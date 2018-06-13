Календарь стрижки волос на июль 2018 года

Ну и, естественно, перед тем, как отправляться в парикмахерский салон и дома заниматься уходом за волосами, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на июль 2018 года. И тогда ваша шевелюра всегда будет радовать вас блеском, красотой, здоровьем и густотой.

По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.

В этот раз мы не станем для примера подробно разбирать какой-то один день, а поговорим о затмениях: частном солнечном при Луне во Льве, которое состоится 13 июля, и полном лунном при Луне в Водолее, которое произойдет 27-го числа. Оба этих астрологических события будут весь месяц буквально подталкивать нас к креативным переменам в стиле, прическе, цвете волос, однако поддаваться на «провокацию» стоит только в том случае, если вы давно вынашиваете мысли о смене имиджа. Спонтанное же посещение парикмахерского салона приведет к тому, что уже в начале августа вы с удивлением обнаружите, что дела пошли наперекосяк, а стрижка и «колер», которые еще совсем недавно вызывали у вас бурный восторг, заставляют вас испытывать стойкий психологический дискомфорт.

Обращаем ваше внимание, что в июле Луна очень часто переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора. В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:

Лучшие дни для маникюра и педикюра: 1 (до 23:00), 16, 17 (до 23:02), 28 (после 21:04), 29.

Лучшие дни для эпиляции: 7 (после 16:56), 8, 9 (до 20:29), 11 (после 21:24 и до 3:14 12-го числа).

Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 1 (после 23:00), 2 (до 23:24), 6, 12 (после 3:14), 13, 21 (после 14:58), 22 (до 16:09), 27, 28 (до 21:04), 31 (после 22:09).