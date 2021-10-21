Время перемен: что ждет знаки зодиака в ноябре 2021
К тому же многих ждут: усиленные наблюдения за поведением окружающих, глубокий самоанализ, беспрецедентные акты самопознания, а сделанные на основе всего этого выводы помогут лучше понимать себя, других людей и мир в целом. Мы станем мудрее, хотя нельзя сказать, что наша любовь к человечеству сильно увеличится, зато нам будет проще взаимодействовать с ним, мы понизим ожидания и требования, примем чужую, да и свою собственную неидеальность как нечто естественное, а не как существенный недостаток.
Кроме того, в этом месяце ощутимо уменьшится количество возвратных ситуаций, те дела, которые долго буксовали из-за внешних обстоятельств, резво пойдут вперед, мы придумаем новые оригинальные ходы и методы для решения текущих вопросов, и это отнюдь не всегда будет на ура воспринято теми, с кем мы взаимодействуем в быту и на работе. Впрочем, вот что-что, а мнение окружающих нас станет интересовать в последнюю очередь, сильно снизится пиетет перед влиятельными и власть имущими, а вместе с ним и желание подчиняться указаниям, которые лично мы сами сочтем неуместными, нецелесообразными, чем-то нам неугодными.
В начале ноября какие-то наши «хочу» могут подтолкнуть нас к крупным тратам. В середине месяца наши профессиональные и финансовые амбиции не раз станут поводом для весьма серьезных свершений, причем даже в том случае, если ради этого нам придется чем-то жертвовать и выходить из зоны комфорта. В конце ноября вероятны противоречия странного рода – наши желания окажутся гораздо скромнее наших возможностей, мы, даже имея место для маневра, станем крайне бережливо расходовать свои ресурсы.
Благоприятные дни: с 1 по 4, с 6 по 10, с 12 по 18, с 20 по 26, с 28 по 30.
Неблагоприятные дни: 5, 11, 19, 27.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп на ноябрь для Овна (21 марта – 20 апреля)
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Овны в ноябре будут достаточно агрессивно достигать всех своих целей. Вы перестанете считаться с чужими интересами, уступать окружающим и чего-либо ждать, у вас появится потребность все желаемое получить «здесь и сейчас». Велика вероятность, что благодаря такому настрою вы сумеете взять те вершины, которые ранее считались недостижимыми, вас ждут по-настоящему впечатляющие успехи, вы сможете гордиться собой.
И да, не исключена серьезная конкурентная борьба, в которой первое место тоже, скорее всего, достанется вам. Правда, кому-то ваши победы могут о-о-очень не понравиться, причем не только тем, кого вы обойдете и кого превзойдете, но и близким, и друзьям.
В начале месяца вас ждет акт беспрецедентной щедрости… по отношению к себе. В середине ноября вы, возможно, придумаете, тщательно проработаете и воплотите в реальность какой-то весьма коварный и изощренный план, этакую хитрую многоходовочку. В конце месяца настанет пора обзаводиться новыми друзьями.
Наиболее благоприятные дни: 7, 9, 14, 15, 16.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
Гороскоп на ноябрь для Тельца (21 апреля – 20 мая)
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Тельцы в ноябре могут столкнуться с некоторыми трудностями как на профессиональном поприще, так и во взаимодействии и взаимопонимании с близкими. Не исключено, что там и там «камнем преткновения» станут методы достижения общих целей, да и взгляды на распределение финансовых потоков, возможно, тоже не совпадут.
Вероятны и интриги против вас, которые заставят вас действовать так, как вам совсем не свойственно, защищаться и нападать теми способами, которые обычно вы считаете недостойными. Впрочем, благодаря всему этому вы не только получите отличный опыт делового и частного общения, но и многое узнаете о тех, с кем работаете, состоите в родстве, дружите; а впоследствии еще и какая-то выгода к вам «приплывет».
В начале месяца попытка реализовать какое-то давнее желание может привести к серьезной ссоре с родней. В середине ноября где-то и в чем-то придется действовать крайне экстремально. В конце месяца вы на многое посмотрите под другим углом.
Наиболее благоприятные дни: 12, 17, 18.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 9, 16, 23.
Гороскоп на ноябрь для Близнецов (21 мая – 21 июня)
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Близнецы в ноябре и в общении, и в достижении профессиональных, финансовых, частных целей будут весьма хитры и изворотливы, не раз используют знание психологии, чужие слабости и даже, возможно, какую-то компрометирующую окружающих информацию. Все это окажется неплохим подспорьем в делах, вот только в третьей декаде запросто аукнется существенным снижением симпатии к вашей персоне.
Кроме того, вас может потянуть на какие-то экстремальные игры – на намеренное доведение до состояния «белого каления» кого-то из тех, с кем вы тесно взаимодействуете, на странные рисковые развлечения, на членство в сообществе, которое не приветствуется социумом. И это тоже не лучшим образом скажется на реноме.
В начале месяца не поддавайтесь на провокации и сами никого не берите «на слабо» – развязка ситуации вам вряд ли понравится. В середине ноября важную роль сыграют какие-то имеющиеся у вас ресурсы. В конце месяца вероятна сложная поездка.
Наиболее благоприятные дни: 3, 20, 21.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 4, 11, 25.
Гороскоп на ноябрь для Рака (22 июня – 22 июля)
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Раки в ноябре достигнут многих социальных и карьерных вершин, правда, некоторые победы могут оказаться сомнительного качества или не принесут того морального удовлетворения, которое ожидалось. К тому же вероятны крупные денежные поступления, однако часть них вы, скорее всего, потратите на безопасность своего дома или на страховку своего имущества. Зато с окружающими вы всегда и вовремя будете находить общий язык, так как сумеете к каждому подобрать правильный ключик.
Кроме того, вам предстоит узнать себя с какой-то новой стороны, обзавестись экстравагантной привычкой, ввязаться во что-то рисковое, но сулящее баснословную прибыль, а также совершить развлекательно-отдыхательную поездку.
В начале месяца вы хитроумно воплотите в реальность что-то такое, чего давно хотели. В середине ноября вы можете намеренно себе в чем-то отказать, чтобы потом получить нечто большее. В конце месяца будет много удивительных открытий и прибыли от прошлых проектов.
Наиболее благоприятные дни: 4, 8, 15, 18, 22, 24, 25.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 9, 13, 27.
Гороскоп на ноябрь для Льва (23 июля – 22 августа)
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Львы в ноябре будут активно трудиться, игнорируя какие-то свои бытовые и социальные обязанности, и это может стать причиной конфликтов с родней, а также с людьми, которые распределяют и курируют «общественную нагрузку». Не исключены и сложности в достижении каких-то целей, однако вы, скорее всего, придумаете, как обойти препятствия и все же получить то, чего хочется. Правда, придется раскошелиться.
Кроме того, вы будете гораздо чаще обычного давить на окружающих авторитетом, использовать их слабые стороны, манипулировать ими. Что-то из этого окажется обычными настроенческими капризами, а что-то – тщательно продуманным планом, нацеленным на карьерный рост и на улучшение вашего финансового положения.
В начале месяца вы придумаете, как и желание какое-то осуществить, и кого-то для вас важного против себя не настроить. В середине ноября вероятна повышенная трудовая нагрузка. В конце месяца вы устроите себе какой-то замечательный релакс.
Наиболее благоприятные дни: 24, 25, 26.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 6, 13, 20, 27.
Гороскоп на ноябрь для Девы (23 августа – 22 сентября)
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Дев в ноябре ждет удовлетворение множества профессиональных и частных амбиций, увеличение ежемесячных доходов, какое-то крупное приобретение. Велика вероятность, что какие-то ваши навыки перейдут на следующий уровень мастерства, и это увеличит вашу стоимость как специалиста. Сумеете вы и договориться с теми, с кем до этого если и не враждовали в открытую, то тихо друг против друга интриговали.
Кроме того, существенно возрастет ваше знание человеческой натуры, да и себя вы узнаете гораздо лучше, перестанете напрасно тратить ресурсы на какие-то непродуктивные и иррациональные свои желания, а нацелитесь на что-то большое и ценное.
В начале месяца акт расточительности может дать весьма интересные результаты, изменить вашу психологию потребления. В середине ноября будет много достижений и личностных побед. В конце месяца в частной сфере не исключены конфликты, в том числе и из-за друзей, какой-то вашей особой философии, ваших знаний/умений, которые непонятны вашим близким.
Наиболее благоприятные дни: 1, 3, 10, 24, 28, 29.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 5, 11, 19, 26.
Гороскоп на ноябрь для Весов (23 сентября – 22 октября)
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Весы в ноябре могут оказаться в не очень комфортном положении – придется использовать методы, которые им претят, вступать в конфликты с теми, с кем они предпочитают не ссориться, решать вопросы, которые хотелось бы «замолчать», отложить «на потом», заставить исчезнуть. Впрочем, благодаря всему этому вы сделаете огромный шаг вперед и в личностном развитии, и в профессиональном плане, расширите круг своих возможностей, вынудите уважать вас тех, кто до этого не сильно с вами считался.
Кроме того, вам в этом месяце предстоит серьезно «прокачать» веру в себя, изменить методы достижения целей и через какие-то неприятные для вас действия придти к весьма удобному вам ведению дел, переговоров, публичных мероприятий.
В начале ноября кто-то из друзей поможет вам осуществить ваше желание или провернуть непростое дельце. В середине месяца придется часто «переступать через себя». В конце ноября вероятен коллективный проект, который потребует от вас самоотверженности.
Наиболее благоприятные дни: 3, 6, 12, 29.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 23.
Гороскоп на ноябрь для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
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Скорпионы в ноябре будут весьма успешны во всем том, за что возьмутся, их ждут высокие прибыли, новые интересные проекты, полноценная самореализация и востребованность там, где до этого без них вполне неплохо обходились. Вам предстоит отлично проявить себя сразу на нескольких поприщах и многое сделать для улучшения благополучия: своего, своих близких, кого-то из тех, за кого вы чувствуете ответственность.
Однако при этом вероятно чрезмерное и излишнее погружение в себя, глубокий самоанализ, который, конечно, даст что-то в плане самопознания, но и настроение не раз подпортит. Не копайтесь в себе слишком сильно – важные прозрения придут без особых напрягов с вашей стороны и не окажут негативного воздействия на ваш психологический настрой.
В начале месяца вы можете затеять какие-то игры с желаниями окружающих. В середине ноября все будет складываться самым благоприятным для вас образом. В конце месяца не исключены сюрпризы со стороны друзей, да и вам для них предстоит сделать что-то значимое.
Наиболее благоприятные дни: 4, 9.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 5, 12, 15, 19, 22, 26, 29.
Гороскоп на ноябрь для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
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Стрельцы в ноябре будут часто рисковать, идти на какие-то беспрецедентные поступки, чтобы получить желаемое и привлечь внимание важных для них персон. Велика вероятность, что вы поставите перед собой какую-то высокую и весьма амбициозную цель, захотите выиграть в каком-то реальном или фигуральном соревновании, и для этого вам понадобится не только удача, ваши знания и умения, но и чья-то благосклонность.
Кроме того, не исключены перепады настроения, сомнения в успехе, неудачные попытки манипулирования близкими, и все потому, что вы, возможно, измените методы релаксации, заставите себя отказаться от каких-то удовольствий и взамен выберете то, что на самом деле не действует так расслабляюще, как предыдущее.
В начале месяца кто-то может подтолкнуть вас к осуществлению какой-то интересной задумки. В середине ноября вероятна неопределенность, которая заставит понервничать или попредвкушать. В конце месяца вы в какой-то ситуации возьмете все в свои руки и под свой контроль.
Наиболее благоприятные дни: 4, 6, 7, 18.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 10, 17.
Гороскоп на ноябрь для Козерога (22 декабря – 19 января)
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Козероги в ноябре разработают и осуществят несколько многоходовых профессиональных, финансовых и бытовых проектов, что в свою очередь принесет им массу всего замечательного: разовую прибыль и стабилизацию некой денежной ситуации, новых союзников с теми навыками, которых нет у них самих, достаточно прочную базу для начала чего-то долгосрочно-перспективного; ну и чувство глубокого удовлетворения.
Кроме того, вы сможете на что-то уговорить тех, кто ранее от чего-то отказывался, расширите зону своего влияния и какие-то свои возможности, воспользуетесь щедростью людей, которые вам благоволят и готовы помочь вам в достижении ваших целей.
В начале месяца вам предстоит преподнести кому-то подарок. В середине ноября к вам вернется ваша щедрость, да и что-то в вашей репутации увеличит число ваших единомышленников. В конце месяца ваше манипулирование друзьями принесет пользу.
Наиболее благоприятные дни: 9, 16.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 4, 11, 15, 18, 22, 25, 29.
Гороскоп на ноябрь для Водолея (20 января – 18 февраля)
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Водолеи в ноябре неплохо поработают на перспективу; резко изменив методы достижения целей получат то, к чему шли еще с прошлого года; станут совершеннее, вырвав себя из зоны комфорта и заставив делать то, от чего ранее упорно уклонялись. При этом во всем мелком, текущем, повседневном не исключены неприятные провалы, ошибки, конфликты, отказы от ответственности и от выполнения своих обязанностей.
К тому же многое будет зависеть от психологического настроя, от того, чем вы сейчас живете, от наличия у вас грандиозных планов и крупных желаний, на которых можно сосредоточиться тогда, когда в чем-то сиюминутном что-то не получается.
В начале месяца какие-то ваши желания и намерения, так или иначе связанные с важным для вас коллективом, могут вызвать недовольство окружающих или какой-то организации. В середине ноября тщательно продумывайте все, что собираетесь сказать и сделать – спонтанность и настроение хорошего не посоветуют. В конце месяца вы можете куда-то от чего-то сбежать.
Наиболее благоприятные дни: 10, 13, 20, 24.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 14, 21.
Гороскоп на ноябрь для Рыб (19 февраля – 20 марта)
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Рыбы в ноябре будут несколько более агрессивными и решительными в достижении своих целей, чем обычно; им надоест с кем-то церемониться, они во главу угла поставят свои интересы, в том числе – личностные и финансовые. Скорее всего, вы временно прекратите быть душкой и покажете «акульи зубки» всем, кто уютно сидит на вашей шее и пользуется вашей благосклонностью, вашим милосердием и/или вашими деньгами.
Кроме того, вам предстоит определиться, чего вы хотите от жизни вообще и от ближайшего будущего в частности, и начать действовать, обеспечивая себя желаемым; что-то купить для себя и для людей, которые вам дороги; обзавестись новой интересной привычкой.
В начале месяца удастся осуществить давнюю задумку, правда, это может пойти вразрез с сиюминутным желанием. В середине ноября вам будут благоволить окружающие, удача и обстоятельства. В конце месяца не исключены конфликты с близкими (родней или друзьями) из-за какой-то поездки и из-за по-новому расставленных вами приоритетов.
Наиболее благоприятные дни: 12, 13, 14, 22.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 10, 17, 24.
Фото: pexels.com