Время перемен: что ждет знаки зодиака в апреле 2021

Мы никому не поверим на слово, многим захочется все «попробовать на зуб», лично убедиться в полезности или бесполезности любой полученной информации. Мы с удовольствием станем обзаводиться новыми знакомствами – как для дела, так и просто ради удовольствия, а со старыми друзьями отношения «перезапустим», с кем-то выйдя на следующий уровень доверительности и совместной деятельности, а кого-то от себя отдалив – как ресурс, себя исчерпавший.

К тому же мы осуществим массу тех своих желаний, творческих идей, рабочих замыслов, которые до этого скромно откладывали в «долгий ящик», чтобы не нервировать близких нам людей и/или начальство, сэкономить деньги или другие ресурсы, да и просто потому, что не были в себе уверены. Так что для многих период с 1 по 18 апреля станет временем раскрытия потенциала и грамотной его реализации.

После же 18-го мы будем больше копить, чем тратить, но даже расчет и прижимистость не помешают нам заняться интенсивным увеличением комфорта своей жизни. Многим предстоит потратиться на вещи длительного пользования, благодаря которым жилье и вообще существование становятся более удобными, а какие-то действия – максимально продуктивными. А еще в третьей декаде существенно возрастет эмоциональная включенность во все, что мы будем делать в рамках выполнения своих профессиональных обязанностей.

В начале месяца не стоит игнорировать свое чутье и кидаться, не подумав, реализовывать то, против чего будет протестовать ваше внутреннее «Я». В середине апреля не упускайте плывущие в руки возможности – они откроют перед вами восхитительные пути, притянут к вам интересные события и людей, с которыми вы сможете осуществить то, для чего обязательно нужна компания. В конце месяца некоторый консерватизм окажется весьма кстати и удержит от перемен там, где они абсолютно лишние.

Благоприятные дни: с 1 по 3, с 5 по 11, с 13 по 19, с 21 по 26, с 28 по 30.

Неблагоприятные дни: 4, 12, 20, 27.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп на апрель для Овна (21 марта – 20 апреля)