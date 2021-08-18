Время перемен: что ждет знаки зодиака в сентябре 2021
К тому же нам будет удобнее оправдывать ожидания окружающих, чем отгораживаться от общественного мнения, многократно возрастет значение реноме и деловой репутации, многие постараются обелить свое имя, открещиваясь от ошибок прошлого; все это в свою очередь расширит горизонты в коммерческом пространстве.
Во второй же половине месяца многим предстоит провести массу всевозможных переговоров и в результате выторговать себе выгодные условия: в работе, в каких-то сделках, в частном межличностном взаимодействии. Будет налажено немало новых связей, бывшие противники станут стратегическими союзниками. При этом с 15 по 21 сентября не исключены сильнейшие внутренние противоречия – жажда дополнительных материальных благ с одной стороны и нежелание особо перетруждаться – с другой. А после 21-го самым главным вообще станут: согласие с собой, гармония, отсутствие конфликтов – как с окружающими, так и со своим вторым «Я», а потому виды и интенсивность занятий мы по возможности будем выбирать, ориентируясь не столько на необходимость, сколько на собственный психологический комфорт. Чего точно не скажешь о наших тайных желаниях – они окажутся весьма будоражащими и даже несколько экстремальными, хотя и не все решатся воплотить их в реальность.
В начале месяца для многих на первое место выйдет «доведение до ума» всего, что было сделано чуть ранее и делается прямо сейчас. В середине сентября многие не только тщательно «отгенералят» свое жилище, но и украсят его какими-то интересными дизайнерскими штучками. В конце месяца мы уделим огромное внимание своему кругу общения, постараемся расширить его, обновим свои контакты.
Благоприятные дни:с 1 по 6, с 8 по 12, с 14 по 20, с 22 по 28, 30.
Неблагоприятные дни: 7, 13, 21, 29.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп на сентябрь для Овна (21 марта – 20 апреля)
Фото: pexels.com
Овны в первой половине сентября успешно воспользуются какими-то особыми возможностями, которые появятся у них благодаря их прошлым достижениям, поучаствуют в побочных проектах деловых партнеров или друзей, наведут порядок в тех областях своего существования, «устроить чистку» в которых нужно было уже давно.
Во второй же половине месяца не исключены проблемы в деловом пространстве, и в первую очередь – из-за какого-то дисбаланса: финансового, связанного с человеческим фактором и т.п. Придется поднимать старые полезные связи, задействовать ресурсы, которыми вы предпочитаете не пользоваться, сотрудничать с теми, кто бесит.
В начале сентября имеющиеся деньги породят новые финансовые возможности. В середине месяца не стоит кидаться реализовывать рисковые желания – результат вам не понравится. В конце сентября крайне важно не настроить против себя союзников и позаботиться о сохранении внутренней гармонии – будет она и все проблемы благополучно разрешатся.
Наиболее благоприятные дни: 22, 23.
Дни, в которые надо быть осторожнее:3, 10, 17, 24, 25.
Гороскоп на сентябрь для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Фото: pexels.com
Тельцы в первой половине сентября многое сделают для своего финансового и бытового благополучия, позаботятся об укреплении материальной базы, начнут несколько перспективных проектов и найдут подход к людям и обстоятельствам, от которых зависит дальнейший успех профессиональных и повседневных дел. Вероятно и приобретение того, о чем давно мечталось и владение чем весьма позитивно сказывается на самолюбии и душевном равновесии.
Во второй половине месяца ожидается стабилизация нервной для вас ситуации, выровняются и укрепятся отношения с теми коллегами (деловыми партнерами), которые активно трудятся ради вашего с ними общего дела, но изрядно вас раздражают. Ждут вас и разговоры, в которых придется проявить предельный такт.
В начале сентября вы получите льготы или бонусы и потратитесь на нечто эстетически прекрасное. В середине месяца какие-то хлопоты доставят небывалое удовольствие. В конце сентября к вам вернется что-то почти утраченное, и это подарит вам ощущение покоя.
Наиболее благоприятные дни: 6, 23, 24, 25.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 14, 21, 28.
Гороскоп на сентябрь для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Фото: pexels.com
Близнецы в первой половине сентября могут столкнуться с разнообразными трудностями как на работе, так и в бытовой сфере. Для того чтобы со всем этим разобраться, вам придется принимать непопулярные у вас решения, соответствовать каким-то стандартам, вписываться в неуютные должностные и моральные рамки, на чем-то экономить. Однако полученный опыт пойдет вам на пользу и впоследствии убережет от бед.
Во второй половине месяца все обстоятельства выровняются, существование станет легче, у вас появятся новые интересные и чем-то полезные для вас знакомства, вы сумеете понравиться нужным людям и тем самым откроете перед собой очередные горизонты.
В начале сентября не злите тех, кто пристально следит за вашей деятельностью. В середине месяца избегайте ненужных трат – деньги понадобятся на что-то по-настоящему важное. В конце сентября будет много приятных моментов, занимательных встреч, взаимодействия с искусством и со всем тем, что дарит позитивный настрой.
Наиболее благоприятные дни: 5, 12, 26, 27, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 9, 16, 23, 30.
Гороскоп на сентябрь для Рака (22 июня – 22 июля)
Фото: pexels.com
Раки в первой половине сентября весьма неплохо заработают на чем-то таком, что связано с чистотой, с наведением порядка (например, выгодно продадут ненужные им больше вещи). Ожидаются и серьезные успехи на профессиональном поприще, некоторые из которых, скорее всего, будут отмечены наградами материального и статусного характера. А еще вы, вероятно, поучаствуете в том, в чем давно хотелось.
Вторая же половина месяца может принести небольшие трудности – не исключено, что подведут люди, на которых вы привыкли рассчитывать, так что лучше подстраховаться, попросив на всякий случай поддержки у кого-то еще. И поберегите нервную систему.
В начале сентября возможно новое перспективное деловое предложение, так или иначе связанное с дипломатией, обучением или торговлей. В середине месяца важно четко понимать, кто друг, а кто – скрытый соперник. В конце сентября причиной непредвиденных расходов может стать чья-то откровенная безалаберность.
Наиболее благоприятные дни: 1, 2, 3, 6, 16, 20, 30.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 11, 21.
Гороскоп на сентябрь для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: pexels.com
Львы в первой половине сентября доведут до логического финала дело, так или иначе связанное с официальными инстанциями и с доступом к социальным и/или материальным благам. Ждут вас и новые проекты, реализуя которые придется следовать каким-то особым предписаниям и выполнять придуманные кем-то правила, зато и отдача будет изумительной – вы получите весьма кругленькую сумму и плюсик к деловой репутации.
Вторая половина месяца принесет новых союзников и друзей, легкие деньги, интересные открытия в искусстве и очередные успехи в творчестве. Найдете вы и какой-то оригинальный способ релаксации. Но при этом стоит избегать воплощения в реальность сомнительных и откровенно авантюрных, рисковых, экстремальных желаний.
В начале сентября лучше браться за все, что предлагают – усиленный труд поможет подняться на следующую ступень карьеры или профессионального мастерства. В середине месяца вы многое сделаете для интерьера своего жилища. В конце сентября будет легко, весело и приятно.
Наиболее благоприятные дни: 3, 5.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 18, 25.
Гороскоп на сентябрь для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: pexels.com
Девы в первой половине сентября начнут что-то по-настоящему для них новое – выйдут на другую работу, инициируют проект, связанный с еще незнакомыми для них областями их профессии/специальности, погрузятся в какое-то обучение. Опирайтесь на уже имеющийся у вас опыт, и тогда успехи не заставят себя долго ждать.
Вторая половина месяца принесет первые плоды в новом деле, налаживание отношений с теми, с кем вы были в ссоре, свежий подход к какой-то проблеме, что в результате поможет вам избавиться от нее в самые кратчайшие сроки. А еще вы можете устроить себе разгульный шопинг, спустив кругленькую сумму на что-то не вполне вразумительное.
В начале сентября будет много рациональных решений, которые помогут вам придти к согласию с самой/самим собой. В середине месяца не игнорируйте мудрые советы тех, кто смотрит на происходящее под другим углом. В конце сентября не беспокойтесь по пустякам, и тогда обретете то, о чем вы даже не мечтали.
Наиболее благоприятные дни: 1, 6, 15.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 16, 17, 23.
Гороскоп на сентябрь для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: pexels.com
Весы в первой половине сентября будут вынуждены срочно завершать какие-то бытовые дела и профессиональные проекты, чтобы расчистить путь для чего-то назревающего и, скорее всего, очень желанного. К тому же вас могут ограничить в использовании каких-то ресурсов, но такая экономия чуть позже даст приятные результаты.
Во второй половине месяца вас ждут интересные и психологически комфортные начинания, какой-то ваш труд станет гораздо легче, благоволящие вам люди сделают для вас немало хорошего, вы сможете выйти на следующий уровень на профессиональном поприще и в личностном развитии, а какие-то ваши желания добавят вам смелости – ради них вы пойдете на беспрецедентные поступки, совершите то, что раньше вас пугало.
В начале сентября вы, отдав какой-то долг, почувствуете себя гораздо свободнее. В середине месяца мелкие уступки позволят получить что-то крупное. В конце сентября вы начнете закладывать базу подо что-то такое, что сделает ваше существование по-настоящему гармоничным.
Наиболее благоприятные дни: 8, 9, 18, 24.
Дни, в которые надо быть осторожнее:5, 7, 19, 21, 26.
Гороскоп на сентябрь для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Фото: pexels.com
Скорпионы в первой половине сентября установят для себя и для окружающих какие-то новые правила, заставят кого-то плясать под свою дудку, добьются на каком-то официальном уровне давно причитающихся им благ или льгот, стрясут с кого-то энную сумму и выступят одновременно в роли и ученика, и учителя. А еще вам предстоит выгодно что-то приобрести, куда-то вложиться, очистить окружающее вас пространство от всего лишнего, наносного, отжившего (это касается и человеческого фактора тоже).
Во второй половине месяца многие ваши поступки будут подчинены вашим желаниям, вы не раз поставите их во главу угла и заставите окружающих считаться с вашими «хочу». Откуда-то придут нетрудовые доходы. Вероятен и отпуск с поездкой.
В начале сентября вы благодаря тонкому расчету, скорее всего, обойдете какие-то предписания. В середине месяца будет немало потрачено на реализацию желаний и профессиональные начинания. В конце сентября может появиться новый друг.
Наиболее благоприятные дни: 11.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 6, 13, 17, 20, 24, 27.
Гороскоп на сентябрь для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: pexels.com
Стрельцы в первой половине сентября могут столкнуться с проблемами в профессиональной сфере, в том числе и из-за невозможности придти к единому мнению с кем-то из коллег, начальства, деловых партнеров. Не исключена проверка на профпригодность. Вероятны и непредвиденные расходы на устранение бытовых неурядиц, на наведение порядка там, где его поддерживать вы обычно не считаете нужным.
Во второй половине месяца многие спорные ситуации выровняются, обстановка в деловой сфере стабилизируется, и хотя бытовые вопросы до третьей декады так и будут стоять в полный рост, справляться со всем станет гораздо легче. Тем более что к вам на помощь придет человек, которому вы дороги – друг, родственник, лояльный к вам коллега.
В начале сентября не игнорируйте момент возникновения неурядиц – вовремя среагируете, избежите многих проблем. В середине месяца важно быть экономнее с материальными ресурсами. В конце сентября какие-то обстоятельства доставят вам настоящее удовольствие.
Наиболее благоприятные дни: 9, 12, 14, 16, 30.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 22, 29.
Гороскоп на сентябрь для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: pexels.com
Козероги в первой половине сентября прекрасно проявят себя в профессиональной сфере и на ниве бытовых дел. Скорее всего, там и там вам предстоит создать какой-то задел на будущее, сделать какие-то заготовки – продуктовые дома и под грядущие проекты на работе. Вы чрезвычайно рационально используете все имеющиеся у вас ресурсы, благодаря чему ваша деятельность принесет просто великолепные плоды.
А вот во второй половине месяца вероятны моменты несогласия с собой, какие-то несвойственные вам сомнения, рефлекторные проявления, странные обиды, траты, которые вы сами себе потом не сможете объяснить. Но при этом вы многое узнаете о себе и впоследствии сможете использовать данный опыт почти во всех областях своего существования.
В начале сентября заслуженный успех на работе поможет вам приобрести что-то такое, что повысит ваш статус. В середине месяца важно не пустить псу под хвост добрые взаимоотношения с кем-то из союзников. В конце сентября стоит больше отдыхать.
Наиболее благоприятные дни: 14, 15, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 6, 9, 13, 20, 23, 27, 30.
Гороскоп на сентябрь для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: pexels.com
Водолеи в первой половине сентября получат заслуженную материальную или статусную награду, начнут какое-то очередное обучение, найдут себе мудрого наставника или сами выступят в этой роли. К тому же вам предстоит окунуться в какой-то новый интересный и выгодный проект, правда, ради него вы будете вынуждены какое-то время держать себя в рамках, подчиняться правилам, которые вам непонятны, а потому претят.
Во второй половине месяца вы сумеете извлечь пользу из того, что раньше раздражало, научитесь абстрагироваться от чего-то такого, что априори вам вредит или просто сильно мешает, найдете новый смысл бытия и точку психологической опоры, возможно, после того, как столкнетесь с какими-то необъяснимыми своими желаниями.
В начале сентября вы можете поучаствовать в каком-то официальном мероприятии. В середине месяца внутренние противоречия подтолкнут к созидательным поступкам. В конце сентября не исключены резкие перепады настроения.
Наиболее благоприятные дни: 4, 8, 11, 16, 17, 18, 22.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 5, 19.
Гороскоп на сентябрь для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: pexels.com
Рыбы в первой половине сентября могут столкнуться с трудностями и в деловой сфере, и в бытовой. Не исключено, что для выхода из сложившейся ситуации придется использовать ресурсы «из закромов» и ругаться с кем-то из окружающих. Впрочем, в психологическом плане все это вас не сильно заденет, вы не станете из-за всего этого заморачиваться и найдете отличный способ переключаться с негативных мыслей на позитивные.
Вторая же половина месяца принесет мощную положительную отдачу за ваши прошлые достижения, ваш круг общения пополнится весьма благоволящими вам людьми, вы вообще перестанете о чем-то беспокоиться и отыщете эффектный и эффективный метод релакса. А еще вы с кем-то обменяетесь подарками.
В начале сентября какие-то навязываемые вам или вами правила могут стать поводом для конфликта. В середине месяца вас будут больше заботить какие-то ваши частные желания, чем дела и хлопоты. В конце сентября получится обрести душевную гармонию и полное согласие с собой.
Наиболее благоприятные дни: 3, 6, 9, 19, 20.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 8, 15, 29.
Фото: pexels.com
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