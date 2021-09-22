Время перемен: что ждет знаки зодиака в октябре 2021
Кроме того, нам предстоит в некотором роде переосмыслить для себя такие понятия как «красота», «мода», «искусство», открыть новые грани в чем-то привычном, а потому почти уже не замечаемом, перестать стесняться каких-то своих желаний и попробовать свои силы в чем-то таком, прекрасно-созидательном, что вполне может считаться идеальным релаксационным средством.
Мы обзаведемся новыми друзьями и будем стремиться к самовыражению через коллективное творчество. Многому научимся у людей, которыми восхищаемся и за жизнью которых пристально наблюдаем. В очередной раз каким-то образом себя украсим, чтобы привлечь позитивное внимание и усилить приязнь окружающих. Постараемся найти время на минутки блаженного ничегонеделания и тем самым гармонизируем свое существование – паузы позволят понять, что важно, а что нет, о чем нужно думать и переживать, а какие факторы и факты не стоят нашего внимания и наших волнений.
В начале октября в общении и в ведении дел нам очень пригодится прошлый опыт; мы наконец-то решимся на осуществление каких-то своих тайных желаний; манипуляциями и показным дружелюбием подтолкнем окружающих на выгодные или просто приятные для нас поступки. В середине месяца мы станем намеренно инициировать какие-то радостные события, постараемся сделать свою жизнь более яркой и полной позитивных впечатлений. В конце октября мы для достижения частных и профессиональных целей будем часто использовать психологию, дипломатию, персональный подход к каждому, с кем тесно взаимодействуем.
Благоприятные дни: с 1 по 5, с 7 по 12, с 14 по 19, с 21 по 27, с 29 по 31.
Неблагоприятные дни: 6, 13, 20, 28.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп на октябрь для Овна (21 марта – 20 апреля)
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Овнам в октябре настоятельно рекомендуется очень тщательно продумывать все, что они собираются предпринять и сказать окружающим. Любые ошибки, совершенные в этом месяце как на работе, так и в частной сфере, будут долго вам аукаться, а если вы умудритесь кого-то вывести из себя, то наживете себе врага, который станет исподволь, но долго и весьма разрушительно воздействовать на течение ваших дел, мешать вам.
При этом в каких-то глобальных вопросах, в чем-то крупном, в том, что определяет ваше существование на уровне долгосрочных перспектив, вы сможете воспользоваться возможностями, которые ранее были вам недоступны по каким-то субъективным причинам.
В начале октября не стоит верить демонстративному дружелюбию и давить на тех, кто покажется вам слабым и ведомым – неправильная оценка дорого вам обойдется. В середине месяца кто-то, возможно, попытается сделать из вас союзника – не факт, что это будет вам выгодно. В конце октября вы легко используете методы, которые обычно не приемлете.
Наиболее благоприятные дни: 18, 19.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 2, 8, 15, 16, 23, 29, 30.
Гороскоп на октябрь для Тельца (21 апреля – 20 мая)
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Тельцы в октябре будут весьма успешны в деловой сфере и в частных делах, если только с 1-го по 6-е и с 23-го по 31-е не насовершают спонтанных и не поддающихся объяснению ошибок. Помните: гнев и личная иррациональная неприязнь к кому-либо – плохие советчики; да и внезапное желание рискнуть, пойти ва-банк лучше давить на корню.
В остальном же вас ждут: нетрудовые доходы в виде подарков со стороны родни; новые полезные связи в области сервиса и услуг, среди коллег и тех, кто хочет вам понравиться; интересные открытия на профессиональном поприще и в плане всего того, что связано с красотой, эстетикой, гармонизацией внешнего и внутреннего пространства.
В начале месяца несвойственные вам желания и стремление показаться лучше, чем вы есть, могут поставить вас в весьма неловкое положение. В середине октября вас ждут множественные «плюшки»: появятся новые привилегии, вероятны награды и премии. В конце месяца важно не ходить по тонкому льду – как в прямом, так и в переносном смысле.
Наиболее благоприятные дни: 4, 18, 21, 22.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 5, 19, 26.
Гороскоп на октябрь для Близнецов (21 мая – 21 июня)
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Близнецы в октябре будут наполнены чувством легкости, а потому им удастся почти все, за что они возьмутся. Скорее всего, вы отлично проявите себя во всем, что связано с работой, с украшением домашнего интерьера, с каким-то творчеством, с коллективной трудовой и досуговой деятельностью. Ваше обаяние не раз сослужит вам добрую службу, к общению с вами станут стремиться многие, возрастет ваша популярность в узких или даже в весьма широких кругах, а с ней – и ваши доходы.
Вероятно и возобновление сотрудничества с человеком, с которым вы некоторое время назад расстались по каким-то весьма неприятным для вас причинам, после громкого скандала или из-за наветов в ваш адрес. Возвращение к взаимодействию начнется с его извинений.
В начале месяца вам предстоит сыграть какую-то новую для вас социальную или профессиональную роль. В середине октября все будет происходить так, как лучше именно для вас. В конце месяца вы можете затеять что-то вроде многоходовой интриги.
Наиболее благоприятные дни: 3, 23, 24, 25.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 14, 21, 28.
Гороскоп на октябрь для Рака (22 июня – 22 июля)
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Ракам в октябре будет весьма непросто договориться о чем-то с окружающими как в деловой сфере, так и на частном уровне. Причем велика вероятность, что бесплодные попытки наладить диалог настолько выведут вас из себя, что в третьей декаде вы начнете интриговать и не только манипулировать теми, с кем не удалось найти общий язык, но и каким-то образом вредить им, мстя за напрасно потраченное время и за отказ услышать вас. Не исключены и импульсивные ошибки в текущей работе, которые приведут к убыткам.
При этом в чем-то по-настоящему для вас важном вас ждут успехи, материальные и статусные награды за прошлые крупные и действительно значимые достижения, новые возможности в том, что стоит для вас на первом месте и занимает львиную долю ваших мыслей.
В начале месяца желание попасть в какое-то определенное сообщество или кому-то понравиться может сыграть с вами дурную шутку. В середине октября возможно некомфортное для вас публичное мероприятие. В конце месяца не давайте воли своим обидам.
Наиболее благоприятные дни: 4, 14, 18, 25, 27.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 9, 19, 23.
Гороскоп на октябрь для Льва (23 июля – 22 августа)
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Львы в октябре будут очаровывать и благодаря этому добьются множества успехов как в деловой сфере, так и в том, что связано с их приватным, досуговым творчеством. Велика вероятность, что вас ждет публичное признание, кто-то высоко оценит ваши достижения и творения, у вас появятся новые поклонники, в том числе и среди достаточно влиятельных персон. Правда, это может заставить вас чрезмерно гордиться собой и породить завистников.
К тому же вас в этом месяце, скорее всего, ждут позитивные изменения в имидже; вы войдете в какой-то созидательный коллектив и даже, возможно, возглавите его; возрастет потребность делать что-то хорошее для других людей.
В начале октября какие-то не афишируемые вами желания могут подтолкнуть вас к созданию творческого или коммерческого союза. В середине месяца ожидается крупная прибыль, однако не исключено, что вы быстренько ее на что-то растранжирите. В конце октября будьте осторожны с теми, кто станет сулить вам что-то слишком уж выгодное или удивительное.
Наиболее благоприятные дни: 1, 3, 4, 5, 29, 31.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 16, 23.
Гороскоп на октябрь для Девы (23 августа – 22 сентября)
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Девы в октябре, скорее всего, будут активно пытаться кому-то понравиться и из-за этого изменят привычное поведение, станут усиленно оправдывать чьи-то ожидания. Велика вероятность, что ваш замысел полностью удастся, вы получите благосклонность важного для вас человека и все те «плюшки», которые сулит его лояльность.
Кроме того, вам предстоит отыскать способ сделать свое существование более спокойным и гармоничным, вы удалите те факторы, которые вас нервируют, избавитесь от чего-то такого, что мешает вам без эксцессов общаться с близкими людьми. Не исключено и получение каких-то благ, которые вы давно заслужили, и вы отметите это, позволив себе какое-то эстетическое, гастрономическое или вещественное удовольствие.
В начале месяца какой-то «коварный» план, подчиненный вашим «хочу», принесет отличные плоды. В середине октября наступит время точно выверенной дипломатии. В конце месяца вы ради какой-то своей цели пойдете на весьма самоотверженный поступок.
Наиболее благоприятные дни: 3, 27.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 8, 14, 21, 22, 28, 29.
Гороскоп на октябрь для Весов (23 сентября – 22 октября)
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Весам в октябре предстоит купаться в позитивном внимании как в деловой сфере, так и в частной жизни. Велика вероятность множества ярких достижений, которые будут отмечены высокими наградами, публичным признанием, материальными подношениями. Порадуют и те, кто до этого почему-то был вами недоволен. Правда, не исключено, что у некоторых ваших поступков окажется второе, и не очень благовидное, дно.
Кроме того, в этом месяце вас ждут удивительные приобретения – вещественные, духовные, в виде новых друзей и полезных для вашей карьеры связей. Появятся вполне реализуемые планы относительно поездок и путешествий. Возможен какой-то конкурс, на котором вы займете призовое место и обзаведетесь отличными перспективами.
В начале октября вы начнете выводить свою жизнь на новый качественный и эстетический уровень. В середине месяца акт самосовершенствования принесет не только личностный рост, но и что-то вполне материальное. В конце октября придется вольно или невольно поучаствовать в чьих-то подковерных играх.
Наиболее благоприятные дни: 2, 7, 8, 9, 15, 16, 30.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 5, 10, 17, 19, 26, 31.
Гороскоп на октябрь для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
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Скорпионы в октябре, скорее всего, будут активно и весьма эффективно притворяться совсем уж «белыми и пушистыми», о-о-очень покладистыми и совершенно бескорыстными. Вероятно, это вам потребуется для того, чтобы подготовить почву и окружающих к чему-то такому, что вы начнете реализовывать в самом конце этого месяца.
К тому же вам, возможно, предстоит отыскать новую точку психологической опоры, благодаря чему вы обретете внутреннюю гармонию, перестанете в чем-то с собой спорить, метаться из крайности в крайность. Не исключены и доходы, которые вы получите благодаря благосклонности кого-то из родственников или в качестве «отступных».
В начале октября какое-то страстное желание подтолкнет вас к действиям, которые изменят не только вашу жизнь, но и существование кого-то из окружающих. В середине месяца придется в чем-то притворяться, чтобы впоследствии получить какую-то прибыль. В конце октября ожидается какое-то яркое для вас событие.
Наиболее благоприятные дни: 5, 7, 9.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 15, 18, 22, 25, 29.
Гороскоп на октябрь для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
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Стрельцы в октябре будут активно пользоваться симпатией окружающих, проталкивая какие-то идеи и лоббируя свои интересы. Не исключено и создание нового тематического и, скорее всего, весьма специфического сообщества, мысль о котором вы вынашивали достаточно давно. Ожидаются и дополнительные доходы со стороны людей, готовых платить хорошие деньги за то, что вы делаете просто превосходно.
Кроме того, вам предстоит: часто оказываться в центре внимания, сказать новое слово в чем-то таком, что связано с искусством или с публичной деятельностью, что-то чрезвычайно радикально изменить в своем имидже или в интерьере своего жилища.
В начале месяца крайне амбициозные желания подтолкнут к стремлению к власти над людьми и обстоятельствами. В середине октября вы будете всем довольны и это позитивно скажется на судьбах и настроении тех, с кем вы тесно взаимодействуете. В конце месяца вы можете начать какую-то весьма крупную и рисковую игру с прекрасными шансами на победу.
Наиболее благоприятные дни: 9, 10, 11, 21.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 6, 13, 20.
Гороскоп на октябрь для Козерога (22 декабря – 19 января)
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Козерогам в октябре будет весьма непросто с окружающими их людьми – придется чаще обычного учитывать чье-то психологическое состояние и тонкую душевную организацию, разводить дипломатию и политес там, где привыкли говорить прямо, ждать, пока у тех, от кого что-то зависит в их работе, изменится душевный настрой.
К тому же немало навредят чьи-то сомнения, рефлексии, неумение рационально распоряжаться деньгами и другими ресурсами; это будет раздражать и не раз станет поводом для конфликта. При этом лично вы за этот месяц многое для себя решите, разорвете тянущие вас в финансовую пропасть контакты, избавитесь от факторов, которые подталкивают вас к нелогичным и вообще вам несвойственным поступкам.
В начале октября придет осознание, что кто-то из окружающих – настоящий балласт, и что пришла пора сказать этому человеку: «прощай!». В середине месяца чужие траты могут нарушить вашу гармонию. В конце октября все начнет налаживаться.
Наиболее благоприятные дни: 5, 12, 16.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 4, 11, 18, 21, 25, 28.
Гороскоп на октябрь для Водолея (20 января – 18 февраля)
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Водолеи в октябре не раз поучаствуют в каких-то публичных мероприятиях и коллективных проектах, кого-то на что-то вдохновят и сами вдохновятся, начнут что-то такое, что примирит их с собой или с какой-то ситуацией, изменят то, что в корне не устраивает, и найдут новых единомышленников для реализации чего-то поистине уникального.
Кроме того, вам предстоит радикально и весьма оригинально решить какой-то спорный вопрос, определиться с планами относительно общения с некоторыми людьми, общей с ними деятельности и совместных поездок, отдать немало сил и ресурсов какому-то благотворительному акту, помогая тем, кто в этом действительно нуждается.
В начале месяца важно не выпускать наружу своих внутренних деструктивных демонов (конструктивные же подтолкнут ко многому хорошему). В середине октября старые замыслы изменятся, но это принесет только позитивные плоды. В конце месяца перед вами откроются новые возможности, но ради них придется поступиться какими-то принципами.
Наиболее благоприятные дни: 2, 9, 14, 15, 16, 27.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 10, 17, 31.
Гороскоп на октябрь для Рыб (19 февраля – 20 марта)
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Рыбы в октябре будут пожинать плоды и собирать вполне заслуженные «плюшки» как в деловой сфере, так и во всем том, что касается причитающихся им выплат, взаимодействия с родственниками и друзьями, частных и социальных дел. Велика вероятность, что поток всевозможных приятностей крайне позитивно скажется на вашем психологическом состоянии и надолго зарядит вас отличным настроением.
Кроме того, вам, скорее всего, предстоит получить немало эстетического удовольствия – от соприкосновения с каким-то искусством, от хобби, порождающего что-то красивое, от общения с людьми, которыми хочется любоваться.
В начале месяца какое-то радостное событие станет поводом для реализации интересного желания или чрезвычайно смелого намерения. В середине октября к вам будут активно стекаться разнообразные блага, которые вы заработали и заслужили. В конце месяца вас ждет начало проекта, который откроет перед вами массу возможностей, а лично в вас – новые грани характера и таланта.
Наиболее благоприятные дни: 7, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 22.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 6, 13, 20, 27.
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