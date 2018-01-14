В феврале продолжаем интенсивный уход за волосами, чаще пользуемся салонными услугами, помогающими сохранять цветущий вид и здоровье шевелюры, а дома делаем упор на витаминные, питательные, увлажняющие маски и на профилактические релаксационные обертывания с эфирными маслами.

Ну и, естественно, перед тем, как отправляться в парикмахерскую и заниматься домашними процедурами, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на февраль 2018 года. И тогда волосы всегда будут радовать силой, блеском и красотой. По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание, — время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется. В этот раз мы не будем для наглядности разбирать какое-то конкретное число, а расскажем о солнечном затмении, которое ожидается 15 февраля в 23:52 (по московскому времени). Это астрологическое явление в течение всего месяца будет провоцировать возникновение желания резко сменить прическу и цвет волос, попробовать нечто ультрасовременное в плане ухода за шевелюрой, поэкспериментировать со своим имиджем. Однако от резких и спонтанных перемен стоит воздержаться, так как ни радикально новая стрижка, ни перекрашивание из брюнетки в блондинку (и наоборот) на пользу не пойдет. Более того, это может привести к негативным трансформациям в тех областях вашей жизнедеятельности, в которых сейчас вас все вполне устраивает. Обращаем ваше внимание, что в феврале Луна регулярно переходит в другой знак зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора. В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус: Лучшие дни для маникюра и педикюра: 1 (после 22:13), 2, 3 (до 21:08), 13 (после 18:11), 15 (с 7:51 до 23:52). Лучшие дни для эпиляции: 11, 12, 13 (до 18:11). Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 3 (после 21:08), 4 (до 22:26), 8, 14, 15 (после 23:52), 16, 23 (10:50), 24 (до 11:28).

Первая декада февраля 1 февраля, четверг, 16-й лунный день (до 18:22, позже ориентируйтесь на 17-й лунный день), Луна в Деве. Отличный день для визита в салон. Стрижка подарит вам вдохновение, повысит вашу самооценку, притянет к вам позитивное внимание окружающих и удачу. Окрашивание тоже будет успешным, однако если соберетесь делать его впервые или после долгого перерыва, то отдайте предпочтение золотистым, пшеничным, рыжеватым тонам или их гармоничному сочетанию. Дома рекомендуется медовая или витаминная маска. 2 февраля, пятница, 17-й лунный день (до 19:46, позже ориентируйтесь на 18-й лунный день), Луна в Деве. Превосходный день для стрижки — она на метафизическом уровне притянет к вам новые материальные блага и поможет наладить отношения с родственниками, а на физическом — существенно оздоровит волосы. Окрашивание будет весьма удачным — краска ляжет ровно и долго не потускнеет. Любые домашние процедуры окажутся чрезвычайно эффективными. 3 февраля, суббота, 18-й лунный день (до 21:08, позже ориентируйтесь на 19-й лунный день), Луна в Деве. И снова благоприятный день для стрижки — она поможет вам заново оценить себя, найти в себе какие-то уникальные достоинства, украсит вас и принесет пользу волосам. Окрашивание не возбраняется, однако не стоит делать многоцветное колорирование и использовать неестественные оттенки. Из домашних процедур наиболее эффективными будут маски, дающие двойной результат, например, питающе-увлажняющие. 4 февраля, воскресенье, 19-й лунный день (до 22:26, позже ориентируйтесь на 20-й лунный день), Луна в Весах. Крайне неблагоприятный день для стрижки — она чревата возникновением сомнений, которые помешают вам сделать правильный выбор или на достаточно долгое время отравят вам существование. От окрашивания тоже лучше воздержаться — велика вероятность аллергической реакции. Домашние процедуры не помогут, а навредят. 5 февраля, понедельник, 20-й лунный день (до 23:42, позже ориентируйтесь на 21-й лунный день), Луна в Весах. Отличный день для стрижки — она подарит вам душевное равновесие, что-то гармонизирует в вашем существовании, поможет «договориться с собой». Окрашивание не возбраняется, однако стоит избегать черного цвета и других мрачных оттенков. Домашние и салонные процедуры будут бесполезными.

6 февраля, вторник, 21-й лунный день, Луна в Скорпионе. День подходит для визита в салон только в том случае, если у вас нет проблем с нервной системой. При отсутствии неврозов, депрессии и застарелого стресса стрижка окажется весьма удачной, сделает вас еще более сексуальной, поможет решиться на какую-то авантюру или на пикантное приключение. Окрашивание не возбраняется, однако привычный цвет лучше не менять — вам вряд ли будет комфортно в новом «окрасе». Домашние и салонные процедуры пользы не принесут. 7 февраля, среда, 21-й лунный день продолжается (до 0:55, позже ориентируйтесь на 22-й лунный день), 4-я четверть, Луна в Скорпионе. В оставшиеся от 21-го лунного дня 55 минут стоит оставить волосы в покое и даже не тревожить их интенсивным расчесыванием. 8 февраля, четверг, 22-й лунный день (до 2:05, позже ориентируйтесь на 23-й лунный день), Луна в Стрельце. Неблагоприятный день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур. По возможности избегайте стрессовых ситуаций — они крайне негативно скажутся на состоянии волос. 9 февраля, пятница, 23-й лунный день (до 3:12, позже ориентируйтесь на 24-й лунный день), Луна в Стрельце. И снова неподходящий день для визита в парикмахерскую. Стрижка чревата возникновением серьезных проблем со здоровьем, а также чередой неприятностей, в которые вас вовлекут те, кому вы доверяете. Окрашивание навредит волосам, а домашние процедуры дадут обратный результат. 10 февраля, суббота, 24-й лунный день (до 4:14, позже ориентируйтесь на 25-й лунный день), Луна в Стрельце. Превосходный день для стрижки — она поможет вам решиться на какое-то необходимое вам сейчас путешествие, сделает вас чуточку смелее, привлечет к вам единомышленников. Окрашивание тоже будет удачным; можно добавить в привычный цвет несколько новых (но родственных базовому) оттенков. Дома рекомендуется сделать питательную маску на основе жировых компонентов.

Вторая декада февраля 11 февраля, воскресенье, 25-й лунный день (до 5:12, позже ориентируйтесь на 26-й лунный день), Луна в Козероге. Вполне подходящий день для стрижки — она подарит вам уверенность в ваших силах, поможет определиться с какими-то планами на будущее, притянет к вам новые интересные знакомства и какие-то занимательные приключения. Окрашивание будет весьма успешным, однако от экспериментов стоит воздержаться. Дома можно сделать маску на основе молочных продуктов: сыворотки, сметаны, кефира. 12 февраля, понедельник, 26-й лунный день (до 6:02, позже ориентируйтесь на 27-й лунный день), Луна в Козероге. Неблагоприятный день для стрижки, но вполне подходящий для первичного и вторичного окрашивания, а также для массажа головы, мытья ее хлебом или яичным желтком, масок на основе белой глины и ополаскиваний настоем (отваром) горных трав. 13 февраля, вторник, 27-й лунный день (до 6:45, позже ориентируйтесь на 28-й лунный день), Луна в Водолее. И снова от стрижки стоит воздержаться, зато окрашивание будет весьма удачным, а лечебные и восстанавливающие маски для волос — чрезвычайно эффективными. 14 февраля, среда, 28-й лунный день (до 7:21, позже ориентируйтесь на 29-й лунный день), Луна в Водолее. Прекрасный день для стрижки — она снимет внутреннее напряжение, поможет отыскать какую-то новую цель, притянет поистине гениальные идеи. Окрашивание не возбраняется, однако не стоит менять привычный цвет и делать колорирование неестественными оттенками. Домашние процедуры будут бесполезными, к тому же не рекомендуется тестировать новые шампуни и бальзамы для волос. 15 февраля, четверг, 29-й лунный день (до 7:51, позже ориентируйтесь на 30-й лунный день), частное солнечное затмение, Луна в Водолее. Крайне неблагоприятный день для стрижки — она на метафизическом уровне лишит вас внутреннего спокойствия, втянет в какие-то стесненные обстоятельства, заставит разочароваться в самых любимых мечтах, а на физическом — существенно ухудшит состояние вашей шевелюры. Окрашивание тоже настоятельно не рекомендуется — оно чревато возникновением аллергии, ломкостью и сухостью волос. Домашние процедуры дадут отрицательный результат.

16 февраля, пятница, 30-й лунный день до 0:05, 1-й лунный день (до 8:16, позже ориентируйтесь на 2-й лунный день), Новолуние, Луна в Рыбах. 30-й лунный день, приходящийся на 15 февраля (до 23:52), весьма благоприятен для стрижки — она многократно увеличит вашу привлекательность, подарит вдохновение, причем как в творческих, так и в коммерческих делах, привлечет к вам внимание влиятельных персон. А вот непосредственно 16-го числа в течение всего дня от каких-либо манипуляций с волосами стоит воздержаться. 17 февраля, суббота, 2-й лунный день (до 8:38, позже ориентируйтесь на 3-й лунный день), Луна в Рыбах. Неблагоприятный день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур. Единственное, что рекомендуется сделать — ополоснуть волосы водой, настоянной на серебре. 18 февраля, воскресенье, 3-й лунный день (до 8:57, позже ориентируйтесь на 4-й лунный день), Луна в Овне. И снова неподходящий день для стрижки, окрашивания и процедур по уходу за волосами. К тому же стоит дать им отдохнуть и не пользоваться укладочными средствами. 19 февраля, понедельник, 4-й лунный день (до 9:16, позже ориентируйтесь на 5-й лунный день), Луна в Овне. Еще один день, когда от стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур рекомендуется воздержаться. Кроме того, не стоит пользоваться приспособлениями для горячей укладки и укладочными средствами жесткой фиксации. 20 февраля, вторник, 5-й лунный день (до 9:36, позже ориентируйтесь на 6-й лунный день), Луна в Тельце. Сегодня тоже не стоит стричься, делать окрашивание, наносить маски для волос, пользоваться феном и стайлером, использовать спиртосодержащие укладочные средства.