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Календарь стрижки волос на август 2019 года

В августе для укрепления волос активно пользуемся дарами природы и добавляем сезонные овощи и фрукты, характерные для нашего региона проживания, в маски и составы для теплых обертываний, а также задорно хрустим «силосом», запасая витамины впрок. К тому же продолжаем регулярно увлажнять волосы и наносить средства с UV-фильтрами, а после отпуска при необходимости проходим процедуру каутеризации.

Ну и, разумеется, перед тем, как отправляться в салон и дома заниматься какими-либо процедурами по уходу за волосами, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на август 2019 года. И тогда шевелюра перманентно будет радовать густотой, красотой, здоровьем и естественным блеском.

По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.

Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот – знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день – нет. И это все тоже отражено в нашем календаре.

Обращаем ваше внимание, что в августе Луна периодически переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.

В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:

Лучшие дни для маникюра и педикюра: 2 (после 16:19), 3, 4 (до 16:29), 13 (после 18:35), 14, 15 (до 20:36), 31.

Лучшие дни для эпиляции: 21 (после 7:36), 22, 23 (до 17:33), 26, 27, 28 (до 2:53).

Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 9 (после 15:56), 10 (до 17:08), 15 (после 20:36), 16 (до 20:55), 19 (после 21:38), 20 (до 21:52), 23 (после 22:48), 24 (до 23:18), 30 (с 4:56 до 13:39).

Фото: vostock-photo

Первая декада августа

1 августа, четверг, 29-й лунный день до 4:33, 30-й лунный день (до 6:12, позже ориентируйтесь на 1-й лунный день), Новолуние, Луна во Льве.

Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания, от домашних и салонных процедур тоже рекомендуется воздержаться.

2 августа, пятница, 1-й лунный день (до 6:00, позже ориентируйтесь на 2-й лунный день), Луна в Деве.

Этот день тоже не очень подходит для каких бы то ни было манипуляций с волосами, дайте им отдохнуть и по возможности не пользуйтесь укладочными средствами.

3 августа, суббота, 2-й лунный день (до 7:31, позже ориентируйтесь на 3-й лунный день), Луна в Деве.

И снова лучше не стричься и не делать окрашивание, а вот укрепляющая маска на основе сезонных овощей или фруктов даст отличный результат. Кроме того, сегодня можно определиться с тем, что именно вы хотите видеть у себя на голове, и сколько денег вы готовы на это потратить, выбрать удобный вам и подходящий по лунному календарю день для визита в салон, позвонить туда и записаться на прием к мастеру.

4 августа, воскресенье, 3-й лунный день (до 9:00, позже ориентируйтесь на 4-й лунный день), Луна в Весах.

Прекрасный день для классической стрижки и окрашивания в натуральные тона; можно сменить прическу, но не слишком выходя из привычного вам образа. Любые домашние процедуры, а особенно направленные на лечение, укрепление и восстановление волос, будут максимально эффективными.

5 августа, понедельник, 4-й лунный день (до 10:28, позже ориентируйтесь на 5-й лунный день), Луна в Весах.

В 4-й лунный день, приходящийся на 4 августа, с 9:00 до 16:29 стрижка получится просто идеально, краска при окрашивании ляжет как нужно, а все дополнительные процедуры по уходу за волосами окажутся чрезвычайно эффективными. После же 16:29 в воскресенье и в понедельник до 10:28 визит в салон не возбраняется, однако стоит избегать асимметричных стрижек и контрастного окрашивания; домашние процедуры будут совершенно бесполезными; зато отлично удастся и добавит вам невероятного шарма ретро-прическа (естественно, симметричная).

Фото: vostock-photo

6 августа, вторник, 5-й лунный день (до 11:54, позже ориентируйтесь на 6-й лунный день), Луна в Скорпионе.

Вполне подходящий день для посещения салона, но при этом стоит только подкорректировать форму стрижки и подкрасить корни, ничего больше не меняя в привычной для вас прическе – в любом новом образе вам будет крайне некомфортно в психологическом плане, что тут же отразится на вашей самооценке. Домашние процедуры пользы не принесут.

7 августа, среда, 6-й лунный день (до 13:17, позже ориентируйтесь на 7-й лунный день), 1-я четверть, Луна в Скорпионе.

В 6-й лунный день, приходящийся на 6 августа, с 11:54 до 18:30 визит в салон будет очень удачным – симметричная стрижка подарит вам внутреннее равновесие и гармонию в душе, избавит вас от напрасного беспокойства, поможет принять важное и нужное вам сейчас решение; окрашивание не возбраняется, однако при первичном лучше избегать черного цвета и других мрачных оттенков; домашние же процедуры окажутся бесполезными. После же 18:30 в среду в парикмахерскую стоит отправляться только при условии, что у вас нет проблем с нервной системой, а в четверг в течение всего дня от любых манипуляций с волосами рекомендуется воздержаться.

8 августа, четверг, 7-й лунный день (до 14:38, позже ориентируйтесь на 8-й лунный день), Луна в Стрельце.

В 7-й лунный день, приходящийся на 7 августа, стричься, делать окрашивание и наносить какие-либо составы на волосы настоятельно не рекомендуется. Непосредственно же 8-го числа (до 14:38) стрижка сделает вас более раскованной и, возможно, притянет к вам новых поклонников, правда, и сегодня перед тем, как отправиться в салон, стоит адекватно оценить состояние вашей нервной системы; окрашивание не возбраняется, а домашние процедуры пользы не принесут.

9 августа, пятница, 8-й лунный день (до 15:56, позже ориентируйтесь на 9-й лунный день), Луна в Стрельце.

В 8-й лунный день, приходящийся на 8 августа, снова возможность визита в салон зависит от вашей нервной системы – если с ней все в порядке, то стрижка принесет вам только хорошее: обновит энергию и избавит от накопившегося негатива, усилит вашу сексуальность, сделает вас решительнее; окрашивание в этом случае тоже будет удачным, а вот домашние процедуры при любом раскладе пользы не принесут. Непосредственно же 9-го числа до 15:56 стрижка получится великолепно и откроет перед вами какие-то новые горизонты в любви, карьере, дружбе, получении знаний, а окрашивание добавит вашей жизни яркости; приветствуются смелые эксперименты; в салоне при необходимости можно сделать каутеризацию, а дома рекомендуется маска на основе молочных продуктов.

10 августа, суббота, 9-й лунный день (до 17:08, позже ориентируйтесь на 10-й лунный день), Луна в Стрельце.

Категорически неблагоприятный день для стрижки – она чревата множественными неприятностями на всех фронтах вашей жизни. Окрашивание и домашние процедуры тоже лучше перенести на другое время.

Фото: vostock-photo

Вторая декада августа

11 августа, воскресенье, 10-й лунный день (до 18:10, позже ориентируйтесь на 11-й лунный день), Луна в Козероге.

В 10-й лунный день, приходящийся на 10 августа, и 11-го до 7:49 стрижка подарит вам заряд бодрости, оптимизма, радости, у вас появятся силы на какие-то важные свершения и на начало чего-то такого, что вы почему-то долго откладывали; при окрашивании можно поэкспериментировать с оттенками, однако от осветления стоит воздержаться; дома рекомендуется маска с добавлением жировых компонентов. Непосредственно же в воскресенье (после 7:49) стричься нежелательно, зато можно сделать окрашивание, массаж головы, нанести на волосы укрепляющую маску на основе белой глины или питательную из овощей, фруктов, отваров лечебных трав.

12 августа, понедельник, 11-й лунный день (до 19:02, позже ориентируйтесь на 12-й лунный день), Луна в Козероге.

Неблагоприятный день для стрижки, зато вполне подходящий для окрашивания, лечебных масок, массажа головы и ее мытья хлебом или яичным желтком. Хороший эффект дадут и ополаскивания настоями горных трав.

13 августа, вторник, 12-й лунный день (до 19:42, позже ориентируйтесь на 13-й лунный день), Луна в Водолее.

И снова от стрижки стоит воздержаться. Продолжайте делать питательные, лечебные, восстанавливающие или укрепляющие маски, помассируйте голову и ушные раковины, побалуйте волосы теплым обертыванием с нанесением состава из злаков. Можно сделать и окрашивание.

14 августа, среда, 13-й лунный день (до 20:12, позже ориентируйтесь на 14-й лунный день), Луна в Водолее.

Вполне благоприятный день для визита в салон. Если хотите что-то резко изменить в жизни, вырваться из какого-то замкнутого круга, сделайте радикально другую прическу и поменяйте цвет волос на диаметрально противоположный. Кроме того, можно попробовать инновационные салонные процедуры, а вот домашние маски, ополаскивания и обертывания пользы не принесут.

15 августа, четверг, 14-й лунный день (до 20:36, позже ориентируйтесь на 15-й лунный день), Полнолуние, Луна в Водолее.

В 14-й лунный день, приходящийся на 14 августа, стрижка будет очень удачной и поможет вам решиться на какой-то беспрецедентный поступок, окрашивание тоже получится хорошо; можно поэкспериментировать с формой и цветом, радикально изменить имидж; домашние же процедуры окажутся совершенно бесполезными. Непосредственно же 15-го числа в течение всего дня от любых парикмахерских манипуляций стоит воздержаться.

Фото: vostock-photo

16 августа, пятница, 15-й лунный день (до 20:55, позже ориентируйтесь на 16-й лунный день), Луна в Рыбах.

Крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата возникновением негативной и разрушительной зависимости от людей, обстоятельств, каких-то веществ; окрашивание плохо скажется на структуре волос, домашние и салонные процедуры не помогут, а навредят, но при этом дома рекомендуется сделать ополаскивание отваром крапивы, чистотела, зверобоя или водой, настоянной на серебре.

17 августа, суббота, 16-й лунный день (до 21:11, позже ориентируйтесь на 17-й лунный день), Луна в Рыбах.

Неподходящий день для стрижки и окрашивания, зато хороший результат дадут лечебные и восстанавливающие маски, правда, не приготовленные самостоятельно, а приобретенные в специализированном магазине.

18 августа, воскресенье, 17-й лунный день (до 21:25, позже ориентируйтесь на 18-й лунный день), Луна в Овне.

Этот день тоже не подходит для стрижки, окрашивания и салонных процедур. Дома до 19:32 можно сделать легкую питательную маску.

19 августа, понедельник, 18-й лунный день (до 21:38, позже ориентируйтесь на 19-й лунный день), Луна в Овне.

И снова неподходящий день для стрижки; от окрашивания, салонных и домашних процедур тоже стоит воздержаться. К тому же не рекомендуется пользоваться приспособлениями для горячей укладки и укладочными средствами сильной фиксации.

20 августа, вторник, 19-й лунный день (до 21:52, позже ориентируйтесь на 20-й лунный день), Луна в Овне.

Категорически неблагоприятный день для стрижки – она чревата упадком сил, эмоциональным и интеллектуальным застоем, проблемами в отношениях с теми, за кого вы несете определенную ответственность. От окрашивания, домашних процедур, использования фена, стайлера, спиртосодержащих укладочных средств и острых заколок тоже рекомендуется воздержаться.

Фото: vostock-photo

Третья декада августа

21 августа, среда, 20-й лунный день (до 22:07, позже ориентируйтесь на 21-й лунный день), Луна в Тельце.

В 20-й лунный день, приходящийся на 20 августа, и 21-го до 7:36 стричься, делать окрашивание, наносить маски и пользоваться приспособлениями для горячей укладки не стоит. Непосредственно же 21-го числа (после 7:36) стрижка не только получится очень хорошо, но и позитивно повлияет на ваши карьерные и материальные дела, притянет к вам новые финансовые потоки, подарит вам несколько превосходных коммерческих идей; окрашивание тоже будет весьма удачным, можно сделать легкое осветление, однако от использования неестественных оттенков лучше воздержаться; любые домашние процедуры дадут отличный результат.

22 августа, четверг, 21-й лунный день (до 22:25, позже ориентируйтесь на 22-й лунный день), Луна в Тельце.

Отличный день для классической стрижки – она позитивно повлияет на вашу деловую репутацию, поможет вам увеличить ваши доходы и решиться на какое-то коммерчески успешное предприятие. Окрашивание не возбраняется, однако из натуральной гаммы лучше не выходить. Все домашние процедуры будут весьма эффективными.

23 августа, пятница, 22-й лунный день (до 22:48, позже ориентируйтесь на 23-й лунный день), 4-я четверть, Луна в Близнецах.

Неблагоприятный день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур. По возможности не пользуйтесь химическими укладочными средствами.

24 августа, суббота, 23-й лунный день (до 23:18, позже ориентируйтесь на 24-й лунный день), Луна в Близнецах.

Категорически неблагоприятный день для стрижки – она чревата возникновением проблем как с физическим, так и с психическим здоровьем, потерей оптимизма и умения радоваться жизни, затяжной депрессией. От окрашивания и домашних процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.

25 августа, воскресенье, 24-й лунный день (до 23:58, позже ориентируйтесь на 25-й лунный день), Луна в Близнецах.

Превосходный день для посещения салона. Приветствуются смелые эксперименты, можно сделать провокационную прическу и о-о-очень фантазийное окрашивание. Да и простое подстригание кончиков подарит вам чувство легкости, избавит от накопившегося негатива и от каких-то тревожащих вас мыслей. Хороший эффект даст салонная ионизация, а вот домашние процедуры окажутся совершенно бесполезными.

Фото: vostock-photo

26 августа, понедельник, 25-й лунный день, Луна в Раке.

Сегодня стоит стричься только в том случае, если вы долго носили длинные волосы и теперь решились на ультракороткий «ежик». Окрашивание не возбраняется, однако при первичном рекомендуется избегать очень темных, мрачных оттенков. Дома хороший результат даст укрепляющая маска на основе голубой глины и питательная с добавлением водорослей.

27 августа, вторник, 25-й лунный день продолжается (до 0:53, позже ориентируйтесь на 26-й лунный день), Луна в Раке.

За 53 минуты, оставшиеся от 25-го лунного дня, можно подкрасить корни или нанести укрепляющую маску на основе даров моря.

28 августа, среда, 26-й лунный день (до 2:03, позже ориентируйтесь на 27-й лунный день), Луна во Льве.

Неподходящий день для стрижки. Можно сделать первичное или вторичное окрашивание, легкий массаж головы, питательную или укрепляющую маску.

29 августа, четверг, 27-й лунный день (до 3:25, позже ориентируйтесь на 28-й лунный день), Луна во Льве.

Прекрасный день для стрижки – она подарит вам вдохновение, поднимет вам самооценку и сделает вас еще более привлекательной для представителей противоположного пола. При первичном окрашивании рекомендуется использовать пшеничные, золотистые, рыжеватые оттенки или их гармоничное сочетание, например, в технике «сомбре» или «балаяж». Хорошо получится карвинг. Дома рекомендуется маска с добавлением меда.

30 августа, пятница, 28-й лунный день до 4:56, 29-й лунный день (до 13:39, позже ориентируйтесь на 1-й лунный день), Новолуние, Луна в Деве.

28-й лунный день, приходящийся на 29 августа, весьма благоприятен для стрижки, окрашивания, карвинга, витаминной маски. Непосредственно же 30-го числа от каких бы то ни было манипуляций с волосами рекомендуется воздержаться.

31 августа, суббота, 1-й лунный день (до 6:28, позже ориентируйтесь на 2-й лунный день), Луна в Деве.

Неподходящий день для стрижки, окрашивания и салонных процедур. Дома при необходимости можно нанести восстанавливающий состав на поврежденные кончики волос и сделать ополаскивание травяным отваром.

Текст: Надежда Попова

Фото: vostock-photo

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