Время перемен: что ждет знаки зодиака в сентябре 2021

К тому же нам будет удобнее оправдывать ожидания окружающих, чем отгораживаться от общественного мнения, многократно возрастет значение реноме и деловой репутации, многие постараются обелить свое имя, открещиваясь от ошибок прошлого; все это в свою очередь расширит горизонты в коммерческом пространстве.

Во второй же половине месяца многим предстоит провести массу всевозможных переговоров и в результате выторговать себе выгодные условия: в работе, в каких-то сделках, в частном межличностном взаимодействии. Будет налажено немало новых связей, бывшие противники станут стратегическими союзниками. При этом с 15 по 21 сентября не исключены сильнейшие внутренние противоречия – жажда дополнительных материальных благ с одной стороны и нежелание особо перетруждаться – с другой. А после 21-го самым главным вообще станут: согласие с собой, гармония, отсутствие конфликтов – как с окружающими, так и со своим вторым «Я», а потому виды и интенсивность занятий мы по возможности будем выбирать, ориентируясь не столько на необходимость, сколько на собственный психологический комфорт. Чего точно не скажешь о наших тайных желаниях – они окажутся весьма будоражащими и даже несколько экстремальными, хотя и не все решатся воплотить их в реальность.

В начале месяца для многих на первое место выйдет «доведение до ума» всего, что было сделано чуть ранее и делается прямо сейчас. В середине сентября многие не только тщательно «отгенералят» свое жилище, но и украсят его какими-то интересными дизайнерскими штучками. В конце месяца мы уделим огромное внимание своему кругу общения, постараемся расширить его, обновим свои контакты.

Благоприятные дни:с 1 по 6, с 8 по 12, с 14 по 20, с 22 по 28, 30.

Неблагоприятные дни: 7, 13, 21, 29.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп на сентябрь для Овна (21 марта – 20 апреля)