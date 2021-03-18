Время перемен: что ждет знаки зодиака в апреле 2021
Мы никому не поверим на слово, многим захочется все «попробовать на зуб», лично убедиться в полезности или бесполезности любой полученной информации. Мы с удовольствием станем обзаводиться новыми знакомствами – как для дела, так и просто ради удовольствия, а со старыми друзьями отношения «перезапустим», с кем-то выйдя на следующий уровень доверительности и совместной деятельности, а кого-то от себя отдалив – как ресурс, себя исчерпавший.
К тому же мы осуществим массу тех своих желаний, творческих идей, рабочих замыслов, которые до этого скромно откладывали в «долгий ящик», чтобы не нервировать близких нам людей и/или начальство, сэкономить деньги или другие ресурсы, да и просто потому, что не были в себе уверены. Так что для многих период с 1 по 18 апреля станет временем раскрытия потенциала и грамотной его реализации.
После же 18-го мы будем больше копить, чем тратить, но даже расчет и прижимистость не помешают нам заняться интенсивным увеличением комфорта своей жизни. Многим предстоит потратиться на вещи длительного пользования, благодаря которым жилье и вообще существование становятся более удобными, а какие-то действия – максимально продуктивными. А еще в третьей декаде существенно возрастет эмоциональная включенность во все, что мы будем делать в рамках выполнения своих профессиональных обязанностей.
В начале месяца не стоит игнорировать свое чутье и кидаться, не подумав, реализовывать то, против чего будет протестовать ваше внутреннее «Я». В середине апреля не упускайте плывущие в руки возможности – они откроют перед вами восхитительные пути, притянут к вам интересные события и людей, с которыми вы сможете осуществить то, для чего обязательно нужна компания. В конце месяца некоторый консерватизм окажется весьма кстати и удержит от перемен там, где они абсолютно лишние.
Благоприятные дни: с 1 по 3, с 5 по 11, с 13 по 19, с 21 по 26, с 28 по 30.
Неблагоприятные дни: 4, 12, 20, 27.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп на апрель для Овна (21 марта – 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
Овны в апреле смогут реализовать многие свои давние замыслы, начать то, на что раньше не хватало времени, сил или денег, каким-то образом разнообразить свою профессиональную деятельность, например, разделив ее на два направления; и при этом у них появится возможность как-то по-особому организовать досуг и, более того, сделать так, чтобы отдыха как такового было на порядок больше обычного.
А еще вас ждут множественные деловые и дружеские встречи (как реальные, так и виртуальные), благодаря которым вы решите массу актуальных вопросов, получите необходимую вам сейчас информацию, сможете договориться о чем-то важном и определитесь с планами на ближайшее будущее.
В начале месяца вы на спор или кому-то в пику можете инициировать какой-то индивидуальный проект. В середине апреля от вас будет многое зависеть и в частной жизни, и на профессиональном поприще. В конце месяца придется с кем-то считаться, кому-то уступать, кого-то умасливать.
Наиболее благоприятные дни: 11, 18.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 3, 16, 17, 23, 24, 30.
Гороскоп на апрель для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Фото: Pixabay.com
Тельцы в апреле многое сделают для того, чтобы их будущее стало более благополучным: решат финансовые, организаторские и какие-то формальные вопросы, разберутся с официальными документами, обезопасят свое имущество от потенциальных угроз, а главное, подготовятся, морально и фактически, к чему-то по-настоящему грандиозному, что придет к ним в конце этого месяца или в начале следующего.
Кроме того, вам предстоит подстроиться под какие-то перемены, инициированные другими людьми в вашей частной жизни и в деловой сфере, и вы не просто своевременно адаптируетесь, но и сумеете в результате извлечь из происходящего намного больше всего «вкусного», чем те индивиды, которые, собственно, пертурбации и затеют.
В первой декаде апреля многое будет зависеть от вашей инициативности. В середине месяца придется смириться с чьим-то решением, но будет шанс все переиграть в свою пользу. В третьей декаде апреля на вас посыплются разнообразные «плюшки» – как финансовые, так и событийные.
Наиболее благоприятные дни: 2, 14, 16, 30.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 20, 27.
Гороскоп на апрель для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Фото: Pixabay.com
Близнецы в апреле получат великолепный шанс сделать свою трудовую деятельность прибыльнее и в разы интереснее, начать нечто такое, что изменит текущую ситуацию не только на их профессиональном поприще, но и во всех тех областях, которые не менее (а может, и более) для них важны, чем работа, доказать свою значимость и компетентность там, где положение пошатнулось, репутация перестала быть безупречной или возникли сомнения в их состоятельности. На руку вам сыграет какая-то информация.
Кроме того, вам предстоит перетянуть на свою сторону людей, которые пока не определились, как к вам относиться; вы обзаведетесь новыми мощными союзниками, некоторые из которых со временем станут вашими друзьями и помогут получить какой-то доход.
В начале месяца будет много важных для вас событий и мероприятий. В середине апреля вы примете несколько значимых, а, главное, точных решений. В конце месяца не исключены непредвиденные расходы, но они в результате сослужат вам добрую службу.
Наиболее благоприятные дни: 16, 17, 18.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 8, 22, 29.
Гороскоп на апрель для Рака (22 июня – 22 июля)
Фото: Pixabay.com
Раки в апреле будут часто противостоять чьей-то неуемной, несвоевременной, ненужной активности, сдерживать чьи-то экстравагантные и эффектные, но непродуктивные и даже убыточные порывы, доказывать кому-то необходимость быть осмотрительнее и экономнее. В результате вы, возможно, настроите против себя кого-то из окружающих, но зато убережете важные для вас ресурсы или, по крайней мере, сведете их расход к неотвратимому минимуму, избежав выхода за черту рентабельности.
И при этом не исключены ваши персональные невыгодные в финансовом плане начинания – как в частной жизни, так и на профессиональном поприще; впрочем, эти проекты, скорее всего, будут вообще не про деньги, а про повышение вашей социальной значимости в своих собственных глазах.
В начале месяца что-то или кто-то заставит вас ввязаться в конфликт интересов. В середине апреля могут возникнуть сложности с проработкой какой-то идеи. В конце месяца вас ждет принятие важного решения, которое определит ваш дальнейший путь.
Наиболее благоприятные дни: 5, 8, 15, 18, 19, 22, 26.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 13, 17, 20, 27.
Гороскоп на апрель для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: Pixabay.com
Львы в апреле будут активны и как индивидуалисты, и как часть какой-то важной для них команды; не раз помогут кому-то из окружающих принять значимое решение и выбрать сторону; возможно, инициируют профессиональный проект в не совсем привычной им области, но связанный с тем, что давно их интересовало.
Кроме того, вы, вероятно, потратите кругленькую сумму на какие-то творческие начинания и на подарки человеку, который периодически делает для вас что-то очень хорошее и всем своим поведением мотивирует вас на какие-то новые свершения. А еще вас ждут греющие честолюбие предложения, интересные знакомства, занятные мероприятия.
В начале месяца какая-то старая идея даст старт чему-то перспективному. В середине апреля своевременная и вполне обоснованная самоуверенность сослужит вам добрую службу. В конце месяца стоит быть экономнее; это особенно касается всех тех ресурсов, которые принадлежат не только вам, но и кому-то другому – родственникам, друзьям, организации, в которой вы работаете.
Наиболее благоприятные дни: 11, 21, 22.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 10, 17, 24.
Гороскоп на апрель для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
Девы в апреле в частной жизни на основе полученного в течение предыдущих 12 месяцев опыта создадут нечто важное; исходя из нескольких факторов примут решение, определяющее будущее; соберутся с духом и совершат нечто беспрецедентное, что в свою очередь пустит их личностное развитие по совершенно иному пути и сделает его более интенсивным.
А вот в профессиональной сфере не исключены проблемы и пробуксовки из-за ложной или не полностью достоверной информации, не проверенной вами или тем, с кем вы тесно на работе взаимодействуете. Вероятны сложности и с коллективным проектом, в котором очень много участников, а по сути никто ни за что не отвечает.
В начале апреля в какой-то ситуации может лопнуть ваше терпение, и тем, кто выведет вас из себя, не поздоровится. В середине месяца будет много начинаний, которые откроют перед вами новую жизнь. В конце апреля наладятся финансовые дела, появится дополнительный или более надежный источник дохода, укрепится ваше положение в важной для вас сфере.
Наиболее благоприятные дни: 24.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 8, 16, 29.
Гороскоп на апрель для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: Pixabay.com
Весов в апреле ждет громкий успех во всем том, что они станут делать в команде единомышленников, вместе с людьми, которые очень сильно увлечены происходящим. А вот индивидуальная деятельность и персональные начинания вряд ли дадут положительный результат. Этот месяц – не время удовлетворять частные амбиции и затевать то, в чем вы в силу специфики не можете получить поддержку окружающих.
Зато для преодоления себя, своих страхов, комплексов и рефлексий апрель, вернее, период с 1-го по 18-е, подходит идеально – все, что вы сделаете вопреки своим привычкам и психологическим блокам, принесет потрясающие плоды и действительно освободит вас.
В начале месяца не исключен сложный разговор, причем, возможно, – с собой. В середине апреля будет возможность укрепить характер, стать на голову выше себя прежней/прежнего. В конце месяца ожидается прибыль от чего-то нетрудового – от творческой деятельности, от общения с родственниками, со стороны покровителей.
Наиболее благоприятные дни: 2, 9, 16, 24, 26, 30.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 4, 11, 13, 20, 27.
Гороскоп на апрель для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
Скорпионы в апреле будут активно «стричь купоны» со всего, что сделали в течение прошлых 12 месяцев: с уже завершенных проектов (в виде премий и новых предложений, основанных на полученных результатах), с отношений с людьми, которым оказали своевременную и очень нужную им поддержку, с вложений/начинаний, инициируя которые даже не рассчитывали на большую прибыль. Все, что вы совершили, порадует мощной отдачей.
Правда, в третьей декаде могут появиться те, кто почему-то претендует на ваше имущество и/или на ваши деньги, и с ними придется как-то разбираться с учетом того, что действовать чрезмерно жесткими методами вы в силу личных причин не сможете.
В начале апреля чья-то потребность за что-то вас отблагодарить обернется для вас весьма приятным событием. В середине месяца вас ждет повышенная активность во всех сферах вашего существования, а особенно там, где вам по-настоящему интересно и все пока в новинку. В конце апреля вероятна какая-то реальная тяжба или просто родственное препирательство из-за финансов.
Наиболее благоприятные дни: 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 12, 16, 19, 23, 26, 30.
Гороскоп на апрель для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Стрельцы в апреле смогут многое изменить в своей частной жизни, вывести ее на новые рельсы, активизировать те ее сферы, которые до этого находились в состоянии застоя, и уделить внимание отложенным на потом делам. Правда, велика вероятность, что все это станет возможным из-за сложностей на профессиональном поприще, из-за того, что вы будете вынуждены менять место работы (должность, график, штатное расписание), и к этому подтянутся метаморфозы в других областях вашего существования.
При этом вас ждет выход на следующий личностный уровень, вы придумаете и осуществите нечто такое, что раскроет какие-то ваши особые таланты, станете центром притяжения для людей, которые давно готовы к чему-то новому, но им нужен лидер.
В начале месяца тщательно проверяйте всю служебную информацию и не верьте чужому нытью. В середине апреля у вас будет шанс исправить то, что вас не устраивает. В конце месяца придут какие-то запоздалые выплаты, а в профессиональной сфере начнет выравниваться ситуация.
Наиболее благоприятные дни: 1, 2, 8, 15, 29, 30.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 14.
Гороскоп на апрель для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: Pixabay.com
Козероги в апреле в частной жизни могут столкнуться с чьим-то недовольством, с попытками принудить их к действиям, которые им непонятны, а потому неприятны и, по их мнению, контрпродуктивны. Да и некие внешние обстоятельства заставят поволноваться, по крайней мере, в том случае, если вы не сразу решитесь на крутые меры по их изменению.
В деловой же сфере ожидается интересный коллективный проект, который многому вас научит, поможет вам открыть в коллегах какие-то новые стороны, которые, скорее всего, придутся вам по душе. Правда, придется часто выступать перед определенной аудиторией и доказывать что-то такое, что лично для вас вполне очевидно.
В начале месяца вероятно противостояние характеров и мнений. В середине апреля вы на частном уровне будете вынуждены регулярно принимать неудобные для вас решения, зато профессиональная сфера откроет перед вами интересные возможности. В конце месяца вы можете инициировать ремонт в жилище и странный для вас проект на работе.
Наиболее благоприятные дни: 3, 24.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 12, 15, 19, 22, 26, 29.
Гороскоп на апрель для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Водолеи в апреле будут легки на подъем, бодры, веселы и инициативны, они во многих ситуациях и обстоятельствах почувствуют себя свободнее, им захочется скопом наверстать упущенные возможности и реализовать отложенные когда-то замыслы. Вы на подъеме энтузиазма играючи справитесь с тем, что достаточно долгое время вызывало у вас какие-то затруднения, причем это касается как частной жизни, так и работы.
Ждут вас и разнообразные новые проекты – сольные, ласкающие ваше самолюбие, и коллективные, в которых вы выступите идейным вдохновителем и грамотным организатором, а славу оставите тому, кто окажется наиболее подходящей кандидатурой на роль «гвоздя программы».
В начале месяца подсознательное желание кому-то помочь определит ваше будущее. В середине апреля вам предстоит сочетать несколько родов деятельности. В конце месяца придется раскошелиться на что-то такое, в чем раньше вы необходимости не видели.
Наиболее благоприятные дни: 5, 6, 7, 24, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 4, 25.
Гороскоп на апрель для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: Pixabay.com
Рыбы в апреле в частной жизни с удовольствием последуют за новым лидером (другом, человеком, занимающимся социальной деятельностью, и т.п.) или за только что появившейся модой, вдохновятся чужим примером и отличатся какими-то особыми творческими или утилитарными достижениями, станут более активно и смело принимать решения и отстаивать свои интересы. И при этом вы в чем-то останетесь верны себе.
В деловой же сфере вероятны перманентные споры и конфликты, коллективные ошибки, неправильное обращение с информацией или использование сведений сомнительной достоверности. Будьте объективны и дотошны.
В начале месяца интуитивное озарение откроет перед вами новый интересный путь личностного развития. В середине апреля частное общение подарит радость, а вот на работе лучше разговоры ограничить, и уж, тем более, не стоит праздно обсуждать то, что в вашей организации считается коммерческой тайной. В конце месяца служебные и карьерные дела пойдут в гору.
Наиболее благоприятные дни: 8, 9, 22.
Дни, в которые надо быть осторожнее: не ожидается.
Фото: Pixabay.com
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