Время перемен: что ждет знаки зодиака в марте 2022-го
Кроме того, в этом месяце обстоятельства покажут, кто командный игрок, а с кем лучше в плотной связке не работать, и более точно выявят тех, кого идеальнее всего использовать как сольный инструментарий, не вовлекая в коллективные проекты. Появится шанс спросить с должников, особенно с тех, кто что-то задолжал в моральном плане, завершить дела, которые «набили оскомину», поставить точку в отношениях, которые стали неудобными.
А еще многие станут искать ответы на волнующие вопросы в каких-то тайных знаниях, в загадочных и нелегальных сообществах и даже в технологических разработках, у искусственного интеллекта. Интересным образом переплетутся наука и мистика, духовные практики и что-то направленное в отдаленное будущее. Нам предстоит открыть новые грани в привычных вещах и перестать зависеть от каких-то давно устаревших приспособлений и социальных ритуалов. Мы углубим отношения с теми, кто чему-то нас учит, и переведем на другие рельсы взаимодействие с теми, кто ничего нам не дает, а только пользуется нашими благами и нашей поддержкой.
В самом начале марта многим предстоит выполнить какие-то давние обязательства, мы «стрясем» с окружающих что-то такое, что точно и по праву нам причитается, завершим какие-то дела, откладывать которые себе дороже. В середине месяца в частных делах и в работе мы будем часто руководствоваться интуицией; разрешим себе многое из того, что долго запрещали; в чем-то поплывем по течению, а в каких-то вопросах «упремся рогом», не желая изменять своим принципам и убеждениям. В конце марта многих ждут новые и инновационные проекты, появится возможность обзавестись интересными навыками. Те, кто обладает ярко выраженными лидерскими качествами, смогут выделиться в плане руководства, показать свои организаторские способности, начать нечто такое, что отлично скажется на карьере, ну а те, кто предпочитает быть ведомым, хорошо проявят себя в коллективных занятиях и найдут себе того, на кого стоит ориентироваться и равняться.
Благоприятные дни: 1, с 3 по 9, с 11 по 17, с 19 по 24, с 26 по 31.
Неблагоприятные дни: 2, 10, 18, 25.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак — как в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп на март для Овна (21 марта — 20 апреля)
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Овны в марте будут открывать перед собой новые горизонты — как в чем-то привычном, так и в том, что для них является полностью незнакомой территорией. Вас ждут интересные проекты, которые, правда, наряду с позитивными эмоциями принесут и выход из зоны комфорта, отход от вашей обычной манеры ведения дел, взаимодействия с окружающими, достижения поставленной цели и даже от ваших представлений о себе.
К тому же вам, возможно, предстоит разорвать отношения с каким-то догматичным человеком, поставить точку там, где до этого вы снисходительно или по воле каких-то обстоятельств терпели авторитарное давление и находились в стесненном положении.
В начале месяца не исключено несколько неприятных или просто сложных разговоров в деловой сфере; странный сюрприз могут преподнести ваши собственные желания. В середине марта вы будете часто потакать себе; возрастет любопытство, причем и в той области, в которой, казалось бы, все знакомо. В конце месяца вас ждут благоприятные перемены.
Наиболее благоприятные дни: 6, 22, 27, 31.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 12, 18, 19, 25, 26.
Гороскоп на март для Тельца (21 апреля — 20 мая)
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Тельцы в марте в деловой сфере, возможно, окажутся в неудобном положении: какие-то нововведения могут заставить их действовать по той схеме, о которой они обычно весьма неодобрительно отзываются, и пользоваться теми приспособлениями, которые ранее они пренебрежительно и демонстративно игнорировали. Это будет компенсировано какими-то благами, которые вы получите на частном уровне и которые затмят все остальное.
Кроме того, в этом месяце предстоит разобраться, как вам проще и продуктивнее работать — в связке с какими-то людьми или все-таки сольно, полагаясь только на себя, но и отвечая исключительно за свой результат, а не за коллективные и чужие ошибки.
В начале марта вас ждет какое-то крайне важное событие, которое позитивно отразится на всех областях вашей жизнедеятельности; придет и крупная прибыль. В середине месяца стоит прислушиваться к своему чутью — оно убережет от промахов и направит по верному пути. В конце марта придется смириться с какими-то новшествами.
Наиболее благоприятные дни: 4, 6, 7.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 15, 22, 29.
Гороскоп на март для Близнецов (21 мая — 21 июня)
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Близнецы в марте достигнут немалых успехов в деловой сфере. Причем все сложится просто прекрасно как с текущими проектами, так и с теми, которые вам только предстоит начать. Что-то вы инициируете сами, во что-то вас вовлекут окружающие, но неизменно вам будет очень интересно, а ваши лучшие качества окажутся максимально востребованными и помогут вам получить хорошую прибыль и укрепить свой авторитет.
А вот на частном уровне и во взаимоотношениях с родней, друзьями, какими-то единомышленниками по социальным делам не исключены проблемы, недоразумения, сорванные встречи; невозможность договориться по каким-то важным для вас вопросам породит несколько конфликтных ситуаций и покажет, с кем вам дальше не по пути.
В начале месяца придется отдавать моральные и материальные долги, выполнять какие-то давние обязательства, и это вряд ли будет комфортно. В середине марта перед вами откроются новые возможности, главное — не решить, что без них спокойнее. В конце месяца вас в чем-то ждет прорыв.
Наиболее благоприятные дни: 9.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 10, 17, 24, 31.
Гороскоп на март для Рака (22 июня — 22 июля)
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Ракам в марте предстоит и продуктивно поработать, и неплохо отдохнуть. В каких-то стесненных ситуациях в деловой сфере вас ждет значительное послабление — поменяются правила игры или некий догматичный человек от вас наконец-то отвяжется, но в любом случае произошедшее существенно облегчит вам труд и ускорит получение оптимального результата. Ожидаются и материальные награды за ваши достижения, а какая-то благодарность окружающих бонусом принесет вам глубочайшее моральное удовлетворение.
Кроме того, вас ждет поездка туда, где вам будет очень комфортно, вы сможете расслабиться, отдохнуть душой и телом, побыть с теми, кто вам дорог, получить какие-то впечатления, которые лично для вас крайне важны и чрезвычайно желаемы.
В начале месяца придется за что-то побороться, и это заставит поволноваться. В середине марта вы в чем-то сможете поступить так, как именно вам кажется правильным и нужным. В конце месяца какой-то новый проект подарит бесценный опыт и в чем-то сделает вас свободнее.
Наиболее благоприятные дни: 11, 13, 14, 24, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 19, 29.
Гороскоп на март для Льва (23 июля — 22 августа)
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Львам в марте, скорее всего, будет желаннее не инициировать что-либо новое, а плыть по течению и заниматься чем-то привычным и не заставляющим напрягаться. Однако велика вероятность, что в какой-то момент вам все же придется взяться за что-то незнакомое, что, конечно, расширит ваши профессиональные горизонты, но вынудит трудиться больше, чем вы планировали, и участвовать в каком-то коллективном проекте тогда, когда вы предпочли бы «сольное выступление» и автономность от окружающих.
Кроме того, вас ждет погружение в какие-то новые для вас знания, что в результате обернется интересным актом самопознания и весьма позитивно отразится на взаимодействии с самыми близкими вам людьми, а вот к коллегам заставит пересмотреть отношение.
В начале месяца возникнет моральная потребность сделать для родных что-то очень хорошее, как-то отблагодарить их. В середине марта имеющийся трудовой опыт поможет справиться с нестандартным для вас проектом и извлечь из него важный урок. В конце месяца появятся новые амбиции.
Наиболее благоприятные дни: 14, 15.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 12, 19, 26.
Гороскоп на март для Девы (23 августа — 22 сентября)
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Девы в марте смогут на каких-то старых достижениях «въехать» во что-то новое и весьма перспективное, воспользоваться чьей-то благосклонностью и получить то, чего не достанется тем, к кому относятся как-то по-другому. Вам предстоит поучаствовать в коллективном проекте, который все расставит по своим местам, покажет, кто из участников прирожденный лидер, а кому можно доверять только вспомогательные функции; вас проверка тоже коснется, более того, ситуация может резко изменить привычное положение вещей.
Кроме того, вас ждут какие-то неоднозначные изменения в отношениях с близкими людьми. Кто-то отдалится от вас, и это будет неожиданно приятно, а кого-то вы сами станете откровенно игнорировать, но испытаете из-за этого массу отрицательных эмоций.
В начале марта вам предстоит получить какую-то прибыль, что поможет осуществить материальное желание. В середине месяца будет много странных ситуаций, но они многому вас научат. В конце марта новый проект заставит менять манеру мышления.
Наиболее благоприятные дни: 9, 16, 30.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 10, 11, 18, 25, 31.
Гороскоп на март для Весов (23 сентября — 22 октября)
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Весы в марте будут пожинать плоды в частной жизни и в межличностном общении. Вам предстоит получить мощную и весьма позитивную отдачу ото всего того, что вы сделали для своих родственников, друзей, тех, кого вы так или иначе опекали. Многие покажут свое хорошее к вам отношение и разными способами выразят вам свою благодарность.
В деловой же сфере какая-то непростая ситуация подтолкнет вас к новым начинаниям, вынудит что-то изменить в профессиональной деятельности, и это приведет к весьма впечатляющим успехам, сделает вас свободнее в выборе и действиях, познакомит с интересными людьми и позволит поучаствовать в чем-то коллективном и очень перспективном.
В начале месяца придется подчиниться чьим-то указаниям. В середине марта новый для вас проект подарит яркие эмоции и встречи с теми, с кем вас надолго свяжет общая деятельность. В конце месяца не исключены споры с окружающими в частной жизни, а на профессиональном поприще какие-то нововведения заставят поволноваться.
Наиболее благоприятные дни: 12, 19.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 13, 22, 29.
Гороскоп на март для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
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Скорпионы в марте, возможно, самолично инициируют новый проект, но быстро поймут, что выбрали не то направление, что им некомфортно этим заниматься, а общение с окружающими, которое начинание за собой повлечет, совсем не входило в их планы и не доставляет никакого удовольствия. Так что не исключены напрасно и неприятно потраченное время, упущенная где-то в другом месте выгода, недовольство собой. Будьте осмотрительнее.
При этом вас ждет очередной акт самопознания, вы освободитесь от каких-то давних обязательств, начнете тесно взаимодействовать с человеком, который самым благоприятным образом повлияет на ваше психологическое состояние, на настроение и даже на долгосрочные планы.
В начале месяца ожидается крупный доход. В середине марта могут возникнуть сложности с коллективным проектом; чья-то спонтанность спутает вам карты; стоит всесторонне просчитывать любые рабочие ситуации. В конце месяца вы выработаете новую стратегию ведения дел и общения с окружающими, что избавит от некоторых трудностей.
Наиболее благоприятные дни: 8, 20, 22.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 14, 18, 25, 28.
Гороскоп на март для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
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Стрельцов в марте в профессиональной сфере ждет весьма крупное начинание, которое избавит от чего-то такого, что заставляло чувствовать себя в подчинении и под давлением, вынуждало экономить какие-то ресурсы и давно «набило оскомину». Скорее всего, вы получите свободу выбора, сможете сколотить команду тех, с кем ваша деятельность станет гораздо более конструктивной, а моральное удовлетворение от происходящего увеличится по экспоненте. Ожидаются и новые деловые предложения.
А вот на частном уровне все будет не столь прекрасно — вы пустите на самотек какие-то дела и отношения, что повлечет за собой материальные проблемы и обиды близких людей. Не исключены и моменты погружения во что-то такое, что вам вредит.
В начале месяца вам предстоит расставить точки над «i» в отношениях с догматичным человеком, влияющим на вашу работу. В середине марта ожидается какой-то отбор. В конце месяца вас ждет череда ярких позитивных событий, которые надолго обусловят вашу жизнь.
Наиболее благоприятные дни: 3, 24.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2.
Гороскоп на март для Козерога (22 декабря — 19 января)
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Козероги в марте завершат важный для них проект и смогут почувствовать себя свободнее, в том числе и от каких-то обязательств. Велика вероятность, что вы позволите себе расслабиться и отдохнуть, заняться чем-то таким, что доставляет удовольствие, восстанавливает силы и при этом дает пищу уму и какую-то новую мотивацию для активной работы. Ждет вас и профессиональное начинание, вот только оно вряд ли окажется комфортным, так как потребует включения во что-то слишком уж для вас странное.
Кроме того, вы можете инициировать какое-то долгосрочное частное дело, которое должно улучшить удобство вашего существования, избавить от чего-то такого, что заставляет периодически испытывать негативные эмоции и/или общаться с чем-то мешающим вам человеком.
В начале месяца давнее дело принесет хорошую прибыль. В середине марта могут появиться странные, несвойственные вам желания, и вы удовлетворите их. В конце месяца не исключено противостояние с кем-то на частном уровне, а в работе вероятно чье-то неадекватное вмешательство.
Наиболее благоприятные дни: 5, 8, 26.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 10, 17, 21, 31.
Гороскоп на март для Водолея (20 января — 18 февраля)
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Водолеям в марте предстоит в чем-то преодолеть инертность и начать нечто такое, что окажет воздействие на все их будущее. Скорее всего, вас ждет какой-то новый профессиональный проект с полным карт-бланшем, с возможностью влиять на события и выбирать себе партнеров для решения поставленных задач, со множеством переменных, благодаря которым вам долго не станет скучно, соответственно, вы будете трудиться с наибольшей самоотдачей. Помимо удовольствия от работы, все это принесет и материальную награду.
Кроме того, вам в этом месяце предстоит разобраться в отношении к кому-то из близких, вы начнете меньше внимания обращать на недостатки и промахи дорогого вам человека, и это поможет перевести общение на новый уровень, взаимодействие станет более душевным.
В начале марта какая-то непростая ситуация в деловой сфере подтолкнет вас к активным действиям, заставит инициировать нечто такое, что вы давно обдумывали, но долго откладывали. В середине месяца будет много незнакомых вам событий. В конце марта какое-то начинание даст отличный результат.
Наиболее благоприятные дни: 1, 9, 12, 16, 26, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 6.
Гороскоп на март для Рыб (19 февраля — 20 марта)
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Рыбы в марте по указке кого-то очень влиятельного могут вписаться во что-то им незнакомое, заняться чем-то таким, что предполагает использование новых методов и инновационных технологий, а также взаимодействие с большим количеством людей. Это вряд ли будет просто и комфортно для вас, однако поможет подготовиться к каким-то очень важным переменам в профессиональной сфере, ожидающимся чуть позже и сулящим выход на совершенно иной уровень карьеры, мастерства, личностного роста и самовосприятия.
Кроме того, в этом месяце у вас будет возможность прекрасно отдохнуть, получить полный релакс благодаря какой-то поездке и/или циклу расслабляющих процедур, а межличностные частные отношения преподнесут массу чрезвычайно приятных сюрпризов.
В начале марта кто-то для вас что-то инициирует. В середине месяца вы измените свое отношение к какой-то ситуации, и она сразу же станет легче, приятнее, а главное, вы сможете извлечь из происходящего какую-то выгоду. В конце марта возрастет активность.
Наиболее благоприятные дни: 3, 7, 11, 14, 21, 28, 29, 31.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 16, 23.
Фото: pexels.com