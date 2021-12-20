Время перемен: что ждет знаки зодиака в январе 2022-го

Кроме того, нам предстоит вдохновляться какими-то новыми для нас идеями — как на работе, так и в творчестве, в бытовых делах, в общении с окружающими. Мы станем выстраивать свою деятельность, во многом находясь под впечатлением от чего-то по-хорошему грандиозного и призывающего к свершениям. А кто-то на основе чужих достижений, открытий, успехов построит что-то свое, не менее уникальное.

Принесет нам январь и возможность реализовать какие-то давние задумки, что-то такое, что, пройдя через «жернова» всем известных обстоятельств, приобрело несколько иное направление и стало по-настоящему актуальным и новаторским. Причем мы не только воплотим свои замыслы в реальность, но и придумаем, как на этом заработать или использовать это для роста нашего социального/карьерного статуса, даже если изначально и не думали о монетизации и практической пользе своих затей.

Осуществим мы и те желания, которые не проходили у нас под грифом «долгосрочные/краткосрочные планы», а ютились в папочке «абстрактные мечты». Позволим себе что-то такое, о чем грезили, но всерьез не собирались материализовывать, наивно считая себя взрослыми, солидными, рациональными. Решение будет спонтанным, а двигателем окажется детская вера в чудеса, ощущение, что именно в начале года все возможно.

В первой декаде месяца нам предстоит переосмыслить свои взаимоотношения с окружающими — с кем-то мы станем ближе, появятся новые точки соприкосновения, возрастет удовольствие от общения, а от кого-то, напротив, отдалимся, устав испытывать разочарование за разочарованием. В середине января в старых делах возникнут новые шансы. В конце месяца вероятны противоречия между материализмом, трудоголизмом, карьеризмом и стремлением к личностной свободе и к отсутствию зависимости от вещей, статуса, денег.

Благоприятные дни: 1, с 3 по 8, с 10 по 17, с 19 по 24, с 26 по 31.

Неблагоприятные дни: 2, 9, 18, 25.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак — как в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп на январь для Овна (21 марта — 20 апреля)