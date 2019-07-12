Календарь стрижки волос на август 2019 года

Ну и, разумеется, перед тем, как отправляться в салон и дома заниматься какими-либо процедурами по уходу за волосами, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на август 2019 года. И тогда шевелюра перманентно будет радовать густотой, красотой, здоровьем и естественным блеском.

По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.

Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот – знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день – нет. И это все тоже отражено в нашем календаре.

Обращаем ваше внимание, что в августе Луна периодически переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.

В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:

Лучшие дни для маникюра и педикюра: 2 (после 16:19), 3, 4 (до 16:29), 13 (после 18:35), 14, 15 (до 20:36), 31.

Лучшие дни для эпиляции: 21 (после 7:36), 22, 23 (до 17:33), 26, 27, 28 (до 2:53).

Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 9 (после 15:56), 10 (до 17:08), 15 (после 20:36), 16 (до 20:55), 19 (после 21:38), 20 (до 21:52), 23 (после 22:48), 24 (до 23:18), 30 (с 4:56 до 13:39).