня можно сделать первичное или вторичное окрашивание, нанести питательную, увлажняющую или укрепляющую маску, слегка помассировать голову, ополоснуть ее минеральной водой.
Текст: Надежда Попова
Фото: vostock-photo
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