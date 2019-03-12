Календарь стрижки волос на апрель 2019 года

Ну и, разумеется, перед тем, как отправляться в парикмахерскую и дома заниматься какими бы то ни было процедурами по уходу за волосами, заглядываем в наш лунный календарь стрижек на апрель 2019 года – Луна подскажет оптимальное время для тех или иных манипуляций и удержит от них, если они могут нанести вред шевелюре.

По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется. Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот – знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день – нет. И это все тоже отражено в нашем календаре.

Обращаем ваше внимание, что в апреле Луна иногда переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.

В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:

Лучшие дни для маникюра и педикюра: 1 (до 17:47), 15 (после 13:13), 16, 17 (14:21), 26 (после 12:26), 27.

Лучшие дни для эпиляции: 25 (после 1:49), 26 (до 12:26).

Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 4 (после 6:20), 5, 13 (после 11:08), 14 (до 12:26), 19 (после 19:40), 20 (до 21:05), 24 (после 0:52), 25 (до 1:49), 28.