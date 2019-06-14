Календарь стрижки волос на июль 2019 года

Кроме того, не забываем регулярно питать, увлажнять и защищать волосы от чрезмерного ультрафиолета, не делаем окрашивание перед поездкой на море, отправляясь в радикально другой, непривычный климат, проходим процедуру ламинирования и, естественно, перед визитом в салон и домашними манипуляциями по уходу за шевелюрой непременно заглядываем в наш лунный календарь стрижек на июль 2019 года. И тогда ваши волосы в благодарность будут сильными, красивыми, блестящими и, главное, здоровыми.

По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.

Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот – знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день – нет. И это все тоже отражено в нашем календаре. Обращаем ваше внимание, что в июле Луна иногда переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.

В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:

Лучшие дни для маникюра и педикюра: 6 (после 7:24), 7, 8 (до 9:06), 18, 19.

Лучшие дни для эпиляции: 15 (после 2:04), 16 (до 21:04), 26, 27 (до 9:28), 29 (после 14:30), 30, 31 (до 3:15).

Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 2, 10 (после 14:08), 11 (до 15:30), 16 (после 21:04), 17, 20 (после 22:49), 21 (до 23:04), 24 (после 23:46), 25, 31 (после 3:15).