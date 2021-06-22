Время перемен: что ждет знаки зодиака в июле 2021
К тому же нам предстоит уделить повышенное внимание отношениям с близкими людьми и многое сделать для их благополучия, спокойствия, удобства. Хотя это и не помешает нам периодически исполнять какие-то свои весьма эгоистические желания, красоваться в ущерб самооценке окружающих, ставить на первое место не общение с родственниками и лучшими друзьями, а личностную и творческую самореализацию и занятия тем, что погружает нас в какой-то не очень понятный остальным мир.
В деловой же сфере в течение почти всего месяца мы будем часто проявлять креативность и творческий подход; пользоваться добрым отношением коллег и начальства, чтобы продвинуть и материализовать какие-то свои идеи; стремиться стать лучшими в своем деле, чтобы заслужить похвалу и восхищение. Те же, кто по-настоящему любит свою работу и всегда выполняет ее с полной самоотдачей, получат возможность расширить свои профессиональные горизонты, начать крупные долгосрочные и хорошо оплачиваемые проекты.
В первой декаде июля многие осуществят давние задумки, связанные со своим жилищем, например, сделают какие-то приобретения или что-то отремонтируют; вероятен и всплеск интереса к винтажным интерьерным и ювелирным украшениям, нарядам, аксессуарам. В середине месяца ожидается потепление в отношениях с родственниками, мы начнем больше беречь их и меньше рассказывать им о чем-то таком, что может их расстроить. В конце июля мы не станем кидаться тут же реализовывать свои «хочу», а сначала тщательно подумаем, нужно ли нам это на самом деле и как можно получить желаемое с наименьшими финансовыми затратами.
Благоприятные дни: 1, с 3 по 9, с 11 по 16, с 18 по 23, с 25 по 30.
Неблагоприятные дни: 2, 10, 17, 24, 31.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп на июль для Овна (21 марта – 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
Овны в июле, возможно, станут на работе прятаться от родни и от каких-то бытовых дел, заниматься которыми нет никакого желания. Ослабнет и психологическая связь между вами и теми людьми, которых вы достаточно долго считали близкими; впрочем, ненадолго – уже в третьей декаде вам захочется все вернуть на круги своя и чем-то очень порадовать тех, от кого вы временно дистанцировались.
Погружение же в рабочие дела пойдет вам на пользу и принесет восхитительную отдачу в виде дополнительных доходов, каких-то новых проектов, отлично раскрывающих ваш потенциал и позволяющих вам использовать многие ваши способности, престижных наград, которые приятно поласкают ваше самолюбие.
В первой декаде вероятны непредвиденные расходы на что-то, связанное с вашим домом или с домочадцами. В середине июля может начать раздражать то, к чему вы до этого были весьма лояльны. В конце месяца удастся где-то покрасоваться и исполнить какую-то материальную мечту.
Наиболее благоприятные дни: 1, 4, 11, 18, 27, 28, 29.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 3, 10, 16, 17, 23, 24, 31.
Гороскоп на июль для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Фото: Pixabay.com
Тельцы в июле, скорее всего, основную массу своего внимания уделят тому, что происходит в их жилище и во взаимоотношениях с родственниками, будут решать домашние бытовые вопросы и выводить уют и комфорт на следующий уровень. Не исключено и обретение нового близкого друга, общение с которым начнется с чего-то утилитарного.
А вот в деловой сфере вероятны проблемы из-за появления у вас каких-то совсем несвойственных вам фантастических и трудно реализуемых идей, которые могут приостановить текущий процесс (проект) или в разы усложнить решение повседневных служебных задач. Ожидаются и конфликты с амбициозными и любящими покрасоваться сотрудниками.
В начале месяца может захотеться роскоши и разнообразия, что влетит вам в копеечку. В середине июля прижимистость по отношению к кому-то из коллег или подчиненных в результате дорого вам обойдется. В конце месяца ожидается всплеск созидательной, творческой энергии, но для того, чтобы ее использовать, придется чем-то поступиться.
Наиболее благоприятные дни: 3, 4, 5, 12, 16, 30.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 13, 20, 27.
Гороскоп на июль для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Фото: Pixabay.com
Близнецы в июле успешно проявят себя и в домашних делах, в которых им пригодится их тяга к разнообразию, и в профессиональной сфере, в которой они смогут максимально продуктивно использовать свои лучшие качества: коммуникабельность, умение нравиться, легкость восприятия и весьма интересный взгляд на решение повседневных служебных задач.
К тому же вам, вероятно, предстоит чем-то порадовать родню; углубить отношения с друзьями и/или наконец-то найти время на тех из них, с кем вы в силу разных причин очень давно не общались; приобрести нечто такое, что надолго прикует к вам внимание окружающих; и выйти триумфатором из ситуации, которая сильно усложняла вам жизнь.
В начале июля вы креативно решите массу мелких и крупных вопросов – как в быту, так и на работе. В середине месяца вам, возможно, предстоит вдумчиво проанализировать какие-то обстоятельства и найти из них оптимальный выход. В конце июля вас ждут многочисленные приятные события и роскошные покупки.
Наиболее благоприятные дни: 6, 7, 18.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 15, 22, 29.
Гороскоп на июль для Рака (22 июня – 22 июля)
Фото: Pixabay.com
Раки в июле, скорее всего, будут удовлетворять те свои амбиции, которые до этого тщательно скрывали даже от себя. Вероятно, у вас появится возможность сделать нечто такое, что вас прославит, например, продемонстрировать широкой общественности какие-то свои творческие способности и результаты многолетней созидательной деятельности.
Кроме того, вам предстоит перестать на чем-то экономить, и нехарактерные для вас покупки доставят вам огромное удовольствие. Ждут вас и изменения в имидже, и встречи с людьми, которые вас на что-то вдохновят, и события, после которых вы станете лучше понимать себя. А еще – акт чьей-то щедрости по отношению к вам. Не исключен и вояж, в котором вы позволите себе больше обычного.
В начале месяца оригинальный подход к решению повседневных задач даст отличный результат, хотя его использование удивит даже вас саму/самого. В середине июля ожидается нечто такое, что вызовет у вас бурю положительных эмоций. В конце месяца звезды сулят неожиданный подарок в деловой сфере.
Наиболее благоприятные дни: 5, 8, 9, 12, 15, 22, 26.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 10, 13, 17, 24, 27, 31.
Гороскоп на июль для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: Pixabay.com
Львы в июле хорошо проявят себя и в быту, и в деловой сфере, и в творчестве. Везде, куда дотянутся ваши ручки, вы будете вдохновенно созидать, измените то, что вас не устраивает, а в то, что полностью рационализировать не получится, внесете креативные коррективы, после чего ситуация станет намного приятнее. Ждут вас и встречи с людьми, которые понимают вас лучше всех остальных, а потому поддержат ваши начинания.
Кроме того, ожидается старт значимого для карьеры проекта, и если вы все сделаете правильно, то результат вашего труда еще долго будет позитивно отражаться на вашей деловой репутации и на ваших доходах. При этом, как бы вы ни были загружены делами, вы найдете время и силы на то, что доставляет вам истинное удовольствие.
В начале месяца жажда разнообразия подтолкнет к переделкам в жилище и к общению с загадочными персонами. В середине июля вы придумаете, как с наименьшими финансовыми затратами получить наилучший результат в чем-то бытовом. В конце месяца вероятен какой-то праздник.
Наиболее благоприятные дни: 11, 12.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 10, 17, 24, 31.
Гороскоп на июль для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
Девы в июле начнут легче относиться к имеющимся проблемам – на какие-то просто «забьют», переключившись на что-то более значимое, решение других делегируют окружающим, а к третьим применят нестандартный и даже несерьезный подход и благодаря этому быстро с ними разберутся. В результате жить станет проще.
Кроме того, вам предстоит: научиться чему-то в бытовой сфере, попробовать свои силы в каком-то творчестве, на профессиональном поприще поддержать очень креативную персону и в итоге приобрести должника, чья щедрость долго будет подпитывать ваш кошелек, а искренняя признательность откроет двери в некое элитное сообщество.
В начале месяца какая-то ваша идея даже вам самой/самому покажется слишком революционной, но именно благодаря ее реализации вы станете более успешной личностью. В середине июля вам предстоит много внимания уделить необязательным, но приятным бытовым делам. В конце месяца может появиться желание стать ярче, причем в том числе и на работе.
Наиболее благоприятные дни: 13, 14.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 8, 16, 22, 23, 29.
Гороскоп на июль для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: Pixabay.com
Весы в июле могут неожиданно затеять конфликт с родственниками, отказавшись прислушиваться к их мнению и учитывать их насущные потребности, решив пожить для себя и потратить кругленькую сумму на какие-то свои нужды или просто на удовольствия. Впрочем, ссора вряд ли окажется крупномасштабной – уже в третьей декаде вы устыдитесь и кинетесь с помощью подлизывания и подарков налаживать отношения.
Кроме того, вам предстоит: ярко отличиться на профессиональном поприще, разнообразить свой гардероб оригинальными вещами, попробовать себя в новом для вас индивидуальном проекте, получить доход от того, на чем раньше вы не зарабатывали.
В начале месяца своевременное финансовое вливание избавит от какой-то назревающей бытовой проблемы. В середине июля ожидается акт самопознания; результат вас удивит. В конце месяца вас ждет что-то удивительно-прекрасное, нечто такое, что самым лучшим образом отразится на всех сферах вашего существования.
Наиболее благоприятные дни: 9, 15, 16, 30.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 4, 11, 13, 20, 25.
Гороскоп на июль для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
Скорпионы в июле наилучших результатов достигнут в бытовых делах и во взаимоотношениях с родственниками, правда, для этого придется учитывать личностные особенности окружающих и присущие им закидоны. Ждут вас и весьма дорогостоящие покупки, причем некоторые из них окажутся из серии «я не могут себе этого позволить», но вы все равно их сделаете, решив шикануть и ни в чем себе не отказывать.
На профессиональном же поприще вероятны сложности из-за столкновений с людьми, которых открыто поддерживает начальство и которые считают себя выдающимися. Впрочем, вы, скорее всего, найдете возможность урегулировать ситуацию и даже заставите этих индивидов плясать под вашу дудку. Ну или устроите им всем крупномасштабный разнос.
В начале месяца много денег будет потрачено на что-то бытовое и возрастет ваше влияние на родню. В середине июля вероятны глубокие переживания, которые выльются в весьма впечатляющий акт созидания. В конце месяца вы примете резкое решение.
Наиболее благоприятные дни: 18.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 12, 16, 23, 26, 30.
Гороскоп на июль для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Стрельцы в июле весьма впечатляюще отличатся на работе, наладят отношения с родственниками, приобретут нечто такое, что невероятно украсит их, и заслужат какую-то награду на том поприще, которое, может, и не является для них профессиональным, но занимает большую часть их мыслей. А еще вас ждет повышенный интерес окружающих.
Кроме того, вы, возможно, возьметесь за решение той бытовой проблемы, которую долго игнорировали; станете морально щедрее и терпимее к людям, которые к вам ближе остальных (по духу или по расстоянию); научитесь чему-то новому у человека, который обладает какими-то уникальными способностями; в чем-то найдете особый смысл.
В начале месяца может появиться потребность сделать свое жилище более уютным; и вы прекрасно с этим справитесь. В середине июля вы наловчитесь на чем-то экономить, чтобы иметь возможность чем-то себя баловать. В конце месяца будет много творчества, удовольствий, общения с теми, кто вас постоянно чем-то радует.
Наиболее благоприятные дни: 8, 15, 20.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 14.
Гороскоп на июль для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: Pixabay.com
Козероги в июле на профессиональном поприще благодаря прошлым успехам откроют перед собой какие-то новые возможности и кому-то очень понравятся; сумеют осуществить многие давние желания и позволят себе нечто такое, что доставляет им огромное удовольствие; привнесут в свою деятельность, как в служебную, так и в повседневно-утилитарную, немного выверенного и тщательно продуманного креатива.
В бытовых же делах и в отношениях с родственниками, соседями, близкими друзьями не исключены трудности; включайте и тут творческий подход, тогда препятствий станет в разы меньше (ласковость и материальная щедрость тоже не помешают).
В начале месяца стоит учитывать весь опыт общения с окружающими. В середине июля чрезмерная сухость при взаимодействии с людьми может существенно навредить течению ваших дел и настроить визави против вас. В конце месяца вам предстоит пожинать плоды того, чем вы занимались прошедшие полгода или даже дольше.
Наиболее благоприятные дни: 3, 23.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 12, 15, 19, 26, 29.
Гороскоп на июль для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Водолеи в июле могут столкнуться со сложностями в решении каких-то профессиональных задач, однако своевременный отказ от чрезмерно экстравагантных принципов и/или методов поможет повернуть ситуацию в свою пользу. К тому же стоит учитывать самомнение начальства и коллег, не брезговать делать им комплименты и хвалить их работу, чем-то их баловать – не очень очевидно, но ощутимо приятно.
Кроме того, в этом месяце вы, возможно, пересмотрите свои взаимоотношения с родственниками, в каких-то областях станете делать для них гораздо больше, чем раньше, а в чем-то либо урежете финансирование, либо прекратите решать их проблемы.
В начале июля вы, скорее всего, снимете с себя какие-то обязательства перед домочадцами/родней. В середине месяца акт самопознания приведет к активному самосовершенствованию. В конце июля может появиться желание стать каким-то совсем другим человеком – внешне или даже внутренне, в плане сознания и мироощущения.
Наиболее благоприятные дни: 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: не ожидается.
Гороскоп на июль для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: Pixabay.com
Рыбы в июле будут очень популярны в профессиональной сфере, смогут наилучшим образом проявить себя и применить свои способности, намеренно напомнят тем, кто платит им зарплату, о своих достижениях, благодаря чему выделятся среди коллег и повысят свой деловой рейтинг (а может, и ежемесячные доходы).
Ждут вас и весьма интересные бытовые начинания, и какие-то творческие экзерсисы, плоды которых украсят ваше жилище или послужат отличным подарком какому-то близкому человеку. А еще вам, скорее всего, предстоит пересмотреть свой гардероб, раскошелиться на несколько импозантных вещей и прикупить к ним роскошные аксессуары.
В начале месяца стоит помнить: отнюдь не все спонтанные идеи достойны воплощения в реальность. В середине июля глубокая эмоциональная включенность в профессиональные и частные дела, а также в то, что происходит с близкими, поможет достичь отличных результатов. В конце месяца ожидается какое-то яркое событие.
Наиболее благоприятные дни: 9, 12, 22, 26, 27.
Дни, в которые надо быть осторожнее: не ожидается.
Фото: Pixabay.com
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