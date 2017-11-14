Календарь стрижки волос на декабрь 2017 года
Ну и, естественно, перед тем, как планировать визит в парикмахерскую и дома питать, укреплять, лечить и увлажнять волосы, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на декабрь 2017 года. И тогда ваша шевелюра порадует здоровым блеском, густотой и красотой. По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.
Бывает и так, что половина дня великолепно подходит для любых манипуляций с волосами, стрижка дарит им здоровье и приносит владелице прически разнообразные блага в финансовом плане, а вот потом воздействие на шевелюру грозит ухудшением общего самочувствия и возникновением многочисленных проблем.
Для наглядности разберем 2 декабря 2017 года: до 15:52 (время московское) визит в салон будет очень успешным, стрижка получится хорошо, краска ляжет ровно, дома можно полечить и укрепить волосы. После же означенного времени от любых парикмахерских манипуляций стоит воздержаться, так как они негативно повлияют не только на шевелюру, но и на течение дел, и на здоровье всего организма.
Обращаем ваше внимание, что в ноябре Луна регулярно переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.
В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:
Лучшие дни для маникюра и педикюра: 9, 10, 21, 22, 23 (до 18:50).
Лучшие дни для эпиляции: 4 (после 23:04), 5, 6 (до 19:23).
Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 2 (после 15:52), 3 (до 16:28), 6 (после 19:23), 7 (до 20:40), 11, 17, 26 (после 12:44), 27 (до 13:04).
Первая декада декабря
1 декабря, пятница, 13-й лунный день (до 15:24, позже ориентируйтесь на 14-й лунный день), Луна в Тельце.
Вполне подходящий день для стрижки, она на метафизическом уровне поможет приумножить то, чем вы владеете, и укрепить отношения с теми, кто вам чем-то полезен. Окрашивание не возбраняется, однако лучше использовать натуральные или щадящие красители и воздержаться от неестественных оттенков. Дома хороший результат дадут укрепляющие и питающие маски по проверенным вами рецептам.
2 декабря, суббота, 14-й лунный день (до 15:52, позже ориентируйтесь на 15-й лунный день), Луна в Тельце.
Этот день тоже благоприятен для посещения салона. Хорошо получится классическая стрижка, при окрашивании можно использовать осветлители. Если вас сейчас что-то не устраивает в деловой сфере, более строгая, чем сейчас, прическа поможет вам справиться с проблемами. Из домашних процедур наиболее эффективными будут лечение кожи головы, питание волос и укрепление корней.
3 декабря, воскресенье, 15-й лунный день (до 16:28, позже ориентируйтесь на 16-й лунный день), Полнолуние, Луна в Близнецах.
Категорически неподходящий день для стрижки – она чревата нарушением структуры волос и ухудшением общего самочувствия, а на метафизическом уровне может спровоцировать финансовые и служебные проблемы. От окрашивания, домашних и салонных процедур тоже рекомендуется воздержаться.
4 декабря, понедельник, 16-й лунный день (до 17:14, позже ориентируйтесь на 17-й лунный день), Луна в Раке.
В 16-й лунный день, приходящийся на 3 декабря, любые манипуляции с волосами, кроме повседневного ухода, не рекомендуются, а вот непосредственно 4-го числа стрижка даже желательна – она уберет накопившийся негатив, подарит вам ясность мыслей и четкое видение решения многих проблем. Можно поиграть с цветом и формой, однако от многоцветного колорирования все же лучше воздержаться, а при первичном окрашивании не стоит использовать мрачные оттенки. Домашние процедуры пользы не принесут. Кстати, эти рекомендации актуальны почти для всего понедельника, до 23:04.
5 декабря, вторник, 17-й лунный день (до 18:13, позже ориентируйтесь на 18-й лунный день), Луна в Раке.
Этот день не подходит для стрижки, зато он вполне благоприятен для первичного и вторичного окрашивания, а также для домашних процедур, направленных на укрепление корней и питание волос. Рекомендуется использовать составы на основе даров моря или голубой глины.
6 декабря, среда, 18-й лунный день (до 19:23, позже ориентируйтесь на 19-й лунный день), Луна во Льве.
И снова неподходящий день для стрижки. Можно сделать монохромное окрашивание в светлые или русые тона и нанести на волосы питательную маску из двух дополняющий друг друга компонентов.
7 декабря, четверг, 19-й лунный день (до 20:40, позже ориентируйтесь на 20-й лунный день), Луна во Льве.
Крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата снижением самооценки, появлением нездоровых пристрастий и увлечений, неразделенной любовью. От окрашивания тоже рекомендуется воздержаться. Домашние процедуры дадут диаметрально противоположный результат.
8 декабря, пятница, 20-й лунный день (до 22:00, позже ориентируйтесь на 21-й лунный день), Луна во Льве.
Великолепный день для стрижки – она многократно увеличит вашу привлекательность, подарит вам вдохновение и новый источник творческих сил, укрепит вашу уверенность в себе и притянет к вам массу разнообразных приятностей. При первичном окрашивании рекомендуется отдать предпочтение золотистым, рыжеватым, пшеничным оттенкам или сделать сомбре с гармоничным сочетанием этих тонов. Хорошо получится и карвинг. Из домашних процедур оптимальный эффект даст маска на основе меда.
9 декабря, суббота, 21-й лунный день (до 23:19, позже ориентируйтесь на 22-й лунный день), Луна в Деве.
Вполне благоприятный день для стрижки – она подвигнет вас на какие-то карьерные свершения, «подскажет», как можно увеличить ваше благосостояние и что нужно сделать, чтобы обойти какие-то препятствия. Окрашивание тоже будет удачным – краситель ляжет ровно, а цвет надолго останется насыщенным. Любые домашние процедуры дадут превосходный результат.
10 декабря, воскресенье, 22-й лунный день, 4-я четверть, Луна в Деве.
Не очень благоприятный день для стрижки и окрашивания – вы вряд ли останетесь довольны результатом. Зато домашние процедуры, направленные на укрепление и восстановление волос, будут весьма эффективными.