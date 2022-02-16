Время перемен: что ждет знаки зодиака в марте 2022-го

Кроме того, в этом месяце обстоятельства покажут, кто командный игрок, а с кем лучше в плотной связке не работать, и более точно выявят тех, кого идеальнее всего использовать как сольный инструментарий, не вовлекая в коллективные проекты. Появится шанс спросить с должников, особенно с тех, кто что-то задолжал в моральном плане, завершить дела, которые «набили оскомину», поставить точку в отношениях, которые стали неудобными.

А еще многие станут искать ответы на волнующие вопросы в каких-то тайных знаниях, в загадочных и нелегальных сообществах и даже в технологических разработках, у искусственного интеллекта. Интересным образом переплетутся наука и мистика, духовные практики и что-то направленное в отдаленное будущее. Нам предстоит открыть новые грани в привычных вещах и перестать зависеть от каких-то давно устаревших приспособлений и социальных ритуалов. Мы углубим отношения с теми, кто чему-то нас учит, и переведем на другие рельсы взаимодействие с теми, кто ничего нам не дает, а только пользуется нашими благами и нашей поддержкой.

В самом начале марта многим предстоит выполнить какие-то давние обязательства, мы «стрясем» с окружающих что-то такое, что точно и по праву нам причитается, завершим какие-то дела, откладывать которые себе дороже. В середине месяца в частных делах и в работе мы будем часто руководствоваться интуицией; разрешим себе многое из того, что долго запрещали; в чем-то поплывем по течению, а в каких-то вопросах «упремся рогом», не желая изменять своим принципам и убеждениям. В конце марта многих ждут новые и инновационные проекты, появится возможность обзавестись интересными навыками. Те, кто обладает ярко выраженными лидерскими качествами, смогут выделиться в плане руководства, показать свои организаторские способности, начать нечто такое, что отлично скажется на карьере, ну а те, кто предпочитает быть ведомым, хорошо проявят себя в коллективных занятиях и найдут себе того, на кого стоит ориентироваться и равняться.

Благоприятные дни: 1, с 3 по 9, с 11 по 17, с 19 по 24, с 26 по 31.

Неблагоприятные дни: 2, 10, 18, 25.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак — как в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп на март для Овна (21 марта — 20 апреля)