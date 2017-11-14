В декабре примеряем на себя новые образы – праздничные и повседневные, так как будет шанс с помощью прически изменить то, что сейчас не устраивает в жизни. В уходе за волосами чаще используем молочные продукты и всевозможные масла, регулярно проводим процедуры по укреплению корней и защите кончиков от сечения, а вот укладочными средствами сильной фиксации пользуемся в разумных пределах.

Ну и, естественно, перед тем, как планировать визит в парикмахерскую и дома питать, укреплять, лечить и увлажнять волосы, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на декабрь 2017 года. И тогда ваша шевелюра порадует здоровым блеском, густотой и красотой. По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется. Бывает и так, что половина дня великолепно подходит для любых манипуляций с волосами, стрижка дарит им здоровье и приносит владелице прически разнообразные блага в финансовом плане, а вот потом воздействие на шевелюру грозит ухудшением общего самочувствия и возникновением многочисленных проблем. Для наглядности разберем 2 декабря 2017 года: до 15:52 (время московское) визит в салон будет очень успешным, стрижка получится хорошо, краска ляжет ровно, дома можно полечить и укрепить волосы. После же означенного времени от любых парикмахерских манипуляций стоит воздержаться, так как они негативно повлияют не только на шевелюру, но и на течение дел, и на здоровье всего организма. Обращаем ваше внимание, что в ноябре Луна регулярно переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора. В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус: Лучшие дни для маникюра и педикюра: 9, 10, 21, 22, 23 (до 18:50). Лучшие дни для эпиляции: 4 (после 23:04), 5, 6 (до 19:23). Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 2 (после 15:52), 3 (до 16:28), 6 (после 19:23), 7 (до 20:40), 11, 17, 26 (после 12:44), 27 (до 13:04).

Первая декада декабря 1 декабря, пятница, 13-й лунный день (до 15:24, позже ориентируйтесь на 14-й лунный день), Луна в Тельце. Вполне подходящий день для стрижки, она на метафизическом уровне поможет приумножить то, чем вы владеете, и укрепить отношения с теми, кто вам чем-то полезен. Окрашивание не возбраняется, однако лучше использовать натуральные или щадящие красители и воздержаться от неестественных оттенков. Дома хороший результат дадут укрепляющие и питающие маски по проверенным вами рецептам. 2 декабря, суббота, 14-й лунный день (до 15:52, позже ориентируйтесь на 15-й лунный день), Луна в Тельце. Этот день тоже благоприятен для посещения салона. Хорошо получится классическая стрижка, при окрашивании можно использовать осветлители. Если вас сейчас что-то не устраивает в деловой сфере, более строгая, чем сейчас, прическа поможет вам справиться с проблемами. Из домашних процедур наиболее эффективными будут лечение кожи головы, питание волос и укрепление корней. 3 декабря, воскресенье, 15-й лунный день (до 16:28, позже ориентируйтесь на 16-й лунный день), Полнолуние, Луна в Близнецах. Категорически неподходящий день для стрижки – она чревата нарушением структуры волос и ухудшением общего самочувствия, а на метафизическом уровне может спровоцировать финансовые и служебные проблемы. От окрашивания, домашних и салонных процедур тоже рекомендуется воздержаться. 4 декабря, понедельник, 16-й лунный день (до 17:14, позже ориентируйтесь на 17-й лунный день), Луна в Раке. В 16-й лунный день, приходящийся на 3 декабря, любые манипуляции с волосами, кроме повседневного ухода, не рекомендуются, а вот непосредственно 4-го числа стрижка даже желательна – она уберет накопившийся негатив, подарит вам ясность мыслей и четкое видение решения многих проблем. Можно поиграть с цветом и формой, однако от многоцветного колорирования все же лучше воздержаться, а при первичном окрашивании не стоит использовать мрачные оттенки. Домашние процедуры пользы не принесут. Кстати, эти рекомендации актуальны почти для всего понедельника, до 23:04. 5 декабря, вторник, 17-й лунный день (до 18:13, позже ориентируйтесь на 18-й лунный день), Луна в Раке. Этот день не подходит для стрижки, зато он вполне благоприятен для первичного и вторичного окрашивания, а также для домашних процедур, направленных на укрепление корней и питание волос. Рекомендуется использовать составы на основе даров моря или голубой глины.