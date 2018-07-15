Календарь стрижки волос на август 2018 года

Ну и, естественно, перед тем, как отправляться в парикмахерский салон и дома заниматься укреплением, питанием, лечением волос, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на август 2018 года. Луна подскажет, когда ваши манипуляции дадут наилучший результат, а когда стоит воздержаться от третирования шевелюры и оставить ее в покое.

По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.

И снова мы, как и в июльском календаре, не будем для примера подробно разбирать какой-то конкретный день, а поговорим о затмении. В этот раз оно одно – частное солнечное и произойдет 11 августа при Луне во Льве. Так что и в этом месяце не стоит спонтанно менять стрижку и цвет волос, поддаваясь желанию проявить креативность и поразить окружающих оригинальной прической. Радикальные перемены рекомендуются только в том случае, если вы давно живете с мыслью о каком-то конкретном имидже и уже психологически привыкли к нему, сроднились с ним.

Обращаем ваше внимание, что в августе Луна иногда переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора. В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:

Лучшие дни для маникюра и педикюра: 12, 13, 23 (после 19:35), 24, 25 (до 19:34).

Лучшие дни для эпиляции: 3 (после 22:29), 4 (до 23:22), 8, 9, 31.

Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 1 (до 22:26), 4 (после 23:22), 5, 11, 19 (после 15:06), 20 (до 16:10), 25 (после 19:34), 26 (до 19:56), 29 (после 20:50), 30 (до 21:08).