Календарь стрижки волос на август 2017 года
Ну и, естественно, перед тем, как стричься, делать окрашивание и дома заниматься волосами, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на август 2017 года. Тогда ваша шевелюра всегда будет роскошной, а все парикмахерские манипуляции и процедуры принесут максимально хороший результат.
По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.
Бывает и так, что половина дня отлично подходит для стрижки, окрашивания и процедур по уходу, а потом волосы необходимо оставить в покое, чтобы не навредить их структуре и не спровоцировать проблемы в самых разных областях жизнедеятельности.
В этот раз мы не будем разбирать для примера один из дней, а поговорим о том, что несут нам два затмения – лунное (7.08.17) и солнечное (21.08.17). Они весь месяц будут провоцировать нас на резкие перемены, захочется кардинально сменить имидж, коротко остричь длинные волосы или, наоборот, нарастить пряди, поменять цвет с черного на белый (или стать из блондинки брюнеткой), с естественного, данного нам природой, на искусственный. Всего этого лучше избегать, так как изменения чреваты ухудшением течения дел, внутренней дисгармонией и крайним недовольством собой.
Обращаем ваше внимание, что в августе Луна периодически переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.
В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:
Лучшие дни для маникюра и педикюра: 6 (с 14:47 до 19:37), 8, 22, 23.
Лучшие дни для эпиляции: 13 (после 14:42), 14 (до 22:54), 17 (после 19:31), 18, 19 (до 21:00).
Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 6 (после 19:37), 7, 10 (после 21:23), 11 (до 21:44), 14 (после 22:54), 15, 21, 29 (после 14:09), 30 (до 15:10).
Первая декада августа
1 августа, вторник, 9-й лунный день (до 15:19, позже ориентируйтесь на 10-й лунный день), Луна в Стрельце. Совершенно неподходящий день для каких бы то ни было манипуляций с волосами, даже расчесывать их рекомендуется крайне аккуратно.
2 августа, среда, 10-й лунный день (до 16:22, позже ориентируйтесь на 11-й лунный день), Луна в Стрельце. Отличный день для стрижки – она обновит энергию, подарит вам вдохновение, притянет яркие впечатления и интересных людей. Можно слегка изменить прическу. Окрашивание не возбраняется, однако от осветления рекомендуется воздержаться. Из домашних процедур наиболее эффективными будут маски на жировой основе с добавлением меда.
3 августа, четверг, 11-й лунный день (до 17:20, позже ориентируйтесь на 12-й лунный день), Луна в Стрельце. Этот день тоже благоприятен для посещения парикмахерской, правда, от стрижки горячими ножницами, от химической завивки и, как и накануне, от осветления стоит воздержаться. Дома можно сделать питательную маску на основе молочных продуктов – сметаны, сливок, кефира, сыворотки (в зависимости от вашего типа волос).
4 августа, пятница, 12-й лунный день (до 18:13, позже ориентируйтесь на 13-й лунный день), Луна в Козероге. 12-й лунный день, приходящийся на 3 августа, вполне подходит для стрижки – она притянет к вам веселых и щедрых людей, а может, и любовь; можно сделать окрашивание без осветления, пройти процедуру ламинирования или экранирования, успешной будет каутеризация, да и домашние маски на основе оливкового масла дадут хороший эффект. А вот непосредственно 4 августа стричься не рекомендуется; зато вы можете покраситься или заняться лечением, укреплением, восстановлением волос, сделать акупунктурный массаж головы, теплое обертывание с белой глиной.
5 августа, суббота, 13-й лунный день (до 18:58, позже ориентируйтесь на 14-й лунный день), Луна в Козероге. Неподходящий день для стрижки, зато вполне благоприятный для первичного и вторичного окрашивания, массажа головы и ее мытья хлебом или яичным желтком, питательных масок на основе сезонных овощей и фруктов, ополаскиваний отваром горных трав.
6 августа, воскресенье, 14-й лунный день (до 19:37, позже ориентируйтесь на 15-й лунный день), Луна в Водолее. В 14-й лунный день, приходящийся на 5 августа и на 6-е число до 14:47, стрижка не рекомендуется, можно только делать окрашивание, дома лечить и укреплять волосы. Зато потом (до 19:37) вы вполне можете подстричься, попробовать инновационные салонные процедуры, сделать ионизацию.
7 августа, понедельник, 15-й лунный день (до 20:10, позже ориентируйтесь на 16-й лунный день), Полнолуние, частное лунное затмение, Луна в Водолее. Категорически неподходящий день для стрижки, окрашивания, салонных и домашних процедур. К тому же не стоит оставлять несобранными длинные волосы – через них проникнет негативная энергия, так что лучше сделать пучок или заплести косу. Все это актуально для всего 7 августа, а не только для периода с 00:00 до 20:10.
8 августа, вторник, 16-й лунный день (до 20:38, позже ориентируйтесь на 17-й лунный день), Луна в Водолее. Вполне благоприятный день для стрижки – она поможет вам обрести внутреннюю свободу, подарит какое-то важное озарение или гениальную идею, избавит от накопившегося негатива. Окрашивание тоже будет удачным, а вот от домашних и салонных процедур стоит воздержаться – пользы они не принесут.
9 августа, среда, 17-й лунный день (до 21:02, позже ориентируйтесь на 18-й лунный день), Луна в Рыбах. Неподходящий день для стрижки, окрашивания и салонных процедур. Дома можно сделать ополаскивание настоем ромашки, легкий массаж головы, нанести покупную лечебную или укрепляющую маску.
10 августа, четверг, 18-й лунный день (до 21:23, позже ориентируйтесь на 19-й лунный день), Луна в Рыбах. Этот день тоже не подходит для стрижки, окрашивания и салонных процедур. Продолжайте увлажнять и укреплять волосы, да и лечение кожи головы даст хороший результат.