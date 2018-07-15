Календарь стрижки волос на август 2018 года

Ну и, естественно, перед тем, как отправляться в парикмахерский салон и дома заниматься укреплением, питанием, лечением волос, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на август 2018 года. Луна подскажет, когда ваши манипуляции дадут наилучший результат, а когда стоит воздержаться от третирования шевелюры и оставить ее в покое.
По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.
И снова мы, как и в июльском календаре, не будем для примера подробно разбирать какой-то конкретный день, а поговорим о затмении. В этот раз оно одно – частное солнечное и произойдет 11 августа при Луне во Льве. Так что и в этом месяце не стоит спонтанно менять стрижку и цвет волос, поддаваясь желанию проявить креативность и поразить окружающих оригинальной прической. Радикальные перемены рекомендуются только в том случае, если вы давно живете с мыслью о каком-то конкретном имидже и уже психологически привыкли к нему, сроднились с ним.
Обращаем ваше внимание, что в августе Луна иногда переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора. В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:
Лучшие дни для маникюра и педикюра: 12, 13, 23 (после 19:35), 24, 25 (до 19:34).
Лучшие дни для эпиляции: 3 (после 22:29), 4 (до 23:22), 8, 9, 31.
Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 1 (до 22:26), 4 (после 23:22), 5, 11, 19 (после 15:06), 20 (до 16:10), 25 (после 19:34), 26 (до 19:56), 29 (после 20:50), 30 (до 21:08).
Первая декада августа
1 августа, среда, 19-й лунный день (до 22:26, позже ориентируйтесь на 20-й лунный день), Луна в Овне.
Крайне неблагоприятный день для любых манипуляций с волосами. Стрижка чревата многочисленными проблемами в самых разных сферах бытия и зависимостью от негативных обстоятельств, окрашивание навредит коже головы, а домашние и салонные процедуры дадут обратный результат.
2 августа, четверг, 20-й лунный день (до 22:43, позже ориентируйтесь на 21-й лунный день), Луна в Овне.
Этот день тоже не подходит для стрижки, окрашивания, салонных и домашних процедур, к тому же стоит воздержаться от использования фена и стайлера, укладочных средств жесткой фиксации и тугих декоративных головных повязок. Не рекомендуется появляться на солнышке без шляпки, панамки или платка.
3 августа, пятница, 21-й лунный день (до 23:01, позже ориентируйтесь на 22-й лунный день), Луна в Тельце.
И снова неподходящий день для визита в парикмахерскую, для домашних процедур и для использования приспособлений для горячей укладки. По возможности не пользуйтесь и спиртосодержащими укладочными средствами.
4 августа, суббота, 22-й лунный день (до 23:22, позже ориентируйтесь на 23-й лунный день), 4-я четверть, Луна в Тельце.
Этот день не подходит для полноценной стрижки и первичного окрашивания. Можно подрезать кончики волос и подкрасить корни. Из домашних процедур оптимальный эффект даст только увлажняющая маска.
5 августа, воскресенье, 23-й лунный день (до 23:47, позже ориентируйтесь на 24-й лунный день), Луна в Тельце.
Категорически неблагоприятный день для стрижки – она чревата возникновением серьезных проблем со здоровьем, личным финансовым кризисом, резкими размолвками с родственниками. Окрашивание плохо скажется на структуре волос, домашние процедуры не помогут, а навредят.
6 августа, понедельник, 24-й лунный день, Луна в Близнецах.
Прекрасный день для стрижки – она обновит энергию, подарит вам легкость, поможет более спокойно относиться к каким-то проблемам, существенно поднимет настроение. Можно сделать колорирование или сомбре в привычной для вас гамме. Рекомендуется салонная ионизация, а вот домашние процедуры пользы не принесут.
7 августа, вторник, 24-й лунный день продолжается (до 0:19, позже ориентируйтесь на 25-й лунный день), Луна в Близнецах.
В оставшиеся от 24-го лунного дня 18 минут можно провести сеанс длительного и бережного расчесывания с приподниманием и проветриванием прядей – это улучшит кровообращение и насытит волосы кислородом.
8 августа, среда, 25-й лунный день (до 1:00, позже ориентируйтесь на 26-й лунный день), Луна в Раке.
В 25-й лунный день, приходящийся на 7 августа, можно подстричься, сделать окрашивание и легкую завивку; от домашних процедур желательно воздержаться. Непосредственно же 8-го числа в течение всего дня стрижка не рекомендуется, так же, как и первичное окрашивание; вы можете подкрасить корни и нанести укрепляющую маску.
9 августа, четверг, 26-й лунный день (до 1:56, позже ориентируйтесь на 27-й лунный день), Луна в Раке.
Неподходящий день для стрижки и салонных процедур. Можно сделать вторичное окрашивание, а дома нанести маску на основе даров моря или с голубой глиной.
10 августа, пятница, 27-й лунный день (до 3:05, позже ориентируйтесь на 28-й лунный день), Луна во Льве.
Этот день тоже не подходит для стрижки. Можно сделать первичное или вторичное окрашивание, легкий массаж головы, питательную маску на основе кефира или укрепляющую с добавлением дрожжей, а также ополоснуть волосы минеральной водой.
Вторая декада августа
11 августа, суббота, 28-й лунный день до 4:26, 29-й лунный день (до 12:58, позже ориентируйтесь на 1-й лунный день), Новолуние, частное солнечное затмение, Луна во Льве.
Крайне неблагоприятный день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур. К тому же не стоит делать новую укладку, тестировать незнакомые шампуни и бальзамы, мыть голову очень горячей водой.
12 августа, воскресенье, 1-й лунный день (до 5:53, позже ориентируйтесь на 2-й лунный день), Луна в Деве.
Этот день тоже не подходит для стрижки, окрашивания и почти всех домашних процедур. Единственное, что можно сделать – при необходимости нанести восстанавливающую или лечебную маску на секущиеся кончики волос.
13 августа, понедельник, 2-й лунный день (до 7:21, позже ориентируйтесь на 3-й лунный день), Луна в Деве.
И снова неблагоприятный день для стрижки и окрашивания. Зато он отлично подходит для любых домашних процедур – лечебных, укрепляющих, восстанавливающих, питающих и увлажняющих. К тому же стоит полистать парикмахерские журналы или побродить по тематическим сайтам, определиться с будущей прической, решить, какие дополнительные салонные процедуры вам могут понадобиться в ближайшее время, и какую сумму вы готовы заплатить за визит к мастеру. А потом подобрать подходящую вам и по лунному календарю дату, позвонить в салон и записаться на прием к парикмахеру.
14 августа, вторник, 3-й лунный день (до 8:46, позже ориентируйтесь на 4-й лунный день), Луна в Весах.
Прекрасный день для стрижки – она не только получится идеально, но и благотворно повлияет на здоровье волос, а на метафизическом уровне притянет к вам дополнительные материальные блага. Окрашивание тоже будет удачным – краска ляжет ровно и даст именно тот оттенок, на который вы рассчитываете. Любые домашние процедуры окажутся весьма эффективными.
15 августа, среда, 4-й лунный день (до 10:09, позже ориентируйтесь на 5-й лунный день), Луна в Весах.
Вполне подходящий день для стрижки – она подарит вам душевное равновесие, поможет решить какие-то спорные вопросы и получить позитивный и необходимый вам сейчас опыт, при этом рекомендуется избегать ассиметричных причесок. Окрашивание не возбраняется, однако стоит воздержаться от резких контрастов, а при первичном – еще и от черного цвета и от других мрачных оттенков. Домашние процедуры пользы не принесут, а в салоне можно сделать ионизацию.
16 августа, четверг, 5-й лунный день (до 11:28, позже ориентируйтесь на 6-й лунный день), Луна в Скорпионе.
В 5-й лунный день, приходящийся на 15 августа, и 16-го до 10:31 стрижка и окрашивание будут весьма удачными, правда, не стоит менять привычную форму и перекрашиваться в другой цвет, делать ассиметричную прическу и многоцветное колорирование; домашние процедуры окажутся бесполезными. 16-го же числа после 10:31 и до 11:28 стричься стоит только в том случае, если у вас все в порядке с нервной системой, а при первичном окрашивании лучше избегать темных оттенков – они и при здоровой психике могут спровоцировать стресс или депрессию; домашние маски и ополаскивания по-прежнему не дадут никакого эффекта.
17 августа, пятница, 6-й лунный день (до 12:44, позже ориентируйтесь на 7-й лунный день), Луна в Скорпионе.
Этот день тоже подходит для визита в салон исключительно при условии, что у вас не «шалят» нервы. Если же с нервной системой все замечательно, то стрижка усилит в вас внутреннее чутье, подарит вам весьма своевременные интуитивные озарения, сделает вас еще привлекательнее в сексуальном плане. Окрашивание не возбраняется, а вот от домашних процедур лучше воздержаться – они дадут совсем не тот результат, на который вы рассчитываете.
18 августа, суббота, 7-й лунный день (до 13:57, позже ориентируйтесь на 8-й лунный день), 1-я четверть, Луна в Стрельце.
Неблагоприятный день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур – повышенная возбудимость и некоторая нервозность не дадут насладиться процессом, а результат вас и вовсе разочарует.
19 августа, воскресенье, 8-й лунный день (до 15:06, позже ориентируйтесь на 9-й лунный день), Луна в Стрельце.
Прекрасный день для стрижки – она снимет накопившийся негатив, вы почувствуете себя заново родившейся, обновленной, радостной и счастливой. При окрашивании можно добавить к основному цвету блики родственных оттенков. В салоне при необходимости стоит сделать каутеризацию, ламинирование или экранирование волос. Из домашних же процедур наиболее эффективной будет маска на основе молочных продуктов с добавлением меда.
20 августа, понедельник, 9-й лунный день (до 16:10, позже ориентируйтесь на 10-й лунный день), Луна в Стрельце.
Крайне неблагоприятный день для стрижки – она на метафизическом уровне чревата травмами, возникновением сложных и опасных ситуаций в деловой сфере и в межличностном общении, провалами там, где сейчас все идет ровно. От окрашивания и от домашних процедур тоже стоит воздержаться.
Третья декада августа
21 августа, вторник, 10-й лунный день (до 17:06, позже ориентируйтесь на 11-й лунный день), Луна в Козероге.
В 10-й лунный день, приходящийся на 20 августа, можно подстричься, сделать многоцветное окрашивание, дома нанести питательную маску на основе жировых компонентов. Непосредственно же 21-го числа стрижка не рекомендуется, зато успешным будет окрашивание, в салоне стоит заказать стоун-массаж головы, а дома хороший результат даст укрепляющая маска из белой глины.
22 августа, среда, 11-й лунный день (до 17:55, позже ориентируйтесь на 12-й лунный день), Луна в Козероге.
И снова неподходящий день для стрижки, зато вполне благоприятный для первичного и вторичного окрашивания, акупунктурного массажа головы и ее мытья хлебом или яичным желтком, для нанесения лечебных масок и для ополаскивания волос отваром горных трав.
23 августа, четверг, 12-й лунный день (до 18:35, позже ориентируйтесь на 13-й лунный день), Луна в Водолее.
Этот день не подходит для стрижки, а вот все, что вы сделаете для питания, увлажнения, лечения, восстановления и укрепления волос, даст великолепные результаты, да и окрашивание будет очень удачным, особенно если вы отдадите предпочтение натуральным оттенкам.
24 августа, пятница, 13-й лунный день (до 19:07, позже ориентируйтесь на 14-й лунный день), Луна в Водолее.
Вполне благоприятный день для стрижки – она поможет вам выйти из какой-то запутанной ситуации, разорвать замкнутый круг каких-то событий, освободиться от чего-то такого, что вас категорически не устраивает. При окрашивании стоит проявить толику фантазии – новые нюансы, добавленные в привычный цвет, притянут к вам яркие позитивные впечатления. А вот домашние процедуры пользы не принесут.
25 августа, суббота, 14-й лунный день (до 19:34, позже ориентируйтесь на 15-й лунный день), Луна в Водолее.
Превосходный день для визита в парикмахерскую – можно сделать креативную прическу и фантазийное окрашивание, попробовать инновационные салонные процедуры, ионизировать волосы. Кстати, на метафизическом уровне стрижка может натолкнуть вас на совершенно гениальные мысли, которые выльются в уникальное открытие или изобретение, а еще она подарит вам восхитительное чувство внутренней свободы. От домашнего же ухода за шевелюрой толку не будет.
26 августа, воскресенье, 15-й лунный день (до 19:56, позже ориентируйтесь на 16-й лунный день), Полнолуние, Луна в Рыбах.
Категорически неблагоприятный день для стрижки – она чревата разнообразными неприятностями даже в тех областях жизнедеятельности, в которых у вас никогда не было никаких проблем. Окрашивание негативно скажется на структуре волос и может спровоцировать аллергическую реакцию. Домашние процедуры не помогут, а навредят.
27 августа, понедельник, 16-й лунный день (до 20:15, позже ориентируйтесь на 17-й лунный день), Луна в Рыбах.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания и салонных процедур. Дома можно сделать увлажняющую или лечебную маску, но состав для нее стоит приобрести в магазине, а не приготовить самостоятельно.
28 августа, вторник, 17-й лунный день (до 20:33, позже ориентируйтесь на 18-й лунный день), Луна в Овне.
И снова неблагоприятный день для стрижки, окрашивания, салонных процедур, зато покупные восстанавливающие и лечебные маски, нанесенные до 19:16, дадут превосходный результат.
29 августа, среда, 18-й лунный день (до 20:50, позже ориентируйтесь на 19-й лунный день), Луна в Овне.
Этот день не подходит ни для парикмахерских манипуляций с волосами, ни для использования приспособлений для горячей укладки, от применения укладочных средств жесткой фиксации тоже стоит воздержаться.
30 августа, четверг, 19-й лунный день (до 21:08, позже ориентируйтесь на 20-й лунный день), Луна в Овне.
Еще один крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата головными болями, застоем в интеллектуальной деятельности, снижением работоспособности, отсутствием энтузиазма и оптимизма. К тому же настоятельно рекомендуется избегать использования щипцов для завивки и утюжка для выпрямления – велика вероятность серьезных ожогов, а воздействие фена плохо скажется на структуре волос, так же, как окрашивание и домашние процедуры.
31 августа, пятница, 20-й лунный день (до 21:27, позже ориентируйтесь на 21-й лунный день), Луна в Тельце.
Прекрасный день для стрижки – она «снабдит» вас великолепными коммерческими идеями, которые помогут существенно увеличить ваше благосостояние, привнесет в вашу жизнь стабильность, поспособствует нахождению общего языка с родственниками, подарит спокойствие. Окрашивание тоже будет удачным, можно сделать легкое осветление, а вот неестественных оттенков лучше избегать. Любые домашние процедуры дадут потрясающий позитивный результат.
Текст: Надежда Попова
Фото: Shutterstock