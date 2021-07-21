Время перемен: что ждет знаки зодиака в августе 2021
К тому же многим предстоит получить на работе какие-то дополнительные блага – разовую премию или прибавку к зарплате, льготы или бонусы. Правда, при этом возрастут и требования, могут появиться какие-то новые правила, ужесточатся проверки конечного результата. Не исключены и придирки, особенно со стороны тех курирующих личностей, которые на первое место ставят свое собственное отношение к сотруднику, а не объективную оценку его труда.
Кроме того, в этом месяце будет шанс вернуться к каким-то несколько фантастическим в нынешних реалиях планам и, если и не полностью, то хотя бы частично осуществить их. А еще многим предстоит проявить щедрость к тем, кто полезен, извлечь выгоду из какого-то своего творчества, научиться чему-то такому, что превратит развлечение/хобби в источник дохода или других немаловажных ресурсов.
Ну и вишенкой на торте – в этом месяце любовь к себе подвигнет на поступки, направленные на благополучие других людей, на удовлетворение их потребностей. Многим предстоит осознать, что для собственного спокойствия, полной душевной гармонии и довольства собой необходимо обеспечить ближний круг общения (родственников, лучших друзей) чем-то таким, что им сейчас нужно или просто хочется.
В начале августа ожидается всплеск творческой активности, а какие-то личные желания чаще всего станут носить практический характер (ну и без занудства не обойдется: хочу, чтобы на платьице были перламутрово-розовые пуговки в голубую крапинку, непременно восемь, не больше, не меньше). В середине месяца стремление облагодетельствовать всех окружающих будет бороться в нас с внутренней «жабой». В конце августа появится потребность в освоении каких-то навыков, которые сделают рабочий процесс и достижение профессиональных целей более успешными.
Благоприятные дни: с 1 по 7, с 9 по 14, с 16 по 21, с 23 по 29, 31.
Неблагоприятные дни: 8, 15, 22, 30.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп на август для Овна (21 марта – 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
Овны в августе смогут осуществить свои давние и весьма глобальные задумки, так или иначе связанные с профессиональным поприщем: кто-то начнет тщательно и всесторонне обдуманный проект, кто-то уйдет в другую область деятельности, а кто-то прекратит «работать на дядю» и станет частным предпринимателем.
Кроме того, вам предстоит: разобраться, чего же вы на самом деле хотите от взаимодействия с окружающими; обзавестись новыми друзьями и какими-то весьма экстравагантными увлечениями/хобби; попробовать себя в чем-то таком, что и творческий потенциал раскрывает, и какую-то практическую пользу приносит, причем как вам, так и другим людям.
В начале месяца вы ради своих эгоистических желаний можете задвинуть на задний план интересы родни и деловых партнеров (начальства, коллег). В середине августа вы станете более последовательны в своих поступках, начнете тщательно просчитывать последствия любых действий. В конце месяца вас ждет отдача от каких-то давних вложений.
Наиболее благоприятные дни: 25, 26.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 6, 13, 14, 20, 21, 28.
Гороскоп на август для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Фото: Pixabay.com
Тельцы в августе будут скрупулезно, последовательно, детально исполнять какие-то свои желания, даже если это пойдет вразрез с интересами окружающих. На работе же вам предстоит придумывать новые правила или внедрять в трудовой процесс директивы, спущенные сверху, пытаться объединить креатив и практичность, стараться извлечь пользу из чужих амбиций и возвращаться к проектам, которые вы считали завершенными.
Кроме того, вы получите какой-то новый профессиональный опыт, который, не будучи совсем уж комфортным, в результате раскроет перед вами восхитительные горизонты, поможет расширить сферу вашего влияния и вашу специализацию.
В начале месяца вероятны конфликты в ближайшем круге общения, и вы встанете на сторону того человека, от которого больше всего пользы. В середине августа могут появиться новые задумки и планы, связанные с деловой сферой. В конце месяца вы реализуете что-то для вас крайне важное и получите дополнительные блага.
Наиболее благоприятные дни: 1, 2, 6, 16, 27, 28, 29.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 10, 17, 31.
Гороскоп на август для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Фото: Pixabay.com
Близнецы в августе, скорее всего, намного больше внимания уделят творческой самореализации и каким-то развлечениям, чем делам и работе, а может, и вовсе возьмут внеплановый отпуск или резко уволятся, спонтанно решив сменить место профессиональной деятельности. Не исключено, что это произойдет из-за того, что вас попытаются втиснуть в какие-то рамки, к чему-то принудить, и это категорически вам не понравится.
Кроме того, ничто не помешает вам баловать себя изысканными удовольствиями и шикарными покупками, даже если ваш бюджет как-то не очень располагает к крупным тратам. Постарайтесь не наделать долгов – выплаты могут оказаться «неподъемными».
В начале месяца вероятен какой-то весьма успешный творческий акт, результатами которого вы сможете по-настоящему гордиться. В середине августа спешные решения могут негативно сказаться на финансовом положении. В конце месяца не стоит делать ничего такого, что ставит под угрозу плоды ваших многолетних трудов.
Наиболее благоприятные дни: 2, 3, 4, 18, 29, 31.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 19, 26.
Гороскоп на август для Рака (22 июня – 22 июля)
Фото: Pixabay.com
Раков в августе ждет весьма успешная профессиональная самореализация, которая добавит им популярности в деловых кругах, существенно повысит им самооценку, увеличит их благосостояние. Велика вероятность и крупных статусных покупок из разряда тех, которые вы крайне редко себе позволяете, ибо считаете ненужной роскошью.
Кроме того, вам предстоит извлечь выгоду из вашего собственного творчества или из творений кого-то из окружающих, взять под свое покровительство какого-то перспективного человека, что-то в очередной раз изменить в своем внешнем облике. Ждут вас и реальные или виртуальные путешествия, которые чем-то очень здорово помогут вам в работе.
В начале месяца вы, скорее всего, много времени посвятите тому занятию, которое очень вам нравится, и даже умудритесь вынудить кого-то заплатить за ваше удовольствие. В середине августа ожидается четкая проработка какого-то профессионального проекта. В конце месяца какие-то дополнительные доходы могут поставить вас перед непростым выбором.
Наиболее благоприятные дни: 2, 5, 6, 12, 16, 26.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 7, 17, 21, 31.
Гороскоп на август для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: Pixabay.com
Львы в августе умело совместят творческое самовыражение и зарабатывание денег. Велика вероятность, что у вас появится возможность использовать какие-то свои креативные идеи в достижении профессиональных целей, привнести в трудовой процесс частичку вашего досугового созидания или действовать не по чужим шаблонам, а по своим собственным разработкам, наработкам, эскизам. И это принесет отличные плоды.
Кроме того, вас ждут роскошные приобретения, которые позитивно скажутся на вашем благосостоянии, на восприятии окружающими вашей персоны, на качестве вашего существования. Сумеете вы и оздоровить отношения с людьми, которые вам дороги, полезны, чему-то вас учат и вообще делают вам хорошо в моральном и материальном плане.
В начале месяца ваши идеи принесут вам прибыль. В середине августа тщательное вникание в какой-то вопрос избавит от потенциальных сложностей и сэкономит немало ресурсов. В конце месяца по чьей-то просьбе придется дополнительно потрудиться.
Наиболее благоприятные дни: 1, 9.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 14, 21, 28.
Гороскоп на август для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
Девы в августе благодаря ударной профессиональной деятельности существенно пополнят свой счет в банке, улучшат отношение к себе со стороны окружающих, притянут к себе новые восхитительные шансы. К тому же у вас, скорее всего, будет возможность весьма шикарно отдохнуть без серьезных денежных затрат; не исключено, что кто-то щедрый возьмет на себя ваши расходы или просто обеспечит условиями для отличного отпуска.
Кроме того, вам предстоит усовершенствовать какие-то свои креативные навыки, чем-то себя побаловать, наладить контакт с человеком, который способен многое дать, руководствуясь не чем-то объективным, а только лишь своей личной симпатией.
В начале месяца вы не пожалеете ресурсов на реализацию каких-то своих желаний и замыслов, связанных с профессиональной деятельностью. В середине августа вероятно начало какого-то долгосрочного рабочего проекта, в котором вы в результате будете играть первую скрипку. В конце месяца ваши лучшие качества помогут вам обогатиться.
Наиболее благоприятные дни: 4, 9, 10, 11, 18, 25.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 13, 19, 26.
Гороскоп на август для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: Pixabay.com
Весы в августе могут оказаться перед непростым выбором – вплотную заниматься какими-то профессиональными делами и проектами или удовлетворять свои частные амбиции и личные желания, осуществлять эгоистические намерения. От того, что в вас победит, в третьей декаде будут зависеть ваши взаимоотношения с окружающими – как с родными и близкими, так и с теми, с кем вы связаны по работе; расставляйте приоритеты правильно.
Кроме того, в этом месяце вам предстоит: купить что-то шикарное, но влезть в долги или в заначку, которую вы отчаянно стараетесь не трогать; хорошо проявить себя в творчестве, но «погоняться» за расходными материалами или какими-то другими необходимыми для созидания ресурсами; ответить на вопросы, которые накопились к вам у правильного и даже занудного индивида.
В начале августа вам будет важно находиться в центре внимания. В середине месяца вам предстоит кому-то/чему-то отдать предпочтение. В конце августа придется перед кем-то отчитываться, соблюдать какие-то новые правила, с кем-то соглашаться.
Наиболее благоприятные дни: 6, 7, 12, 13, 14, 21, 27, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 29, 31.
Гороскоп на август для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
Скорпионы в августе могут неожиданно восстать против чего-то такого, что долгое время их абсолютно устраивало, причем как на работе, так и в частной жизни – в отношениях с родней и друзьями, в чем-то, связанном с хобби и досугом. Спонтанное недовольство, скорее всего, подтолкнет вас к поступкам, которые дадут неплохие и весьма интересные результаты, а сама ситуация многому научит и вас, и окружающих.
Кроме того, вам в этом месяце предстоит на что-то потратиться, открыть в себе какие-то новые творческие способности, заключить сделку или частный договор с человеком, который вам одновременно и очень нравится, и чем-то крайне раздражает.
В начале августа многие события будут проистекать из вашего сиюминутного отношения к людям, с которыми вы тесно взаимодействуете. В середине месяца своевременная практичность поможет обзавестись дополнительными благами. В конце августа вероятны какие-то внеплановые денежные поступления.
Наиболее благоприятные дни: 10, 14.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 6, 13, 16, 20, 23, 27, 30.
Гороскоп на август для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Стрельцы в августе, скорее всего, будут жаждать заниматься тем, что нравится, а не тем, что выгодно, и общаться с теми, кто приятен и восхищает, а не с теми, кто морализирует, пытается «строить», втискивает в рамки. И если вы на работе вынуждены постоянно следовать инструкциям, а над вами – занудный цербер-крючкотвор, то недалеко и до бунта, который сойдет вам с рук только в том случае, если от вас в восторге те, с кем прямое начальство вынуждено считаться. Так что будьте осмотрительнее.
Кроме того, вы в этом месяце превосходно проявите себя в творчестве, обзаведетесь новыми почитателями, в чем-то станете ярче, но все это, вероятно, будет сопровождаться незапланированными расходами и недовольством тех, с кем у вас общий бюджет.
В начале августа какая-то креативная идея может стать поводом для путешествия. В середине месяца не стоит докапываться до сути в вопросе, который вас не касается – пожалеете. В конце августа не исключены сложности на работе, конфликты, перерасход средств.
Наиболее благоприятные дни: 12, 16, 17.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 11, 25.
Гороскоп на август для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: Pixabay.com
Козероги в августе добьются отличных успехов в деловой сфере, смогут осуществить какие-то давние частные задумки, наконец-то попробуют свои силы в чем-то таком, на что до этого банально не хватало времени. А еще возрастет ваша привлекательность в глазах окружающих, с вами будут стремиться общаться больше и чаще обычного, велика вероятность, что просто знакомые попытаются стать вам друзьями.
Кроме того, вас ждут роскошные, но чрезвычайно выгодные в финансовом плане приобретения; вы сможете осуществить задумки, связанные с самореализацией, с какими-то путешествиями, с самопознанием; кто-то проявит по отношению к вам щедрость, что в свою очередь и вас подтолкнет к беспрецедентному акту благотворительности.
В начале месяца не исключено какое-то тщательно продуманное вами мероприятие, которое хорошо скажется на вашем реноме. В середине августа вы многое сделаете для своей карьеры. В конце месяца ожидается какой-то о-о-очень правильный поступок.
Наиболее благоприятные дни: 3, 7, 14, 18, 24, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 9, 12, 23, 26, 30.
Гороскоп на август для Водолея (20 января – 18 февраля)
Водолеи в августе на профессиональном поприще будут пожинать плоды своей деятельности за прошедшие год-полтора. И если за этот период вы достигли серьезных успехов, ваша репутация была безупречной, вам доверяют начальство/заказчики, то вас ждут и новые проекты, и финансовые «плюшки», и какие-то другие приятности. А вот если вы умудрились против себя кого-то настроить, то не исключены проблемы.
Кроме того, в этом месяце появится возможность перейти на следующий уровень в саморазвитии, стать совершеннее, однако для этого придется выйти из зоны комфорта, отказаться от каких-то своих привычек и/или пристрастий, на что-то решиться.
В начале августа стоит помнить: не все креативные идеи достойны осуществления. В середине месяца тщательное планирование бюджета и отказ от необязательных трат уберегут от неприятностей и убытков. В конце августа следование каким-то служебным и социальным правилам поможет стабилизировать материальное и карьерное положение.
Наиболее благоприятные дни: 4, 11, 18, 20, 21, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 8, 15, 22, 29.
Гороскоп на август для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: Pixabay.com
Рыбы в августе расцветут внешне, у них появится потребность выделиться из толпы, стать ярче и привлекательнее, возможно, поменять имидж на что-то более вызывающее, экстравагантное. Через подобное самовыражение придет и прорыв в творчестве, во всем том, что связано с созиданием и с украшением окружающего пространства.
А вот в деловой сфере (если она никак не связана с креативом) не исключены сложности из-за странных и непродуктивных указаний начальства, из-за необходимости соблюдать совершенно непонятные вам инструкции и правила игры, из-за чьего-то занудства. Впрочем, найдутся люди, которые встанут на вашу сторону и очень вам помогут.
В начале месяца благодаря чему-то или кому-то повысится ваша самооценка, возрастет внутреннее довольство собой. В середине августа может проявиться даже не прижимистость, а настоящая скупость, главное, чтобы не душевная. В конце месяца избегайте пустых споров, дабы не настроить против себя тех, кто вам по-настоящему благоволит.
Наиболее благоприятные дни: 6, 9, 12, 23, 34.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 4, 18, 25.
Фото: Pixabay.com
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