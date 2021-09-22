Время перемен: что ждет знаки зодиака в октябре 2021

Кроме того, нам предстоит в некотором роде переосмыслить для себя такие понятия как «красота», «мода», «искусство», открыть новые грани в чем-то привычном, а потому почти уже не замечаемом, перестать стесняться каких-то своих желаний и попробовать свои силы в чем-то таком, прекрасно-созидательном, что вполне может считаться идеальным релаксационным средством.

Мы обзаведемся новыми друзьями и будем стремиться к самовыражению через коллективное творчество. Многому научимся у людей, которыми восхищаемся и за жизнью которых пристально наблюдаем. В очередной раз каким-то образом себя украсим, чтобы привлечь позитивное внимание и усилить приязнь окружающих. Постараемся найти время на минутки блаженного ничегонеделания и тем самым гармонизируем свое существование – паузы позволят понять, что важно, а что нет, о чем нужно думать и переживать, а какие факторы и факты не стоят нашего внимания и наших волнений.

В начале октября в общении и в ведении дел нам очень пригодится прошлый опыт; мы наконец-то решимся на осуществление каких-то своих тайных желаний; манипуляциями и показным дружелюбием подтолкнем окружающих на выгодные или просто приятные для нас поступки. В середине месяца мы станем намеренно инициировать какие-то радостные события, постараемся сделать свою жизнь более яркой и полной позитивных впечатлений. В конце октября мы для достижения частных и профессиональных целей будем часто использовать психологию, дипломатию, персональный подход к каждому, с кем тесно взаимодействуем.

Благоприятные дни: с 1 по 5, с 7 по 12, с 14 по 19, с 21 по 27, с 29 по 31.

Неблагоприятные дни: 6, 13, 20, 28.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп на октябрь для Овна (21 марта – 20 апреля)