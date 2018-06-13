Календарь стрижки волос на июль 2018 года

Ну и, естественно, перед тем, как отправляться в парикмахерский салон и дома заниматься уходом за волосами, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на июль 2018 года. И тогда ваша шевелюра всегда будет радовать вас блеском, красотой, здоровьем и густотой.
По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.
В этот раз мы не станем для примера подробно разбирать какой-то один день, а поговорим о затмениях: частном солнечном при Луне во Льве, которое состоится 13 июля, и полном лунном при Луне в Водолее, которое произойдет 27-го числа. Оба этих астрологических события будут весь месяц буквально подталкивать нас к креативным переменам в стиле, прическе, цвете волос, однако поддаваться на «провокацию» стоит только в том случае, если вы давно вынашиваете мысли о смене имиджа. Спонтанное же посещение парикмахерского салона приведет к тому, что уже в начале августа вы с удивлением обнаружите, что дела пошли наперекосяк, а стрижка и «колер», которые еще совсем недавно вызывали у вас бурный восторг, заставляют вас испытывать стойкий психологический дискомфорт.
Обращаем ваше внимание, что в июле Луна очень часто переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора. В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:
Лучшие дни для маникюра и педикюра: 1 (до 23:00), 16, 17 (до 23:02), 28 (после 21:04), 29.
Лучшие дни для эпиляции: 7 (после 16:56), 8, 9 (до 20:29), 11 (после 21:24 и до 3:14 12-го числа).
Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 1 (после 23:00), 2 (до 23:24), 6, 12 (после 3:14), 13, 21 (после 14:58), 22 (до 16:09), 27, 28 (до 21:04), 31 (после 22:09).
Первая декада июля
1 июля, воскресенье, 18-й лунный день (до 23:00, позже ориентируйтесь на 19-й лунный день), Луна в Водолее.
Сегодня вполне благоприятный день для визита в салон. Стрижка на метафизическом уровне поможет вам сделать какой-то важный для вас выбор, снимет напряжение в значимых для вас отношениях. Окрашивание тоже будет удачным. Однако при этом постарайтесь случайно не скопировать прическу дамы, с которой вы дружите или тесно общаетесь на работе, иначе попадете в неловкое положение. К тому же можно попробовать салонные инновационные процедуры, а вот домашние маски, обертывания и ополаскивания пользы не принесут.
2 июля, понедельник, 19-й лунный день (до 23:24, позже ориентируйтесь на 20-й лунный день), Луна в Рыбах.
Крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата резким ухудшением отношений с окружающими, возникновением невнятных, запутанных и чрезвычайно негативных ситуаций, зависимостью от людей и обстоятельств. От окрашивания тоже стоит воздержаться – не исключены аллергические реакции. Домашние и салонные процедуры дадут диаметрально противоположный результат.
3 июля, вторник, 20-й лунный день (до 23:44, позже ориентируйтесь на 21-й лунный день), Луна в Рыбах.
Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания. Дома можно сделать легкую питательную маску и ополоснуть волосы отваром ромашки или крапивы.
4 июля, среда, 21-й лунный день, Луна в Рыбах.
Снова стоит воздержаться от стрижки, окрашивания и салонных процедур. Дома рекомендуется увлажняющая маска, но не приготовленная самостоятельно, а приобретенная в магазине.
5 июля, четверг, 21-й лунный день продолжается (до 0:02, позже ориентируйтесь на 22-й лунный день), Луна в Овне.
Сразу переходите к рекомендациям для 22-го лунного дня.
6 июля, пятница, 22-й лунный день (до 0:19, позже ориентируйтесь на 23-й лунный день), 4-я четверть, Луна в Овне.
Неподходящий день для визита в салон и для домашних парикмахерских процедур. К тому же рекомендуется воздержаться от использования приспособлений для горячей укладки и укладочных средств жесткой фиксации.
7 июля, суббота, 23-й лунный день (до 0:37, позже ориентируйтесь на 24-й лунный день), Луна в Тельце.
И снова крайне неблагоприятный день для посещения парикмахерской. Стрижка чревата возникновением серьезных проблем со здоровьем, а окрашивание навредит структуре волос. Домашние процедуры не только окажутся бесполезными, но и могут спровоцировать появление секущихся кончиков и перхоти. К тому же, как и накануне, стоит воздержаться от использования фена, стайлера, спиртосодержащих укладочных средств и острых заколок.
8 июля, воскресенье, 24-й лунный день (до 0:56, позже ориентируйтесь на 25-й лунный день), Луна в Тельце.
Прекрасный день для стрижки – она не только позитивно скажется на состоянии волос, но и поможет вам решиться на какое-то крайне выгодное предприятие, притянет к вам новые финансовые потоки, подтолкнет к необходимым сейчас действиям по достижению психологического и физического комфорта. Окрашивание не возбраняется, однако лучше отдать предпочтение естественным оттенкам и щадящим красителям. Любые домашние процедуры будут весьма успешными.
9 июля, понедельник, 25-й лунный день (до 1:19, позже ориентируйтесь на 26-й лунный день), Луна в Близнецах.
Сегодня отличный день для визита в салон. Стрижка получится очень хорошо, а на метафизическом уровне поможет вам решить какие-то материальные проблемы, наладить отношения с родственниками, улучшить самочувствие. Окрашивание тоже будет удачным, можно сделать легкое осветление. Все домашние процедуры дадут превосходный результат.
10 июля, вторник, 26-й лунный день (до 1:48, позже ориентируйтесь на 27-й лунный день), Луна в Близнецах.
И снова вполне благоприятный день для стрижки – она подарит вам легкость, поможет изменить взгляд на какую-то тревожащую вас ситуацию, научит радоваться мелочам. При окрашивании можно добавить несколько оттенков основного цвета, сделав колорирование в одной гамме. Удачным будет и карвинг. А вот от процедур, настойчиво рекламируемых вам парикмахером, стоит воздержаться – пользы они не принесут, вы только напрасно потратите деньги. Домашние маски тоже окажутся неэффективными.
Вторая декада июля
11 июля, среда, 27-й лунный день (до 2:25, позже ориентируйтесь на 28-й лунный день), Луна в Раке.
Этот день тоже подходит для стрижки – она поднимет вам настроение, притянет к вам яркие интересные события, поможет увеличить круг общения. Окрашивание будет удачным, но привычный цвет лучше не менять. Домашние процедуры пользы не принесут.
12 июля, четверг, 28-й лунный день (до 3:14, позже ориентируйтесь на 29-й лунный день), Луна в Раке.
Неблагоприятный день для стрижки. Можно сделать первичное или вторичное окрашивание, нанести дома укрепляющую маску на основе голубой глины или водорослей, слегка помассировать голову.
13 июля, пятница, 29-й лунный день до 4:18, 30-й лунный день (до 5:47, позже ориентируйтесь на 1-й лунный день), Новолуние, частное солнечное затмение, Луна во Льве.
Крайне неблагоприятный день для любых манипуляций с волосами, не стоит даже пробовать какую-то новую укладку, пользоваться расческой с острыми зубьями, мыть голову очень горячей водой.
14 июля, суббота, 1-й лунный день (до 5:35, позже ориентируйтесь на 2-й лунный день), Луна во Льве.
Этот день тоже не подходит для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур. При нахождении на солнышке обязательно надевайте головной убор – сегодня ультрафиолет особенно разрушительно подействует на структуру волос.
15 июля, воскресенье, 2-й лунный день (до 6:59, позже ориентируйтесь на 3-й лунный день), Луна в Деве.
Неподходящий день для стрижки и других манипуляций с волосами. Единственное, что стоит сделать – нанести на кончики средство, предотвращающее их сечение. К тому же рекомендуется полистать парикмахерские журналы или побродить по тематическим сайтам и выбрать будущую прическу, определиться с цветом, подумать, какие салонные процедуры вам необходимы в ближайшем месяце. А потом подобрать удобное вам и благоприятное по лунному календарю время для визита в салон, позвонить туда и записаться на прием к мастеру.
16 июля, понедельник, 3-й лунный день (до 8:26, позже ориентируйтесь на 4-й лунный день), Луна в Деве.
Прекрасный день для стрижки – она не только получится идеально, но и оздоровит волосы, снимет усталость и накопившийся негатив, притянет к вам дополнительные блага. Окрашивание тоже будет удачным – краска ляжет ровно и ничем не навредит шевелюре. Любые домашние процедуры дадут великолепный результат.
17 июля, вторник, 4-й лунный день (до 9:50, позже ориентируйтесь на 5-й лунный день), Луна в Весах.
Этот день тоже благоприятен для стрижки, особенно удачными получатся ретро-варианты причесок. При первичном окрашивании стоит избегать неестественных оттенков – их присутствие на вашей голове не лучшим образом скажется на вашем реноме. Домашние процедуры, направленные на укрепление, питание, восстановление волос, окажутся весьма эффективными.
18 июля, среда, 5-й лунный день (до 11:11, позже ориентируйтесь на 6-й лунный день), Луна в Весах.
Сегодня вполне подходящий день для стрижки и окрашивания, однако из привычного образа лучше не выходить, чтобы не нарушать внутреннюю гармонию, а потому рекомендуется только освежить форму и цвет. Салонные и домашние процедуры пользы не принесут.
19 июля, четверг, 6-й лунный день (до 12:29, позже ориентируйтесь на 7-й лунный день), 1-я четверть, Луна в Весах.
В 6-й лунный день, приходящийся на 18 июля, стрижка будет удачной, а на метафизическом уровне добавит вам спокойствия, избавит от каких-то переживаний, поможет с наименьшими потерями выйти из некой сложной ситуации. Окрашивание не возбраняется, однако если оно первичное, то стоит избегать черного цвета и других мрачных оттенков. Ассиметричные прически и домашние процедуры тоже не рекомендуются. Непосредственно же 19-го числа в течение всего дня от любых парикмахерских манипуляций желательно воздержаться.
20 июля, пятница, 7-й лунный день (до 13:45, позже ориентируйтесь на 8-й лунный день), Луна в Скорпионе.
В 7-й лунный день, приходящийся на 19 июля, как уже было сказано выше, стричься, делать окрашивание и проводить домашние процедуры не стоит. Непосредственно же 20-го числа можно отправляться в парикмахерскую только при условии, что у вас нет проблем с нервной системой, в противном случае негативное состояние усугубится; от домашних манипуляций по уходу за волосами толку не будет.
Третья декада июля
21 июля, суббота, 8-й лунный день (до 14:58, позже ориентируйтесь на 9-й лунный день), Луна в Скорпионе.
Сегодня, как и 20 июля, стричься и делать окрашивание можно только в том случае, если вы не являетесь обладательницей застарелого стресса, депрессии, невроза. Если с нервной системой все в порядке, стрижка поможет обновить энергию, подтолкнет к действиям, на которые вы ранее почему-то не решались, добавит вам сексуальности. Домашние процедуры будут бесполезными.
22 июля, воскресенье, 9-й лунный день (до 16:09, позже ориентируйтесь на 10-й лунный день), Луна в Стрельце.
Крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата крупными неприятностями во многих сферах жизнедеятельности, разладом в отношениях с окружающими, появлением врагов. От окрашивания и домашних процедур тоже рекомендуется воздержаться.
23 июля, понедельник, 10-й лунный день (до 17:15, позже ориентируйтесь на 11-й лунный день), Луна в Стрельце.
Прекрасный день для стрижки – она сделает вас решительнее, избавит от негативной энергии, притянет к вам новые знания и приятные знакомства. Окрашивание не возбраняется, но от осветления лучше воздержаться. В салоне можно провести процедуру каутеризации, а дома рекомендуется маска на жировой основе с добавлением меда.
24 июля, вторник, 11-й лунный день (до 18:17, позже ориентируйтесь на 12-й лунный день), Луна в Стрельце.
Отличный день для стрижки – она подарит вам силы на какие-то новые и весьма впечатляющие свершения, увеличит круг ваших друзей, поможет решиться на поездку, о которой вы давно мечтаете. Окрашивание тоже будет удачным, однако осветление лучше не делать. В салоне можно провести процедуру ламинирования, экранирования или глазирования, а дома хороший эффект даст питательная маска на основе молочных продуктов.
25 июля, среда, 12-й лунный день (до 19:11, позже ориентируйтесь на 13-й лунный день), Луна в Козероге.
Неблагоприятный день для стрижки, зато вполне подходящий для вторичного и первичного окрашивания. К тому же можно нанести лечебную или восстанавливающую маску на основе белой глины, сделать массаж головы и вымыть ее хлебом или яичным желтком, ополоснуть волосы отваром горных трав.
26 июля, четверг, 13-й лунный день (до 19:56, позже ориентируйтесь на 14-й лунный день), Луна в Козероге.
Сегодня стричься тоже не стоит, а вот окрашивание будет весьма удачным. К тому же хороший эффект даст питательная маска на основе фруктового или овощного пюре, можно сделать стоун-массаж головы, нанести укрепляющий состав, рецепт которого в вашей семье передается из поколения в поколение.
27 июля, пятница, 14-й лунный день (до 20:34, позже ориентируйтесь на 15-й лунный день), Полнолуние, полное лунное затмение, Луна в Водолее.
Категорически неблагоприятный день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур. При расчесывании волос будьте очень осторожны и постарайтесь не повредить кожу головы – даже микротравмы окажутся весьма болезненными и будут заживать очень долго.
28 июля, суббота, 15-й лунный день (до 21:04, позже ориентируйтесь на 16-й лунный день), Луна в Водолее.
Этот день тоже крайне неблагоприятен для стрижки – она чревата ссорами, неожиданным разрывом важных для вас отношений, отсутствием конструктивных идей и творческим кризисом. От других манипуляций с волосами также рекомендуется воздержаться.
29 июля, воскресенье, 16-й лунный день (до 21:29, позже ориентируйтесь на 17-й лунный день), Луна в Водолее.
Прекрасный день для стрижки – она «снабдит» вас гениальными идеями, воодушевлением, новыми и весьма жизнеспособными планами, поможет избавиться от негативной энергии, улучшит психологический настрой. Окрашивание не возбраняется, но привычный цвет лучше не менять, можно только разбавить его прядками в гамме основного «колера». В салоне вы можете попробовать инновационные процедуры, а вот домашние маски, ополаскивания и обертывания пользы не принесут.
30 июля, понедельник, 17-й лунный день (до 21:50, позже ориентируйтесь на 18-й лунный день), Луна в Рыбах.
Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания. Дома можно нанести покупную лечебную или питательную маску на основе водорослей.
31 июля, вторник, 18-й лунный день (до 22:09, позже ориентируйтесь на 19-й лунный день), Луна в Рыбах.
Этот день тоже не подходит для стрижки, окрашивания и салонных процедур. Дома рекомендуется маска для укрепления корней, но не приготовленная самостоятельно, а приобретенная в магазине и обязательно имеющая многочисленные позитивные отзывы потребителей.
Текст: Надежда Попова
Фото: Shutterstock