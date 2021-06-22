Время перемен: что ждет знаки зодиака в июле 2021

К тому же нам предстоит уделить повышенное внимание отношениям с близкими людьми и многое сделать для их благополучия, спокойствия, удобства. Хотя это и не помешает нам периодически исполнять какие-то свои весьма эгоистические желания, красоваться в ущерб самооценке окружающих, ставить на первое место не общение с родственниками и лучшими друзьями, а личностную и творческую самореализацию и занятия тем, что погружает нас в какой-то не очень понятный остальным мир.

В деловой же сфере в течение почти всего месяца мы будем часто проявлять креативность и творческий подход; пользоваться добрым отношением коллег и начальства, чтобы продвинуть и материализовать какие-то свои идеи; стремиться стать лучшими в своем деле, чтобы заслужить похвалу и восхищение. Те же, кто по-настоящему любит свою работу и всегда выполняет ее с полной самоотдачей, получат возможность расширить свои профессиональные горизонты, начать крупные долгосрочные и хорошо оплачиваемые проекты.

В первой декаде июля многие осуществят давние задумки, связанные со своим жилищем, например, сделают какие-то приобретения или что-то отремонтируют; вероятен и всплеск интереса к винтажным интерьерным и ювелирным украшениям, нарядам, аксессуарам. В середине месяца ожидается потепление в отношениях с родственниками, мы начнем больше беречь их и меньше рассказывать им о чем-то таком, что может их расстроить. В конце июля мы не станем кидаться тут же реализовывать свои «хочу», а сначала тщательно подумаем, нужно ли нам это на самом деле и как можно получить желаемое с наименьшими финансовыми затратами.

Благоприятные дни: 1, с 3 по 9, с 11 по 16, с 18 по 23, с 25 по 30.

Неблагоприятные дни: 2, 10, 17, 24, 31.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп на июль для Овна (21 марта – 20 апреля)