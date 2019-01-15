Календарь стрижки волос на февраль 2019 года

Ну и, естественно, перед тем, как отправляться в салон и дома заниматься питанием, увлажнением, восстановлением, лечением и укреплением волос, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на февраль 2019 года. И тогда ваша шевелюра всегда будет радовать вас красотой, здоровьем и густотой.
По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется. Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот – знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день – нет. И это все тоже отражено в нашем календаре.
Обращаем ваше внимание, что в феврале Луна периодически переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.
В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:
Лучшие дни для маникюра и педикюра: 4 (после 8:28), 5, 19 (после 17:46), 20, 21 (до 17:16).
Лучшие дни для эпиляции: 1, 2, 28 (после 9:47).
Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 3, 4 (до 8:28), 12 (после 10:57), 13 (до 11:20), 18 (после 15:56), 19 (до 17:25), 22 (после 21:52), 23 (до 23:16), 27, 28 (до 4:12).
Первая декада февраля
1 февраля, пятница, 26-й лунный день (до 6:18, позже ориентируйтесь на 27-й лунный день), Луна в Козероге.
Вполне благоприятный день для стрижки и для парикмахерских экспериментов, можно поиграть с формой и цветом, однако при этом не рекомендуется делать осветление волос и идти на поводу у мастера, активно предлагающего провести какие-либо незапланированные вами процедуры. Дома хороший эффект даст маска на основе жировых компонентов.
2 февраля, суббота, 27-й лунный день (до 7:11, позже ориентируйтесь на 28-й лунный день), Луна в Козероге.
Неподходящий день для стрижки, зато вполне благоприятный для первичного и вторичного окрашивания, для точечного массажа головы и ее мытья хлебом или яичным желтком, для любых питательных масок, для нанесения лечебных составов на основе белой глины, для ополаскиваний настоями и отварами горных трав. К тому же можно сделать теплое обертывание, направленное на укрепление корней волос.
3 февраля, воскресенье, 28-й лунный день (до 7:54, позже ориентируйтесь на 29-й лунный день), Луна в Водолее.
Сегодня от стрижки тоже рекомендуется воздержаться. Можно сделать окрашивание; хороший результат дадут укрепляющие и восстанавливающие маски и релаксационный массаж головы.
4 февраля, понедельник, 29-й лунный день (до 8:28, позже ориентируйтесь на 30-й лунный день), Луна в Водолее.
Крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата возникновением стесненных обстоятельств, появлением всевозможных рефлексий и резкими конфликтами с окружающими. От окрашивания, салонных и домашних процедур, тестирования новых средств по уходу за волосами тоже рекомендуется воздержаться.
5 февраля, вторник, 30-й лунный день до 0:04, 1-й лунный день (до 8:55, позже ориентируйтесь на 2-й лунный день), Новолуние, Луна в Водолее.
Сегодня нежелательно стричься, делать окрашивание и проводить какие-либо другие парикмахерские манипуляции. Единственное, что пойдет на пользу волосам – сеанс длительного и тщательного, но крайне бережного расчесывания с приподниманием и проветриванием прядей.
6 февраля, среда, 2-й лунный день (до 9:16, позже ориентируйтесь на 3-й лунный день), Луна в Рыбах.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур. Зато вы можете полистать парикмахерские журналы или побродить по тематическим сайтам и решить, какую прическу вы хотите видеть у себя на голове. Прислушивайтесь к своей интуиции – она подскажет, в каком образе вам на данном этапе будет наиболее комфортно в психологическом плане.
7 февраля, четверг, 3-й лунный день (до 9:34, позже ориентируйтесь на 4-й лунный день), Луна в Рыбах.
Этот день не подходит для стрижки и окрашивания, зато он вполне благоприятен для лечебных процедур, причем как для корней волос и кожи головы, так и для поврежденных кончиков. К тому же можно сделать ополаскивание настоем крапивы, чистотела, зверобоя или серебряной водой.
8 февраля, пятница, 4-й лунный день (до 9:51, позже ориентируйтесь на 5-й лунный день), Луна в Овне.
И снова от основных парикмахерских манипуляций стоит воздержаться, к тому же не рекомендуется экспериментировать с составами для масок. Если возникнет непреодолимое желание чем-нибудь подпитать или полечить волосы, воспользуйтесь проверенными рецептами.
9 февраля, суббота, 5-й лунный день (до 10:06, позже ориентируйтесь на 6-й лунный день), Луна в Овне.
Этот день тоже не подходит для стрижки, окрашивания, салонных и домашних процедур. К тому же не рекомендуется пользоваться приспособлениями для горячей укладки и чрезмерно интенсивными укладочными средствами. Незнакомые шампуни, бальзамы и ополаскиватели также лучше не использовать.
10 февраля, воскресенье, 6-й лунный день (до 10:21, позже ориентируйтесь на 7-й лунный день), Луна в Овне.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур, использования фена, щипцов для завивки и утюжка для выпрямления, спиртосодержащих укладочных средств. К тому же не стоит надевать тугие декоративные головные повязки и пользоваться шпильками.
Вторая декада февраля
11 февраля, понедельник, 7-й лунный день (до 10:38, позже ориентируйтесь на 8-й лунный день), Луна в Тельце.
В 7-й лунный день, приходящийся на 10 февраля, какие-либо парикмахерские манипуляции и использование приспособлений для горячей укладки не рекомендуются. Непосредственно же 11-го числа (после 4:27) стрижка будет весьма удачной, окрашивание получится очень хорошо, а любые домашние процедуры дадут великолепный результат.
12 февраля, вторник, 8-й лунный день (до 10:57, позже ориентируйтесь на 9-й лунный день), Луна в Тельце.
Прекрасный день для стрижки – она обновит энергию, отлично скажется на здоровье волос и на общем самочувствии, а на метафизическом уровне откроет перед вами какие-то новые возможности в финансовом плане. Окрашивание не возбраняется, можно сделать легкое осветление, однако при этом от использования неестественных оттенков стоит воздержаться. Все домашние процедуры будут весьма успешными.
13 февраля, среда, 9-й лунный день (до 11:20, позже ориентируйтесь на 10-й лунный день), 1-я четверть, Луна в Близнецах.
Крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата денежными потерями и появлением долгов, да и на общем состоянии организма скажется не самым лучшим образом. От окрашивания, салонных и домашних процедур тоже стоит воздержаться.
14 февраля, четверг, 10-й лунный день (до 11:50, позже ориентируйтесь на 11-й лунный день), Луна в Близнецах.
В 10-й лунный день, приходящийся на 13 февраля, от каких-либо парикмахерских манипуляций стоит воздержаться. Непосредственно же 14-го числа (до 11:50) стрижка будет весьма удачной, избавит вас от накопившейся негативной энергии, подарит вам легкость и надолго зарядит хорошим настроением; окрашивание не возбраняется, можно добавить красок и воспользоваться неприродной палитрой, а вот домашние процедуры пользы не принесут.
15 февраля, пятница, 11-й лунный день (до 12:31, позже ориентируйтесь на 12-й лунный день), Луна в Раке.
Вполне благоприятный день для стрижки – она подарит вам заряд бодрости и оптимизма, избавит от каких-то дурных, печальных, неприятных мыслей, несколько облегчит восприятие действительности. Можно сделать фантазийное окрашивание. Домашние же процедуры будут совершенно бесполезными.
16 февраля, суббота, 12-й лунный день (до 13:25, позже ориентируйтесь на 13-й лунный день), Луна в Раке.
В 12-й лунный день, приходящийся на 15 февраля, с 12:31 до 17:02 можно стричься, делать окрашивание, карвинг и традиционную химическую завивку; в салоне рекомендуется процедура ионизации, а дома лучше воздержаться от нанесения масок и других составов. После же 17:02 в пятницу и до 13:25 в субботу стрижка будет удачной только в том случае, если вы долго носили длинные волосы, а теперь решились на ультракороткий «ежик», зато домашние процедуры, направленные на укрепление корней и на питание шевелюры, дадут превосходный результат, да и окрашивание не возбраняется.
17 февраля, воскресенье, 13-й лунный день (до 14:34, позже ориентируйтесь на 14-й лунный день), Луна во Льве.
Неподходящий день для стрижки, зато вполне благоприятный для окрашивания и для нанесения тех укрепляющих, питающих и восстанавливающих составов, рецепты которых передаются в вашей семье из поколения в поколение.
18 февраля, понедельник, 14-й лунный день (до 15:56, позже ориентируйтесь на 15-й лунный день), Луна во Льве.
В 14-й лунный день, приходящийся на 17 февраля, с 14:34 до 18:20 стоит стричься только в том случае, если вы радикально избавляетесь от длинных и давно надоевших волос, окрашивание не возбраняется, а из домашних процедур наиболее эффективными будут лечебные с использованием составов на основе водорослей. После же 18:20 в воскресенье и непосредственно в понедельник до 15:56 стрижка получится просто великолепной, притянет к вам любовь окружающих, подарит вам мощный прилив вдохновения, подвигнет вас на великие дела и существенно поднимет вам самооценку; окрашивание тоже будет удачным, правда, при первичном стоит отдать предпочтение рыжеватым, пшеничным или золотистым тонам; дома рекомендуется маска на основе меда.
19 февраля, вторник, 15-й лунный день (до 17:25, позже ориентируйтесь на 16-й лунный день), Полнолуние, Луна в Деве.
Категорически неподходящий день для стрижки – она чревата резким снижением самооценки, болезненными ударами по самолюбию, творческим кризисом и ухудшением взаимоотношений с окружающими. От окрашивания и домашних процедур тоже рекомендуется воздержаться.
20 февраля, среда, 16-й лунный день (до 18:56, позже ориентируйтесь на 17-й лунный день), Луна в Деве.
Хороший день для стрижки – она благоприятно скажется на здоровье волос, а на метафизическом уровне примирит вас с какой-то нервирующей вас ситуацией. Окрашивание не возбраняется, однако неестественные оттенки лучше не использовать. Любые домашние процедуры будут весьма эффективными.
Третья декада февраля
21 февраля, четверг, 17-й лунный день (до 20:25, позже ориентируйтесь на 18-й лунный день), Луна в Весах.
Прекрасный день для стрижки – она притянет к вам дополнительные материальные и духовные блага, а в чем-то даже существенно облегчит вам жизнь. Окрашивание тоже будет удачным. Однако при этом после 17:16 не рекомендуются асимметрия в прическе и резкие контрасты в окрашивании, а любые домашние процедуры окажутся совершенно бесполезными.
22 февраля, пятница, 18-й лунный день (до 21:52, позже ориентируйтесь на 19-й лунный день), Луна в Весах.
Вполне подходящий день для стрижки – она наиболее гармоничным образом подчеркнет самые лучшие ваши внутренние качества и подарит вам душевное равновесие, однако настоятельно рекомендуется избегать асимметрии, так же, как и многоцветного окрашивания, резких контрастов, черного цвета. Домашние процедуры пользы не принесут.
23 февраля, суббота, 19-й лунный день (до 23:16, позже ориентируйтесь на 20-й лунный день), Луна в Скорпионе.
Крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата душевным «раздраем», многочисленными двусмысленными ситуациями, которые плохо скажутся на вашей репутации, сильными сомнениями, которые помешают вам вовремя принять какое-то важное решение. От окрашивания, домашних и салонных процедур тоже стоит воздержаться.
24 февраля, воскресенье, 20-й лунный день, Луна в Скорпионе.
Сегодня стоит стричься только при условии, что у вас все в порядке с нервной системой и нет застарелых стрессов, неврозов, депрессии, в противном случае негативные состояния усугубятся; окрашивание и любые процедуры по уходу за волосами тоже лучше перенести на более благоприятный день. Ну а если нервишки не шалят, визит в парикмахерскую будет весьма успешным, а вот от домашних масок все равно рекомендуется воздержаться.
25 февраля, понедельник, 20-й лунный день продолжается (до 0:37, позже ориентируйтесь на 21-й лунный день), Луна в Скорпионе.
В оставшиеся от 20-го лунного дня 37 минут с волосами лучше ничего не делать, зато можно слегка помассировать голову и ушные раковины – это благоприятно скажется и на здоровье шевелюры, и на вашем психологическом состоянии.
26 февраля, вторник, 21-й лунный день (до 1:55, позже ориентируйтесь на 22-й лунный день), 4-я четверть, Луна в Стрельце.
В 21-й лунный день, приходящийся на 25 февраля, визит в салон будет успешным только если у вас стальные нервы, в противном случае результат окажется непредсказуемым и вряд ли позитивным. Непосредственно же 26-го числа в течение всего дня какие-либо парикмахерские манипуляции не рекомендуются.
27 февраля, среда, 22-й лунный день (до 3:07, позже ориентируйтесь на 23-й лунный день), Луна в Стрельце.
Неблагоприятный день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур, к тому же стоит воздержаться от мытья головы слишком горячей водой и от создания чрезмерно экстравагантной прически.
28 февраля, четверг, 23-й лунный день (до 4:12, позже ориентируйтесь на 24-й лунный день), Луна в Козероге.
Категорически неподходящий день для стрижки – она чревата возникновением серьезных проблем со здоровьем, в том числе – травмами бытового и спортивного характера. Окрашивание и домашние процедуры тоже настоятельно не рекомендуются. К тому же если у вас длинные волосы, то лучше собрать их в аккуратную классическую прическу, а не оставлять распущенными.
Текст: Надежда Попова
Фото: Shutterstock
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