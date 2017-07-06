В августе продолжаем делать ягодные, фруктовые и овощные маски, постепенно уменьшаем число увлажняющих манипуляций, при необходимости проходим салонные лечебные и восстанавливающие процедуры, вводим в домашний уход за волосами теплые обертывания на основе жировых компонентов.

Ну и, естественно, перед тем, как стричься, делать окрашивание и дома заниматься волосами, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на август 2017 года. Тогда ваша шевелюра всегда будет роскошной, а все парикмахерские манипуляции и процедуры принесут максимально хороший результат.

По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.

Бывает и так, что половина дня отлично подходит для стрижки, окрашивания и процедур по уходу, а потом волосы необходимо оставить в покое, чтобы не навредить их структуре и не спровоцировать проблемы в самых разных областях жизнедеятельности.

В этот раз мы не будем разбирать для примера один из дней, а поговорим о том, что несут нам два затмения – лунное (7.08.17) и солнечное (21.08.17). Они весь месяц будут провоцировать нас на резкие перемены, захочется кардинально сменить имидж, коротко остричь длинные волосы или, наоборот, нарастить пряди, поменять цвет с черного на белый (или стать из блондинки брюнеткой), с естественного, данного нам природой, на искусственный. Всего этого лучше избегать, так как изменения чреваты ухудшением течения дел, внутренней дисгармонией и крайним недовольством собой.

Обращаем ваше внимание, что в августе Луна периодически переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.

В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:

Лучшие дни для маникюра и педикюра: 6 (с 14:47 до 19:37), 8, 22, 23.

Лучшие дни для эпиляции: 13 (после 14:42), 14 (до 22:54), 17 (после 19:31), 18, 19 (до 21:00).

Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 6 (после 19:37), 7, 10 (после 21:23), 11 (до 21:44), 14 (после 22:54), 15, 21, 29 (после 14:09), 30 (до 15:10).