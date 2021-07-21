Время перемен: что ждет знаки зодиака в августе 2021

К тому же многим предстоит получить на работе какие-то дополнительные блага – разовую премию или прибавку к зарплате, льготы или бонусы. Правда, при этом возрастут и требования, могут появиться какие-то новые правила, ужесточатся проверки конечного результата. Не исключены и придирки, особенно со стороны тех курирующих личностей, которые на первое место ставят свое собственное отношение к сотруднику, а не объективную оценку его труда.

Кроме того, в этом месяце будет шанс вернуться к каким-то несколько фантастическим в нынешних реалиях планам и, если и не полностью, то хотя бы частично осуществить их. А еще многим предстоит проявить щедрость к тем, кто полезен, извлечь выгоду из какого-то своего творчества, научиться чему-то такому, что превратит развлечение/хобби в источник дохода или других немаловажных ресурсов.

Ну и вишенкой на торте – в этом месяце любовь к себе подвигнет на поступки, направленные на благополучие других людей, на удовлетворение их потребностей. Многим предстоит осознать, что для собственного спокойствия, полной душевной гармонии и довольства собой необходимо обеспечить ближний круг общения (родственников, лучших друзей) чем-то таким, что им сейчас нужно или просто хочется.

В начале августа ожидается всплеск творческой активности, а какие-то личные желания чаще всего станут носить практический характер (ну и без занудства не обойдется: хочу, чтобы на платьице были перламутрово-розовые пуговки в голубую крапинку, непременно восемь, не больше, не меньше). В середине месяца стремление облагодетельствовать всех окружающих будет бороться в нас с внутренней «жабой». В конце августа появится потребность в освоении каких-то навыков, которые сделают рабочий процесс и достижение профессиональных целей более успешными.

Благоприятные дни: с 1 по 7, с 9 по 14, с 16 по 21, с 23 по 29, 31.

Неблагоприятные дни: 8, 15, 22, 30.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп на август для Овна (21 марта – 20 апреля)