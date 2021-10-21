Время перемен: что ждет знаки зодиака в ноябре 2021

К тому же многих ждут: усиленные наблюдения за поведением окружающих, глубокий самоанализ, беспрецедентные акты самопознания, а сделанные на основе всего этого выводы помогут лучше понимать себя, других людей и мир в целом. Мы станем мудрее, хотя нельзя сказать, что наша любовь к человечеству сильно увеличится, зато нам будет проще взаимодействовать с ним, мы понизим ожидания и требования, примем чужую, да и свою собственную неидеальность как нечто естественное, а не как существенный недостаток.

Кроме того, в этом месяце ощутимо уменьшится количество возвратных ситуаций, те дела, которые долго буксовали из-за внешних обстоятельств, резво пойдут вперед, мы придумаем новые оригинальные ходы и методы для решения текущих вопросов, и это отнюдь не всегда будет на ура воспринято теми, с кем мы взаимодействуем в быту и на работе. Впрочем, вот что-что, а мнение окружающих нас станет интересовать в последнюю очередь, сильно снизится пиетет перед влиятельными и власть имущими, а вместе с ним и желание подчиняться указаниям, которые лично мы сами сочтем неуместными, нецелесообразными, чем-то нам неугодными.

В начале ноября какие-то наши «хочу» могут подтолкнуть нас к крупным тратам. В середине месяца наши профессиональные и финансовые амбиции не раз станут поводом для весьма серьезных свершений, причем даже в том случае, если ради этого нам придется чем-то жертвовать и выходить из зоны комфорта. В конце ноября вероятны противоречия странного рода – наши желания окажутся гораздо скромнее наших возможностей, мы, даже имея место для маневра, станем крайне бережливо расходовать свои ресурсы.

Благоприятные дни: с 1 по 4, с 6 по 10, с 12 по 18, с 20 по 26, с 28 по 30.

Неблагоприятные дни: 5, 11, 19, 27.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп на ноябрь для Овна (21 марта – 20 апреля)