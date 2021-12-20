Время перемен: что ждет знаки зодиака в январе 2022-го
Кроме того, нам предстоит вдохновляться какими-то новыми для нас идеями — как на работе, так и в творчестве, в бытовых делах, в общении с окружающими. Мы станем выстраивать свою деятельность, во многом находясь под впечатлением от чего-то по-хорошему грандиозного и призывающего к свершениям. А кто-то на основе чужих достижений, открытий, успехов построит что-то свое, не менее уникальное.
Принесет нам январь и возможность реализовать какие-то давние задумки, что-то такое, что, пройдя через «жернова» всем известных обстоятельств, приобрело несколько иное направление и стало по-настоящему актуальным и новаторским. Причем мы не только воплотим свои замыслы в реальность, но и придумаем, как на этом заработать или использовать это для роста нашего социального/карьерного статуса, даже если изначально и не думали о монетизации и практической пользе своих затей.
Осуществим мы и те желания, которые не проходили у нас под грифом «долгосрочные/краткосрочные планы», а ютились в папочке «абстрактные мечты». Позволим себе что-то такое, о чем грезили, но всерьез не собирались материализовывать, наивно считая себя взрослыми, солидными, рациональными. Решение будет спонтанным, а двигателем окажется детская вера в чудеса, ощущение, что именно в начале года все возможно.
В первой декаде месяца нам предстоит переосмыслить свои взаимоотношения с окружающими — с кем-то мы станем ближе, появятся новые точки соприкосновения, возрастет удовольствие от общения, а от кого-то, напротив, отдалимся, устав испытывать разочарование за разочарованием. В середине января в старых делах возникнут новые шансы. В конце месяца вероятны противоречия между материализмом, трудоголизмом, карьеризмом и стремлением к личностной свободе и к отсутствию зависимости от вещей, статуса, денег.
Благоприятные дни: 1, с 3 по 8, с 10 по 17, с 19 по 24, с 26 по 31.
Неблагоприятные дни: 2, 9, 18, 25.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак — как в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп на январь для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: pixabay
Овнам в январе предстоит каким-то образом подтверждать свой статус, бороться с многочисленными нерациональными желаниями, идти за лидером в профессиональной сфере или в социальных делах и одновременно вести за собой и на что-то вдохновлять людей, за которых, как им кажется, они несут определенную ответственность.
Кроме того, велика вероятность, что вы в течение месяца под влиянием обстоятельств не раз измените свои решения, планы, намерения относительно окружающих. Появятся у вас и новые амбиции, причем, возможно, пока ничем не подкрепленные; зато они станут для вас отличным «двигателем прогресса», подтолкнут вас к активному саморазвитию и самосовершенствованию, к обучению и каким-то вояжам.
В начале месяца не исключены сюрпризы со стороны кого-то из окружающих, и не факт, что вам это понравится. В середине января вы вернетесь к обдумыванию какой-то старой идеи и, скорее всего, в результате осуществите ее. В конце месяца вероятен конфликт на работе.
Наиболее благоприятные дни: 4, 10, 11.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 14, 15, 21, 28, 29.
Гороскоп на январь для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: pixabay
Тельцы в январе могут совершить массу ошибок во взаимодействии с внешним миром, будет немало недоразумений из-за их желаний и неправильно сделанных ими выводов. Но при этом вас ждут вполне материальные награды за какие-то ваши прошлые достижения, что, в свою очередь, позволит повысить ваш социальный статус и сделать какие-то достаточно крупные приобретения — как для себя, так и для своего жилища.
Кроме того, в третьей декаде не исключено начало проекта, который наилучшим образом скажется на вашей карьере. Правда, для того чтобы он стартовал, вам придется обойти множество официальных инстанций и провести кучу согласований.
В начале месяца вероятно масштабное мероприятие, на котором вы. к своему удивлению, в чем-то измените свое мнение. В середине января не стоит возвращаться к вопросу, который вы лично объявили закрытым/решенным. В конце месяца вас ждет сразу несколько перемен, каждая из которых будет для вас весьма благоприятной, хотя они могут и не понравиться вашим близким.
Наиболее благоприятные дни: 10, 12, 24.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 18, 25.
Гороскоп на январь для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: pixabay
Близнецы в январе могут оказаться во власти каких-то обстоятельств и под влиянием тех, кто выше их по положению и по статусу. Не исключены и новые долговые обязательства, а потому стоит тщательно соизмерять свои желания с истинными, реальными финансовыми возможностями. Да и конфликтов на работе лучше избегать.
Кроме того, месяц может стать переломным в плане вашей гражданской позиции, социальной активности, отношения к материальным благам — появятся новые принципы, убеждения, сверхидеи, а те ценности, которые ранее не имели значения, вдруг выйдут на первый план и обусловят и ваше мировоззрение, и ваши дальнейшие действия.
В начале января желание выделиться и привлечь к себе внимание чревато неприятностями; избегайте бравады. В середине месяца вы можете открыть для себя что-то такое, что до этого считали чуть ли не пережитком прошлого. В конце января вас ждет активная социальная деятельность, правда, она вряд ли понравится вашему работодателю.
Наиболее благоприятные дни: 5, 12, 14, 15.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 6, 20, 27.
Гороскоп на январь для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: pixabay
Раки в январе, скорее всего, станут активно заниматься завершением какого-то долго тянущегося и пробуксовывающего проекта; они привнесут в него свежие и очень интересные идеи и смогут получить наиболее оптимальный результат. Правда, будет непросто объяснить близким незапланированные отлучки и даже, возможно, достаточно длительные поездки/командировки, но вы выкрутитесь, хотя без ссор и не обойдется.
Кроме того, вам предстоит стать свободнее в выражении и осуществлении своих желаний, вы пойдете наперекор давним привычкам и каким-то принципам, так или иначе связанным с деньгами, что, в свою очередь, позволит удовлетворить многие «хочу» и получить истинное наслаждение.
В начале месяца своевременное включение воображения и фантазии поможет решить какую-то заковыристую профессиональную или частную задачку. В середине января вы поднимете какой-то старый вопрос, и в этом вас поддержат те, кто с вами на одной волне. В конце месяца вы освободитесь от каких-то обязательств.
Наиболее благоприятные дни: 6, 10, 16, 17, 20, 24.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 11, 18, 25, 29.
Гороскоп на январь для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: pixabay
Львы в январе будут работать на статус, на долгосрочную перспективу, на свою деловую репутацию. Велика вероятность, что ради того, чтобы упрочить свое положение и неплохо заработать, вы откажетесь от выходных, отложите встречи с друзьями и осуществление каких-то частных желаний. Это принесет великолепные плоды, что, в свою очередь, подтолкнет вас к постановке новых амбициозных целей и к расширению сферы влияния.
Кроме того, вам предстоит поддержать профессиональную инициативу кого-то из коллег и/или поделиться опытом с теми, кто пока только начинает свой путь на одном с вами поприще. Увеличится и круг вашего делового общения — например, возрастет клиентская база.
В первой декаде имеющийся опыт поможет начать нечто новое или с блеском справиться с какой-то сложной профессиональной задачей. В середине января вы можете сознательно отказаться от реализации какого-то давнего «хочу». В конце месяца не исключены ссоры с друзьями — возрастет ваш гонор и вы не стерпите от них поучений.
Наиболее благоприятные дни: 19, 20.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 8, 15, 22, 29.
Гороскоп на январь для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: pixabay
Девам в январе на профессиональном поприще для достижения поставленных целей придется серьезно постараться, выйти из зоны комфорта, возможно, объединиться с теми, кого они на дух не переносят. Не исключено, что одним из препятствий станет сложившаяся в коллективе обстановка, нечто такое, что больше имеет отношение к социальной сфере, чем, собственно, к работе.
Зато во всех затеянных вами частных делах вас ждут потрясающие успехи — вам удастся о чем-то договориться с родственниками, вы осуществите несколько своих желаний, в том числе и тех, которые давно не дают вам покоя. А еще вы в чем-то получите независимость и возможность самостоятельного выбора.
В начале месяца какая-то насущная потребность подтолкнет вас к весьма оригинальным поступкам. В середине января важно учитывать прошлые события, избегать повтора решений, которые когда-то уже стали ошибочными. В конце месяца вас ждет частное начинание, которое в результате может принести вам весьма неплохую прибыль.
Наиболее благоприятные дни: 5, 12, 22.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 13, 14, 21, 28.
Гороскоп на январь для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: pixabay
Весы в январе найдут понимание и поддержку у тех коллег, с которыми их объединяет какой-то общий проект, а вот на частном уровне не исключены конфликты, причем как из-за денег, так и из-за какого-то статуса, которому кто-то не пожелает соответствовать. Впрочем, в третьей декаде все изменится и близкие люди снова станут близкими, а коллеги только коллегами без особых привилегий в общении с вами.
Кроме того, в этом месяце вам предстоит принять несколько важных решений: имущественных, финансовых, моральных, а также связанных с каким-то неофициальным коллективом, в котором начнутся ненужные вам волнения, возникнут требования, которые вы не поддержите. Будет непросто, так как некоторых из этих людей вы считаете своими друзьями.
В начале января мечты и фантазии помогут отрешиться от какой-то сложной ситуации. В середине месяца исполнение какого-то давнего желания влетит в копеечку. В конце января на работе кто-то начнет закручивать гайки.
Наиболее благоприятные дни: 7, 8, 14, 15, 21, 24, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 4, 9, 11, 18, 25.
Гороскоп на январь для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: pixabay
Скорпионы в январе могут начать какой-то коллективный проект, который самым благоприятным образом скажется на их материальном положении, социальном статусе, мастерстве; к тому же через некоторое время он, скорее всего, поможет им занять более высокую должность, стать руководителем тех, с кем они в этом месяце будут трудиться на равных.
Кроме того, вас ждут крупные приобретения, благодаря которым вы поймете, чего на самом деле хотите, а какие из ваших давних желаний уже потеряли свою актуальность. Предстоят вам и встречи с людьми, которые чем-то вас восхищают, на которых вы так или иначе равняетесь и хотите быть похожи (хотя вряд ли в этом признаетесь).
В начале месяца не исключены какие-то сомнения и метания, но они не помешают принять правильное решение. В середине января возврат к обсуждению каких-то планов может как объединить вас с кем-то из близких, так и рассорить, все зависит от того, насколько сильно взаимопонимание. В конце месяца что-то в лучшую сторону изменится в деловой сфере.
Наиболее благоприятные дни: 4, 11, 26.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 7, 14, 17, 24, 28, 31.
Гороскоп на январь для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: pixabay
Стрельцы в январе могут весьма продуктивно потрудиться и получить за это больше отдачи, чем будут предполагать. Правда, этому легко помешает стремление восстановить какую-то социальную справедливость и как результат — поступки, нервирующие людей, так или иначе влияющих на ваше благосостояние, на размер ваших доходов, даже на саму возможность работать там, где вы сейчас профессионально реализуетесь.
Кроме того, вы в этом месяце можете спонтанно куда-то сорваться, отправиться в незапланированную, но очень желанную поездку; и если она помешает вам выполнить какие-то ваши трудовые обязательства, то тоже станет причиной недовольства начальства (деловых партнеров, заказчиков или коллег, вынужденных брать на себя вашу работу). В общем, в данный период все будет зависеть от вашей осмотрительности и обязательности.
В начале января стоит жить по средствам. В середине месяца избегайте внезапных решений. В конце января вы можете влиться в какой-то новый нетрудовой коллектив.
Наиболее благоприятные дни: 1, 6, 20, 27, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 5, 19, 26.
Гороскоп на январь для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: pixabay
Козероги в январе могут подвигнуть какой-то коллектив на проект, который лично им расчистит дорогу к новой должности или позволит увеличить доходы. Не исключено, что вы примените какую-то хитрую тактику, чтобы заставить коллег действовать в ваших интересах, и в результате действительно получите то, чего жаждете.
Кроме того, вам предстоит предпринять нечто такое, что пойдет на пользу внешнему виду и функционалу вашего жилища; обзавестись нужными вам сейчас связями, причем как на бытовом, так и на профессиональном уровне; «отпустить» ситуацию, на которую вы не можете повлиять (и в итоге она рассосется без вашего непосредственного участия).
В начале месяца будет немало компромиссов с собой, а вот окружающим вы спуску не дадите. В середине января какое-то мероприятие поможет осуществить давнее желание, хотя это и станет для вас неожиданным сюрпризом, вызывающим удивление. В конце месяца вас ждет построение каких-то долгосрочных планов — как деловых, так и частных.
Наиболее благоприятные дни: 8, 29, 30.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 6, 10, 13, 17, 20, 27.
Гороскоп на январь для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: pixabay
Водолеи в январе многого достигнут благодаря поддержке единомышленников, чему-то научатся, повысят свой статус, а вот доходы вряд ли будут впечатляющими, ну или насущные потребности вынудят сразу потратить основную массу заработанного. Впрочем, вы все равно сможете что-то отложить в копилку — на какую-то цель, которая крайне амбициозна и сейчас для вас по-настоящему важна.
Кроме того, вас ждет мероприятие, на которое вы будете вынуждены явиться, чтобы не нервировать какого-то влиятельного человека. А еще этот месяц «отметится» множественным осуществлением желаний — старых и новых, обычных и фантастических.
В начале января вы широко напланируете всего и побольше, а вот реализация планов будет зависеть от ваших финансовых возможностей и от того, есть ли рядом с вами человек, который является для вас «сдерживающим фактором». В середине месяца вы поймете, как лучше решить какую-то давнюю проблему. В конце января частное начинание поспособствует личностному росту.
Наиболее благоприятные дни: 4, 5, 8, 12, 22, 26, 31.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 9, 23, 30.
Гороскоп на январь для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: pixabay
Рыбы в январе могут пойти на открытый конфликт с коллегами и/или начальством, если поймут, что те ущемляют их права и мешают им осуществлять какие-то честолюбивые замыслы, делать карьеру или получить положенные им деньги. Своевременный бунт добавит вам очков, хотя и временно ухудшит отношение к вам на работе.
Кроме того, вас ждут важные начинания, связанные с вашим жилищем; правда, в большей степени вашими поступками будут руководить фантазии и допущения, а не здравый смысл и голый финансовый расчет; если дело в обновлении дизайна интерьера, то подобный подход себя оправдает, а вот если вы затеете ремонт, то химеры там не к месту.
В начале месяца многое будет зависеть от вашей самооценки и от того, умеете ли вы отстаивать свои интересы. В середине января причиной каких-то поступков могут стать воспоминания, вернее, искаженное впечатление от каких-то давних событий. В конце месяца вас ждут позитивные перемены на работе, и это в чем-то сделает вас свободнее.
Наиболее благоприятные дни: 3, 6, 7, 14, 21, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 5, 19, 26.
Фото: pexels.com