Календарь стрижки волос на февраль 2019 года

Ну и, естественно, перед тем, как отправляться в салон и дома заниматься питанием, увлажнением, восстановлением, лечением и укреплением волос, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на февраль 2019 года. И тогда ваша шевелюра всегда будет радовать вас красотой, здоровьем и густотой.

По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется. Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот – знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день – нет. И это все тоже отражено в нашем календаре.

Обращаем ваше внимание, что в феврале Луна периодически переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.

В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:

Лучшие дни для маникюра и педикюра: 4 (после 8:28), 5, 19 (после 17:46), 20, 21 (до 17:16).

Лучшие дни для эпиляции: 1, 2, 28 (после 9:47).

Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 3, 4 (до 8:28), 12 (после 10:57), 13 (до 11:20), 18 (после 15:56), 19 (до 17:25), 22 (после 21:52), 23 (до 23:16), 27, 28 (до 4:12).