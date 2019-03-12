Календарь стрижки волос на апрель 2019 года

Ну и, разумеется, перед тем, как отправляться в парикмахерскую и дома заниматься какими бы то ни было процедурами по уходу за волосами, заглядываем в наш лунный календарь стрижек на апрель 2019 года – Луна подскажет оптимальное время для тех или иных манипуляций и удержит от них, если они могут нанести вред шевелюре.
По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется. Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот – знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день – нет. И это все тоже отражено в нашем календаре.
Обращаем ваше внимание, что в апреле Луна иногда переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.
В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:
Лучшие дни для маникюра и педикюра: 1 (до 17:47), 15 (после 13:13), 16, 17 (14:21), 26 (после 12:26), 27.
Лучшие дни для эпиляции: 25 (после 1:49), 26 (до 12:26).
Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 4 (после 6:20), 5, 13 (после 11:08), 14 (до 12:26), 19 (после 19:40), 20 (до 21:05), 24 (после 0:52), 25 (до 1:49), 28.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Первая декада апреля
1 апреля, понедельник, 25-й лунный день (до 5:28, позже ориентируйтесь на 26 -й лунный день), Луна в Рыбах.
Сегодня превосходный день для визита в салон. Можно сделать экспериментальную стрижку, попробовать новую технику в окрашивании и инновационные салонные процедуры, провести ионизацию. Домашние же манипуляции по уходу за волосами окажутся совершенно бесполезными.
2 апреля, вторник, 26-й лунный день (до 5:48, позже ориентируйтесь на 27-й лунный день), Луна в Рыбах.
В 26-й лунный день, приходящийся на 1 апреля, до 17:47 можно подстричься и сделать окрашивание, а вот домашние и салонные процедуры пользы не принесут. После же 17:47 в понедельник и во вторник до 5:48 от стрижки и от других манипуляций с волосами лучше воздержаться, единственное, что хорошо скажется на шевелюре – ополаскивание настоем крапивы.
3 апреля, среда, 27-й лунный день (до 6:05, позже ориентируйтесь на 28-й лунный день), Луна в Рыбах.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания и салонных процедур. Дома хороший результат даст нанесение лечебных масок – как на корни и кожу головы, так и на кончики волос. Можно сделать и ополаскивание водой, настоянной на серебре, или отваром чистотела.
4 апреля, четверг, 28-й лунный день (до 6:20, позже ориентируйтесь на 29-й лунный день), Луна в Овне.
Этот день тоже неблагоприятен для основной массы манипуляций с волосами. Стрижка и окрашивание не рекомендуются, а вот релаксационная маска и легкий массаж головы прекрасно скажутся и на шевелюре, и на вашем общем самочувствии.
5 апреля, пятница, 29-й лунный день до 6:35, 30-й лунный день (до 11:51, позже ориентируйтесь на 1-й лунный день), Новолуние, Луна в Овне.
Категорически неблагоприятный день для стрижки – она чревата сильнейшим упадком сил, отсутствием конструктивных идей и проблемами во взаимопонимании с окружающими. Окрашивание и маски для волос плохо скажутся на состоянии кожи головы. Кроме того, рекомендуется воздержаться от использования фена, стайлера и укладочных средств жесткой фиксации.
Фото: vostock-photo/shutterstock
6 апреля, суббота, 1-й лунный день (до 6:50, позже ориентируйтесь на 2-й лунный день), Луна в Тельце.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур, использования приспособлений для горячей укладки и спиртосодержащих укладочных средств. К тому же желательно воздержаться от ношения тугих декоративных головных повязок – нарушение кровообращения приведет к мигрени.
7 апреля, воскресенье, 2-й лунный день (до 7:07, позже ориентируйтесь на 3-й лунный день), Луна в Тельце.
И снова от визита в салон стоит воздержаться, так же, как и от домашних масок, ополаскиваний, обертываний. Желательно дать волосам отдохнуть и не пользоваться ни приспособлениями для горячей укладки, ни какими бы то ни было укладочными средствами. Зато вы можете полистать парикмахерские журналы или побродить по тематическим сайтам, ознакомиться с новшествами в мире стрижек и окрашивания, определиться, чего бы вам хотелось видеть у себя на голове, выбрать подходящее для вас и благоприятное по лунному календарю время для посещения салона, позвонить туда и записаться на прием к мастеру.
8 апреля, понедельник, 3-й лунный день (до 7:27, позже ориентируйтесь на 4-й лунный день), Луна в Тельце.
Превосходный день для стрижки – она отлично скажется на состоянии волос, а на метафизическом уровне притянет к вам новые финансовые потоки, поможет решиться на коммерчески выгодный проект и разобраться в мотивах поступков родни. Окрашивание не возбраняется, однако желательно отдать предпочтение естественным оттенкам и щадящим красителям. Любые домашние процедуры дадут великолепный результат.
9 апреля, вторник, 4-й лунный день (до 7:52, позже ориентируйтесь на 5-й лунный день), Луна в Близнецах.
В 4-й лунный день, приходящийся на 8 апреля, и 9-го до 0:14 можно сделать классическую стрижку и окрашивание в спокойные натуральные тона, нанести укрепляющую или питательную маску, ополоснуть волосы отваром лечебных трав. После же 0:14 во вторник домашние процедуры будут бесполезными, зато хорошо получатся креативная стрижка и фантазийное окрашивание, правда, при условии, что вы не решите их сделать назло кому-то из родственников.
10 апреля, среда, 5-й лунный день (до 8:23, позже ориентируйтесь на 6-й лунный день), Луна в Близнецах.
Вполне благоприятный день для стрижки и окрашивания, однако рекомендуется не выходить из привычного образа – с новыми прической и цветом волос вам вряд ли будет комфортно. Если же все-таки захочется внести какие-то коррективы, сделайте это по минимуму. Домашние процедуры пользы не принесут.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Вторая декада апреля
11 апреля, четверг, 6-й лунный день (до 9:06, позже ориентируйтесь на 7-й лунный день), Луна в Раке.
Отличный день для стрижки – она избавит вас от негатива, подарит заряд оптимизма и хорошего настроения, сделает вас легче и воздушнее. Можно поиграть с формой и цветом, завить волосы. Рекомендуется ионизация – либо в салоне, либо в домашних условиях; если нет специального приспособления, замените процедуру сеансом длительного бережного расчесывания с приподниманием и проветриванием прядей. Остальные манипуляции по уходу за волосами будут совершенно бесполезными.
12 апреля, пятница, 7-й лунный день (до 10:00, позже ориентируйтесь на 8-й лунный день), 1-я четверть, Луна в Раке.
В 7-й лунный день, приходящийся на 11 апреля, стричься стоит только в том случае, если вы долго носили длинные волосы, а теперь решились на очень короткий «ежик»; окрашивание не возбраняется, однако неестественные оттенки использовать нежелательно. Из домашних манипуляций по уходу наибольшую пользу принесут увлажняющие и укрепляющие маски на основе водорослей. Непосредственно же 12-го числа в течение всего дня от стрижки лучше воздержаться, зато окрашивание будет весьма успешным, а домашние лечебные процедуры дадут хороший эффект.
13 апреля, суббота, 8-й лунный день (до 11:08, позже ориентируйтесь на 9-й лунный день), Луна во Льве.
В 8-й лунный день, приходящийся на 12 апреля, и 13-го до 10:49 стричься не стоит; можно сделать окрашивание и полечить волосы с помощью голубой глины. Непосредственно же в субботу с 10:49 и до 11:08 (до наступления 9-го лунного дня) можно попытаться быстренько нанести витаминную маску.
14 апреля, воскресенье, 9-й лунный день (до 12:26, позже ориентируйтесь на 10-й лунный день), Луна во Льве.
Крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата существенным снижением самооценки, творческим кризисом, осложнениями отношений с окружающими и долгосрочным недовольством собой. От окрашивания, домашних и салонных процедур тоже рекомендуется воздержаться.
15 апреля, понедельник, 10-й лунный день (до 13:51, позже ориентируйтесь на 11-й лунный день), Луна в Деве.
В 10-й лунный день, приходящийся на 14 апреля, и 15-го до 13:13 стрижка не только получится отлично и чрезвычайно украсит вас, но и откроет в вас новые творческие силы, подарит вам вдохновение и весьма ощутимый заряд позитивной энергии, усилит восхищение вашей персоной со стороны окружающих и «научит» вас гордиться всем тем, что вы делаете; окрашивание тоже будет удачным, особенно если вы отдадите предпочтение рыжеватым, золотистым, пшеничным тонам; можно сделать карвинг; дома рекомендуется питательная маска на основе меда. Непосредственно же 15-го числа с 13:13 до 13:51 стоит съесть что-нибудь злаковое или витаминное – это хорошо скажется на волосах.
Фото: vostock-photo/shutterstock
16 апреля, вторник, 11-й лунный день (до 15:18, позже ориентируйтесь на 12-й лунный день), Луна в Деве.
Прекрасный день для стрижки – она получится просто идеально и отлично скажется на структуре волос, избавит вас от каких-то заблуждений и, возможно, даже подтолкнет к какому-нибудь новому обучению. Краска при окрашивании ляжет ровно и надолго сохранит первоначальный цвет. Любые домашние процедуры дадут превосходный результат.
17 апреля, среда, 12-й лунный день (до 16:46, позже ориентируйтесь на 13-й лунный день), Луна в Весах.
В 12-й лунный день, приходящийся на 16 апреля, и 17-го до 14:21 стрижка будет очень удачной, а на метафизическом уровне притянет к вам какие-то дополнительные блага; окрашивание не возбраняется, однако не стоит использовать неестественные оттенки; любые домашние процедуры, особенно – укрепляющие и стимулирующие рост волос маски, окажутся весьма эффективными. В четверг же после 14:21 и до 16:46 можно сделать симметричную стрижку и монохромное окрашивание, провести процедуру ионизации.
18 апреля, четверг, 13-й лунный день (до 18:14, позже ориентируйтесь на 14-й лунный день), Луна в Весах.
Вполне благоприятный день для симметричной стрижки – она «научит» вас получать удовольствие от обстоятельств, которые вы не в состоянии изменить, поможет найти гармонию в чем-то привычном и разглядеть красоту в том, что вы считаете фоном к своей жизни. Окрашивание не возбраняется, однако стоит избегать резких контрастов. Домашние процедуры пользы не принесут.
19 апреля, пятница, 14-й лунный день (до 19:40, позже ориентируйтесь на 15-й лунный день), Полнолуние, Луна в Скорпионе.
В 14-й лунный день, приходящийся на 18 апреля, можно сделать симметричную стрижку и балаяж или шатуш, а дома провести сеанс длительного расчесывания с проветриванием прядей. Непосредственно же 19-го числа в течение всего дня какие-либо манипуляции с волосами не рекомендуются.
20 апреля, суббота, 15-й лунный день (до 21:05, позже ориентируйтесь на 16-й лунный день), Луна в Скорпионе.
Категорически неблагоприятный день для стрижки, окрашивания, салонных и домашних процедур. Не позволяйте никому прикасаться к своим волосам и по возможности не появляйтесь без головного убора в местах большого скопления людей.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Третья декада апреля
21 апреля, воскресенье, 16-й лунный день (до 22:28, позже ориентируйтесь на 17-й лунный день), Луна в Стрельце.
Сегодня до 18:58 стричься стоит только при условии, что у вас все в порядке с нервной системой – в этом случае стрижка обострит вашу интуицию, увеличит вашу чувственность, раскрепостит вас и «научит» нестандартно мыслить, а вот если у вас есть застарелые стрессы и неврозы, то после процесса подстригания они могут усугубиться; окрашивание не возбраняется, а домашние процедуры скорее навредят, чем помогут. После же 18:58 стрижка будет очень успешной, сделает вас решительнее и даже остроумнее, окрашивание получится вполне удачным, правда, не стоит использовать осветлитель; дома рекомендуется питательная маска на основе жировых компонентов.
22 апреля, понедельник, 17-й лунный день (до 23:44, позже ориентируйтесь на 18-й лунный день), Луна в Стрельце.
Прекрасный день для стрижки – она притянет к вам любовь окружающих и интересные знакомства, привнесет в вашу жизнь новые яркие впечатления и занимательные увлечения. Окрашивание не возбраняется, однако не стоит осветлять волосы, а если вы краситесь впервые, то и использовать черный цвет и другие мрачные оттенки. Дома рекомендуется питательная маска на основе молочных продуктов.
23 апреля, вторник, 18-й лунный день, Луна в Стрельце.
Вполне благоприятный день для стрижки, правда, стоит быть внимательнее при выборе будущей прически – вы можете невольно скопировать то, что на голове у дам из вашего ближайшего окружения, и из-за этого попасть в неловкую ситуацию. При окрашивании избегайте осветления. В салоне можно сделать каутеризацию. Из домашних процедур наиболее эффективными будут двухкомпонентные маски.
24 апреля, среда, 18-й лунный день продолжается (до 0:52, позже ориентируйтесь на 19-й лунный день), Луна в Козероге.
В оставшиеся от 18-го лунного дня 52 минуты можно сделать спортивную стрижку или нанести легкую маску на сыворотке.
25 апреля, четверг, 19-й лунный день (до 1:49, позже ориентируйтесь на 20-й лунный день), Луна в Козероге.
Категорически неподходящий день для стрижки – она чревата проблемами в деловой и в финансовой сферах, а также во взаимоотношениях с родней. Окрашивание и домашние процедуры крайне отрицательно скажутся на волосах.
Фото: vostock-photo/shutterstock
26 апреля, пятница, 20-й лунный день (до 2:33, позже ориентируйтесь на 21-й лунный день), 4-я четверть, Луна в Водолее.
В 20-й лунный день, приходящийся на 25 апреля, стрижка не рекомендуется; можно сделать окрашивание, полечить волосы, нанести питательную маску, помассировать голову и ушные раковины. Непосредственно же 26-го числа в течение всего дня от любых парикмахерских манипуляций лучше воздержаться.
27 апреля, суббота, 21-й лунный день (до 3:07, позже ориентируйтесь на 22-й лунный день), Луна в Водолее.
В 21-й лунный день, приходящийся на 26 апреля, заниматься волосами не стоит – дайте им отдохнуть и по возможности не пользуйтесь утяжеляющими пряди укладочными средствами. Непосредственно же 27-го числа стрижка получится отлично и подарит вам чувство внутренней свободы, окрашивание не возбраняется, но стоит пользоваться только проверенными красителями, домашние процедуры пользы не принесут.
28 апреля, воскресенье, 22-й лунный день (до 3:34, позже ориентируйтесь на 23-й лунный день), Луна в Водолее.
Превосходный день для визита в салон. Приветствуются смелые эксперименты, можно сделать креативную стрижку и фантазийное окрашивание, попробовать инновационные салонные процедуры, попросить мастера изобразить на вашей голове прическу, которую вы придумали самостоятельно. А вот домашние процедуры окажутся совершенно бесполезными.
29 апреля, понедельник, 23-й лунный день (до 3:55, позже ориентируйтесь на 24-й лунный день), Луна в Рыбах.
Крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата всевозможными проблемами со здоровьем, причем как с физическим, так и с психическим, зависимостью от людей и обстоятельств и другими малоприятными событиями. Окрашивание и любые процедуры по уходу за волосами плохо скажутся на их структуре и на состоянии кожи головы.
30 апреля, вторник, 24-й лунный день (до 4:12, позже ориентируйтесь на 25-й лунный день), Луна в Рыбах.
Неподходящий день для стрижки и окрашивания, зато вполне благоприятный – для лечения кожи головы и для процедур, направленных на укрепление корней. Главное, пользуйтесь только проверенными средствами и, желательно, теми, которые были порекомендованы вам трихологом и приобретены в специализированном магазине.
Текст: Надежда Попова
Фото: vostock-photo
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