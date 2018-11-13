Календарь стрижки волос на декабрь 2018 года

Ну и, разумеется, перед тем, как отправляться в парикмахерский салон и дома заниматься какими-либо процедурами по питанию, лечению, восстановлению, увлажнению и укреплению волос, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на декабрь 2018 года. И тогда ваши локоны спокойно переживут и череду праздничных предновогодних и новогодних мероприятий, и многочисленные прически-укладки, и декабрьские холода.

По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.

Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот – знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день – нет. И это все тоже отражено в нашем календаре.

Обращаем ваше внимание, что в декабре Луна периодически переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.

В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:

Лучшие дни для маникюра и педикюра: 11, 12, 13 (до 15:57), 26 (после 20:56), 27, 28 (до 22:04).

Лучшие дни для эпиляции: 22 (после 18:33), 23, 24 (до 18:52).

Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 6 (после 7:09), 7 (до 8:20), 15 (после 13:15), 16 (до 13:31), 21 (после 15:19), 22 (до 16:01), 25 (после 19:30), 26 (до 20:56), 30 (после 1:05), 31 (до 2:24).