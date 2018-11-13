Календарь стрижки волос на декабрь 2018 года

Ну и, разумеется, перед тем, как отправляться в парикмахерский салон и дома заниматься какими-либо процедурами по питанию, лечению, восстановлению, увлажнению и укреплению волос, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на декабрь 2018 года. И тогда ваши локоны спокойно переживут и череду праздничных предновогодних и новогодних мероприятий, и многочисленные прически-укладки, и декабрьские холода.
По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.
Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот – знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день – нет. И это все тоже отражено в нашем календаре.
Обращаем ваше внимание, что в декабре Луна периодически переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.
В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:
Лучшие дни для маникюра и педикюра: 11, 12, 13 (до 15:57), 26 (после 20:56), 27, 28 (до 22:04).
Лучшие дни для эпиляции: 22 (после 18:33), 23, 24 (до 18:52).
Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 6 (после 7:09), 7 (до 8:20), 15 (после 13:15), 16 (до 13:31), 21 (после 15:19), 22 (до 16:01), 25 (после 19:30), 26 (до 20:56), 30 (после 1:05), 31 (до 2:24).
Первая декада декабря
1 декабря, суббота, 23-й лунный день (до 0:36, позже ориентируйтесь на 24-й лунный день), Луна в Весах.
В оставшиеся от 23-го лунного дня 36 минут с волосами лучше вообще ничего не делать, даже расчесывать их не стоит, ну или, по крайней мере, используйте очень мягкую массажную щетку, а не расческу с острыми зубьями.
2 декабря, воскресенье, 24-й лунный день (до 1:57, позже ориентируйтесь на 25-й лунный день), Луна в Весах.
В 24-й лунный день, приходящийся на 1 декабря, до 17:43 все, что вы сделаете для своих волос, в том числе стрижка и окрашивание, принесет огромную пользу как на физическом, так и на метафизическом уровне; после же означенного времени в субботу и в течение всего воскресенья удачными будут любые парикмахерские манипуляции, кроме домашних процедур.
3 декабря, понедельник, 25-й лунный день (до 3:17, позже ориентируйтесь на 26-й лунный день), Луна в Скорпионе.
Прекрасный день для стрижки – она подарит вам умиротворение, избавит от каких-то сомнений, поможет решить некие спорные вопросы. Окрашивание будет успешным и поднимет вам настроение. Однако при всем этом стоит избегать асимметричных причесок, резких колористических контрастов, а при первичном окрашивании еще и черного цвета. Домашние процедуры пользы не принесут.
4 декабря, вторник, 26-й лунный день (до 4:36, позже ориентируйтесь на 27-й лунный день), Луна в Скорпионе.
В 26-й лунный день, приходящийся на 3 декабря, с 3:17 до 22:19 можно сделать стрижку и окрашивание (избегая резких контрастов и асимметрии), а вот после означенного времени в понедельник и в течение всего вторника парикмахерские манипуляции допускаются только в том случае, если у вас нет проблем с нервной системой.
5 декабря, среда, 27-й лунный день (до 5:53, позже ориентируйтесь на 28-й лунный день), Луна в Скорпионе.
День подходит для визита в салон только при условии, что у вас нет застарелых стрессов, депрессии, неврозов; в противном случае стрижка и окрашивание негативные состояния усугубят. Домашние процедуры при любом раскладе лучше перенести на более благоприятный момент.
6 декабря, четверг, 28-й лунный день (до 7:09, позже ориентируйтесь на 29-й лунный день), Луна в Стрельце.
Сегодня, как и накануне, можно стричься и делать окрашивание только при условии, что у вас не «шалит» нервная система, а домашние процедуры будут бесполезными в любом случае.
7 декабря, пятница, 29-й лунный день до 8:20, 30-й лунный день (до 10:20, позже ориентируйтесь на 1-й лунный день), Новолуние, Луна в Стрельце.
Крайне неблагоприятный день для каких бы то ни было парикмахерских процедур, как салонных, так и домашних. Стоит оставить волосы в покое, не мыть их чрезмерно горячей водой и по возможности не пользоваться очень интенсивными укладочными средствами.
8 декабря, суббота, 1-й лунный день (до 9:26, позже ориентируйтесь на 2-й лунный день), Луна в Козероге.
Этот день тоже не подходит для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур. Дайте волосам отдохнуть. И только если у вас сильно повреждены кончики, можно нанести на них специальный состав для восстановления.
9 декабря, воскресенье, 2-й лунный день (до 10:22, позже ориентируйтесь на 3-й лунный день), Луна в Козероге.
Неблагоприятный день для стрижки. Можно сделать вторичное окрашивание, нанести на корни волос укрепляющую маску, помассировать голову, вымыть ее хлебом или яичным желтком. К тому же стоит подобрать подходящее для вас и по лунному календарю время для визита в салон, позвонить туда и записаться на прием к мастеру; а вот определяться с будущей прической и цветом волос рекомендуется только в том случае, если вы предпочитаете вечную классику и не собираетесь экспериментировать.
10 декабря, понедельник, 3-й лунный день (до 11:08, позже ориентируйтесь на 4-й лунный день), Луна в Козероге.
Неподходящий день для стрижки, зато вполне благоприятный для первичного и вторичного окрашивания, стоун-массажа головы, ополаскиваний отваром горных трав, нанесения лечебных, укрепляющих и восстанавливающих масок на основе белой глины, а также питательных составов из фруктовых или овощных пюре.
Вторая декада декабря
11 декабря, вторник, 4-й лунный день (до 11:45, позже ориентируйтесь на 5-й лунный день), Луна в Водолее.
В 4-й лунный день, приходящийся на 10 декабря, стричься не рекомендуется; можно провести лечебные и укрепляющие процедуры, сделать окрашивание. Непосредственно же 11-го числа (после 2:59 и до 11:45) стрижка будет весьма удачной, а на метафизическом уровне притянет к вам какой-то необходимый вам сейчас опыт, поможет испытать нечто такое, что вам нужно для дальнейшего личностного развития; окрашивание не возбраняется, однако незнакомыми красителями лучше не пользоваться – вероятна аллергическая реакция; домашние маски пользы не принесут.
12 декабря, среда, 5-й лунный день (до 12:14, позже ориентируйтесь на 6-й лунный день), Луна в Водолее.
Прекрасный день для стрижки – она укрепит вас в ваших убеждениях, «подскажет», что нужно сделать, чтобы отстоять ваши интересы в каких-то сложных и двусмысленных ситуациях. Окрашивание тоже получится хорошо. Однако при всем этом не стоит менять привычную прическу и цвет волос – вам вряд ли будет комфортно в новом образе, а потому просто освежите форму и подкрасьте корни. Домашние и салонные процедуры окажутся бесполезными.
13 декабря, четверг, 6-й лунный день (до 12:38, позже ориентируйтесь на 7-й лунный день), Луна в Рыбах.
Отличный день для стрижки – она подарит вам вдохновение и какие-то по-настоящему гениальные идеи, поможет увидеть перспективу в какой-то утомившей вас ситуации, избавит от накопившейся негативной энергии и надолго зарядит хорошим настроением. Окрашивание не возбраняется, однако если вы будете делать его впервые, то стоит избегать черного цвета и других мрачных оттенков. В салоне можно провести ионизацию и попробовать какие-то инновационные процедуры, а вот домашние манипуляции по уходу за волосами пользы не принесут.
14 декабря, пятница, 7-й лунный день (до 12:57, позже ориентируйтесь на 8-й лунный день), Луна в Рыбах.
В 7-й лунный день, приходящийся на 13 декабря, с 12:38 до 15:57 можно сделать стрижку и окрашивание, провести салонные процедуры. После же 15:57 в четверг и в пятницу до 12:58 рекомендуется только легкая питательная маска, причем не приготовленная самостоятельно, а купленная в специализированном магазине.
15 декабря, суббота, 8-й лунный день (до 13:15, позже ориентируйтесь на 9-й лунный день), 1-я четверть, Луна в Рыбах.
В 8-й лунный день, приходящийся на 14 декабря, стрижка и окрашивание не рекомендуются, зато чрезвычайно эффективными будут любые домашние процедуры, направленные на лечение волос и кожи головы, а также на восстановление и укрепление шевелюры. Непосредственно же 15-го числа в течение всего дня от любых парикмахерских манипуляций стоит воздержаться.
16 декабря, воскресенье, 9-й лунный день (до 13:31, позже ориентируйтесь на 10-й лунный день), Луна в Овне.
Категорически неблагоприятный день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур; голову даже лучше не мыть. К тому же стоит воздержаться от горячей укладки и от использования любых лаков, муссов, пенок и бальзамов.
17 декабря, понедельник, 10-й лунный день (до 13:47, позже ориентируйтесь на 11-й лунный день), Луна в Овне.
Неподходящий день для визита в салон, для использования приспособлений для горячей укладки, для домашних процедур. К тому же не стоит надевать тугую декоративную головную повязку – вероятны мигрени.
18 декабря, вторник, 11-й лунный день (до 14:04, позже ориентируйтесь на 12-й лунный день), Луна в Тельце.
В 11-й лунный день, приходящийся на 17 декабря, и 18-го до 12:23 не стоит стричься, делать окрашивание, проводить процедуры по уходу за волосами и пользоваться феном, стайлером, спиртосодержащими укладочными средствами. С 12:23 и до 14:04 стрижка будет очень удачной, а на метафизическом уровне поможет вам радикально разобраться с какой-то сложной финансовой ситуацией; окрашивание не возбраняется, однако неестественных оттенков лучше избегать, но можно сделать легкое осветление; любые домашние маски, ополаскивания, обертывания дадут великолепный результат.
19 декабря, среда, 12-й лунный день (до 14:23, позже ориентируйтесь на 13-й лунный день), Луна в Тельце.
Сегодня превосходный день для стрижки – она не только чрезвычайно позитивно скажется на здоровье волос, хорошо получится и невероятно украсит вас, но и благоприятно повлияет на ваше материальное положение, а также на ваше реноме. Окрашивание тоже будет удачным. В салоне можно сделать каутеризацию; все домашние процедуры окажутся весьма эффективными.
20 декабря, четверг, 13-й лунный день (до 14:48, позже ориентируйтесь на 14-й лунный день), Луна в Близнецах.
Вполне подходящий день для стрижки – она улучшит структуру волос, а на метафизическом уровне поможет выйти из какого-то стесненного финансового положения и поспособствует тому, что вы больше не повторите каких-то старых ошибок, связанных с деньгами. Окрашивание не возбраняется, однако не стоит использовать тот цвет, который был у вас в не лучший период вашей жизни. Любые домашние процедуры дадут отличный результат.
Третья декада декабря
21 декабря, пятница, 14-й лунный день (до 15:19, позже ориентируйтесь на 15-й лунный день), Луна в Близнецах.
В 14-й лунный день, приходящийся на 20 декабря, с 14:48 до 16:56 можно стричься и краситься, но без экспериментов и без использования неестественных оттенков. После же 16:56 в четверг и в пятницу до 15:19 превосходный момент для того, чтобы радикально сменить стрижку и цвет волос, а также подумать о том, с какой прической вы будете встречать Новый год, и попробовать сделать ее в салоне или самостоятельно; домашние же процедуры по уходу пользы не принесут; единственное, что хорошо скажется на росте шевелюры – тщательное, долгое, но бережное расчесывание с приподниманием и проветриванием прядей.
22 декабря, суббота, 15-й лунный день (до 16:01, позже ориентируйтесь на 16-й лунный день), Полнолуние, Луна в Раке.
Категорически неблагоприятный день для стрижки – она чревата депрессией, сложностями в общении с окружающими и мелкими неприятностями, которые в результате сложатся в одну большую проблему. От окрашивания, домашних и салонных процедур тоже стоит воздержаться.
23 декабря, воскресенье, 16-й лунный день (до 16:58, позже ориентируйтесь на 17-й лунный день), Луна в Раке.
В 16-й лунный день, приходящийся на 22 декабря, с 16:01 до 18:33 стрижка будет весьма удачной, а на метафизическом уровне подарит вам легкость, существенно улучшит настроение, поможет сгенерировать какие-то веселые и интересные идеи, касающиеся новогодних праздников; к тому же можно сделать фантазийное окрашивание. После же 18:33 в субботу и в воскресенье до 16:58 стричься не рекомендуется, а если у вас очень чувствительная и проблемная кожа головы, то окрашивание и домашние процедуры тоже лучше перенести на более благоприятный момент.
24 декабря, понедельник, 17-й лунный день (до 18:09, позже ориентируйтесь на 18-й лунный день), Луна во Льве.
Этот день подходит для стрижки только в том случае, если вы долго носили длинные волосы, а теперь решились на ультракороткий «ежик». Окрашивание не возбраняется, однако неестественные оттенки лучше не использовать. Дома можно сделать питательную маску с добавлением голубой глины и восстанавливающую на основе водорослей.
25 декабря, вторник, 18-й лунный день (до 19:30, позже ориентируйтесь на 19-й лунный день), Луна во Льве.
В 17-й лунный день, приходящийся на 24 декабря, с 18:09 до 18:52 стричься не стоит, можно сделать окрашивание или нанести укрепляющую маску. После же 18:52 в понедельник и во вторник до 19:30 стрижка будет весьма удачной – она приумножит не только вашу привлекательность, но и любовь к вам со стороны окружающих; если соберетесь делать первичное окрашивание, то рекомендуется отдать предпочтение золотистым, рыжеватым, пшеничным тонам или их гармоничному сочетанию, например, в технике сомбре; дома хороший результат даст витаминная маска с добавлением меда.
26 декабря, среда, 19-й лунный день (до 20:56, позже ориентируйтесь на 20-й лунный день), Луна в Деве.
Крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата существенным снижением самооценки, проблемами со здоровьем, творческим кризисом. От окрашивания, салонных и домашних процедур тоже стоит воздержаться.
27 декабря, четверг, 20-й лунный день (до 22:21, позже ориентируйтесь на 21-й лунный день), Луна в Деве.
Прекрасный день для стрижки – она оздоровит волосы и позитивно скажется на вашем самочувствии в целом, а на метафизическом уровне притянет к вам какие-то дополнительные блага или, по крайней мере, идеи, касающиеся того, как получить что-то сверх уже у вас имеющегося. Окрашивание тоже будет весьма удачным – краска ляжет ровно и долго не потускнеет. Любые домашние процедуры дадут великолепный результат.
28 декабря, пятница, 21-й лунный день (до 23:44, позже ориентируйтесь на 22-й лунный день), Луна в Весах.
Вполне благоприятный день для стрижки – она подтолкнет вас к переменам, которые вам на данном жизненном этапе просто необходимы и которые позволят вам стать более здоровым и счастливым человеком. Окрашивание тоже будет удачным, однако не стоит использовать неестественные оттенки. Все домашние процедуры превосходно скажутся на ваших волосах.
29 декабря, суббота, 22-й лунный день, 4-я четверть, Луна в Весах.
Не очень благоприятный день для стрижки и окрашивания. Если о-о-очень надо, то можно и сходить в парикмахерскую, но лучше перенести визит на более подходящий момент – сегодня вы вряд ли останетесь довольны результатом, а вот впасть из-за него в долгосрочную истерику можете запросто.
30 декабря, воскресенье, 22-й лунный день продолжается (до 1:05, позже ориентируйтесь на 23-й лунный день), Луна в Весах.
За оставшееся от 22-го лунного дня время (1 час и 5 минут) можно провести длительный сеанс расчесывания с приподниманием и проветриванием прядей – таким образом вы улучшите кровообращение и насытите волосы кислородом; а также вы, возможно, успеете подстричься или сделать окрашивание.
31 декабря, понедельник, 23-й лунный день (до 2:24, позже ориентируйтесь на 24-й лунный день), Луна в Скорпионе.
Крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата возникновением серьезных проблем со здоровьем, причем как с физическим, так и с психическим. От окрашивания, салонных и домашних процедур тоже желательно воздержаться.
Текст: Надежда Попова
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